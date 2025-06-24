Иран хочет остановить сотрудничество с МАГАТЭ, - Reuters

Иран решил приостановить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на заявление представителя иранской комиссии Эбрахима Резаи, информирует Цензор.НЕТ.

"Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановке сотрудничества с МАГАТЭ",- сказано в сообщении.

Отмечается, что комитет по нацбезопасности парламента Ирана одобрил общие принципы законопроекта, призванного полностью остановить сотрудничество Тегерана с агентством по атомной энергии.

Резаи заявил, что разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будет приостановлено до тех пор, пока "не будет гарантирована безопасность ядерных объектов" Ирана.

Однако этот законопроект еще должен быть одобрен на пленарном заседании.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

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