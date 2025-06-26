Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї - це "червона лінія", - Віткофф

Ядерна програма Ірану може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході. Її створення є "червоною лінією" для США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу CNBC заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф.

"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння. Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

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