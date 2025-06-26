Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вперше звернувся до народу після перемир'я у війні з Ізраїлем та привітав країну з "перемогою" над Ізраїлем та США. Він заявив, що "сіоністський режим майже знищений".

Про це пише іранське агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ.

Хаменеї заявив, що США втрутилися у війну лише через те, що "відчували: в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений".

Втім, за його словами, Штати "не отримали жодного виграшу від цієї війни", а Іран "дав Америці сильного ляпаса", імовірно, маючи на увазі іранську ракетну атаку на американську базу в Катарі в понеділок, 23 червня, внаслідок якої не було жертв.

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"Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже розгромлений і був розчавлений під ударами ісламської республіки", - цитує медіа заяву аятоли.

Також верховний лідер Ірану пригрозив, що США "заплатять високу ціну", якщо знову нападуть на Іран.

"Іран має доступ до ключових центрів США в регіоні та може вжити заходів, коли вважатиме за потрібне. Якщо відбудеться будь-яка агресія, ворог обов'язково заплатить високу ціну", - додав він.

Це перша публічна поява Алі Хаменеї за тиждень — раніше він записав два відеозвернення з моменту загострення конфлікту з Ізраїлем 13 червня.

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Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

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