Конгрессмен США Карбахал раскритиковал Хегсета, в частности за позицию по Украине: "Позор для страны. Убирайтесь к черту"

На заседании комитета Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил конгрессмен-демократ Салуд Карбахал резко раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Во время эмоциональной дискуссии Карбахал обвинил Хегсета в некомпетентности и назвал его "позором для страны", призвав уйти в отставку.

Конгрессмен задавал руководителю Пентагона вопросы относительно развертывания морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечки информации в чате Signal, а также позиции США относительно вторжения России в Украину.

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Особенно острой стала перепалка после вопроса Карбахала о политической лояльности к Трампу как возможном условии для службы в армии. В ответ Хегсет заявил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".

После этого Карбахал заявил: "Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство".

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является агрессором в развязанной войне против Украины, однако отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.

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