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Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые обратился к народу после перемирия в войне с Израилем и поздравил страну с "победой" над Израилем и США. Он заявил, что "сионистский режим почти уничтожен".

Об этом пишет иранское агентство IRNA, передает Цензор.НЕТ.

Хаменеи заявил, что США вмешались в войну лишь потому, что "чувствовали: в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен".

Впрочем, по его словам, Штаты "не получили никакого выигрыша от этой войны", а Иран "дал Америке сильную пощечину", вероятно, имея в виду иранскую ракетную атаку на американскую базу в Катаре в понедельник, 23 июня, в результате которой не было жертв.

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"Я поздравляю иранский народ. Сионистский режим почти разгромлен и был раздавлен под ударами исламской республики", - цитирует медиа заявление аятоллы.

Также верховный лидер Ирана пригрозил, что США "заплатят высокую цену", если снова нападут на Иран.

"Иран имеет доступ к ключевым центрам США в регионе и может принять меры, когда посчитает нужным. Если произойдет любая агрессия, враг обязательно заплатит высокую цену", - добавил он.

Это первое публичное появление Али Хаменеи за неделю - ранее он записал два видеообращения с момента обострения конфликта с Израилем 13 июня.

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Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

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Автор: 

Израиль (2066) Иран (2045) США (27331) Хаменеи (19)


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Топ комментарии
+18
Ізраїль забаранив 30 іранських генералів, угандошив усе іранське ППО та практично усі іранські пускові балістичних ракет.
Натомість загинув один Воїн ЦАХАЛ, і то під час відвідин мами, будучи у звільненні (пряме влучання ракети в укриття)
от їпанат старий, дійсно, перемога...
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26.06.2025 15:41 Ответить
+16
Оце війна - всі всіх перемогли. В особливо рудий довбень - він взагалі здобув найвеличнішу перемогу в історії Всесвіту
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26.06.2025 15:32 Ответить
+13
Вся суть будь якого авторитаризму, диктату чи іншого гівна, це ссяти у вуха рабам. І не треба думати, що демократія відрізняється від основоположного принципу останніх.
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26.06.2025 15:36 Ответить
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26.06.2025 15:32 Ответить
" Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США" Казкар ще той. Мабуть якийсь далекий родич "найвеличнішого".
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26.06.2025 16:38 Ответить
Оце війна - всі всіх перемогли. В особливо рудий довбень - він взагалі здобув найвеличнішу перемогу в історії Всесвіту
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26.06.2025 15:32 Ответить
ну так це ж супер, якщо все там закінчилось. тепер будуть менше відволікатися від України.
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26.06.2025 17:17 Ответить
супер війна !

тільки переможці, без переможених

.
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26.06.2025 20:03 Ответить
МЛЯЯЯТЬ, ЯКИЙ ІДІОТ.
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26.06.2025 15:33 Ответить
" У́ра-ура!"-закричали тут швамбраны все.
" У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!

(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
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26.06.2025 15:34 Ответить
і додав: сьогодні перший іранець висадився на Юпітері , ще сьогодні в ірані було винайдено ліки від всіх хвороб, ще сьогодні іран визнано найбагатшою країною у всесвіті. Захід заплатить свою ціну, що стримував таку країну!
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26.06.2025 15:35 Ответить
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26.06.2025 15:36 Ответить
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26.06.2025 17:18 Ответить
Вся суть будь якого авторитаризму, диктату чи іншого гівна, це ссяти у вуха рабам. І не треба думати, що демократія відрізняється від основоположного принципу останніх.
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26.06.2025 15:36 Ответить
ви, прямим текстом натякаєте на зе!гундосики?
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26.06.2025 15:37 Ответить
Ти з чиєї ботоферми, березневий?
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26.06.2025 15:42 Ответить
ооо....
привіт вячік.
я, новенький. нас ще не познайомили. буду у тебе навчатися.
розкажи, що тут як? скільки платять?
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26.06.2025 15:45 Ответить
У директора зоопарку з якого ти втік спитай
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26.06.2025 20:18 Ответить
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26.06.2025 15:36 Ответить
Мда... Класно тампон війну "припинив". Залишив при владі божевільний режим, який будь-якої миті може все почати знов.
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26.06.2025 15:36 Ответить
Все як кремлівська книга пише.
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26.06.2025 17:38 Ответить
Другий трампанутий, або пухляк кндровський, якій привітав свою футбольну команду в перемозі на чемпіонаті. Світ зійшов з розуму.
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26.06.2025 15:37 Ответить
футбол, то фігня.
собакоїди на сонце висаджувались.
але, з іншої сторони, та вночі.
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26.06.2025 15:39 Ответить
З язика зняв
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26.06.2025 15:45 Ответить
А ще вони виграли чемпіонат світу з футболу і першими висадились на Сонці, навіть раніше КНДР!
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26.06.2025 15:37 Ответить
Недобитий звір - значить посилений досвідом (с)
П.С.
Мало бомбили, ой мало....
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26.06.2025 15:40 Ответить
Ізраїль забаранив 30 іранських генералів, угандошив усе іранське ППО та практично усі іранські пускові балістичних ракет.
Натомість загинув один Воїн ЦАХАЛ, і то під час відвідин мами, будучи у звільненні (пряме влучання ракети в укриття)
от їпанат старий, дійсно, перемога...
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26.06.2025 15:41 Ответить
Та у них там тих "генералів" - "што гуталина - на гуталиновой фабрике...". Тим більше, що основна маса - "іранські СС-сівці"... КВІР.
Колись читав "Пятьдесят лет в строю", Ігнатьєва. Так той описав цікавий факт: у російській армії були восьмигарматні батареї. За необхідності, в бою, ці батареї могли буть розділені навпіл, і могли виконувать бойові задачі самостійно, підтимуючи війська з різних позицій. "Шеф" артилерії, Великий князь, брат царя, добився, щоб батареї зробили шестигарматними. В армії не розуміли, для чого це було зроблено? Потім виявилося - Великий князь це зробив з метою збільшення посад "командирів батарей". Тоді більше офіцерів підшефних йому військових частин, отримували звання підполковників...
Те ж саме й у КВІР...
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26.06.2025 16:45 Ответить
Ну тепер можна і на сонце летіти слідом за хучхеїстами.
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26.06.2025 15:42 Ответить
ну ось тобі.....трамп ти придурок
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26.06.2025 15:42 Ответить
Заходять в бар єврей, перс і американець. Бармен їм: "Всіх вас з перемогою!"
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26.06.2025 15:42 Ответить
Щось затягнув він з об'явою пабєди . Мабуть "коржі" міцно присохли🤣🤣🤣
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26.06.2025 15:43 Ответить
Айран выстоял,пару дырок в земле и несколько разрушенных заводов и квартир это не можно называть победой над восточными религиозными фанатиками,они отряхнут пыль со своих черных платьев и продолжат свое черное дело,время и демография работает на них.
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26.06.2025 15:43 Ответить
що ти верзеш, які з іранців "релігійні фанатики" здохло 30 генералів, з них 2 НАЧАЛЬНИКИ ГЕНШТАБУ з інтервалом в три дні, розйобана ядерна програма, розйобане ракетне виробництво...
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26.06.2025 15:52 Ответить
те шо рушникоголовим гарно дісталося - то факт. але говорити про роздовбану ядерну програму коли є діючий реактор в бушері який навіть ніхто і не збирався чіпати... ну це, м'яко кажучи, занадто оптимістично.
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26.06.2025 16:16 Ответить
Головне знову трампанутого опустив, мало того що виграв у Ізраїлю, так ще і у Америки. Тільки ху...ло не торкнув, ворог США його друг. Точне терористи усіх країн об'єднуйтеся
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26.06.2025 15:44 Ответить
це модифікація "В-2 міні"
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26.06.2025 15:51 Ответить
кацапський звіздьож
недопрацювали троха фальсіфікатори, не схожий, най ще малюють

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26.06.2025 15:56 Ответить
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26.06.2025 15:58 Ответить
На вулиці холодно і він скукожився?
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26.06.2025 18:08 Ответить
"перемога" серйозна, здохло 30 генералів, з них 2 НАЧАЛЬНИКИ ГЕНШТАБУ з інтервалом в три дні, розйобана ядерна програма, розйобане ракетне виробництво... у Ізраїля 0 бойових втрат! а так дійсно перемога!
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26.06.2025 15:49 Ответить
Рыжего чем-то напоминает!)))
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26.06.2025 15:52 Ответить
щось мені це нагадало Оманську Гниду
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26.06.2025 15:55 Ответить
Це ще не кінець. Скоро, знову будуть Іран бомбити. Так, як ніколи не бомбили.
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26.06.2025 15:57 Ответить
Зараз Ізраїль повинен би наваляти знову по ірану.І хаменеї ірановата порве на паздірря(Мадяр)
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26.06.2025 17:05 Ответить
Рушниковий разом з трампом і ×уйлом проходив курси гебельса.
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26.06.2025 16:02 Ответить
Оттак після капітуляції буде брехати Зеленський. Майже усі жінки йому повірять. Не може піаніст брехати.
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26.06.2025 16:10 Ответить
Напевно відразу і перемогу в Олімпійських іграх ,та чемпіонаті по футболу.
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26.06.2025 16:18 Ответить
Без військової кампанії на суходолі, зацікавлені сторони будуть продовжувати безкарно крутити дулі одне одному.
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26.06.2025 16:22 Ответить
Ну ТРАМПОН ОПЯТЬ ТЕБЯ ПОСЛАЛИ НАХ
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26.06.2025 16:28 Ответить
Епічна перемога всіх над здоровим глуздом.
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26.06.2025 16:31 Ответить
Психічна лікарня...як у расєє...Будуть жерти лайно,а казати,що мед!
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26.06.2025 16:34 Ответить
Боевой ишак на небо не смотрел кто там сейчас панует?
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26.06.2025 17:31 Ответить
Друх путін навчив штани на голову надівати.
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26.06.2025 17:32 Ответить
якщо ядерка залишилася у Ірану, то це і є перемога. Схід - справа тонка.
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26.06.2025 17:58 Ответить
Хто в здоровому глузду вірить автократам? Це із серії - ми висадили людину на сонце.
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26.06.2025 18:09 Ответить
 
 