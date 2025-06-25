Глава нацразведки США Габбард подтвердила уничтожение ядерных объектов Ирана

Новые разведывательные данные подтверждают, что ключевые ядерные объекты Ирана были уничтожены, и их восстановление займет годы.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новая разведка подтверждает то, что президент США неоднократно заявлял: ядерные объекты Ирана были уничтожены. Если бы иранцы решили восстановить, им пришлось бы полностью восстановить все три объекта (Натанз, Фордоу, Эсфахан), что, вероятно, займет годы.

Габбард также раскритиковала информационную кампанию отдельных СМИ, обвинив их в манипуляциях:

"Пропагандистские СМИ применили свою обычную тактику: выборочно выпустить части незаконно просочившихся секретных оценок разведки (намеренно обходя тот факт, что оценка была написана с "низкой уверенностью"), чтобы попытаться подорвать решительное руководство президента Трампа и храбрых военнослужащих и женщин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, - CNN

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения CNN и The New York Times о том, что удары США по иранским ядерным объектам не достигли поставленной цели.