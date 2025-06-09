Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Гегсета, - NBC News

Білий дім займається пошуком нового глави апарату і кількох старших радників для очільника Пентагону Піта Гегсета після серії промахів. Але поки що пошуки не мають успіхів.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вищі посади в Міністерстві оборони США, в тому числі посада глави апарату очільника відомства вважаються престижними і приваблюють безліч кваліфікованих кандидатів. Проте, як розповіли джерела видання, щонайменше три людини уже відмовилися від потенційних пропозицій працювати під керівництвом Гегсета.

Як пише NBC, у квітні глава Пентагону раптово звільнив з посади двох старших помічників, звинувативши їх у витоку секретної інформації.

Незабаром після цього Гегсет оголосив про звільнення свого глави апарату, а ще один співробітник згодом сам подав у відставку, заявивши згодом, що в офісі Гегсета панує "повний хаос".

Читайте також: Гегсет боїться звільнення, кричить на підлеглих та запізнюється на зустрічі, - WSJ

Після серії цих звільнень віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та інші чиновники почали шукати кандидатів, які могли б підтримати Гегсета. Але наразі адміністрації не вдалося знайти людей, які були б готові працювати на нього або підходили б за політичними переконаннями.

Білий дім відхилив деяких кандидатів, яких Гегсет хотів найняти. Своєю чергою шеф Пентагону відхилив деяких кандидатів, запропонованих Білим домом.

Співрозмовники розповіли, що деякі кандидати були визнані політично проблемними. Наприклад, кандидатури деяких претендентів кадрове управління Білого дому відхилило деяких кандидатів за недостатню лояльність політиці MAGA.

Читайте також: Гегсет ініціював масштабне скорочення у командуванні армії США