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Новини Ядерна програма Ірану Удари США по Ірану
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Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об’єктів в Ірані

гегсет

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

Про це пише Politico, посилаючись на слова очільника Пентагону Піта Гегсета, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо розслідування витоку спільно з ФБР, оскільки ця інформація призначалася для внутрішнього користування й оцінки бойових втрат", - пояснив він на саміті НАТО в Гаазі 25 червня.

Гегсет також сказав, що публікації в ЗМІ, основані на цих даних, мають на меті "перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об’єктів Іран

Видання зазначає, що міністр оборони США не надав деталей розслідування, але додав, що висновки аналізу DIA мають "низький рівень довіри".

Коментарі глави Пентагона пролунали після того, як президент США Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо назвали повідомлення медіа фейками.

Гегсет вважає, що шкода, завдану іранським ядерним обʼєктам, "від помірної до серйозної".

"Ми вважаємо, що, найімовірніше, [шкода] серйозна — аж до повного знищення", - додав він.

Читайте також: Трамп анонсував перемовини з Іраном наступного тижня: Можливо, ми підпишемо угоду

Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

Автор: 

Іран (2297) Пентагон (1441) США (23607) Гегсет Піт (81)


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Топ коментарі
+20
Знову в Signal когось не того додали ?
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25.06.2025 22:58 Відповісти
+11
ця руда потвора зламає все.
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25.06.2025 23:03 Відповісти
+11
Скоріше, в ,,Однокласнікі,,
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25.06.2025 23:45 Відповісти
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Знову в Signal когось не того додали ?
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25.06.2025 22:58 Відповісти
Скоріше, в ,,Однокласнікі,,
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25.06.2025 23:45 Відповісти
бригада клоунів трампа:

Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані Джерело: https://censor.net/ua/n3560003

Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об'єктів Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n3560002
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26.06.2025 00:51 Відповісти
Йой, шо ж тепер робити?! Самозакоханий вже й ейфорію спіймав, а тута такий облом, такий облом...
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25.06.2025 22:59 Відповісти
Пентагон в ****
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25.06.2025 23:00 Відповісти
Крутять даними як циган сонцем
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25.06.2025 23:24 Відповісти
завали знищеного під'їзду будинку на поверхні три дні розбирають - а ці "розвідники" вже за два дні взнали що там під землею знищено - та там розкопок на багато місяців і тільки тоді Моссад дізнається результати
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25.06.2025 23:56 Відповісти
мосад чи гру?
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25.06.2025 23:01 Відповісти
Гегсет також сказав, що публікації в ЗМІ, основані на цих даних, мають на меті "перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога". Джерело: https://censor.net/ua/n3560003
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25.06.2025 23:02 Відповісти
ця руда потвора зламає все.
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25.06.2025 23:03 Відповісти
патамуша пригодний.
і ми hand with hand with one another такі зробили це...
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26.06.2025 13:10 Відповісти
в кожному пентагоні є свій дерьмак )
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25.06.2025 23:04 Відповісти
Найблискучіша, найафігєнніша, най най най операція...
Просто неймовірна.
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25.06.2025 23:04 Відповісти
Та шо там розслідувать -винен Байден або Порошенко
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25.06.2025 23:08 Відповісти
Президент США Дональд Трамп, який бере участь у саміті NATO в Гаазі, виступив ще з однією гучною заявою. За його словами, ізраїльські представники побували на ядерному об'єкті у Фордо і переконалися, що він повністю зруйнований.

Трамп заявив, що іранська ядерна програма відкинута назад на кілька десятиліть і що якби не її знищення, іранський режим не погодився б на припинення вогню. "На них обрушилося пекло. Останнє, про що вони зараз думають, - це збагачення урану", - сказав він.

Американський лідер також розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поцікавився, чи потрібна Трампу допомога з Іраном. На це, згідно з президентом США, той відповів: «Ні, мені потрібна допомога з тобою».
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25.06.2025 23:08 Відповісти
Агов! Розбудіть трампа, він обісцявся ( Потужно і незламно) !
Прилетить цахал в голубом вєртольотє .,... Які представники.. ? Дідо пілюлі забуває приймати
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25.06.2025 23:32 Відповісти
- Донні, проснись, ти обісрався!
- А я і не сплю.
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26.06.2025 08:58 Відповісти
театр щодо висунутого претендента но НобельМиру продовжується - партер переповнений.
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25.06.2025 23:08 Відповісти
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25.06.2025 23:10 Відповісти
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25.06.2025 23:21 Відповісти
Рудому тепер будуть малювати будь-який звіт відповідно до його заяв. Щоб потішити его лідора Всесвіту.
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25.06.2025 23:12 Відповісти
Лоханувся мальохо Трамп. Поспішив оголосити себе пабєдітєлєм всєго і вся. Пафосно надзюрив, що з Іранською програмою закінчено, і надовго. Але якраз свої і злили правду матку.
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25.06.2025 23:14 Відповісти
Тю, как будто кто-то ожидал чего-то другого.
Иранцы закопали это все под горами на сотню метров, еще и небось бетоном сверху залили.

Верить в то что сверху, без координат, прицельным попаданием, можно что-то уничтожить - могут разве что дети. До пятого класса.
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25.06.2025 23:19 Відповісти
Так, проти гірського масиву бетоно-бійними бомбами особливо не попреш... Але бомбити можуть входи, шахти вентиляції та інші комунікації. Якщо завалити всі нори, то в умовах скель це все довго буде відкопуватися
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25.06.2025 23:30 Відповісти
Дайте вгадаю - тулсі габард. Але це не точно. Може сергій горячєв із Саратова.
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25.06.2025 23:20 Відповісти
Це була прекрасна операція.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, а толку нікуя.
Тому я вважаю, що маю отримати Нобелівську премію миру🤠😎🤡
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25.06.2025 23:20 Відповісти
Трохи не так -
Це була прекрасна операція.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, аби хитнути біржу і спровокувати спад ! На падаючих курсах ми і наші друзі заробили купу бабла , після чого було оголошено про "пирамогу" і курси акцій знову поповзли в гору ...
Можна давати Нобелівку
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25.06.2025 23:25 Відповісти
Тепер Іран остаточно зрозумів, що з ядерною програмою потрібно максимально прискорюватися. Тих у кого бомба, не ********.
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25.06.2025 23:22 Відповісти
Хе хе
Додік хотів розказати що зрівняв всі центрифуги і склади з землею 🤣
А виявилось що все що він каже - Потужний Пизzожж ))))
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25.06.2025 23:27 Відповісти
"Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об'єктів Ірану"
"Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані"

можно помедленнее, я записываю
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25.06.2025 23:29 Відповісти
"That data leaked BEAUTIFULLY." (c) Донні
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25.06.2025 23:29 Відповісти
Без наземної операції і повалення режиму нічого вони не знищать. Виробництво ракет буде тепер з утроєною силою, а центрифуги будуть працювати 100% на збагачення урану для ядерної бомби.
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25.06.2025 23:41 Відповісти
Хоч і 10x прискоренням, але тут важливо знати, до якого етапу їхні бомбардування відкотили. До якого року.
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25.06.2025 23:59 Відповісти
США завжди якимось гарантом виглядали. Останнім часом із цими маршами, чорними та іншим скотилися на дно. Трамп як фінальна куля
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25.06.2025 23:57 Відповісти
Був Пентагон, став Друшляк
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26.06.2025 00:02 Відповісти
Пипец косые стрелки
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26.06.2025 00:05 Відповісти
КОРОТКО О НЕДАВНЕМ , АМЕРИКОСЫ ЕЩЁ ТЕ ТВАРИ ..........

В 2003 году США и союзники напали на Ирак, утверждая, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения (ядерное, химическое и биологическое). ООН ничего такого не нашла, но США всё равно начали войну. Саддама свергли, но оружия так и не нашли. Страна погрузилась в хаос, началась гражданская война и появился ИГИЛ.

ТАМПОН ЕЩЁ ТОТ СЕБЕ ,,БОРЕЦ ЗА МИР,,
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26.06.2025 00:08 Відповісти
С таким тупым министром обороны скоро все секретные документы будут в открытом доступе.
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26.06.2025 06:42 Відповісти
Чинна американська влада вже має не менше зрадників, аніж українська. Усе у цьому цинічному та брехливому світі купується та продається.
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26.06.2025 09:42 Відповісти
У дружини спитай, ідіот
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26.06.2025 10:27 Відповісти
 
 