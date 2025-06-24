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Новини Ядерна програма Ірану
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Іран хоче зупинити співпрацю з МАГАТЕ, - Reuters

Іран вирішив припинити співпрацю з МАГАТЕ

Іран вирішив призупинити свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це пише агентство Reuters, з посиланням на заяву представника іранської комісії Ебрахіма Резаї, інформує Цензор.НЕТ.

"Іранський парламентський комітет схвалив генеральний план із призупинення співпраці з МАГАТЕ",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що комітет із нацбезпеки парламенту Ірану схвалив загальні принципи законопроєкту, покликаного повністю зупинити співпрацю Тегерана з агентством з атомної енергії.

Резаї заявив, що дозвіл інспекцій і подання звітів у МАГАТЕ буде припинено до тих пір, доки "не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів" Ірану.

Проте цей законопроєкт ще має бути схвалений на пленарному засіданні.

У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

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Автор: 

Іран (2297) МАГАТЕ (753)


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нам теж треба зупинити роботу з МАГАТЕ. Ще з 2014 року це треба було зробити коли орки вкрали ядерний реактор в Севастополі
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24.06.2025 00:59 Відповісти
о 100%.. я вже і забув, що там є український науково-дослідний реактор, дякую що нагадали.Бо Зеленськи жодного разу про це не обмовився!
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24.06.2025 01:04 Відповісти
Це має бути таємницею для народу.
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24.06.2025 09:23 Відповісти
Може Україні також призупинити співпрацю, доки не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів які захопила рф?
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24.06.2025 01:02 Відповісти
тaк a безпонту
толку от этих обморочных, если в любой момент бомбa прилетит в реaктор?

мониторить что? кaк бомбы ж2 пaдaют нa твои постройки?
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24.06.2025 02:02 Відповісти
Так Трамп сказав, що всі ядерні об'єкти в ірані знищенні. Чи це був сіквел на знімальному майданчику «Тупийі ще тупіший»?
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24.06.2025 08:25 Відповісти
Это следует воспринимать как признание эффективности израильско-американских мероприятий по уничтожению заводов по разработке и производству ядерного оружия?
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24.06.2025 10:16 Відповісти
Україні теж треба зупинити !!!!
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24.06.2025 11:13 Відповісти
 
 