Конгрессмен США Карбахал раскритиковал Хегсета, в частности за позицию по Украине: "Позор для страны. Убирайтесь к черту"
На заседании комитета Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил конгрессмен-демократ Салуд Карбахал резко раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета.
Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.
Во время эмоциональной дискуссии Карбахал обвинил Хегсета в некомпетентности и назвал его "позором для страны", призвав уйти в отставку.
Конгрессмен задавал руководителю Пентагона вопросы относительно развертывания морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечки информации в чате Signal, а также позиции США относительно вторжения России в Украину.
Особенно острой стала перепалка после вопроса Карбахала о политической лояльности к Трампу как возможном условии для службы в армии. В ответ Хегсет заявил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".
После этого Карбахал заявил: "Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство".
Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является агрессором в развязанной войне против Украины, однако отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.
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В країні емігрантів розсудити їх має право лише вождь якогось, корінного племені.
Виборцям Трампа було ж нас@@@и на війну ху@ла проти України. Їх цікавила економіка США.
і навпаки, теж ніколи.