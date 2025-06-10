Ціни на нафту зростають на тлі перемовин між США та Китаєм

Ціни на нафту 10 червня зросли, оскільки інвестори очікували результатів перемовин між США й Китаєм, які могли б послабити торговельну напруженість і покращити попит на паливо.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту Brent зросли на 28 центів, до $67,32 за барель, а американська WTI додала 23 центи, до $65,52 за барель, передає enkorr.

Зазначає, що у понеділок ціна на Brent сягнула $67,19, найвищого рівня з 28 квітня, завдяки очікуванням прогресу у торговельній угоді між Вашингтоном і Пекіном.

Перемовини між США й Китаєм тривають у Лондоні. Високопосадовці обох країн прагнуть послабити напруженість, яка поширилася від мит до обмежень на експорт рідкісноземельних елементів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що діалог іде добре, і він "отримує лише позитивні звіти" від своєї команди в Лондоні.

Зустрічі можуть підтримати світові економічні перспективи й збільшити попит на нафту, що стимулює оптимізм на ринку.

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Водночас аналітики Goldman Sachs зазначають, що лісові пожежі в Канаді створюють ризики для постачання пального у Північній Америці.

З іншого боку, Іран заявив, що незабаром передасть зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди у відповідь на позицію США. Будь-яке послаблення санкцій проти Ірану дозволить йому збільшити експорт нафти, що може вплинути на світові ціни.

Опитування Reuters також показало, що видобуток нафти ОПЕК зріс у травні, хоча Ірак знизив виробництво для компенсації попереднього перевиробництва, а Саудівська Аравія й ОАЕ не реалізували повне заплановане зростання.

Альянс ОПЕК+, який видобуває близько половини світових обсягів нафти, прискорює скасування обмежень видобутку, що може вплинути на баланс ринку у другій половині 2025 року.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.