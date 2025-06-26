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Новости Ядерная программа Ирана
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Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия - это "красная линия", - Уиткофф

Стив Виткофф о ядерной программе Ирана

Ядерная программа Ирана может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Ее создание является "красной линией" для США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала CNBC заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения. Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон начал расследование из-за утечки данных о неполном уничтожении ядерных объектов в Иране

Автор: 

Иран (2043) США (27325) Стив Уиткофф (109)


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Топ комментарии
+9
У ***** навчився ріторики кремля.Недарма їздив.
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26.06.2025 08:35 Ответить
+9
Отже, вирішувати - кому жити а кому помирати будуть виключно члени ядерного клубу.
Демократія у всій красі. У ху#ла э ЯЗ, тому йому дозволено нападати на будь-яку країну і диктувати іншим народам свою волю. Прекрасно...
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26.06.2025 08:36 Ответить
+2
Коли вже цього вітькова черговий лебідь вкусе?
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26.06.2025 09:19 Ответить
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А Ізраїль як не допустить
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26.06.2025 08:34 Ответить
У ***** навчився ріторики кремля.Недарма їздив.
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26.06.2025 08:35 Ответить
Отже, вирішувати - кому жити а кому помирати будуть виключно члени ядерного клубу.
Демократія у всій красі. У ху#ла э ЯЗ, тому йому дозволено нападати на будь-яку країну і диктувати іншим народам свою волю. Прекрасно...
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26.06.2025 08:36 Ответить
Ти хотів би шоб кожен диктатор мав можливість тероризувати світ???
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26.06.2025 09:03 Ответить
Ні в якому разі! Це може робити лише ху#ло!
Ти ж на це натякаєш?
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26.06.2025 09:08 Ответить
Я натякаю🤣в тебе хвора уява.🤣🤣
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26.06.2025 09:10 Ответить
А ти живеш у вигаданому світі добра та справедливості. Співчуваю.
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26.06.2025 09:12 Ответить
Та ні ..я реаліст....а В тебе друже параноя-скрізь шукаєш ворогів...
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26.06.2025 09:14 Ответить
Тобто, зараз на Україну напала моя паранойя? Який з тебе реаліст?
Постав діагноз спочатку собі (мені ти вже два нафантазував). Ти мені більше не цікавий. Гуляй.
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26.06.2025 09:23 Ответить
🤣🤣🤣та ти мені цікавий і не був🤣🤣🤣я з тобою як лікар з пацієнтом спілкувався .. :.професія в мене така
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26.06.2025 09:30 Ответить
Ти балабол. Доля у тебе така.
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26.06.2025 09:37 Ответить
Твої ліки мені не потрібні. Тобі ж вони не допомогли
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26.06.2025 10:08 Ответить
Так в США революція🤣🤣🤣🤣із за дорогих яєць🤣🤣
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26.06.2025 09:04 Ответить
До США таємно прибув урядовий літак РФ: Іл-96 приземлився у Вашингтоні, - Flightradar24

Літак Іл-96 з бортовим номером RA-96022 25 червня здійснив переліт з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а звідти - до столиці США Вашингтона. Борт належить до спеціального льотного загону "Росія", що надає літаки для перевезення високопоставлених російських посадовців. Однак ані російська, ані американська сторона не повідомляли про офіційні візити. Борт має реєстраційний номер RSD878. Дані сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd878#3af65444 свідчать, що урядовий літак Росії вилетів з аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі близько 11:30 25 червня за московським часом. Згідно з інформацією на сайті, Іл-96 прибув до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку о 15:27 за місцевим часом (тобто о 22:27 за Києвом).
Далі урядовий борт РФ вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона о 18:30 та прибув на місце celebrating о 20:56 за місцевим часом (за київським часом - 03:56 26 червня).
Наразі невідомо, хто саме перебував на спеціалізованому борту. Офіційних повідомлень про візит до США представників Кремля не надавалося.
Що відомо про урядовий літак РФ
Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку https://focus.ua/uk/world/574676-litaki-putina-i-medvedyeva-viletili-z-moskvi-do-sankt-peterburga-flightradar спеціального льотного загону "Росія", що підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літаками цього загону користуються для перельотів російський президент і високопоставлені чиновники. Борт, яким літав Путін, мав номер RA-96022.

https://focus.ua/uk/world/711761-do-ssha-tayemno-pribuv-uryadoviy-litak-rf-il-96-prizemlivsya-u-vashingtoni-flightradar24
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26.06.2025 08:46 Ответить
Мабуть.привезли статую «миру» в обращі Трампа тримаючого у руках нобелевську премію.
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26.06.2025 08:49 Ответить
Все відбувається настільки таємно, що про це з учорашнього дня вже протрубили всі ЗМІ.
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26.06.2025 08:55 Ответить
Сказав Віткофф, суворо наступивши щоки, як обрізав!
І вдарив кулаком по столу?? Мабуть, забув…
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26.06.2025 08:56 Ответить
"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння. Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", - йдеться у заяві Цей жидок,напевне, забув, що атомна бомба є в Індії, Пакистану і Китаю, а це поряд з Іраном. Чомусь він до урядів вищеперечисленних країн претензії не предїявляє. Крім того, ніхто не знає на якому рівні знаходиться ядерна програма Ізраїлю, хоча є інформація, що це блеф.
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26.06.2025 09:02 Ответить
Це така потужна ггуйня, що тільки глядачі Шмарофону не будуть сміятися 🤣🤣🤣🤣
Оце сказанув!! Партія Лідора веде Нарід ( гамериканський/вкраїнський) до величних Перемог ! Потужно !
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26.06.2025 09:05 Ответить
Погано тільки то що червона лінія, як в ху... ла може усе врем'я пересуватися
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26.06.2025 09:18 Ответить
Коли вже цього вітькова черговий лебідь вкусе?
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26.06.2025 09:19 Ответить
Та плював Іран на всі ваші червоні лінії
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26.06.2025 09:27 Ответить
 
 