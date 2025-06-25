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Новини Удари США по Ірану США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об’єктів Ірану

директор Національної розвідки США Тулсі Габбард

Нові розвідувальні дані підтверджують, що ключові ядерні об’єкти Ірану були знищені, і їхнє відновлення потребуватиме років.

Про це заявила директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нова розвідка підтверджує те, що президент США неодноразово заявляв: ядерні об'єкти Ірану були знищені. Якби іранці вирішили відновити, їм довелося б повністю відновити всі три об'єкти (Натанз, Фордоу, Есфахан), що, ймовірно, займе роки.

Габбард також розкритикувала інформаційну кампанію окремих ЗМІ, звинувативши їх у маніпуляціях:

"Пропагандистські ЗМІ застосували свою звичайну тактику: вибірково випустити частини незаконно просочилися секретних оцінок розвідки (навмисно оминаючи той факт, що оцінка була написана з "низькою впевненістю"), щоб спробувати підірвати рішуче керівництво президента Трампа та хоробрих військовослужбовців і жінок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму, - CNN

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп назвав неправдивими повідомлення CNN і The New York Times про те, що удари США по іранських ядерних об'єктах не досягли поставленої мети.

Автор: 

Іран (2297) розвідка (3894) США (23607)


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Топ коментарі
+11
Тулсі Габбард, як що тебе взяли в заручники моргни три раза!
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25.06.2025 22:48 Відповісти
+10
Спочатку ставсь витік. Аналітики вважають - не знищене. Це сильно підісрало Трампові та його сраколизам. Віткофф навіть розкукурікавсь, шо то зрада й треба знайти винних у витоках. Досить стрьомна новина, враховуючи розколотість громадської думки в США і навіть протиріччя серед MAGA з цього питання.
Тому "Московській Тулсі" доручили нагнути підлеглих і намалювати інший звіт. Переможний.
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25.06.2025 22:54 Відповісти
+8
Це та сама Габбард, яка декількома днями раніше стверджувала, що в Ірана немає жодної військової ядерної програми?
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25.06.2025 22:58 Відповісти
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Не вірю їй, як і трампону!Все піар!А по факту за пару років з допомоги рашки будуть мати все що хотіли((
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25.06.2025 22:45 Відповісти
нєа, прилетить новий пенетратор така розвага буде, Іран будувати заводи, а США з Ізраїлем їх знищувати. Я думаю, що не дуже кацапам хочеться щоб Іран отримав ядерну бомбу, таке собі задоволення, сьогодні у них врог Ізраїль, а завтра муслімів на Мацквабаді можуть образити і туди полетить.
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27.06.2025 14:41 Відповісти
Розвідка США при Трампові як флюгер - сьогодні ж казали шо швидше живі чим мертві
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25.06.2025 22:46 Відповісти
а ще: "хоробрих військовослужбовців і жінок"
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25.06.2025 23:24 Відповісти
Тулсі Габбард, як що тебе взяли в заручники моргни три раза!
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25.06.2025 22:48 Відповісти
Дайте вгадаю - завтра напишуть, що нічого не знищено, а післязавтра, що знищено все і тут немає про що говорити ))
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25.06.2025 22:52 Відповісти
Ви краще шукайте куди вивезли уран, щоб "раптом" іранці не використували ядерний пристрій, який зберуть на росії з іранського урану.
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25.06.2025 22:52 Відповісти
Спочатку ставсь витік. Аналітики вважають - не знищене. Це сильно підісрало Трампові та його сраколизам. Віткофф навіть розкукурікавсь, шо то зрада й треба знайти винних у витоках. Досить стрьомна новина, враховуючи розколотість громадської думки в США і навіть протиріччя серед MAGA з цього питання.
Тому "Московській Тулсі" доручили нагнути підлеглих і намалювати інший звіт. Переможний.
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25.06.2025 22:54 Відповісти
пабєда..
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25.06.2025 22:55 Відповісти
Це та сама Габбард, яка декількома днями раніше стверджувала, що в Ірана немає жодної військової ядерної програми?
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25.06.2025 22:58 Відповісти
Смішна тітка... все скаже, що Трампелю треба.
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25.06.2025 23:07 Відповісти
Це ті самі американці , що колись співали пісеньки про хімзброю у Саддама Хусейна і про "Кольчуги" Кучми ?
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25.06.2025 23:08 Відповісти
Якіх років!!! Агов, прокиньтеся, вас обісцяли!!!
Досить вдавати що в душ граєте зі словами "о, тьоплєнькая пошла"... 💧💧💧
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25.06.2025 23:39 Відповісти
Ну теперь вообще не понятно, что они там набомбили. Тампон всегда врущий, газетенки с продажными статьями и читательница росс. пропаганды. Мда, источники хуже бабули у подъезда.
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25.06.2025 23:40 Відповісти
Нічого вони там не вразили. Піз**ж, як і все від трампа. Іранці до цього десятками років готувалися, а тепер їх ще й кацапи відверто підтримують. Той "блукаючий" збагачений уран цілком міг кататися десь між Іраном та кацапією, і що ти йому зробиш. Не ескалірувать же з кацапляндією, а то ж раптом путін нападе...
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26.06.2025 00:17 Відповісти
Габбард: "оцінка з низькою впевненістю"

Формулювання пішли, прям як у рашистів. Скоро від неї буде: отріцатєльний рост, жест доброй волі, позорноє наступлєніє
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25.06.2025 23:43 Відповісти
Тулсі Габбард - яра фанатка Ассада і ***** - це як троянський кінь у розвідці США. Не те, щоб вона прям некомпетентна, але працює вона явно не на США.
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25.06.2025 23:51 Відповісти
Вона є Тулсі і цим все сказано... Безхребетна підстилка під черевики трампа, хапає ротом та іншими місцями всі його сигнали, щоб якнайкраще пидлизнуть.
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26.06.2025 00:13 Відповісти
Габард ластівка кремлівська ...як таку взагалі, можно було поставити на цю посаду розвідки ?
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26.06.2025 00:54 Відповісти
онa и готовa дaже подтвердить, что своего родного брaтa убилa, лишь бы только нa должности усидеть
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26.06.2025 02:02 Відповісти
Брешет курва ************.
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26.06.2025 02:17 Відповісти
Один Аллах знає, що там влупили. Моліться Богу та читайте Біблію
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26.06.2025 03:30 Відповісти
Трампісти вже так забрехалися, що їм не будуть вірить навіть тоді, коли вони скажуть правду...
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26.06.2025 05:14 Відповісти
це їй
китайський штучний інтелект
підказав..
встановила безкоштовну програмку-і вже маємо
Голову розвідок!!!!
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26.06.2025 05:57 Відповісти
Колега Буданги
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26.06.2025 07:35 Відповісти
Вчаться у буданги як лапшу на вуха вішати !
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26.06.2025 09:43 Відповісти
А завтра вона скаже,що Штати остаточно перемоги марсіан.
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26.06.2025 11:10 Відповісти
Ну... Тулси Габбард це така собі американська Мар'яна Безумна Безугла
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27.06.2025 13:59 Відповісти
 
 