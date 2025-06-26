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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Удари США по Ірану Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вперше звернувся до народу після перемир'я у війні з Ізраїлем та привітав країну з "перемогою" над Ізраїлем та США. Він заявив, що "сіоністський режим майже знищений".

Про це пише іранське агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ.

Хаменеї заявив, що США втрутилися у війну лише через те, що "відчували: в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений".

Втім, за його словами, Штати "не отримали жодного виграшу від цієї війни", а Іран "дав Америці сильного ляпаса", імовірно, маючи на увазі іранську ракетну атаку на американську базу в Катарі в понеділок, 23 червня, внаслідок якої не було жертв.

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"Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже розгромлений і був розчавлений під ударами ісламської республіки", - цитує медіа заяву аятоли. 

Також верховний лідер Ірану пригрозив, що США "заплатять високу ціну", якщо знову нападуть на Іран.

"Іран має доступ до ключових центрів США в регіоні та може вжити заходів, коли вважатиме за потрібне. Якщо відбудеться будь-яка агресія, ворог обов'язково заплатить високу ціну", - додав він.

Це перша публічна поява Алі Хаменеї за тиждень — раніше він записав два відеозвернення з моменту загострення конфлікту з Ізраїлем 13 червня.

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Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

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Автор: 

Ізраїль (1794) Іран (2297) США (23613) Хаменеї (15)


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Топ коментарі
+18
Ізраїль забаранив 30 іранських генералів, угандошив усе іранське ППО та практично усі іранські пускові балістичних ракет.
Натомість загинув один Воїн ЦАХАЛ, і то під час відвідин мами, будучи у звільненні (пряме влучання ракети в укриття)
от їпанат старий, дійсно, перемога...
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26.06.2025 15:41 Відповісти
+16
Оце війна - всі всіх перемогли. В особливо рудий довбень - він взагалі здобув найвеличнішу перемогу в історії Всесвіту
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26.06.2025 15:32 Відповісти
+13
Вся суть будь якого авторитаризму, диктату чи іншого гівна, це ссяти у вуха рабам. І не треба думати, що демократія відрізняється від основоположного принципу останніх.
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26.06.2025 15:36 Відповісти
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26.06.2025 15:32 Відповісти
" Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США" Казкар ще той. Мабуть якийсь далекий родич "найвеличнішого".
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26.06.2025 16:38 Відповісти
Оце війна - всі всіх перемогли. В особливо рудий довбень - він взагалі здобув найвеличнішу перемогу в історії Всесвіту
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26.06.2025 15:32 Відповісти
ну так це ж супер, якщо все там закінчилось. тепер будуть менше відволікатися від України.
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26.06.2025 17:17 Відповісти
супер війна !

тільки переможці, без переможених

.
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26.06.2025 20:03 Відповісти
МЛЯЯЯТЬ, ЯКИЙ ІДІОТ.
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26.06.2025 15:33 Відповісти
" У́ра-ура!"-закричали тут швамбраны все.
" У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!

(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
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26.06.2025 15:34 Відповісти
і додав: сьогодні перший іранець висадився на Юпітері , ще сьогодні в ірані було винайдено ліки від всіх хвороб, ще сьогодні іран визнано найбагатшою країною у всесвіті. Захід заплатить свою ціну, що стримував таку країну!
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26.06.2025 15:35 Відповісти
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26.06.2025 15:36 Відповісти
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26.06.2025 17:18 Відповісти
Вся суть будь якого авторитаризму, диктату чи іншого гівна, це ссяти у вуха рабам. І не треба думати, що демократія відрізняється від основоположного принципу останніх.
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26.06.2025 15:36 Відповісти
ви, прямим текстом натякаєте на зе!гундосики?
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26.06.2025 15:37 Відповісти
Ти з чиєї ботоферми, березневий?
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26.06.2025 15:42 Відповісти
ооо....
привіт вячік.
я, новенький. нас ще не познайомили. буду у тебе навчатися.
розкажи, що тут як? скільки платять?
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26.06.2025 15:45 Відповісти
У директора зоопарку з якого ти втік спитай
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26.06.2025 20:18 Відповісти
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26.06.2025 15:36 Відповісти
Мда... Класно тампон війну "припинив". Залишив при владі божевільний режим, який будь-якої миті може все почати знов.
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26.06.2025 15:36 Відповісти
Все як кремлівська книга пише.
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26.06.2025 17:38 Відповісти
Другий трампанутий, або пухляк кндровський, якій привітав свою футбольну команду в перемозі на чемпіонаті. Світ зійшов з розуму.
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26.06.2025 15:37 Відповісти
футбол, то фігня.
собакоїди на сонце висаджувались.
але, з іншої сторони, та вночі.
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26.06.2025 15:39 Відповісти
З язика зняв
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26.06.2025 15:45 Відповісти
А ще вони виграли чемпіонат світу з футболу і першими висадились на Сонці, навіть раніше КНДР!
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26.06.2025 15:37 Відповісти
Недобитий звір - значить посилений досвідом (с)
П.С.
Мало бомбили, ой мало....
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26.06.2025 15:40 Відповісти
Ізраїль забаранив 30 іранських генералів, угандошив усе іранське ППО та практично усі іранські пускові балістичних ракет.
Натомість загинув один Воїн ЦАХАЛ, і то під час відвідин мами, будучи у звільненні (пряме влучання ракети в укриття)
от їпанат старий, дійсно, перемога...
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26.06.2025 15:41 Відповісти
Та у них там тих "генералів" - "што гуталина - на гуталиновой фабрике...". Тим більше, що основна маса - "іранські СС-сівці"... КВІР.
Колись читав "Пятьдесят лет в строю", Ігнатьєва. Так той описав цікавий факт: у російській армії були восьмигарматні батареї. За необхідності, в бою, ці батареї могли буть розділені навпіл, і могли виконувать бойові задачі самостійно, підтимуючи війська з різних позицій. "Шеф" артилерії, Великий князь, брат царя, добився, щоб батареї зробили шестигарматними. В армії не розуміли, для чого це було зроблено? Потім виявилося - Великий князь це зробив з метою збільшення посад "командирів батарей". Тоді більше офіцерів підшефних йому військових частин, отримували звання підполковників...
Те ж саме й у КВІР...
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26.06.2025 16:45 Відповісти
Ну тепер можна і на сонце летіти слідом за хучхеїстами.
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26.06.2025 15:42 Відповісти
ну ось тобі.....трамп ти придурок
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26.06.2025 15:42 Відповісти
Заходять в бар єврей, перс і американець. Бармен їм: "Всіх вас з перемогою!"
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26.06.2025 15:42 Відповісти
Щось затягнув він з об'явою пабєди . Мабуть "коржі" міцно присохли🤣🤣🤣
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26.06.2025 15:43 Відповісти
Айран выстоял,пару дырок в земле и несколько разрушенных заводов и квартир это не можно называть победой над восточными религиозными фанатиками,они отряхнут пыль со своих черных платьев и продолжат свое черное дело,время и демография работает на них.
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26.06.2025 15:43 Відповісти
що ти верзеш, які з іранців "релігійні фанатики" здохло 30 генералів, з них 2 НАЧАЛЬНИКИ ГЕНШТАБУ з інтервалом в три дні, розйобана ядерна програма, розйобане ракетне виробництво...
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26.06.2025 15:52 Відповісти
те шо рушникоголовим гарно дісталося - то факт. але говорити про роздовбану ядерну програму коли є діючий реактор в бушері який навіть ніхто і не збирався чіпати... ну це, м'яко кажучи, занадто оптимістично.
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26.06.2025 16:16 Відповісти
Головне знову трампанутого опустив, мало того що виграв у Ізраїлю, так ще і у Америки. Тільки ху...ло не торкнув, ворог США його друг. Точне терористи усіх країн об'єднуйтеся
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26.06.2025 15:44 Відповісти
це модифікація "В-2 міні"
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26.06.2025 15:51 Відповісти
кацапський звіздьож
недопрацювали троха фальсіфікатори, не схожий, най ще малюють

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26.06.2025 15:56 Відповісти
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26.06.2025 15:58 Відповісти
На вулиці холодно і він скукожився?
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26.06.2025 18:08 Відповісти
"перемога" серйозна, здохло 30 генералів, з них 2 НАЧАЛЬНИКИ ГЕНШТАБУ з інтервалом в три дні, розйобана ядерна програма, розйобане ракетне виробництво... у Ізраїля 0 бойових втрат! а так дійсно перемога!
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26.06.2025 15:49 Відповісти
Рыжего чем-то напоминает!)))
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26.06.2025 15:52 Відповісти
щось мені це нагадало Оманську Гниду
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26.06.2025 15:55 Відповісти
Це ще не кінець. Скоро, знову будуть Іран бомбити. Так, як ніколи не бомбили.
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26.06.2025 15:57 Відповісти
Зараз Ізраїль повинен би наваляти знову по ірану.І хаменеї ірановата порве на паздірря(Мадяр)
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26.06.2025 17:05 Відповісти
Рушниковий разом з трампом і ×уйлом проходив курси гебельса.
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26.06.2025 16:02 Відповісти
Оттак після капітуляції буде брехати Зеленський. Майже усі жінки йому повірять. Не може піаніст брехати.
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26.06.2025 16:10 Відповісти
Напевно відразу і перемогу в Олімпійських іграх ,та чемпіонаті по футболу.
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26.06.2025 16:18 Відповісти
Без військової кампанії на суходолі, зацікавлені сторони будуть продовжувати безкарно крутити дулі одне одному.
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26.06.2025 16:22 Відповісти
Ну ТРАМПОН ОПЯТЬ ТЕБЯ ПОСЛАЛИ НАХ
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26.06.2025 16:28 Відповісти
Епічна перемога всіх над здоровим глуздом.
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26.06.2025 16:31 Відповісти
Психічна лікарня...як у расєє...Будуть жерти лайно,а казати,що мед!
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26.06.2025 16:34 Відповісти
Боевой ишак на небо не смотрел кто там сейчас панует?
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26.06.2025 17:31 Відповісти
Друх путін навчив штани на голову надівати.
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26.06.2025 17:32 Відповісти
якщо ядерка залишилася у Ірану, то це і є перемога. Схід - справа тонка.
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26.06.2025 17:58 Відповісти
Хто в здоровому глузду вірить автократам? Це із серії - ми висадили людину на сонце.
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26.06.2025 18:09 Відповісти
 
 