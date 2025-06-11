Китай готовится к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе и мире, - Хегсет
Китай сейчас ведет активную подготовку к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и мире в целом.
Об этом министр обороны США Пит Хегсет сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, представляя бюджетный запрос оборонного ведомства на 2026 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Пекин готовится к войне в Индо-Тихоокеанском регионе как части своей более широкой стратегии доминирования там, а затем - в мире в целом", - сказал Хегсет.
По его словам, если Китай преуспеет в ИТР, то сможет попытаться сорвать реиндустриализацию Америки, а затем задушить экономику Соединенных Штатов.
"Этого не должно произойти, и мое министерство не позволит этому произойти", - заявил министр.
Он отметил, что Соединенные Штаты стремятся к прочному миру в Индо-Тихоокеанском регионе и с этой целью, в частности, будут усиливать сдерживание Китая, не уточнив, однако, какими именно средствами.
"Чтобы обеспечить этот мир и защиту ключевых интересов Соединенных Штатов, Министерство обороны сфокусировано, как лазер, на укреплении сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул глава Пентагона.
В своей вступительной речи он также сказал, что предложенный бюджет оборонного ведомства на следующий год в размере примерно $1 триллион позволит получить военные ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности американского народа и реализации подхода "мир через силу".
"Этот бюджет обеспечит исторический уровень финансирования военной готовности, ставя наших военных и их потребности на первое место", - заявил Хегсет членам комитета.
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Хоча стоп, ви ж і від тих чучмехів теж звалили...
Харіс ще могла б спробувати бо виступала б єдиним фронтом з Європою
А цей алкоголик лише курам насміх
Будуть посеред тихого океана один в одного з авіаностіців стрілятися?
Якщо мова йде про сухопутну війну в якісь країні - то в якій?
... в звичайно США її програє - бо без союзників на суші авіаносцем довго не повоюєш проти Континетальної армії.
Але коли ФША при ТАКО - почала торгівельну війну , що зробив могутній Дракон ?
Просто переореєнтувався
І що у підсумку ?
TAKO приповз навколішках до Китаю благаючи про угоду
Процвітання заходу було засновано на дотримуванні законів , правил і повазі до продуктивної праці ... але коли , заради наживи , ти переносиш засоби виробництва в інші регіони - рано чи пізно отримуєш закономірний результат !
Сам придумав?
Я ж бачу інший закон: "хто пограбував багатого сусіда та зихистив свої статки - той і багатий і процвітаючий" - і не одни - як то США, Європа, Японія, Китай,... - G20 дивись.
всю свою історію, китай отримував піздюліну від всіх своїх сусідів. від всіх, до одного!
то, на китай чекає історія плєшивого, хай тільки рипнеться!
І подивись як справи з цим в ФША при Трампі.
Отож!
то, хочу подивитися на домінування обісраного китаю десь там у чомусь там.
****** білі лєвацькі ліберали знову створили самі собі монстра, проти котрого будуть дружно боротися.
але ж, достатньо вивести свої капітали і китай схлопнеться всередину себе!!!
чи, ви не знаєте про горобців, про чавун, про культурну революцію?
достатньо японії підігнати свій флот до берегів китаю, вся жовта ріка стане коричневою.
Тому вони й вирішили допомогти своєму "другу володьє", аби він потім допоміг своєму другові Сі.
Це дуже далекоглядне й талановите рішення, blyad' !
Він вийшов з запою!
Шкода шо не сінхроно з Медведевим.
Всем союзникам **** напхал. Всех унижал и хамил.
Возможно он рассчитывает на помощь друга путина, друга орбана, друга фицо, и конечно на друзей в северной корее.
Хай Аляску подарує, може це допоможе...
Кастюм хай подарує...
Сизінпінь атлічний парєнь, я його знаю...))))
і закрити всі програми політики м'якої сили, які зараз займає китай : ну лошки ж, не те що геній трамп, гегсет і ко , економити треба .
Краще на трильйон баксів закупити вундервафель, які потім будуть знищені копійчаними китайськими дронами чи при потраплянні подопровідної ракети-труби, запущеної макаками.
Без жорсткого покарання рашки НЕ буде можливо загнати кнр під історичну шконку, де їм і місце !!
Для чого при перекладі засунули те НАРАЗІ? Твердження "Китай веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом" тим НАРАЗІ розмивається.
Отже пропонується Китай наразі/ поки що/ на цей час/ досі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.?
ЯКЩО "Наразі" - синонім до "поки що", "на цей час" або "досі" і використовується, щоб підкреслити тимчасовість або змінність поточного стану чи ситуації. На відміну від "зараз", яке означає "в даний момент", "наразі" має відтінок неточності або невизначеності в часі.