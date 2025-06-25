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Новости Удары США по Ирану США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Глава нацразведки США Габбард подтвердила уничтожение ядерных объектов Ирана

директор Национальной разведки США Тулси Габбард

Новые разведывательные данные подтверждают, что ключевые ядерные объекты Ирана были уничтожены, и их восстановление займет годы.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новая разведка подтверждает то, что президент США неоднократно заявлял: ядерные объекты Ирана были уничтожены. Если бы иранцы решили восстановить, им пришлось бы полностью восстановить все три объекта (Натанз, Фордоу, Эсфахан), что, вероятно, займет годы.

Габбард также раскритиковала информационную кампанию отдельных СМИ, обвинив их в манипуляциях:

"Пропагандистские СМИ применили свою обычную тактику: выборочно выпустить части незаконно просочившихся секретных оценок разведки (намеренно обходя тот факт, что оценка была написана с "низкой уверенностью"), чтобы попытаться подорвать решительное руководство президента Трампа и храбрых военнослужащих и женщин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, - CNN

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения CNN и The New York Times о том, что удары США по иранским ядерным объектам не достигли поставленной цели.

Автор: 

Иран (2043) разведка (4205) США (27325)


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Топ комментарии
+11
Тулсі Габбард, як що тебе взяли в заручники моргни три раза!
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25.06.2025 22:48 Ответить
+10
Спочатку ставсь витік. Аналітики вважають - не знищене. Це сильно підісрало Трампові та його сраколизам. Віткофф навіть розкукурікавсь, шо то зрада й треба знайти винних у витоках. Досить стрьомна новина, враховуючи розколотість громадської думки в США і навіть протиріччя серед MAGA з цього питання.
Тому "Московській Тулсі" доручили нагнути підлеглих і намалювати інший звіт. Переможний.
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25.06.2025 22:54 Ответить
+8
Це та сама Габбард, яка декількома днями раніше стверджувала, що в Ірана немає жодної військової ядерної програми?
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25.06.2025 22:58 Ответить
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Не вірю їй, як і трампону!Все піар!А по факту за пару років з допомоги рашки будуть мати все що хотіли((
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25.06.2025 22:45 Ответить
нєа, прилетить новий пенетратор така розвага буде, Іран будувати заводи, а США з Ізраїлем їх знищувати. Я думаю, що не дуже кацапам хочеться щоб Іран отримав ядерну бомбу, таке собі задоволення, сьогодні у них врог Ізраїль, а завтра муслімів на Мацквабаді можуть образити і туди полетить.
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27.06.2025 14:41 Ответить
Розвідка США при Трампові як флюгер - сьогодні ж казали шо швидше живі чим мертві
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25.06.2025 22:46 Ответить
а ще: "хоробрих військовослужбовців і жінок"
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25.06.2025 23:24 Ответить
Тулсі Габбард, як що тебе взяли в заручники моргни три раза!
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25.06.2025 22:48 Ответить
Дайте вгадаю - завтра напишуть, що нічого не знищено, а післязавтра, що знищено все і тут немає про що говорити ))
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25.06.2025 22:52 Ответить
Ви краще шукайте куди вивезли уран, щоб "раптом" іранці не використували ядерний пристрій, який зберуть на росії з іранського урану.
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25.06.2025 22:52 Ответить
Спочатку ставсь витік. Аналітики вважають - не знищене. Це сильно підісрало Трампові та його сраколизам. Віткофф навіть розкукурікавсь, шо то зрада й треба знайти винних у витоках. Досить стрьомна новина, враховуючи розколотість громадської думки в США і навіть протиріччя серед MAGA з цього питання.
Тому "Московській Тулсі" доручили нагнути підлеглих і намалювати інший звіт. Переможний.
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25.06.2025 22:54 Ответить
пабєда..
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25.06.2025 22:55 Ответить
Це та сама Габбард, яка декількома днями раніше стверджувала, що в Ірана немає жодної військової ядерної програми?
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25.06.2025 22:58 Ответить
Смішна тітка... все скаже, що Трампелю треба.
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25.06.2025 23:07 Ответить
Це ті самі американці , що колись співали пісеньки про хімзброю у Саддама Хусейна і про "Кольчуги" Кучми ?
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25.06.2025 23:08 Ответить
Якіх років!!! Агов, прокиньтеся, вас обісцяли!!!
Досить вдавати що в душ граєте зі словами "о, тьоплєнькая пошла"... 💧💧💧
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25.06.2025 23:39 Ответить
Ну теперь вообще не понятно, что они там набомбили. Тампон всегда врущий, газетенки с продажными статьями и читательница росс. пропаганды. Мда, источники хуже бабули у подъезда.
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25.06.2025 23:40 Ответить
Нічого вони там не вразили. Піз**ж, як і все від трампа. Іранці до цього десятками років готувалися, а тепер їх ще й кацапи відверто підтримують. Той "блукаючий" збагачений уран цілком міг кататися десь між Іраном та кацапією, і що ти йому зробиш. Не ескалірувать же з кацапляндією, а то ж раптом путін нападе...
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26.06.2025 00:17 Ответить
Габбард: "оцінка з низькою впевненістю"

Формулювання пішли, прям як у рашистів. Скоро від неї буде: отріцатєльний рост, жест доброй волі, позорноє наступлєніє
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25.06.2025 23:43 Ответить
Тулсі Габбард - яра фанатка Ассада і ***** - це як троянський кінь у розвідці США. Не те, щоб вона прям некомпетентна, але працює вона явно не на США.
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25.06.2025 23:51 Ответить
Вона є Тулсі і цим все сказано... Безхребетна підстилка під черевики трампа, хапає ротом та іншими місцями всі його сигнали, щоб якнайкраще пидлизнуть.
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26.06.2025 00:13 Ответить
Габард ластівка кремлівська ...як таку взагалі, можно було поставити на цю посаду розвідки ?
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26.06.2025 00:54 Ответить
онa и готовa дaже подтвердить, что своего родного брaтa убилa, лишь бы только нa должности усидеть
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26.06.2025 02:02 Ответить
Брешет курва ************.
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26.06.2025 02:17 Ответить
Один Аллах знає, що там влупили. Моліться Богу та читайте Біблію
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26.06.2025 03:30 Ответить
Трампісти вже так забрехалися, що їм не будуть вірить навіть тоді, коли вони скажуть правду...
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26.06.2025 05:14 Ответить
це їй
китайський штучний інтелект
підказав..
встановила безкоштовну програмку-і вже маємо
Голову розвідок!!!!
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26.06.2025 05:57 Ответить
Колега Буданги
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26.06.2025 07:35 Ответить
Вчаться у буданги як лапшу на вуха вішати !
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26.06.2025 09:43 Ответить
А завтра вона скаже,що Штати остаточно перемоги марсіан.
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26.06.2025 11:10 Ответить
Ну... Тулси Габбард це така собі американська Мар'яна Безумна Безугла
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27.06.2025 13:59 Ответить
 
 