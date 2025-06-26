Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї - це "червона лінія", - Віткофф
Ядерна програма Ірану може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході. Її створення є "червоною лінією" для США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу CNBC заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф.
"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння. Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, в ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
Топ коментарі
+9 Владимир #594971
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+9 Ярослав Кийко
показати весь коментар26.06.2025 08:36 Відповісти Посилання
+2 q4ma
показати весь коментар26.06.2025 09:19 Відповісти Посилання
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Демократія у всій красі. У ху#ла э ЯЗ, тому йому дозволено нападати на будь-яку країну і диктувати іншим народам свою волю. Прекрасно...
Ти ж на це натякаєш?
Постав діагноз спочатку собі (мені ти вже два нафантазував). Ти мені більше не цікавий. Гуляй.
Літак Іл-96 з бортовим номером RA-96022 25 червня здійснив переліт з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а звідти - до столиці США Вашингтона. Борт належить до спеціального льотного загону "Росія", що надає літаки для перевезення високопоставлених російських посадовців. Однак ані російська, ані американська сторона не повідомляли про офіційні візити. Борт має реєстраційний номер RSD878. Дані сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd878#3af65444 свідчать, що урядовий літак Росії вилетів з аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі близько 11:30 25 червня за московським часом. Згідно з інформацією на сайті, Іл-96 прибув до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку о 15:27 за місцевим часом (тобто о 22:27 за Києвом).
Далі урядовий борт РФ вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона о 18:30 та прибув на місце celebrating о 20:56 за місцевим часом (за київським часом - 03:56 26 червня).
Наразі невідомо, хто саме перебував на спеціалізованому борту. Офіційних повідомлень про візит до США представників Кремля не надавалося.
Що відомо про урядовий літак РФ
Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку https://focus.ua/uk/world/574676-litaki-putina-i-medvedyeva-viletili-z-moskvi-do-sankt-peterburga-flightradar спеціального льотного загону "Росія", що підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літаками цього загону користуються для перельотів російський президент і високопоставлені чиновники. Борт, яким літав Путін, мав номер RA-96022.
https://focus.ua/uk/world/711761-do-ssha-tayemno-pribuv-uryadoviy-litak-rf-il-96-prizemlivsya-u-vashingtoni-flightradar24
І вдарив кулаком по столу?? Мабуть, забув…
Оце сказанув!! Партія Лідора веде Нарід ( гамериканський/вкраїнський) до величних Перемог ! Потужно !