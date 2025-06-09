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Новини Кадрові зміни в Пентагоні
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Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Гегсета, - NBC News

Гегсету не можна знайти підлеглих

Білий дім займається пошуком нового глави апарату і кількох старших радників для очільника Пентагону Піта Гегсета після серії промахів. Але поки що пошуки не мають успіхів. 

Про це пише NBC News із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вищі посади в Міністерстві оборони США, в тому числі посада глави апарату очільника відомства вважаються престижними і приваблюють безліч кваліфікованих кандидатів. Проте, як розповіли джерела видання, щонайменше три людини уже відмовилися від потенційних пропозицій працювати під керівництвом Гегсета.

Як пише NBC, у квітні глава Пентагону раптово звільнив з посади двох старших помічників, звинувативши їх у витоку секретної інформації.

Незабаром після цього Гегсет оголосив про звільнення свого глави апарату, а ще один співробітник згодом сам подав у відставку, заявивши згодом, що в офісі Гегсета панує "повний хаос".

Читайте також: Гегсет боїться звільнення, кричить на підлеглих та запізнюється на зустрічі, - WSJ

Після серії цих звільнень віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та інші чиновники почали шукати кандидатів, які могли б підтримати Гегсета.  Але наразі адміністрації не вдалося знайти людей, які були б готові працювати на нього або підходили б за політичними переконаннями.

Білий дім відхилив деяких кандидатів, яких Гегсет хотів найняти. Своєю чергою шеф Пентагону відхилив деяких кандидатів, запропонованих Білим домом.

Співрозмовники розповіли, що деякі кандидати були визнані політично проблемними. Наприклад, кандидатури деяких претендентів кадрове управління Білого дому відхилило деяких кандидатів за недостатню лояльність політиці MAGA.

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Автор: 

Пентагон (1437) США (23426) Гегсет Піт (72)


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Топ коментарі
+6
звісно не можуть знайти, бо для такого патентованого довбойоба треба найти ще більш тупих радників. А таких вже прийдеться шукати по всьому світу.
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09.06.2025 23:27 Відповісти
+5
важко працювати з дебілами… не всім довподоби…
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09.06.2025 23:26 Відповісти
+4
Шукайте собутильника- проблем не буде знайти.
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09.06.2025 23:30 Відповісти
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важко працювати з дебілами… не всім довподоби…
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09.06.2025 23:26 Відповісти
звісно не можуть знайти, бо для такого патентованого довбойоба треба найти ще більш тупих радників. А таких вже прийдеться шукати по всьому світу.
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09.06.2025 23:27 Відповісти
Да, главный принцип подобных систем - подчиненные должны быть еще тупее руководителя. А тут такое реализовать еще нужно суметь
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09.06.2025 23:39 Відповісти
Хотя они все-таки умудряются

"... ❗️ Президент Трамп призначив 22-річного хлопця керувати відділом з протидії тероризму в Міністерстві внутрішньої безпеки США, - видання The Daily Beast.

Спочатку здавалось що це фейк антитрампістів та демократів.

Але ні, дійсно пишуть: «Trump Appoints 22-Year-Old Ex-Gardener and Grocery Store Assistant to Lead U.S. Terror Prevention».

«Трамп призначає 22-річного колишнього садівника та помічника продавця в продуктовому магазині керівником відділу з протидії тероризму США».

Може, він геній та має досвід боротьби з тероризмом?

Дивимося CV:

2020 - садівник
2023 - помічник продавця в супермаркеті
2024 - закінчив коледж
2024 - працював у виборчій кампанії Трампа
2025 - призначений Трампом головою підрозділу, який відповідає за головний урядовий центр з протидії тероризму Міністерства внутрішньої безпеки США.

В Кремлі, напевно, вже руки втомились відкорковувати шампанське..."
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09.06.2025 23:42 Відповісти
Фахівці з дебілом працювати відмовляються…
то може дебіла прибрати з керівництва???
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09.06.2025 23:27 Відповісти
Є ціла категорія людей які фахово працюють з дебілами.
Називаються психіатри...
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09.06.2025 23:36 Відповісти
Мединского возьмите, Шойгу ... Они вам прядок наведут
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09.06.2025 23:28 Відповісти
Нормальні люди з довбодятлами працювати не хочуть.
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09.06.2025 23:28 Відповісти
А зачем им "квалифицированные сотрудники"? Судя по всему, там главное что бы был не умнее начальника...
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09.06.2025 23:28 Відповісти
Кваліфіковані згідно з уявленнями Гегсета про кваліфікацію.
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09.06.2025 23:34 Відповісти
у ***** попросіть він вам вишле спеців "вагон і тележку"..
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09.06.2025 23:28 Відповісти
Понимают что работа с таким дурачком поставит крест на их дальнейшей карьере.
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09.06.2025 23:29 Відповісти
Шукайте собутильника- проблем не буде знайти.
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09.06.2025 23:30 Відповісти
Медведєва, запросіть на пів ставки, плюс здача тари з під алкоголю, копійка буде йому!
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09.06.2025 23:32 Відповісти
За біржові афери Трампа на фоні його теліпання язиком та маніпуляції з курсами акцій, треба нести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність!! Американці - пенсіонери, і не тільки, залишилися без грошей!
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09.06.2025 23:30 Відповісти
рудий придурок назначив 22-річного помічника продавця супермаркету керувати відділом з протидії тероризму в Міністерстві внутрішньої безпеки США
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09.06.2025 23:31 Відповісти
У даному випадку "кваліфікованих" - то дурніших за Гегсета? Адже зрозуміло з античних часів, що підлеглі не можуть бути розумнішими за начальника. Якщо так, то тоді у них справді величезні, не побоюсь цього слова, проблеми!
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09.06.2025 23:33 Відповісти
The challenge of working with the best…
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09.06.2025 23:34 Відповісти
With the best whom?
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09.06.2025 23:37 Відповісти
With the best anyone. You can't put just any singer next to Pavarotti and hope for a great duo. Hegseth is a bit like Pavarotti waiting for a new Domingo or Carreras to match the power of his performance.
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09.06.2025 23:54 Відповісти
Милованова не пропонували?
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09.06.2025 23:39 Відповісти
Отій шоблі впору натягнути на себе футболки з написом -"маю право на помилку". Ми вже таке проходили...
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09.06.2025 23:39 Відповісти
В клубі анонімних алкоголіків шукали?
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09.06.2025 23:41 Відповісти
Я б пішов, але ж приб'ють в перший же день.
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09.06.2025 23:42 Відповісти
Нікого не нагадує? 😁

Всі кваліфіковані, як назло порохоботи не підтримують самозакоханого дебіла.

Приходиться працювати з фріками та злодіями.
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09.06.2025 23:43 Відповісти
Внєзапно...
У дурнів все внєзапно, бо прогноз на два кроки вперед - це для слоупоків в окулярах. А дурень шо - бензопилу наголо і вперед.
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09.06.2025 23:46 Відповісти
Хай у зєлі квартальщиків позичить
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09.06.2025 23:46 Відповісти
Кваліфіковані люди і Адміністрація Трампа - несумісні речі
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09.06.2025 23:47 Відповісти
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09.06.2025 23:47 Відповісти
Відхилили "за недостатню лояльність політиці MAGA" . . . Ідіоти - вам треба "шашечки" чи "їхати" (як в тому анекдоті про таксі) ?

Ніколи не думав, що США така шиза скосить - все, що завгодно думав, але не те, що в Міноборони їхній будуть набирати не за професіоналізм, а за політичну лояльність. Коли зрозуміють, яка це була помилка, буде пізно - китайці і росіяни вже будуть вішати адмінперсонал американської адміністрації . . .
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09.06.2025 23:53 Відповісти
Хай у нас візьме, п'ять шість менеджерів.
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09.06.2025 23:54 Відповісти
Десь ми це вже проходили... Новиє маладиє літса...
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10.06.2025 00:02 Відповісти
Заберіть наших пятьох -шістьох "ефективних менеджерів". Можна навіть разом з Потужним
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10.06.2025 00:04 Відповісти
 
 