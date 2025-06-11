Китай готується до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та світі, - Гегсет

Китай наразі веде активну підготовку до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні (ІТР) та світі загалом.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет сказав на слуханнях у комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, представляючи бюджетний запит оборонного відомства на 2026-й рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пекін готується до війни в Індо-Тихоокеанському регіоні як частини своєї ширшої стратегії домінування там, а потім - у світі в цілому", - сказав Гегсет.

За його словами, якщо Китай досягне успіху в ІТР, то зможе спробувати зірвати реіндустріалізацію Америки, а потім задушити економіку Сполучених Штатів.

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"Цього не повинно статися, і моє міністерство не дозволить цьому статися", - заявив міністр.

Він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть міцного миру в Індо-Тихоокеанському регіоні і з цією метою, зокрема, будуть посилювати стримування Китаю, не уточнивши, проте, якими саме засобами.

"Щоб забезпечити цей світ та захист ключових інтересів Сполучених Штатів, Міністерство оборони сфокусоване, як лазер, на зміцненні стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосив глава Пентагону.

У своїй вступній промові він також сказав, що запропонований бюджет оборонного відомства на наступний рік у розмірі приблизно $1 трильйон дасть змогу отримати військові ресурси, необхідні для забезпечення безпеки американського народу та реалізації підходу "мир через силу".

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"Цей бюджет забезпечить історичний рівень фінансування військової готовності, ставлячи наших військових та їхні потреби на перше місце", - заявив Гегсет членам комітету.