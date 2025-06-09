Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета, - NBC News
Белый дом занимается поиском нового главы аппарата и нескольких старших советников для главы Пентагона Пита Хегсета после серии промахов. Но пока что поиски не имеют успехов.
Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что высшие должности в Министерстве обороны США, в том числе должность главы аппарата главы ведомства считаются престижными и привлекают множество квалифицированных кандидатов. Однако, как рассказали источники издания, по меньшей мере три человека уже отказались от потенциальных предложений работать под руководством Хегсета.
Как пишет NBC, в апреле глава Пентагона внезапно уволил с должности двух старших помощников, обвинив их в утечке секретной информации.
Вскоре после этого Хегсет объявил об увольнении своего главы аппарата, а еще один сотрудник впоследствии сам подал в отставку, заявив впоследствии, что в офисе Хегсета царит "полный хаос".
После серии этих увольнений вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие чиновники начали искать кандидатов, которые могли бы поддержать Хегсета. Но пока администрации не удалось найти людей, которые были бы готовы работать на него или подходили бы по политическим убеждениям.
Белый дом отклонил некоторых кандидатов, которых Хэгсет хотел нанять. В свою очередь шеф Пентагона отклонил некоторых кандидатов, предложенных Белым домом.
Собеседники рассказали, что некоторые кандидаты были признаны политически проблемными. Например, кандидатуры некоторых претендентов кадровое управление Белого дома отклонило за недостаточную лояльность политике MAGA.
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"... ❗️ Президент Трамп призначив 22-річного хлопця керувати відділом з протидії тероризму в Міністерстві внутрішньої безпеки США, - видання The Daily Beast.
Спочатку здавалось що це фейк антитрампістів та демократів.
Але ні, дійсно пишуть: «Trump Appoints 22-Year-Old Ex-Gardener and Grocery Store Assistant to Lead U.S. Terror Prevention».
«Трамп призначає 22-річного колишнього садівника та помічника продавця в продуктовому магазині керівником відділу з протидії тероризму США».
Може, він геній та має досвід боротьби з тероризмом?
Дивимося CV:
2020 - садівник
2023 - помічник продавця в супермаркеті
2024 - закінчив коледж
2024 - працював у виборчій кампанії Трампа
2025 - призначений Трампом головою підрозділу, який відповідає за головний урядовий центр з протидії тероризму Міністерства внутрішньої безпеки США.
В Кремлі, напевно, вже руки втомились відкорковувати шампанське..."
то може дебіла прибрати з керівництва???
Називаються психіатри...
Всі кваліфіковані, як назло
порохоботине підтримують самозакоханого дебіла.
Приходиться працювати з фріками та злодіями.
У дурнів все внєзапно, бо прогноз на два кроки вперед - це для слоупоків в окулярах. А дурень шо - бензопилу наголо і вперед.
Ніколи не думав, що США така шиза скосить - все, що завгодно думав, але не те, що в Міноборони їхній будуть набирати не за професіоналізм, а за політичну лояльність. Коли зрозуміють, яка це була помилка, буде пізно - китайці і росіяни вже будуть вішати адмінперсонал американської адміністрації . . .