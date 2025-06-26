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Новини Ядерна програма Ірану
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Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї - це "червона лінія", - Віткофф

Стів Віткофф про ядерну програму Ірану

Ядерна програма Ірану може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході. Її створення є "червоною лінією" для США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу CNBC заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф.

"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння. Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

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Автор: 

Іран (2297) США (23613) Віткофф Стів (110)


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Топ коментарі
+9
У ***** навчився ріторики кремля.Недарма їздив.
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26.06.2025 08:35 Відповісти
+9
Отже, вирішувати - кому жити а кому помирати будуть виключно члени ядерного клубу.
Демократія у всій красі. У ху#ла э ЯЗ, тому йому дозволено нападати на будь-яку країну і диктувати іншим народам свою волю. Прекрасно...
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26.06.2025 08:36 Відповісти
+2
Коли вже цього вітькова черговий лебідь вкусе?
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26.06.2025 09:19 Відповісти
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А Ізраїль як не допустить
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26.06.2025 08:34 Відповісти
У ***** навчився ріторики кремля.Недарма їздив.
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26.06.2025 08:35 Відповісти
Отже, вирішувати - кому жити а кому помирати будуть виключно члени ядерного клубу.
Демократія у всій красі. У ху#ла э ЯЗ, тому йому дозволено нападати на будь-яку країну і диктувати іншим народам свою волю. Прекрасно...
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26.06.2025 08:36 Відповісти
Ти хотів би шоб кожен диктатор мав можливість тероризувати світ???
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26.06.2025 09:03 Відповісти
Ні в якому разі! Це може робити лише ху#ло!
Ти ж на це натякаєш?
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26.06.2025 09:08 Відповісти
Я натякаю🤣в тебе хвора уява.🤣🤣
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26.06.2025 09:10 Відповісти
А ти живеш у вигаданому світі добра та справедливості. Співчуваю.
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26.06.2025 09:12 Відповісти
Та ні ..я реаліст....а В тебе друже параноя-скрізь шукаєш ворогів...
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26.06.2025 09:14 Відповісти
Тобто, зараз на Україну напала моя паранойя? Який з тебе реаліст?
Постав діагноз спочатку собі (мені ти вже два нафантазував). Ти мені більше не цікавий. Гуляй.
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26.06.2025 09:23 Відповісти
🤣🤣🤣та ти мені цікавий і не був🤣🤣🤣я з тобою як лікар з пацієнтом спілкувався .. :.професія в мене така
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26.06.2025 09:30 Відповісти
Ти балабол. Доля у тебе така.
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26.06.2025 09:37 Відповісти
Твої ліки мені не потрібні. Тобі ж вони не допомогли
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26.06.2025 10:08 Відповісти
Так в США революція🤣🤣🤣🤣із за дорогих яєць🤣🤣
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26.06.2025 09:04 Відповісти
До США таємно прибув урядовий літак РФ: Іл-96 приземлився у Вашингтоні, - Flightradar24

Літак Іл-96 з бортовим номером RA-96022 25 червня здійснив переліт з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а звідти - до столиці США Вашингтона. Борт належить до спеціального льотного загону "Росія", що надає літаки для перевезення високопоставлених російських посадовців. Однак ані російська, ані американська сторона не повідомляли про офіційні візити. Борт має реєстраційний номер RSD878. Дані сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd878#3af65444 свідчать, що урядовий літак Росії вилетів з аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі близько 11:30 25 червня за московським часом. Згідно з інформацією на сайті, Іл-96 прибув до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку о 15:27 за місцевим часом (тобто о 22:27 за Києвом).
Далі урядовий борт РФ вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона о 18:30 та прибув на місце celebrating о 20:56 за місцевим часом (за київським часом - 03:56 26 червня).
Наразі невідомо, хто саме перебував на спеціалізованому борту. Офіційних повідомлень про візит до США представників Кремля не надавалося.
Що відомо про урядовий літак РФ
Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку https://focus.ua/uk/world/574676-litaki-putina-i-medvedyeva-viletili-z-moskvi-do-sankt-peterburga-flightradar спеціального льотного загону "Росія", що підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літаками цього загону користуються для перельотів російський президент і високопоставлені чиновники. Борт, яким літав Путін, мав номер RA-96022.

https://focus.ua/uk/world/711761-do-ssha-tayemno-pribuv-uryadoviy-litak-rf-il-96-prizemlivsya-u-vashingtoni-flightradar24
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26.06.2025 08:46 Відповісти
Мабуть.привезли статую «миру» в обращі Трампа тримаючого у руках нобелевську премію.
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26.06.2025 08:49 Відповісти
Все відбувається настільки таємно, що про це з учорашнього дня вже протрубили всі ЗМІ.
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26.06.2025 08:55 Відповісти
Сказав Віткофф, суворо наступивши щоки, як обрізав!
І вдарив кулаком по столу?? Мабуть, забув…
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26.06.2025 08:56 Відповісти
"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння. Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", - йдеться у заяві Цей жидок,напевне, забув, що атомна бомба є в Індії, Пакистану і Китаю, а це поряд з Іраном. Чомусь він до урядів вищеперечисленних країн претензії не предїявляє. Крім того, ніхто не знає на якому рівні знаходиться ядерна програма Ізраїлю, хоча є інформація, що це блеф.
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26.06.2025 09:02 Відповісти
Це така потужна ггуйня, що тільки глядачі Шмарофону не будуть сміятися 🤣🤣🤣🤣
Оце сказанув!! Партія Лідора веде Нарід ( гамериканський/вкраїнський) до величних Перемог ! Потужно !
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26.06.2025 09:05 Відповісти
Погано тільки то що червона лінія, як в ху... ла може усе врем'я пересуватися
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26.06.2025 09:18 Відповісти
Коли вже цього вітькова черговий лебідь вкусе?
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26.06.2025 09:19 Відповісти
Та плював Іран на всі ваші червоні лінії
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26.06.2025 09:27 Відповісти
 
 