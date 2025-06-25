Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об’єктів Ірану
Нові розвідувальні дані підтверджують, що ключові ядерні об’єкти Ірану були знищені, і їхнє відновлення потребуватиме років.
Про це заявила директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нова розвідка підтверджує те, що президент США неодноразово заявляв: ядерні об'єкти Ірану були знищені. Якби іранці вирішили відновити, їм довелося б повністю відновити всі три об'єкти (Натанз, Фордоу, Есфахан), що, ймовірно, займе роки.
Габбард також розкритикувала інформаційну кампанію окремих ЗМІ, звинувативши їх у маніпуляціях:
"Пропагандистські ЗМІ застосували свою звичайну тактику: вибірково випустити частини незаконно просочилися секретних оцінок розвідки (навмисно оминаючи той факт, що оцінка була написана з "низькою впевненістю"), щоб спробувати підірвати рішуче керівництво президента Трампа та хоробрих військовослужбовців і жінок".
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп назвав неправдивими повідомлення CNN і The New York Times про те, що удари США по іранських ядерних об'єктах не досягли поставленої мети.
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Тому "Московській Тулсі" доручили нагнути підлеглих і намалювати інший звіт. Переможний.
Досить вдавати що в душ граєте зі словами "о, тьоплєнькая пошла"... 💧💧💧
Формулювання пішли, прям як у рашистів. Скоро від неї буде: отріцатєльний рост, жест доброй волі, позорноє наступлєніє
своего родного брaтa убилa, лишь бы только нa должности усидеть
китайський штучний інтелект
підказав..
встановила безкоштовну програмку-і вже маємо
Голову розвідок!!!!
БезумнаБезугла