Іран хоче зупинити співпрацю з МАГАТЕ, - Reuters

Іран вирішив призупинити свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це пише агентство Reuters, з посиланням на заяву представника іранської комісії Ебрахіма Резаї, інформує Цензор.НЕТ.

"Іранський парламентський комітет схвалив генеральний план із призупинення співпраці з МАГАТЕ",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що комітет із нацбезпеки парламенту Ірану схвалив загальні принципи законопроєкту, покликаного повністю зупинити співпрацю Тегерана з агентством з атомної енергії.

Резаї заявив, що дозвіл інспекцій і подання звітів у МАГАТЕ буде припинено до тих пір, доки "не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів" Ірану.

Проте цей законопроєкт ще має бути схвалений на пленарному засіданні.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

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