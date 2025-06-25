Іран та Ізраїль не воюватимуть один з одним. Тегеран зберіг країну, це для них перемога, а Ізраїль дуже сильно постраждав, - Трамп

Іран та Ізраїль добре дотримуються режиму припинення вогню.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Припинення вогню йде дуже добре. Я так пишаюся Ізраїлем. Вони повернули свої літаки", - зауважив Трамп.

При цьому він запевнив, що Іран не повернеться до розбробки ядерної зброї.

"Останнє, чого Іран захоче, це збагачувати щось. Вони хочуть відновитися. Ви можете собі уявити, що після всього цього Іран каже: "Давайте зробимо бомбу?", - переконаний американський лідер.

"Це була перемога і для Ірану. У них є країна", - переконує він.

За словами Трампа, Ізраїль також постраждав дуже сильно через удари Ірану балістичними ракетами.

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"Я думаю, що Іран більше не повторить цю ядерну аферу. Вони вже побували в пеклі. Ми зараз дуже добре ладнаємо з Іраном. Удар по Ірану завершив війну", - додав Трамп.

"Іран та Ізраїль не воюватимуть один з одним", - резюмував він.

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

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