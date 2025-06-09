Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Гегсета, - NBC News
Білий дім займається пошуком нового глави апарату і кількох старших радників для очільника Пентагону Піта Гегсета після серії промахів. Але поки що пошуки не мають успіхів.
Про це пише NBC News із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вищі посади в Міністерстві оборони США, в тому числі посада глави апарату очільника відомства вважаються престижними і приваблюють безліч кваліфікованих кандидатів. Проте, як розповіли джерела видання, щонайменше три людини уже відмовилися від потенційних пропозицій працювати під керівництвом Гегсета.
Як пише NBC, у квітні глава Пентагону раптово звільнив з посади двох старших помічників, звинувативши їх у витоку секретної інформації.
Незабаром після цього Гегсет оголосив про звільнення свого глави апарату, а ще один співробітник згодом сам подав у відставку, заявивши згодом, що в офісі Гегсета панує "повний хаос".
Після серії цих звільнень віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та інші чиновники почали шукати кандидатів, які могли б підтримати Гегсета. Але наразі адміністрації не вдалося знайти людей, які були б готові працювати на нього або підходили б за політичними переконаннями.
Білий дім відхилив деяких кандидатів, яких Гегсет хотів найняти. Своєю чергою шеф Пентагону відхилив деяких кандидатів, запропонованих Білим домом.
Співрозмовники розповіли, що деякі кандидати були визнані політично проблемними. Наприклад, кандидатури деяких претендентів кадрове управління Білого дому відхилило деяких кандидатів за недостатню лояльність політиці MAGA.
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"... ❗️ Президент Трамп призначив 22-річного хлопця керувати відділом з протидії тероризму в Міністерстві внутрішньої безпеки США, - видання The Daily Beast.
Спочатку здавалось що це фейк антитрампістів та демократів.
Але ні, дійсно пишуть: «Trump Appoints 22-Year-Old Ex-Gardener and Grocery Store Assistant to Lead U.S. Terror Prevention».
«Трамп призначає 22-річного колишнього садівника та помічника продавця в продуктовому магазині керівником відділу з протидії тероризму США».
Може, він геній та має досвід боротьби з тероризмом?
Дивимося CV:
2020 - садівник
2023 - помічник продавця в супермаркеті
2024 - закінчив коледж
2024 - працював у виборчій кампанії Трампа
2025 - призначений Трампом головою підрозділу, який відповідає за головний урядовий центр з протидії тероризму Міністерства внутрішньої безпеки США.
В Кремлі, напевно, вже руки втомились відкорковувати шампанське..."
то може дебіла прибрати з керівництва???
Називаються психіатри...
Всі кваліфіковані, як назло
порохоботине підтримують самозакоханого дебіла.
Приходиться працювати з фріками та злодіями.
У дурнів все внєзапно, бо прогноз на два кроки вперед - це для слоупоків в окулярах. А дурень шо - бензопилу наголо і вперед.
Ніколи не думав, що США така шиза скосить - все, що завгодно думав, але не те, що в Міноборони їхній будуть набирати не за професіоналізм, а за політичну лояльність. Коли зрозуміють, яка це була помилка, буде пізно - китайці і росіяни вже будуть вішати адмінперсонал американської адміністрації . . .