Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые обратился к народу после перемирия в войне с Израилем и поздравил страну с "победой" над Израилем и США. Он заявил, что "сионистский режим почти уничтожен".

Об этом пишет иранское агентство IRNA, передает Цензор.НЕТ.

Хаменеи заявил, что США вмешались в войну лишь потому, что "чувствовали: в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен".

Впрочем, по его словам, Штаты "не получили никакого выигрыша от этой войны", а Иран "дал Америке сильную пощечину", вероятно, имея в виду иранскую ракетную атаку на американскую базу в Катаре в понедельник, 23 июня, в результате которой не было жертв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран и Израиль не будут воевать друг с другом. Тегеран сохранил страну, это для них победа, а Израиль очень сильно пострадал, - Трамп

"Я поздравляю иранский народ. Сионистский режим почти разгромлен и был раздавлен под ударами исламской республики", - цитирует медиа заявление аятоллы.

Также верховный лидер Ирана пригрозил, что США "заплатят высокую цену", если снова нападут на Иран.

"Иран имеет доступ к ключевым центрам США в регионе и может принять меры, когда посчитает нужным. Если произойдет любая агрессия, враг обязательно заплатит высокую цену", - добавил он.

Это первое публичное появление Али Хаменеи за неделю - ранее он записал два видеообращения с момента обострения конфликта с Израилем 13 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана Пезешкиан объявил "историческую победу" в войне с Израилем

Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия - это "красная линия", - Виткофф