Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия - это "красная линия", - Уиткофф
Ядерная программа Ирана может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Ее создание является "красной линией" для США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала CNBC заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения. Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", - говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.
Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
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Демократія у всій красі. У ху#ла э ЯЗ, тому йому дозволено нападати на будь-яку країну і диктувати іншим народам свою волю. Прекрасно...
Ти ж на це натякаєш?
Постав діагноз спочатку собі (мені ти вже два нафантазував). Ти мені більше не цікавий. Гуляй.
Літак Іл-96 з бортовим номером RA-96022 25 червня здійснив переліт з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а звідти - до столиці США Вашингтона. Борт належить до спеціального льотного загону "Росія", що надає літаки для перевезення високопоставлених російських посадовців. Однак ані російська, ані американська сторона не повідомляли про офіційні візити. Борт має реєстраційний номер RSD878. Дані сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd878#3af65444 свідчать, що урядовий літак Росії вилетів з аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі близько 11:30 25 червня за московським часом. Згідно з інформацією на сайті, Іл-96 прибув до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку о 15:27 за місцевим часом (тобто о 22:27 за Києвом).
Далі урядовий борт РФ вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона о 18:30 та прибув на місце celebrating о 20:56 за місцевим часом (за київським часом - 03:56 26 червня).
Наразі невідомо, хто саме перебував на спеціалізованому борту. Офіційних повідомлень про візит до США представників Кремля не надавалося.
Що відомо про урядовий літак РФ
Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку https://focus.ua/uk/world/574676-litaki-putina-i-medvedyeva-viletili-z-moskvi-do-sankt-peterburga-flightradar спеціального льотного загону "Росія", що підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літаками цього загону користуються для перельотів російський президент і високопоставлені чиновники. Борт, яким літав Путін, мав номер RA-96022.
https://focus.ua/uk/world/711761-do-ssha-tayemno-pribuv-uryadoviy-litak-rf-il-96-prizemlivsya-u-vashingtoni-flightradar24
І вдарив кулаком по столу?? Мабуть, забув…
Оце сказанув!! Партія Лідора веде Нарід ( гамериканський/вкраїнський) до величних Перемог ! Потужно !