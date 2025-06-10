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Ціни на нафту зростають на тлі перемовин між США та Китаєм

Ціни на нафту зростають на тлі перемовин між США та Китаєм

Ціни на нафту 10 червня зросли, оскільки інвестори очікували результатів перемовин між США й Китаєм, які могли б послабити торговельну напруженість і покращити попит на паливо.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту Brent зросли на 28 центів, до $67,32 за барель, а американська WTI додала 23 центи, до $65,52 за барель, передає enkorr.

Зазначає, що у понеділок ціна на Brent сягнула $67,19, найвищого рівня з 28 квітня, завдяки очікуванням прогресу у торговельній угоді між Вашингтоном і Пекіном.

Перемовини між США й Китаєм тривають у Лондоні. Високопосадовці обох країн прагнуть послабити напруженість, яка поширилася від мит до обмежень на експорт рідкісноземельних елементів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що діалог іде добре, і він "отримує лише позитивні звіти" від своєї команди в Лондоні.

Зустрічі можуть підтримати світові економічні перспективи й збільшити попит на нафту, що стимулює оптимізм на ринку.

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Водночас аналітики Goldman Sachs зазначають, що лісові пожежі в Канаді створюють ризики для постачання пального у Північній Америці.

З іншого боку, Іран заявив, що незабаром передасть зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди у відповідь на позицію США. Будь-яке послаблення санкцій проти Ірану дозволить йому збільшити експорт нафти, що може вплинути на світові ціни.

Опитування Reuters також показало, що видобуток нафти ОПЕК зріс у травні, хоча Ірак знизив виробництво для компенсації попереднього перевиробництва, а Саудівська Аравія й ОАЕ не реалізували повне заплановане зростання.

Альянс ОПЕК+, який видобуває близько половини світових обсягів нафти, прискорює скасування обмежень видобутку, що може вплинути на баланс ринку у другій половині 2025 року.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.

Автор: 

нафта (4855) ціни (3544)


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Дуже переживаю щоб не домовились , А з Іраном - навпаки .
Щоб зовсім не домовились , ні про що , а в кінці ще й набили б один одному морди . І щоб по результатах цих переговорів ціна бареля впала до 10 $ .
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10.06.2025 10:24 Відповісти

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