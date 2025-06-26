Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия - это "красная линия", - Уиткофф

Ядерная программа Ирана может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Ее создание является "красной линией" для США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала CNBC заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения. Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

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