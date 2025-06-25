"Пентагон почав розслідування через витік даних про неповне знищення ядерних об'єктів в Ірані"

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

Про це пише Politico, посилаючись на слова очільника Пентагону Піта Гегсета, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо розслідування витоку спільно з ФБР, оскільки ця інформація призначалася для внутрішнього користування й оцінки бойових втрат", - пояснив він на саміті НАТО в Гаазі 25 червня.

Гегсет також сказав, що публікації в ЗМІ, основані на цих даних, мають на меті "перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога".

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Видання зазначає, що міністр оборони США не надав деталей розслідування, але додав, що висновки аналізу DIA мають "низький рівень довіри".

Коментарі глави Пентагона пролунали після того, як президент США Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо назвали повідомлення медіа фейками.

Гегсет вважає, що шкода, завдану іранським ядерним обʼєктам, "від помірної до серйозної".

"Ми вважаємо, що, найімовірніше, [шкода] серйозна — аж до повного знищення", - додав він.

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Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.