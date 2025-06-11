Ціни на нафту знижуються через слабкий попит з боку Китаю та зростання видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту 11 червня знизилися на азійських торгах – ринок оцінював результати торговельних перемовин між США й Китаєм. Утім, слабкий попит на нафту з боку Китаю й зростання видобутку ОПЕК+ вплинули на котирування.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 19 центів, до $66,68 за барель, а West Texas Intermediate здешевшала на 16 центів, до $64,82 за барель, передає enkorr.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у вівторок, що після двох днів інтенсивних перемовин у Лондоні офіційні представники США й Китаю домовилися про рамкову угоду щодо повернення до торговельного перемир’я і врегулювання експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні мінерали й магніти.

Ринковий аналітик Філіп Нова зазначив, що поточні цінові корекції можна пояснити поєднанням технічної фіксації прибутку й обережності перед офіційними заявами США й Китаю.

Президент Дональд Трамп ще не розглянув результати перемовин, але очікується, що вони можуть підтримати попит на нафту, стабілізувавши економічні перспективи США й Китаю.

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Водночас ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу у липні, прагнучи скасувати скорочення виробництва четвертий місяць поспіль.

Аналітики Capital Economics зазначають, що зростання попиту в країнах ОПЕК+, зокрема в Саудівській Аравії, може компенсувати додаткове постачання й підтримати ціни на нафту у найближчі місяці.

Однак економіст Хамад Хуссейн підкреслює, що підвищення попиту буде сезонним, тому Capital Economics очікує, що ціни на Brent можуть знизитися до $60 за барель до кінця року.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.