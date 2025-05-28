Росія продовжує використовувати підсанкційні танкери "тіньового флоту" для експорту нафти, – Bloomberg

Танкери "тіньового флоту" Росії, що перебувають під санкціями США, продовжують брати участь у транспортуванні російської нафти.

Підсанкційні танкери використовують у складному ланцюжку постачання нафти з Росії до Індії, пише Bloomberg із посиланням на дані Kpler та Vortexa.

Зокрема, минулого тижня близько 1 мільйона барелів сирої нафти марки "Сокол" з Далекого Сходу РФ доставили на індійський нафтопереробний завод. Половину з цього обсягу доправили до Індії після двох перевантажень у морі з судна на судно. Одну з цих операцій здійснив танкер, що перебуває під санкціями США.

Наприкінці березня судно типу Aframax "Віктор Тітов", яке потрапило під санкції США у січні, завантажило близько 500 000 барелів нафти Sokol у Росії. Після плавання до затоки Находка поблизу російського Козьміно, танкер "Віктор Тітов" через тиждень перевантажив нафту на судно Night Glory.

Night Glory транспортувала вантаж до узбережжя Малайзії, де нафту перевантажили на судно Cordelia Moon, яке у підсумку і доставило сировину на нафтопереробний завод "Джамнагар" у Західній Індії наприкінці травня. Night Glory та Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не США.

Фото: Bloomberg "Віктор Тітов" – танкер, що перебуває під санкціями США (позначений білим кольором), нещодавно перевантажив свій вантаж російської нафти на інший танкер Night Glory (синій), який згодом перевантажив її на інший танкер Cordelia Moon (помаранчевий). Вже цей третій танкер у ланцюжку постачання доставив вантаж до Індії минулого тижня.

Інші судна, що перебувають під санкціями США, транспортували вантажі російської нафти марки "Сокол", які мають доставити до Індії у червні, зазначає Kpler.

Нафтотрейдери уважно стежать за закупівлями Індії, яка стала найбільшим імпортером російської нафти після вторгнення РФ в Україну, а також за зусиллями США щодо перешкоджання цим потокам. Обмеження, встановлені Заходом загалом спрямовані як на те, щоб зберегти присутність російської нафти на світових ринках, щоб щоб уникнути різкого зростання цін, так і на обмеження вигод для Москви від експорту енергоносіїв.

Індія раніше заявляла, що суднам, на які поширюються санкції США, не дозволять розвантажувати свої вантажі в країні.

"В індійському імпорті російської сирої нафти завжди буде елемент розрахованого ризику, але нафтопереробні заводи здебільшого перестраховувалися. По суті, вони не можуть нести відповідальність за те, як транспортується сира нафта", – констатує засновниця сингапурської компанії Vanda Insights Вандана Харі.

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Як повідомлялося, 10 січня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть". Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.