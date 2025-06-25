Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об’єктів в Ірані
Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.
Про це пише Politico, посилаючись на слова очільника Пентагону Піта Гегсета, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проводимо розслідування витоку спільно з ФБР, оскільки ця інформація призначалася для внутрішнього користування й оцінки бойових втрат", - пояснив він на саміті НАТО в Гаазі 25 червня.
Гегсет також сказав, що публікації в ЗМІ, основані на цих даних, мають на меті "перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога".
Видання зазначає, що міністр оборони США не надав деталей розслідування, але додав, що висновки аналізу DIA мають "низький рівень довіри".
Коментарі глави Пентагона пролунали після того, як президент США Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо назвали повідомлення медіа фейками.
Гегсет вважає, що шкода, завдану іранським ядерним обʼєктам, "від помірної до серйозної".
"Ми вважаємо, що, найімовірніше, [шкода] серйозна — аж до повного знищення", - додав він.
Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.
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Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані Джерело: https://censor.net/ua/n3560003
Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об'єктів Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n3560002
і ми hand with hand with one another такі зробили це...
Просто неймовірна.
Трамп заявив, що іранська ядерна програма відкинута назад на кілька десятиліть і що якби не її знищення, іранський режим не погодився б на припинення вогню. "На них обрушилося пекло. Останнє, про що вони зараз думають, - це збагачення урану", - сказав він.
Американський лідер також розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Той поцікавився, чи потрібна Трампу допомога з Іраном. На це, згідно з президентом США, той відповів: «Ні, мені потрібна допомога з тобою».
Прилетить цахал в голубом вєртольотє .,... Які представники.. ? Дідо пілюлі забуває приймати
- А я і не сплю.
Иранцы закопали это все под горами на сотню метров, еще и небось бетоном сверху залили.
Верить в то что сверху, без координат, прицельным попаданием, можно что-то уничтожить - могут разве что дети. До пятого класса.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, а толку нікуя.
Тому я вважаю, що маю отримати Нобелівську премію миру🤠😎🤡
Це була прекрасна операція.
Ми витратили на її проведення докуя доларів США 💸, аби хитнути біржу і спровокувати спад ! На падаючих курсах ми і наші друзі заробили купу бабла , після чого було оголошено про "пирамогу" і курси акцій знову поповзли в гору ...
Можна давати Нобелівку
Додік хотів розказати що зрівняв всі центрифуги і склади з землею 🤣
А виявилось що все що він каже - Потужний Пизzожж ))))
"Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані"
можно помедленнее, я записываю
В 2003 году США и союзники напали на Ирак, утверждая, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения (ядерное, химическое и биологическое). ООН ничего такого не нашла, но США всё равно начали войну. Саддама свергли, но оружия так и не нашли. Страна погрузилась в хаос, началась гражданская война и появился ИГИЛ.
ТАМПОН ЕЩЁ ТОТ СЕБЕ ,,БОРЕЦ ЗА МИР,,