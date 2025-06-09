Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета, - NBC News

Белый дом занимается поиском нового главы аппарата и нескольких старших советников для главы Пентагона Пита Хегсета после серии промахов. Но пока что поиски не имеют успехов.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что высшие должности в Министерстве обороны США, в том числе должность главы аппарата главы ведомства считаются престижными и привлекают множество квалифицированных кандидатов. Однако, как рассказали источники издания, по меньшей мере три человека уже отказались от потенциальных предложений работать под руководством Хегсета.

Как пишет NBC, в апреле глава Пентагона внезапно уволил с должности двух старших помощников, обвинив их в утечке секретной информации.

Вскоре после этого Хегсет объявил об увольнении своего главы аппарата, а еще один сотрудник впоследствии сам подал в отставку, заявив впоследствии, что в офисе Хегсета царит "полный хаос".

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После серии этих увольнений вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие чиновники начали искать кандидатов, которые могли бы поддержать Хегсета. Но пока администрации не удалось найти людей, которые были бы готовы работать на него или подходили бы по политическим убеждениям.

Белый дом отклонил некоторых кандидатов, которых Хэгсет хотел нанять. В свою очередь шеф Пентагона отклонил некоторых кандидатов, предложенных Белым домом.

Собеседники рассказали, что некоторые кандидаты были признаны политически проблемными. Например, кандидатуры некоторых претендентов кадровое управление Белого дома отклонило за недостаточную лояльность политике MAGA.

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