Іран хоче зупинити співпрацю з МАГАТЕ, - Reuters
Іран вирішив призупинити свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це пише агентство Reuters, з посиланням на заяву представника іранської комісії Ебрахіма Резаї, інформує Цензор.НЕТ.
"Іранський парламентський комітет схвалив генеральний план із призупинення співпраці з МАГАТЕ",- сказано в повідомленні.
Зазначається, що комітет із нацбезпеки парламенту Ірану схвалив загальні принципи законопроєкту, покликаного повністю зупинити співпрацю Тегерана з агентством з атомної енергії.
Резаї заявив, що дозвіл інспекцій і подання звітів у МАГАТЕ буде припинено до тих пір, доки "не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів" Ірану.
Проте цей законопроєкт ще має бути схвалений на пленарному засіданні.
У ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.
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толку от этих обморочных, если в любой момент бомбa прилетит в реaктор?
мониторить что? кaк бомбы ж2 пaдaют нa твои постройки?