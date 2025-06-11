РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11174 посетителя онлайн
Новости НАТО о военной угрозе из Китая
2 781 46

Китай готовится к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе и мире, - Хегсет

Гегсет провел беседу с британским коллегой

Китай сейчас ведет активную подготовку к войне за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и мире в целом.

Об этом министр обороны США Пит Хегсет сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, представляя бюджетный запрос оборонного ведомства на 2026 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Пекин готовится к войне в Индо-Тихоокеанском регионе как части своей более широкой стратегии доминирования там, а затем - в мире в целом", - сказал Хегсет.

По его словам, если Китай преуспеет в ИТР, то сможет попытаться сорвать реиндустриализацию Америки, а затем задушить экономику Соединенных Штатов.

Также читайте: Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета, - NBC News

"Этого не должно произойти, и мое министерство не позволит этому произойти", - заявил министр.

Он отметил, что Соединенные Штаты стремятся к прочному миру в Индо-Тихоокеанском регионе и с этой целью, в частности, будут усиливать сдерживание Китая, не уточнив, однако, какими именно средствами.

"Чтобы обеспечить этот мир и защиту ключевых интересов Соединенных Штатов, Министерство обороны сфокусировано, как лазер, на укреплении сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул глава Пентагона.

В своей вступительной речи он также сказал, что предложенный бюджет оборонного ведомства на следующий год в размере примерно $1 триллион позволит получить военные ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности американского народа и реализации подхода "мир через силу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделят меньше средств на помощь Украине, - Хегсет

"Этот бюджет обеспечит исторический уровень финансирования военной готовности, ставя наших военных и их потребности на первое место", - заявил Хегсет членам комитета.

Автор: 

Китай (3048) США (27174) Пит Хегсет (74)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Китай не впустить таку можливість, поки в білому будиночку сидить старий нарцис психічнохворий , а в Пентагоні алкаш-шоумен.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:07 Ответить
+11
Та ви навіть рашку ссите образити. Куди облізлій курці , ТАКО-трампу , тягатись з Китайським драконом.
Харіс ще могла б спробувати бо виступала б єдиним фронтом з Європою
А цей алкоголик лише курам насміх
показать весь комментарий
11.06.2025 12:08 Ответить
+10
"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися" говорить чиновник держави, яка обісралась із немічною рашкою... Ваш максимум - це пресувати талібів десь в Афганістані.

Хоча стоп, ви ж і від тих чучмехів теж звалили...
показать весь комментарий
11.06.2025 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай не впустить таку можливість, поки в білому будиночку сидить старий нарцис психічнохворий , а в Пентагоні алкаш-шоумен.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:07 Ответить
"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися" говорить чиновник держави, яка обісралась із немічною рашкою... Ваш максимум - це пресувати талібів десь в Афганістані.

Хоча стоп, ви ж і від тих чучмехів теж звалили...
показать весь комментарий
11.06.2025 12:08 Ответить
Та ви навіть рашку ссите образити. Куди облізлій курці , ТАКО-трампу , тягатись з Китайським драконом.
Харіс ще могла б спробувати бо виступала б єдиним фронтом з Європою
А цей алкоголик лише курам насміх
показать весь комментарий
11.06.2025 12:08 Ответить
Ой, і саме тому ви з ним підписали нову угоду. Це тупо привід зменшити допомогу Україні.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:09 Ответить
До речі, Китай дуже добре вивчив ту саму "мягку силу", яку винайшло США.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:10 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 12:11 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 12:21 Ответить
На малюнку китаєць і вірмен.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:39 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 12:12 Ответить
Це із серії лякалок прутіна про його червоні лінії, які чомусь смердять і зовсім не червоні! Так і про війну китайців, від гегсета!! Треба йому кидати, зловживання алкоголем, бо буде у сім'ї горе і дітям сором!!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:13 Ответить
100%. Ефімерне розмите поняття - "втихоокеанськомурегіоні".
Будуть посеред тихого океана один в одного з авіаностіців стрілятися?
Якщо мова йде про сухопутну війну в якісь країні - то в якій?
... в звичайно США її програє - бо без союзників на суші авіаносцем довго не повоюєш проти Континетальної армії.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:09 Ответить
Китайці не дурні, займаються економікою, а не війнами. В цьому і полягає небезпека для всього Заходу. Багатим і процвітаючим може бути тільки один, закон капіталізму.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:14 Ответить
Китайська економіка мильний пузірь.На 100% залежить від США і Европи
показать весь комментарий
11.06.2025 12:17 Ответить
Все так , та не так. Так дійсно Китай залежить в ринків збуту - це вірно
Але коли ФША при ТАКО - почала торгівельну війну , що зробив могутній Дракон ?
Просто переореєнтувався
І що у підсумку ?
TAKO приповз навколішках до Китаю благаючи про угоду
показать весь комментарий
11.06.2025 12:20 Ответить
Узькоглазі обізяни самі зробити нічого не можуть,тільки скопіювати .Китай залежний від технологій
показать весь комментарий
11.06.2025 12:49 Ответить
США і Європа це 9% населення світу. Заходу доведеться прийняти реальність і змиритися з тим що інша частина світу теж хоче і може жити добре. Це неминуче призведе до занепаду Заходу, тому що процвітання Заходу було засноване на тому що більшість людей на планеті жили на хлібі і воді, і працювало за 10 центів на годину.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:33 Ответить
Ніт
Процвітання заходу було засновано на дотримуванні законів , правил і повазі до продуктивної праці ... але коли , заради наживи , ти переносиш засоби виробництва в інші регіони - рано чи пізно отримуєш закономірний результат !
показать весь комментарий
11.06.2025 12:48 Ответить
И около 40% мирового ВВП.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:57 Ответить
Частка швидко зменшується. І це фіктивний номінальний ВВП заснований на знеціненні валют щодо долара і євро. Долар в одній країні за кілька років може подорожчати в три рази, це не означає що реальний ВВП став в три рази менше. Але любителі хвалитися американським або європейським ВВП вважають саме так.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:15 Ответить
Що це за закон? "Багатим і процвітаючим може бути тільки один"?
Сам придумав?
Я ж бачу інший закон: "хто пограбував багатого сусіда та зихистив свої статки - той і багатий і процвітаючий" - і не одни - як то США, Європа, Японія, Китай,... - G20 дивись.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:12 Ответить
Ми розуміємо - з китайцями були перемовини. Щоб воювати проти нас американці імітуватимуть війну з Китаєм.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:15 Ответить
завжди нагадую, всім деескалаторам та сцикунам китаю!!!!
всю свою історію, китай отримував піздюліну від всіх своїх сусідів. від всіх, до одного!
то, на китай чекає історія плєшивого, хай тільки рипнеться!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:15 Ответить
Так наотримувався , що тепер є першою економікою світу
І подивись як справи з цим в ФША при Трампі.
Отож!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:21 Ответить
та ти вже закумарив із своїм ФША. чесно. реально хариш. якщо зараз Штати поринуть у хаос, то нам від цього буде тільки ще гірше. але такі телепні як ти і тобі подібні будуть тільки улюлюкати коли у США спалахне громадянська війна.. деб іли, бл...
показать весь комментарий
11.06.2025 12:27 Ответить
тут має бути поправка на те, що зараз в Китаї комуняки керують. а комуняки завжди упороті. особливо коли вони разом з ще більш упоротими кацапами. і коли на сьогодні у них є спільний ворог НАТА і Омєріка, вони будуть триматися купи разом з Ином, Іраном і тими, кого китайці залучать ще на свій бік. Тож тут не варто недооцінювати ту загрозу. особливо в тому контексті, що ті комуняки зараз дуже потужно і технологічно озброюються.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:24 Ответить
індія, філіпини, індонезія, в'єтнам і звісно японія.
то, хочу подивитися на домінування обісраного китаю десь там у чомусь там.
****** білі лєвацькі ліберали знову створили самі собі монстра, проти котрого будуть дружно боротися.
але ж, достатньо вивести свої капітали і китай схлопнеться всередину себе!!!
чи, ви не знаєте про горобців, про чавун, про культурну революцію?
достатньо японії підігнати свій флот до берегів китаю, вся жовта ріка стане коричневою.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:17 Ответить
достатньо вивести капітали.. ну так не виводять же. принаймні у такій мірі, у якій би нам хотілося. а на рахунок зброї. хм.. недавно китайські винищувачі у Пакистані обісрали кілька американських і кацапських винищувачів на озброєнні в Індії. на це теж варто звертати увагу. Китай вже не той, що був раніше і ловив горобців. зараз у них уже достатньо розвинута економіка. а тепер вони масово нарощують оборонку. тож не все так просто. ви краще погугліть скільки у Китаю ЗВР. я аж прикуїв. у них близько 29 трлн доларів золотовалютних запасів. ні фіга вони собі кубишку наїли.. а ті всі ікспєрди, які бігають із своїми опусами з каналу на канал про те, що Китаю завтра-післязавтра кірдик, то виглядають просто сміховинно.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:26 Ответить
бо подивився шо США має долбайобів і продажхних ссикунів у владі
показать весь комментарий
11.06.2025 12:20 Ответить
Яке неочікуване відкриття американської адміністрації !
Тому вони й вирішили допомогти своєму "другу володьє", аби він потім допоміг своєму другові Сі.
Це дуже далекоглядне й талановите рішення, blyad' !
показать весь комментарий
11.06.2025 12:31 Ответить
Він протрезвів!
Він вийшов з запою!
Шкода шо не сінхроно з Медведевим.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:34 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 12:37 Ответить
Пяный прапорщик Гегсет совсем поплыл: "Моё министерство" . Твои только глисты у тебя в ж... Не позволит он. Проспись, а потом снова попытайся нанять себе советников.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:35 Ответить
Гегсет ви просрали усе, і не тільки в океанах, зі своїм недолугим керманичем.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:35 Ответить
Шизофренія в Гегсета - якщо Китай готується до війни і прямо зараз тестує , в Україні , ВСЕ - і озброєння і техніку , і своїх людей ... тоді чому США позбавляє Україну допомоги і , тим самим , полегшує роботу кацапам , китайцям і корейцям ...?
показать весь комментарий
11.06.2025 12:37 Ответить
на Україну не дивіться, ми вам пришлемо три ешелони глибокої стурбованости.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:40 Ответить
Я знаю що зроблять американці: вони наростять випуск/закупку туалетного папіру!
показать весь комментарий
11.06.2025 12:41 Ответить
А кто теперь у тампона в союзниках будет?
Всем союзникам **** напхал. Всех унижал и хамил.
Возможно он рассчитывает на помощь друга путина, друга орбана, друга фицо, и конечно на друзей в северной корее.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:42 Ответить
То нехай трампон не провокує Китай!
Хай Аляску подарує, може це допоможе...
Кастюм хай подарує...
Сизінпінь атлічний парєнь, я його знаю...))))
показать весь комментарий
11.06.2025 12:51 Ответить
тому треба скасувати 300 млн доларів Україні, які було закладено в бюджеті оборони США! без них війну в китаю не виграти .

і закрити всі програми політики м'якої сили, які зараз займає китай : ну лошки ж, не те що геній трамп, гегсет і ко , економити треба .

Краще на трильйон баксів закупити вундервафель, які потім будуть знищені копійчаними китайськими дронами чи при потраплянні подопровідної ракети-труби, запущеної макаками.
показать весь комментарий
11.06.2025 12:51 Ответить
І більше морпіхів в ЛосАнгелос !!!
показать весь комментарий
11.06.2025 13:12 Ответить
В перекладі на людську мову - США на Україну пох - "переходять" на Чіну
показать весь комментарий
11.06.2025 13:05 Ответить
сша це не має турбувати, сидіть і спостерігайте, як друзі трампа мають вас на увазі , і не хвилюйтесь, оон обовязково скаже про озабоченность
показать весь комментарий
11.06.2025 13:07 Ответить
π|/|zdота американська проспала все! І зміцнення комуняк і узурпацію влади неадекватами технофашистами...
Без жорсткого покарання рашки НЕ буде можливо загнати кнр під історичну шконку, де їм і місце !!
показать весь комментарий
11.06.2025 13:11 Ответить
Китай наразі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.

Для чого при перекладі засунули те НАРАЗІ? Твердження "Китай веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом" тим НАРАЗІ розмивається.

Отже пропонується Китай наразі/ поки що/ на цей час/ досі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.?

ЯКЩО "Наразі" - синонім до "поки що", "на цей час" або "досі" і використовується, щоб підкреслити тимчасовість або змінність поточного стану чи ситуації. На відміну від "зараз", яке означає "в даний момент", "наразі" має відтінок неточності або невизначеності в часі.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:16 Ответить
 
 