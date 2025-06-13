Конгресмен США Карбахал розкритикував Гегсета, зокрема за позицію щодо України: "Ганьба для країни. Забирайтеся до біса"
На засіданні комітету Палати представників США з питань збройних сил конгресмен-демократ Салуд Карбахал різко розкритикував главу Пентагону Піта Гегсета.
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
Під час емоційної дискусії Карбахал звинуватив Гегсета в некомпетентності й назвав його "ганьбою для країни", закликавши піти у відставку.
Конгресмен ставив керівнику Пентагону питання щодо розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витоку інформації в чаті Signal, а також позиції США щодо вторгнення Росії в Україну.
Особливо гострою стала перепалка після запитання Карбахала про політичну лояльність до Трампа як можливу умову для служби в армії. У відповідь Гегсет заявив: "Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання".
Після цього Карбахал заявив: "Ви ганьбите цю країну. Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам слід просто забиратися до біса і дозволити комусь компетентному очолити це відомство".
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія є агресором у розв'язаній війні проти України, однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.
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В країні емігрантів розсудити їх має право лише вождь якогось, корінного племені.
Виборцям Трампа було ж нас@@@и на війну ху@ла проти України. Їх цікавила економіка США.