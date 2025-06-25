Глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об’єктів Ірану

Нові розвідувальні дані підтверджують, що ключові ядерні об’єкти Ірану були знищені, і їхнє відновлення потребуватиме років.

Про це заявила директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нова розвідка підтверджує те, що президент США неодноразово заявляв: ядерні об'єкти Ірану були знищені. Якби іранці вирішили відновити, їм довелося б повністю відновити всі три об'єкти (Натанз, Фордоу, Есфахан), що, ймовірно, займе роки.

Габбард також розкритикувала інформаційну кампанію окремих ЗМІ, звинувативши їх у маніпуляціях:

"Пропагандистські ЗМІ застосували свою звичайну тактику: вибірково випустити частини незаконно просочилися секретних оцінок розвідки (навмисно оминаючи той факт, що оцінка була написана з "низькою впевненістю"), щоб спробувати підірвати рішуче керівництво президента Трампа та хоробрих військовослужбовців і жінок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму, - CNN

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп назвав неправдивими повідомлення CNN і The New York Times про те, що удари США по іранських ядерних об'єктах не досягли поставленої мети.