РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7136 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Ирана
1 740 8

Иран хочет остановить сотрудничество с МАГАТЭ, - Reuters

Иран решил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ

Иран решил приостановить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на заявление представителя иранской комиссии Эбрахима Резаи, информирует Цензор.НЕТ.

"Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановке сотрудничества с МАГАТЭ",- сказано в сообщении.

Отмечается, что комитет по нацбезопасности парламента Ирана одобрил общие принципы законопроекта, призванного полностью остановить сотрудничество Тегерана с агентством по атомной энергии.

Резаи заявил, что разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будет приостановлено до тех пор, пока "не будет гарантирована безопасность ядерных объектов" Ирана.

Однако этот законопроект еще должен быть одобрен на пленарном заседании.

В ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

Читайте также: США готовы начать переговоры с Ираном, если Тегеран выберет путь дипломатии, - Рубио

Автор: 

Иран (2043) МАГАТЭ (424)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нам теж треба зупинити роботу з МАГАТЕ. Ще з 2014 року це треба було зробити коли орки вкрали ядерний реактор в Севастополі
показать весь комментарий
24.06.2025 00:59 Ответить
о 100%.. я вже і забув, що там є український науково-дослідний реактор, дякую що нагадали.Бо Зеленськи жодного разу про це не обмовився!
показать весь комментарий
24.06.2025 01:04 Ответить
Це має бути таємницею для народу.
показать весь комментарий
24.06.2025 09:23 Ответить
Може Україні також призупинити співпрацю, доки не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів які захопила рф?
показать весь комментарий
24.06.2025 01:02 Ответить
тaк a безпонту
толку от этих обморочных, если в любой момент бомбa прилетит в реaктор?

мониторить что? кaк бомбы ж2 пaдaют нa твои постройки?
показать весь комментарий
24.06.2025 02:02 Ответить
Так Трамп сказав, що всі ядерні об'єкти в ірані знищенні. Чи це був сіквел на знімальному майданчику «Тупийі ще тупіший»?
показать весь комментарий
24.06.2025 08:25 Ответить
Это следует воспринимать как признание эффективности израильско-американских мероприятий по уничтожению заводов по разработке и производству ядерного оружия?
показать весь комментарий
24.06.2025 10:16 Ответить
Україні теж треба зупинити !!!!
показать весь комментарий
24.06.2025 11:13 Ответить
 
 