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Новини НАТО про військову загрозу з Китаю
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Китай готується до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та світі, - Гегсет

Гегсет провів розмову з британським колегою

Китай наразі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет сказав на слуханнях у комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, представляючи бюджетний запит оборонного відомства на 2026-й рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пекін готується до війни в Індо-Тихоокеанському регіоні як частини своєї ширшої стратегії домінування там, а потім - у світі в цілому", - сказав Гегсет.

За його словами, якщо Китай досягне успіху в ІТР, то зможе спробувати зірвати реіндустріалізацію Америки, а потім задушити економіку Сполучених Штатів.

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"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися", - заявив міністр.

Він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть міцного миру в Індо-Тихоокеанському регіоні і з цією метою, зокрема, будуть посилювати стримування Китаю, не уточнивши, проте, якими саме засобами.

"Щоб забезпечити цей світ та захист ключових інтересів Сполучених Штатів, Міністерство оборони сфокусоване, як лазер, на зміцненні стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосив глава Пентагону.

У своїй вступній промові він також сказав, що запропонований бюджет оборонного відомства на наступний рік у розмірі приблизно $1 трильйон дасть змогу отримати військові ресурси, необхідні для забезпечення безпеки американського народу та реалізації підходу "мир через силу".

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"Цей бюджет забезпечить історичний рівень фінансування військової готовності, ставлячи наших військових та їхні потреби на перше місце", - заявив Гегсет членам комітету.

Автор: 

Китай (4709) США (23437) Гегсет Піт (74)


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Топ коментарі
+12
Китай не впустить таку можливість, поки в білому будиночку сидить старий нарцис психічнохворий , а в Пентагоні алкаш-шоумен.
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11.06.2025 12:07 Відповісти
+11
Та ви навіть рашку ссите образити. Куди облізлій курці , ТАКО-трампу , тягатись з Китайським драконом.
Харіс ще могла б спробувати бо виступала б єдиним фронтом з Європою
А цей алкоголик лише курам насміх
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11.06.2025 12:08 Відповісти
+10
"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися" говорить чиновник держави, яка обісралась із немічною рашкою... Ваш максимум - це пресувати талібів десь в Афганістані.

Хоча стоп, ви ж і від тих чучмехів теж звалили...
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11.06.2025 12:08 Відповісти
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Китай не впустить таку можливість, поки в білому будиночку сидить старий нарцис психічнохворий , а в Пентагоні алкаш-шоумен.
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11.06.2025 12:07 Відповісти
"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися" говорить чиновник держави, яка обісралась із немічною рашкою... Ваш максимум - це пресувати талібів десь в Афганістані.

Хоча стоп, ви ж і від тих чучмехів теж звалили...
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11.06.2025 12:08 Відповісти
Та ви навіть рашку ссите образити. Куди облізлій курці , ТАКО-трампу , тягатись з Китайським драконом.
Харіс ще могла б спробувати бо виступала б єдиним фронтом з Європою
А цей алкоголик лише курам насміх
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11.06.2025 12:08 Відповісти
Ой, і саме тому ви з ним підписали нову угоду. Це тупо привід зменшити допомогу Україні.
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11.06.2025 12:09 Відповісти
До речі, Китай дуже добре вивчив ту саму "мягку силу", яку винайшло США.
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11.06.2025 12:10 Відповісти
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11.06.2025 12:11 Відповісти
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11.06.2025 12:21 Відповісти
На малюнку китаєць і вірмен.
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11.06.2025 12:39 Відповісти
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11.06.2025 12:12 Відповісти
Це із серії лякалок прутіна про його червоні лінії, які чомусь смердять і зовсім не червоні! Так і про війну китайців, від гегсета!! Треба йому кидати, зловживання алкоголем, бо буде у сім'ї горе і дітям сором!!
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11.06.2025 12:13 Відповісти
100%. Ефімерне розмите поняття - "втихоокеанськомурегіоні".
Будуть посеред тихого океана один в одного з авіаностіців стрілятися?
Якщо мова йде про сухопутну війну в якісь країні - то в якій?
... в звичайно США її програє - бо без союзників на суші авіаносцем довго не повоюєш проти Континетальної армії.
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11.06.2025 13:09 Відповісти
Китайці не дурні, займаються економікою, а не війнами. В цьому і полягає небезпека для всього Заходу. Багатим і процвітаючим може бути тільки один, закон капіталізму.
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11.06.2025 12:14 Відповісти
Китайська економіка мильний пузірь.На 100% залежить від США і Европи
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11.06.2025 12:17 Відповісти
Все так , та не так. Так дійсно Китай залежить в ринків збуту - це вірно
Але коли ФША при ТАКО - почала торгівельну війну , що зробив могутній Дракон ?
Просто переореєнтувався
І що у підсумку ?
TAKO приповз навколішках до Китаю благаючи про угоду
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11.06.2025 12:20 Відповісти
Узькоглазі обізяни самі зробити нічого не можуть,тільки скопіювати .Китай залежний від технологій
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11.06.2025 12:49 Відповісти
США і Європа це 9% населення світу. Заходу доведеться прийняти реальність і змиритися з тим що інша частина світу теж хоче і може жити добре. Це неминуче призведе до занепаду Заходу, тому що процвітання Заходу було засноване на тому що більшість людей на планеті жили на хлібі і воді, і працювало за 10 центів на годину.
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11.06.2025 12:33 Відповісти
Ніт
Процвітання заходу було засновано на дотримуванні законів , правил і повазі до продуктивної праці ... але коли , заради наживи , ти переносиш засоби виробництва в інші регіони - рано чи пізно отримуєш закономірний результат !
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11.06.2025 12:48 Відповісти
И около 40% мирового ВВП.
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11.06.2025 12:57 Відповісти
Частка швидко зменшується. І це фіктивний номінальний ВВП заснований на знеціненні валют щодо долара і євро. Долар в одній країні за кілька років може подорожчати в три рази, це не означає що реальний ВВП став в три рази менше. Але любителі хвалитися американським або європейським ВВП вважають саме так.
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11.06.2025 13:15 Відповісти
Що це за закон? "Багатим і процвітаючим може бути тільки один"?
Сам придумав?
Я ж бачу інший закон: "хто пограбував багатого сусіда та зихистив свої статки - той і багатий і процвітаючий" - і не одни - як то США, Європа, Японія, Китай,... - G20 дивись.
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11.06.2025 13:12 Відповісти
Ми розуміємо - з китайцями були перемовини. Щоб воювати проти нас американці імітуватимуть війну з Китаєм.
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11.06.2025 12:15 Відповісти
завжди нагадую, всім деескалаторам та сцикунам китаю!!!!
всю свою історію, китай отримував піздюліну від всіх своїх сусідів. від всіх, до одного!
то, на китай чекає історія плєшивого, хай тільки рипнеться!
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11.06.2025 12:15 Відповісти
Так наотримувався , що тепер є першою економікою світу
І подивись як справи з цим в ФША при Трампі.
Отож!
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11.06.2025 12:21 Відповісти
та ти вже закумарив із своїм ФША. чесно. реально хариш. якщо зараз Штати поринуть у хаос, то нам від цього буде тільки ще гірше. але такі телепні як ти і тобі подібні будуть тільки улюлюкати коли у США спалахне громадянська війна.. деб іли, бл...
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11.06.2025 12:27 Відповісти
тут має бути поправка на те, що зараз в Китаї комуняки керують. а комуняки завжди упороті. особливо коли вони разом з ще більш упоротими кацапами. і коли на сьогодні у них є спільний ворог НАТА і Омєріка, вони будуть триматися купи разом з Ином, Іраном і тими, кого китайці залучать ще на свій бік. Тож тут не варто недооцінювати ту загрозу. особливо в тому контексті, що ті комуняки зараз дуже потужно і технологічно озброюються.
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11.06.2025 12:24 Відповісти
індія, філіпини, індонезія, в'єтнам і звісно японія.
то, хочу подивитися на домінування обісраного китаю десь там у чомусь там.
****** білі лєвацькі ліберали знову створили самі собі монстра, проти котрого будуть дружно боротися.
але ж, достатньо вивести свої капітали і китай схлопнеться всередину себе!!!
чи, ви не знаєте про горобців, про чавун, про культурну революцію?
достатньо японії підігнати свій флот до берегів китаю, вся жовта ріка стане коричневою.
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11.06.2025 13:17 Відповісти
достатньо вивести капітали.. ну так не виводять же. принаймні у такій мірі, у якій би нам хотілося. а на рахунок зброї. хм.. недавно китайські винищувачі у Пакистані обісрали кілька американських і кацапських винищувачів на озброєнні в Індії. на це теж варто звертати увагу. Китай вже не той, що був раніше і ловив горобців. зараз у них уже достатньо розвинута економіка. а тепер вони масово нарощують оборонку. тож не все так просто. ви краще погугліть скільки у Китаю ЗВР. я аж прикуїв. у них близько 29 трлн доларів золотовалютних запасів. ні фіга вони собі кубишку наїли.. а ті всі ікспєрди, які бігають із своїми опусами з каналу на канал про те, що Китаю завтра-післязавтра кірдик, то виглядають просто сміховинно.
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11.06.2025 13:26 Відповісти
бо подивився шо США має долбайобів і продажхних ссикунів у владі
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11.06.2025 12:20 Відповісти
Яке неочікуване відкриття американської адміністрації !
Тому вони й вирішили допомогти своєму "другу володьє", аби він потім допоміг своєму другові Сі.
Це дуже далекоглядне й талановите рішення, blyad' !
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11.06.2025 12:31 Відповісти
Він протрезвів!
Він вийшов з запою!
Шкода шо не сінхроно з Медведевим.
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11.06.2025 12:34 Відповісти
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11.06.2025 12:37 Відповісти
Пяный прапорщик Гегсет совсем поплыл: "Моё министерство" . Твои только глисты у тебя в ж... Не позволит он. Проспись, а потом снова попытайся нанять себе советников.
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11.06.2025 12:35 Відповісти
Гегсет ви просрали усе, і не тільки в океанах, зі своїм недолугим керманичем.
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11.06.2025 12:35 Відповісти
Шизофренія в Гегсета - якщо Китай готується до війни і прямо зараз тестує , в Україні , ВСЕ - і озброєння і техніку , і своїх людей ... тоді чому США позбавляє Україну допомоги і , тим самим , полегшує роботу кацапам , китайцям і корейцям ...?
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11.06.2025 12:37 Відповісти
на Україну не дивіться, ми вам пришлемо три ешелони глибокої стурбованости.
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11.06.2025 12:40 Відповісти
Я знаю що зроблять американці: вони наростять випуск/закупку туалетного папіру!
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11.06.2025 12:41 Відповісти
А кто теперь у тампона в союзниках будет?
Всем союзникам **** напхал. Всех унижал и хамил.
Возможно он рассчитывает на помощь друга путина, друга орбана, друга фицо, и конечно на друзей в северной корее.
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11.06.2025 12:42 Відповісти
То нехай трампон не провокує Китай!
Хай Аляску подарує, може це допоможе...
Кастюм хай подарує...
Сизінпінь атлічний парєнь, я його знаю...))))
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11.06.2025 12:51 Відповісти
тому треба скасувати 300 млн доларів Україні, які було закладено в бюджеті оборони США! без них війну в китаю не виграти .

і закрити всі програми політики м'якої сили, які зараз займає китай : ну лошки ж, не те що геній трамп, гегсет і ко , економити треба .

Краще на трильйон баксів закупити вундервафель, які потім будуть знищені копійчаними китайськими дронами чи при потраплянні подопровідної ракети-труби, запущеної макаками.
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11.06.2025 12:51 Відповісти
І більше морпіхів в ЛосАнгелос !!!
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11.06.2025 13:12 Відповісти
В перекладі на людську мову - США на Україну пох - "переходять" на Чіну
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11.06.2025 13:05 Відповісти
сша це не має турбувати, сидіть і спостерігайте, як друзі трампа мають вас на увазі , і не хвилюйтесь, оон обовязково скаже про озабоченность
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11.06.2025 13:07 Відповісти
π|/|zdота американська проспала все! І зміцнення комуняк і узурпацію влади неадекватами технофашистами...
Без жорсткого покарання рашки НЕ буде можливо загнати кнр під історичну шконку, де їм і місце !!
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11.06.2025 13:11 Відповісти
Китай наразі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.

Для чого при перекладі засунули те НАРАЗІ? Твердження "Китай веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом" тим НАРАЗІ розмивається.

Отже пропонується Китай наразі/ поки що/ на цей час/ досі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.?

ЯКЩО "Наразі" - синонім до "поки що", "на цей час" або "досі" і використовується, щоб підкреслити тимчасовість або змінність поточного стану чи ситуації. На відміну від "зараз", яке означає "в даний момент", "наразі" має відтінок неточності або невизначеності в часі.
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11.06.2025 13:16 Відповісти
 
 