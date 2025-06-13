Конгресмен США Карбахал розкритикував Гегсета, зокрема за позицію щодо України: "Ганьба для країни. Забирайтеся до біса"

На засіданні комітету Палати представників США з питань збройних сил конгресмен-демократ Салуд Карбахал різко розкритикував главу Пентагону Піта Гегсета.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Під час емоційної дискусії Карбахал звинуватив Гегсета в некомпетентності й назвав його "ганьбою для країни", закликавши піти у відставку.

Конгресмен ставив керівнику Пентагону питання щодо розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витоку інформації в чаті Signal, а також позиції США щодо вторгнення Росії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай готується до війни за домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та світі, - Гегсет

Особливо гострою стала перепалка після запитання Карбахала про політичну лояльність до Трампа як можливу умову для служби в армії. У відповідь Гегсет заявив: "Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання".

Після цього Карбахал заявив: "Ви ганьбите цю країну. Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам слід просто забиратися до біса і дозволити комусь компетентному очолити це відомство".

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія є агресором у розв'язаній війні проти України, однак відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гегсет визнав Росію агресором у війні, але не назвав Україну жертвою