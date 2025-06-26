Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вперше звернувся до народу після перемир'я у війні з Ізраїлем та привітав країну з "перемогою" над Ізраїлем та США. Він заявив, що "сіоністський режим майже знищений".
Про це пише іранське агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ.
Хаменеї заявив, що США втрутилися у війну лише через те, що "відчували: в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений".
Втім, за його словами, Штати "не отримали жодного виграшу від цієї війни", а Іран "дав Америці сильного ляпаса", імовірно, маючи на увазі іранську ракетну атаку на американську базу в Катарі в понеділок, 23 червня, внаслідок якої не було жертв.
"Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже розгромлений і був розчавлений під ударами ісламської республіки", - цитує медіа заяву аятоли.
Також верховний лідер Ірану пригрозив, що США "заплатять високу ціну", якщо знову нападуть на Іран.
"Іран має доступ до ключових центрів США в регіоні та може вжити заходів, коли вважатиме за потрібне. Якщо відбудеться будь-яка агресія, ворог обов'язково заплатить високу ціну", - додав він.
Це перша публічна поява Алі Хаменеї за тиждень — раніше він записав два відеозвернення з моменту загострення конфлікту з Ізраїлем 13 червня.
Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.
У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.
Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.
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тільки переможці, без переможених
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" У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!
(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
привіт вячік.
я, новенький. нас ще не познайомили. буду у тебе навчатися.
розкажи, що тут як? скільки платять?
собакоїди на сонце висаджувались.
але, з іншої сторони, та вночі.
П.С.
Мало бомбили, ой мало....
Натомість загинув один Воїн ЦАХАЛ, і то під час відвідин мами, будучи у звільненні (пряме влучання ракети в укриття)
от їпанат старий, дійсно, перемога...
Колись читав "Пятьдесят лет в строю", Ігнатьєва. Так той описав цікавий факт: у російській армії були восьмигарматні батареї. За необхідності, в бою, ці батареї могли буть розділені навпіл, і могли виконувать бойові задачі самостійно, підтимуючи війська з різних позицій. "Шеф" артилерії, Великий князь, брат царя, добився, щоб батареї зробили шестигарматними. В армії не розуміли, для чого це було зроблено? Потім виявилося - Великий князь це зробив з метою збільшення посад "командирів батарей". Тоді більше офіцерів підшефних йому військових частин, отримували звання підполковників...
Те ж саме й у КВІР...
недопрацювали троха фальсіфікатори, не схожий, най ще малюють