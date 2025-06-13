РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11555 посетителей онлайн
Новости Скандал с Хегсетом
4 800 15

Конгрессмен США Карбахал раскритиковал Хегсета, в частности за позицию по Украине: "Позор для страны. Убирайтесь к черту"

Гегсет провел беседу с британским коллегой

На заседании комитета Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил конгрессмен-демократ Салуд Карбахал резко раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Во время эмоциональной дискуссии Карбахал обвинил Хегсета в некомпетентности и назвал его "позором для страны", призвав уйти в отставку.

Конгрессмен задавал руководителю Пентагона вопросы относительно развертывания морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечки информации в чате Signal, а также позиции США относительно вторжения России в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай готовится к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе и мире, - Хегсет

Особенно острой стала перепалка после вопроса Карбахала о политической лояльности к Трампу как возможном условии для службы в армии. В ответ Хегсет заявил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".

После этого Карбахал заявил: "Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство".

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является агрессором в развязанной войне против Украины, однако отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хегсет признал Россию агрессором в войне, но не назвал Украину жертвой

Автор: 

Конгресс США (1244) Пит Хегсет (76)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Да трампон позбирав біля себе підлабузників ідіотів.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:57 Ответить
+12
Навіть вода камінь точить. Сподіваємось вал критики буде тільки наростати ...
показать весь комментарий
13.06.2025 12:59 Ответить
+11
Не радив би притомним конгресменам США розмінюватися на всіляку алкашню. Трампа вибрали президентом.... другий раз..ОЦЕ ТРАГЕДІЯ. Це деградація і так тупорилих реднеків. А куди ж вже нижче?!?!🤦
показать весь комментарий
13.06.2025 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
👍👍👍
показать весь комментарий
13.06.2025 12:56 Ответить
Да трампон позбирав біля себе підлабузників ідіотів.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:57 Ответить
корабєльниє сосни)))
показать весь комментарий
13.06.2025 13:00 Ответить
Своєрідних "слуг урода".
показать весь комментарий
13.06.2025 13:05 Ответить
Навіть вода камінь точить. Сподіваємось вал критики буде тільки наростати ...
показать весь комментарий
13.06.2025 12:59 Ответить
Не радив би притомним конгресменам США розмінюватися на всіляку алкашню. Трампа вибрали президентом.... другий раз..ОЦЕ ТРАГЕДІЯ. Це деградація і так тупорилих реднеків. А куди ж вже нижче?!?!🤦
показать весь комментарий
13.06.2025 13:02 Ответить
Карбахал мигрант из Мексики, один из лидеров пропалестинского движения в Демократической партии. Ему Трамп как кость в горле.
показать весь комментарий
13.06.2025 13:19 Ответить
сорта дерьма борятся за влияние
показать весь комментарий
13.06.2025 13:24 Ответить
Трумп - нащадок мігранта з Німеччини, який втікав від військової служби. В Штатах займався не дуже легальними справами.
В країні емігрантів розсудити їх має право лише вождь якогось, корінного племені.
показать весь комментарий
13.06.2025 13:26 Ответить
Як там економіка в США? На шаленому підйомі за останні 100 днів?
Виборцям Трампа було ж нас@@@и на війну ху@ла проти України. Їх цікавила економіка США.
показать весь комментарий
13.06.2025 13:28 Ответить
show must go on
показать весь комментарий
13.06.2025 13:39 Ответить
думаю шо цих всіх підарів чекає весела подорож після виборів в конгресс. Демократам навіть нічого не треба робити, просто дозволити помаренчивим імбіцилам закопувати себе і США, то вони і роблять
показать весь комментарий
13.06.2025 13:46 Ответить
Трампончик до кінця терміну не досидить ))
показать весь комментарий
13.06.2025 13:51 Ответить
коли демократи хвалили респів?
і навпаки, теж ніколи.
показать весь комментарий
13.06.2025 14:01 Ответить
Ну і що? Нікуди він не піде, а цього Карбахала ніхто з його виборців не підтримає. І залишиться його полум'яний виступ ще одним відосиком у youtube.
показать весь комментарий
13.06.2025 14:09 Ответить
 
 