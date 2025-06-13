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Новини Скандал із Гегсетом
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Конгресмен США Карбахал розкритикував Гегсета, зокрема за позицію щодо України: "Ганьба для країни. Забирайтеся до біса"

Гегсет провів розмову з британським колегою

На засіданні комітету Палати представників США з питань збройних сил конгресмен-демократ Салуд Карбахал різко розкритикував главу Пентагону Піта Гегсета.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Під час емоційної дискусії Карбахал звинуватив Гегсета в некомпетентності й назвав його "ганьбою для країни", закликавши піти у відставку.

Конгресмен ставив керівнику Пентагону питання щодо розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витоку інформації в чаті Signal, а також позиції США щодо вторгнення Росії в Україну.

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Особливо гострою стала перепалка після запитання Карбахала про політичну лояльність до Трампа як можливу умову для служби в армії. У відповідь Гегсет заявив: "Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання".

Після цього Карбахал заявив: "Ви ганьбите цю країну. Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам слід просто забиратися до біса і дозволити комусь компетентному очолити це відомство".

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія є агресором у розв'язаній війні проти України, однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.

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Автор: 

Конгрес США (1237) Гегсет Піт (76)


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Топ коментарі
+14
Да трампон позбирав біля себе підлабузників ідіотів.
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13.06.2025 12:57 Відповісти
+10
Навіть вода камінь точить. Сподіваємось вал критики буде тільки наростати ...
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13.06.2025 12:59 Відповісти
+7
👍👍👍
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13.06.2025 12:56 Відповісти
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13.06.2025 12:56 Відповісти
Да трампон позбирав біля себе підлабузників ідіотів.
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13.06.2025 12:57 Відповісти
корабєльниє сосни)))
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13.06.2025 13:00 Відповісти
Своєрідних "слуг урода".
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13.06.2025 13:05 Відповісти
Навіть вода камінь точить. Сподіваємось вал критики буде тільки наростати ...
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13.06.2025 12:59 Відповісти
Не радив би притомним конгресменам США розмінюватися на всіляку алкашню. Трампа вибрали президентом.... другий раз..ОЦЕ ТРАГЕДІЯ. Це деградація і так тупорилих реднеків. А куди ж вже нижче?!?!🤦
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13.06.2025 13:02 Відповісти
Карбахал мигрант из Мексики, один из лидеров пропалестинского движения в Демократической партии. Ему Трамп как кость в горле.
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13.06.2025 13:19 Відповісти
сорта дерьма борятся за влияние
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13.06.2025 13:24 Відповісти
Трумп - нащадок мігранта з Німеччини, який втікав від військової служби. В Штатах займався не дуже легальними справами.
В країні емігрантів розсудити їх має право лише вождь якогось, корінного племені.
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13.06.2025 13:26 Відповісти
Як там економіка в США? На шаленому підйомі за останні 100 днів?
Виборцям Трампа було ж нас@@@и на війну ху@ла проти України. Їх цікавила економіка США.
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13.06.2025 13:28 Відповісти
show must go on
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13.06.2025 13:39 Відповісти
думаю шо цих всіх підарів чекає весела подорож після виборів в конгресс. Демократам навіть нічого не треба робити, просто дозволити помаренчивим імбіцилам закопувати себе і США, то вони і роблять
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13.06.2025 13:46 Відповісти
Трампончик до кінця терміну не досидить ))
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13.06.2025 13:51 Відповісти
 
 