Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые обратился к народу после перемирия в войне с Израилем и поздравил страну с "победой" над Израилем и США. Он заявил, что "сионистский режим почти уничтожен".
Об этом пишет иранское агентство IRNA, передает Цензор.НЕТ.
Хаменеи заявил, что США вмешались в войну лишь потому, что "чувствовали: в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен".
Впрочем, по его словам, Штаты "не получили никакого выигрыша от этой войны", а Иран "дал Америке сильную пощечину", вероятно, имея в виду иранскую ракетную атаку на американскую базу в Катаре в понедельник, 23 июня, в результате которой не было жертв.
"Я поздравляю иранский народ. Сионистский режим почти разгромлен и был раздавлен под ударами исламской республики", - цитирует медиа заявление аятоллы.
Также верховный лидер Ирана пригрозил, что США "заплатят высокую цену", если снова нападут на Иран.
"Иран имеет доступ к ключевым центрам США в регионе и может принять меры, когда посчитает нужным. Если произойдет любая агрессия, враг обязательно заплатит высокую цену", - добавил он.
Это первое публичное появление Али Хаменеи за неделю - ранее он записал два видеообращения с момента обострения конфликта с Израилем 13 июня.
Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.
В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.
Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.
Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.
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тільки переможці, без переможених
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" У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!
(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
привіт вячік.
я, новенький. нас ще не познайомили. буду у тебе навчатися.
розкажи, що тут як? скільки платять?
собакоїди на сонце висаджувались.
але, з іншої сторони, та вночі.
П.С.
Мало бомбили, ой мало....
Натомість загинув один Воїн ЦАХАЛ, і то під час відвідин мами, будучи у звільненні (пряме влучання ракети в укриття)
от їпанат старий, дійсно, перемога...
Колись читав "Пятьдесят лет в строю", Ігнатьєва. Так той описав цікавий факт: у російській армії були восьмигарматні батареї. За необхідності, в бою, ці батареї могли буть розділені навпіл, і могли виконувать бойові задачі самостійно, підтимуючи війська з різних позицій. "Шеф" артилерії, Великий князь, брат царя, добився, щоб батареї зробили шестигарматними. В армії не розуміли, для чого це було зроблено? Потім виявилося - Великий князь це зробив з метою збільшення посад "командирів батарей". Тоді більше офіцерів підшефних йому військових частин, отримували звання підполковників...
Те ж саме й у КВІР...
недопрацювали троха фальсіфікатори, не схожий, най ще малюють