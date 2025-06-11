Китай готується до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та світі, - Гегсет
Китай наразі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.
Про це міністр оборони США Піт Гегсет сказав на слуханнях у комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, представляючи бюджетний запит оборонного відомства на 2026-й рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пекін готується до війни в Індо-Тихоокеанському регіоні як частини своєї ширшої стратегії домінування там, а потім - у світі в цілому", - сказав Гегсет.
За його словами, якщо Китай досягне успіху в ІТР, то зможе спробувати зірвати реіндустріалізацію Америки, а потім задушити економіку Сполучених Штатів.
"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися", - заявив міністр.
Він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть міцного миру в Індо-Тихоокеанському регіоні і з цією метою, зокрема, будуть посилювати стримування Китаю, не уточнивши, проте, якими саме засобами.
"Щоб забезпечити цей світ та захист ключових інтересів Сполучених Штатів, Міністерство оборони сфокусоване, як лазер, на зміцненні стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосив глава Пентагону.
У своїй вступній промові він також сказав, що запропонований бюджет оборонного відомства на наступний рік у розмірі приблизно $1 трильйон дасть змогу отримати військові ресурси, необхідні для забезпечення безпеки американського народу та реалізації підходу "мир через силу".
"Цей бюджет забезпечить історичний рівень фінансування військової готовності, ставлячи наших військових та їхні потреби на перше місце", - заявив Гегсет членам комітету.
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Хоча стоп, ви ж і від тих чучмехів теж звалили...
Харіс ще могла б спробувати бо виступала б єдиним фронтом з Європою
А цей алкоголик лише курам насміх
Будуть посеред тихого океана один в одного з авіаностіців стрілятися?
Якщо мова йде про сухопутну війну в якісь країні - то в якій?
... в звичайно США її програє - бо без союзників на суші авіаносцем довго не повоюєш проти Континетальної армії.
Але коли ФША при ТАКО - почала торгівельну війну , що зробив могутній Дракон ?
Просто переореєнтувався
І що у підсумку ?
TAKO приповз навколішках до Китаю благаючи про угоду
Процвітання заходу було засновано на дотримуванні законів , правил і повазі до продуктивної праці ... але коли , заради наживи , ти переносиш засоби виробництва в інші регіони - рано чи пізно отримуєш закономірний результат !
Сам придумав?
Я ж бачу інший закон: "хто пограбував багатого сусіда та зихистив свої статки - той і багатий і процвітаючий" - і не одни - як то США, Європа, Японія, Китай,... - G20 дивись.
всю свою історію, китай отримував піздюліну від всіх своїх сусідів. від всіх, до одного!
то, на китай чекає історія плєшивого, хай тільки рипнеться!
І подивись як справи з цим в ФША при Трампі.
Отож!
то, хочу подивитися на домінування обісраного китаю десь там у чомусь там.
****** білі лєвацькі ліберали знову створили самі собі монстра, проти котрого будуть дружно боротися.
але ж, достатньо вивести свої капітали і китай схлопнеться всередину себе!!!
чи, ви не знаєте про горобців, про чавун, про культурну революцію?
достатньо японії підігнати свій флот до берегів китаю, вся жовта ріка стане коричневою.
Тому вони й вирішили допомогти своєму "другу володьє", аби він потім допоміг своєму другові Сі.
Це дуже далекоглядне й талановите рішення, blyad' !
Він вийшов з запою!
Шкода шо не сінхроно з Медведевим.
Всем союзникам **** напхал. Всех унижал и хамил.
Возможно он рассчитывает на помощь друга путина, друга орбана, друга фицо, и конечно на друзей в северной корее.
Хай Аляску подарує, може це допоможе...
Кастюм хай подарує...
Сизінпінь атлічний парєнь, я його знаю...))))
і закрити всі програми політики м'якої сили, які зараз займає китай : ну лошки ж, не те що геній трамп, гегсет і ко , економити треба .
Краще на трильйон баксів закупити вундервафель, які потім будуть знищені копійчаними китайськими дронами чи при потраплянні подопровідної ракети-труби, запущеної макаками.
Без жорсткого покарання рашки НЕ буде можливо загнати кнр під історичну шконку, де їм і місце !!
Для чого при перекладі засунули те НАРАЗІ? Твердження "Китай веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом" тим НАРАЗІ розмивається.
Отже пропонується Китай наразі/ поки що/ на цей час/ досі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.?
ЯКЩО "Наразі" - синонім до "поки що", "на цей час" або "досі" і використовується, щоб підкреслити тимчасовість або змінність поточного стану чи ситуації. На відміну від "зараз", яке означає "в даний момент", "наразі" має відтінок неточності або невизначеності в часі.