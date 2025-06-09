Японська компанія імпортує російську нафту підсанкційним танкером, – Bloomberg

Японський нафтопереробний завод Taiyo Oil Co. отримав вантаж російської сирої нафти на танкері, який внесено до чорного списку як Міністерства фінансів США, так і Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Так, токійська компанія Taiyo отримала 600 тис. барелів російської сирої нафти Sakhalin Blend з танкера під назвою Voyager. Він завантажився в терміналі "Пригородне" на острові Сахалін біля східного узбережжя Росії 25 травня.

Японські винятки дозволяють імпорт Sakhalin Blend з міркувань енергетичної безпеки. Виняток був продовжений до кінця червня 2026 року в рамках 17 пакету санкцій ЄС проти Росії від 21 травня. Існує також виняток США, термін дії якого закінчується 28 червня і який зазвичай продовжують.

Речник Taiyo Oil підтвердив факт поставки та заявив, що компанія придбала сиру нафту на запит Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. Поставка пов'язана з роботою японського проєкту скрапленого газу, що добуває газ і нафту одночасно.

Як зазначає Bloomberg, хоча Японія має спеціальний дозвіл на купівлю цієї нафти, ця перша за понад два роки поставка з Росії підкреслює, що покупці у світі стають менш обережними у взаємодії з РФ, попри четвертий рік війни в Україні.

Деякі імпортери російської сирої нафти неохоче приймають вантажі, що перевозяться суднами, санкціонованими США, причому багато із суден залишаються без діла місяцями після того, як їх внесли до чорного списку. Втім, як пише видання, ця тенденція, схоже, зменшується з моменту приходу Дональда Трампа до влади в США.

Зокрема, поставки до Індії та Китаю останнім часом здійснюються без особливих обмежень, попри попередні обіцянки цих країн дотримуватись американських санкцій.

За даними Bloomberg, з кінця січня 2025 року щонайменше 20 партій російської нафти були доставлені в Китай і Сирію танкерами, що перебувають у санкційних списках США. Деякі з них завершували доставлення на несанкційних суднах після перевантаження.

Управління з контролю за іноземними активами США включило Voyager, який раніше називався Vernadsky Prospect, до списку з 161 танкера, санкціонованого колишнім американським президентом Джо Байденом у січні цього року. Європейський Союз вніс судно до чорного списку наступного місяця.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже 17, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.

Згодом видання Bloomberg писало, що танкери "тіньового флоту" Росії, які перебувають під санкціями США, продовжують брати участь у транспортуванні російської нафти.