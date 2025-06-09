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Новости Кадровые изменения в Пентагоне
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Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета, - NBC News

Гегсету не удается найти подчиненных

Белый дом занимается поиском нового главы аппарата и нескольких старших советников для главы Пентагона Пита Хегсета после серии промахов. Но пока что поиски не имеют успехов.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что высшие должности в Министерстве обороны США, в том числе должность главы аппарата главы ведомства считаются престижными и привлекают множество квалифицированных кандидатов. Однако, как рассказали источники издания, по меньшей мере три человека уже отказались от потенциальных предложений работать под руководством Хегсета.

Как пишет NBC, в апреле глава Пентагона внезапно уволил с должности двух старших помощников, обвинив их в утечке секретной информации.

Вскоре после этого Хегсет объявил об увольнении своего главы аппарата, а еще один сотрудник впоследствии сам подал в отставку, заявив впоследствии, что в офисе Хегсета царит "полный хаос".

Читайте также: Гегсет боится увольнения, кричит на подчиненных и опаздывает на встречи, - WSJ

После серии этих увольнений вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие чиновники начали искать кандидатов, которые могли бы поддержать Хегсета. Но пока администрации не удалось найти людей, которые были бы готовы работать на него или подходили бы по политическим убеждениям.

Белый дом отклонил некоторых кандидатов, которых Хэгсет хотел нанять. В свою очередь шеф Пентагона отклонил некоторых кандидатов, предложенных Белым домом.

Собеседники рассказали, что некоторые кандидаты были признаны политически проблемными. Например, кандидатуры некоторых претендентов кадровое управление Белого дома отклонило за недостаточную лояльность политике MAGA.

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Автор: 

Пентагон (1469) США (27166) Пит Хегсет (72)


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Топ комментарии
+18
важко працювати з дебілами… не всім довподоби…
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09.06.2025 23:26 Ответить
+15
звісно не можуть знайти, бо для такого патентованого довбойоба треба найти ще більш тупих радників. А таких вже прийдеться шукати по всьому світу.
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09.06.2025 23:27 Ответить
+10
Є ціла категорія людей які фахово працюють з дебілами.
Називаються психіатри...
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09.06.2025 23:36 Ответить
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важко працювати з дебілами… не всім довподоби…
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09.06.2025 23:26 Ответить
звісно не можуть знайти, бо для такого патентованого довбойоба треба найти ще більш тупих радників. А таких вже прийдеться шукати по всьому світу.
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09.06.2025 23:27 Ответить
Да, главный принцип подобных систем - подчиненные должны быть еще тупее руководителя. А тут такое реализовать еще нужно суметь
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09.06.2025 23:39 Ответить
Хотя они все-таки умудряются

"... ❗️ Президент Трамп призначив 22-річного хлопця керувати відділом з протидії тероризму в Міністерстві внутрішньої безпеки США, - видання The Daily Beast.

Спочатку здавалось що це фейк антитрампістів та демократів.

Але ні, дійсно пишуть: «Trump Appoints 22-Year-Old Ex-Gardener and Grocery Store Assistant to Lead U.S. Terror Prevention».

«Трамп призначає 22-річного колишнього садівника та помічника продавця в продуктовому магазині керівником відділу з протидії тероризму США».

Може, він геній та має досвід боротьби з тероризмом?

Дивимося CV:

2020 - садівник
2023 - помічник продавця в супермаркеті
2024 - закінчив коледж
2024 - працював у виборчій кампанії Трампа
2025 - призначений Трампом головою підрозділу, який відповідає за головний урядовий центр з протидії тероризму Міністерства внутрішньої безпеки США.

В Кремлі, напевно, вже руки втомились відкорковувати шампанське..."
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09.06.2025 23:42 Ответить
Ой, Урс, в Украину пусть обратятся. У нас таких "ещё более тупых" пруд пруди у власти. Особенно после 2019 года.
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10.06.2025 00:07 Ответить
А до 2019 типу нє?
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10.06.2025 00:23 Ответить
Фахівці з дебілом працювати відмовляються…
то може дебіла прибрати з керівництва???
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09.06.2025 23:27 Ответить
Є ціла категорія людей які фахово працюють з дебілами.
Називаються психіатри...
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09.06.2025 23:36 Ответить
Мединского возьмите, Шойгу ... Они вам прядок наведут
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09.06.2025 23:28 Ответить
Нормальні люди з довбодятлами працювати не хочуть.
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09.06.2025 23:28 Ответить
А зачем им "квалифицированные сотрудники"? Судя по всему, там главное что бы был не умнее начальника...
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09.06.2025 23:28 Ответить
Кваліфіковані згідно з уявленнями Гегсета про кваліфікацію.
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09.06.2025 23:34 Ответить
у ***** попросіть він вам вишле спеців "вагон і тележку"..
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09.06.2025 23:28 Ответить
Понимают что работа с таким дурачком поставит крест на их дальнейшей карьере.
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09.06.2025 23:29 Ответить
Шукайте собутильника- проблем не буде знайти.
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09.06.2025 23:30 Ответить
Медведєва, запросіть на пів ставки, плюс здача тари з під алкоголю, копійка буде йому!
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09.06.2025 23:32 Ответить
За біржові афери Трампа на фоні його теліпання язиком та маніпуляції з курсами акцій, треба нести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність!! Американці - пенсіонери, і не тільки, залишилися без грошей!
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09.06.2025 23:30 Ответить
рудий придурок назначив 22-річного помічника продавця супермаркету керувати відділом з протидії тероризму в Міністерстві внутрішньої безпеки США
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09.06.2025 23:31 Ответить
Можливо синуля якоїсь леді, про яку меланка здогадується, але не впевнена.
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10.06.2025 00:09 Ответить
У даному випадку "кваліфікованих" - то дурніших за Гегсета? Адже зрозуміло з античних часів, що підлеглі не можуть бути розумнішими за начальника. Якщо так, то тоді у них справді величезні, не побоюсь цього слова, проблеми!
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09.06.2025 23:33 Ответить
The challenge of working with the best…
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09.06.2025 23:34 Ответить
With the best whom?
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09.06.2025 23:37 Ответить
With the best anyone. You can't put just any singer next to Pavarotti and hope for a great duo. Hegseth is a bit like Pavarotti waiting for a new Domingo or Carreras to match the power of his performance.
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09.06.2025 23:54 Ответить
Get the mailto:f@ck f@ck away, degenerate.
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10.06.2025 00:28 Ответить
Милованова не пропонували?
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09.06.2025 23:39 Ответить
Отій шоблі впору натягнути на себе футболки з написом -"маю право на помилку". Ми вже таке проходили...
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09.06.2025 23:39 Ответить
В клубі анонімних алкоголіків шукали?
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09.06.2025 23:41 Ответить
Я б пішов, але ж приб'ють в перший же день.
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09.06.2025 23:42 Ответить
Нікого не нагадує? 😁

Всі кваліфіковані, як назло порохоботи не підтримують самозакоханого дебіла.

Приходиться працювати з фріками та злодіями.
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09.06.2025 23:43 Ответить
Внєзапно...
У дурнів все внєзапно, бо прогноз на два кроки вперед - це для слоупоків в окулярах. А дурень шо - бензопилу наголо і вперед.
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09.06.2025 23:46 Ответить
Хай у зєлі квартальщиків позичить
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09.06.2025 23:46 Ответить
Кваліфіковані люди і Адміністрація Трампа - несумісні речі
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09.06.2025 23:47 Ответить
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09.06.2025 23:47 Ответить
А что с ліцом?
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10.06.2025 00:29 Ответить
Відхилили "за недостатню лояльність політиці MAGA" . . . Ідіоти - вам треба "шашечки" чи "їхати" (як в тому анекдоті про таксі) ?

Ніколи не думав, що США така шиза скосить - все, що завгодно думав, але не те, що в Міноборони їхній будуть набирати не за професіоналізм, а за політичну лояльність. Коли зрозуміють, яка це була помилка, буде пізно - китайці і росіяни вже будуть вішати адмінперсонал американської адміністрації . . .
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09.06.2025 23:53 Ответить
Може, перейняли наш дурний приклад?
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10.06.2025 00:27 Ответить
Хай у нас візьме, п'ять шість менеджерів.
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09.06.2025 23:54 Ответить
Десь ми це вже проходили... Новиє маладиє літса...
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10.06.2025 00:02 Ответить
Заберіть наших пятьох -шістьох "ефективних менеджерів". Можна навіть разом з Потужним
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10.06.2025 00:04 Ответить
Ну так, якщо технофашисти вирішать, що єдиний шанс втриматись у владі це почати маленьку побєдоносну війну (та ж Гренландія), то ще і сидіти в тюрмі прийдеться потім. Воно їм треба?
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10.06.2025 00:07 Ответить
Он в Каліфорнії вже можна сказати почалась "малєнькая пабєданосная вайна", така собі "сво". Навіщо та Гренландія?
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10.06.2025 00:26 Ответить
В нас така ж проблема.
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10.06.2025 00:16 Ответить
Трампу пора заняттся ЗМІ - зробити марафон, наприклад
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10.06.2025 00:27 Ответить
 
 