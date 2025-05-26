Росія почала використовувати військові кораблі для охорони свого "тіньового" флоту

Росія почала використовувати військовий супровід своїх танкерів "тіньового" флоту у Фінській затоці.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в ефірі Yle, передає The Moscow Times.

Хяккянен назвав таку практику безпрецедентною.

"Російська військова присутність у регіоні була завжди. Однак нове в поточній ситуації те, що Росія супроводжує комерційні танкери зі свого тіньового флоту у вузькому проході Фінської затоки. При цьому задіяні військові кораблі та збройні сили", – сказав Хяккянен.

У Війсково-морських силах Фінляндії також підтвердили зростання військового трафіку у Фінській затоці.

Водночас Хяккянен зазначив, що поки не бачить у цьому безпосередньої загрози для Фінляндії.

"Але те, що Росія зміцнює свої військові можливості і є агресивним та небезпечним сусідом для всієї Європи, – це факт", – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" за підсумками роботи у першому кварталі 2025 року отримала збиток на суму $393 млн, порівняно із прибутком у розмірі $216 млн за аналогічний період минулого року.

До того повідомлялося, що Європейський Союз схвалив сімнадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Загалом під санкції потрапили 189 танкерів "тіньового флоту" РФ. Після цього загальна кількість причетних до перевезення російської нафти танкерів, що потрапили під санкції ЄС, досягла 342.

Крім того, ЄС запровадив індивідуальні санкції (заморожування активів та заборону на надання коштів) щодо низки судноплавних компаній з ОАЕ, Туреччини та Гонконгу, причетних до "тіньового флоту", а також великої російської нафтової компанії "Сургутнєфтєгаз".