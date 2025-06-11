Китай готовится к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе и мире, - Хегсет

Китай сейчас ведет активную подготовку к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и мире в целом.

Об этом министр обороны США Пит Хегсет сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, представляя бюджетный запрос оборонного ведомства на 2026 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Пекин готовится к войне в Индо-Тихоокеанском регионе как части своей более широкой стратегии доминирования там, а затем - в мире в целом", - сказал Хегсет.

По его словам, если Китай преуспеет в ИТР, то сможет попытаться сорвать реиндустриализацию Америки, а затем задушить экономику Соединенных Штатов.

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"Этого не должно произойти, и мое министерство не позволит этому произойти", - заявил министр.

Он отметил, что Соединенные Штаты стремятся к прочному миру в Индо-Тихоокеанском регионе и с этой целью, в частности, будут усиливать сдерживание Китая, не уточнив, однако, какими именно средствами.

"Чтобы обеспечить этот мир и защиту ключевых интересов Соединенных Штатов, Министерство обороны сфокусировано, как лазер, на укреплении сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул глава Пентагона.

В своей вступительной речи он также сказал, что предложенный бюджет оборонного ведомства на следующий год в размере примерно $1 триллион позволит получить военные ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности американского народа и реализации подхода "мир через силу".

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"Этот бюджет обеспечит исторический уровень финансирования военной готовности, ставя наших военных и их потребности на первое место", - заявил Хегсет членам комитета.