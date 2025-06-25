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Новини Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Іран та Ізраїль не воюватимуть один з одним. Тегеран зберіг країну, це для них перемога, а Ізраїль дуже сильно постраждав, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Іран та Ізраїль добре дотримуються режиму припинення вогню.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Припинення вогню йде дуже добре. Я так пишаюся Ізраїлем. Вони повернули свої літаки", - зауважив Трамп.

При цьому він запевнив, що Іран не повернеться до розбробки ядерної зброї.

"Останнє, чого Іран захоче, це збагачувати щось. Вони хочуть відновитися. Ви можете собі уявити, що після всього цього Іран каже: "Давайте зробимо бомбу?", - переконаний американський лідер.

"Це була перемога і для Ірану. У них є країна", - переконує він.

За словами Трампа, Ізраїль також постраждав дуже сильно через удари Ірану балістичними ракетами.

Також читайте: Ядерну програму Ірану практично неможливо відновити, це б зайняло роки, - Віткофф

"Я думаю, що Іран більше не повторить цю ядерну аферу. Вони вже побували в пеклі. Ми зараз дуже добре ладнаємо з Іраном. Удар по Ірану завершив війну", - додав Трамп.

"Іран та Ізраїль не воюватимуть один з одним", - резюмував він.

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорив телефоном з Нетаньягу: Ізраїль розвертає літаки додому. Ніхто не постраждає

Автор: 

Ізраїль (1793) Іран (2296) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+12
Якщо Трамп у це реально вірить, то Трамп - лох.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
+11
Дідо невменяємий. Чувак війни не зупиняються бо ти так сказав. Війни мають під собою причини. І взагалі ти просто неосвідчений хамоватий дідо - планета не вертиться навколо тебе
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25.06.2025 11:49 Відповісти
+11
...як же він працював в Очісткє??????
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25.06.2025 11:54 Відповісти
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Дідо невменяємий. Чувак війни не зупиняються бо ти так сказав. Війни мають під собою причини. І взагалі ти просто неосвідчений хамоватий дідо - планета не вертиться навколо тебе
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25.06.2025 11:49 Відповісти
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25.06.2025 12:12 Відповісти
Якщо Трамп у це реально вірить, то Трамп - лох.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
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25.06.2025 12:13 Відповісти
Суцільні пабєди...
А остаточна рабєда прийде коли Іран таки допилить ту бомбу та шкваркне нею по Ізраїлю, тому що тепер має повне моральне право то зробити...
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25.06.2025 11:54 Відповісти
"Моральне" право він від початку мав, бо "невірних" треба навертати у єдину правильну віру, або знищувати, якщо вони відмовляються її прийняти. Це всіх стосується, між іншим. І нас - теж.
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25.06.2025 11:55 Відповісти
Поки він її доробить, в США вже буде інший президент.
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25.06.2025 12:01 Відповісти
І я про що.
З'явиться якийсь інший трамп шо заявить - Іран тепер хороші хлопці з якими я заключив діл. А Ізраїль захребетники, які сидять на шиї Америки, тому допомогу припинено і пішли вони нах. І краще їм здатися бо коран нічим не гірше тори. От прям як цей трамп з Україною.
Весело буде...
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25.06.2025 12:10 Відповісти
Все вірно - без США Ізраїль не жілец.
Іран же самодостатня країна - їм поспішати нема куди - вони живуть лише ідеєю помсти.
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25.06.2025 12:15 Відповісти
Ты пересмотрел парашинских пропогандонов ? Что с твоими шариками в голове "Іран же самодостатня країна" ))))) военный руководящий состав уничтожен с учеными ,аятолы прячутся по норам если б США не мешали ****** б нефтянку и энергетику и еще лет 200 Иран никуда не спешил)))
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25.06.2025 13:09 Відповісти
Если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой. Если Израиль не поменяет фашиста и антисемита Нетаньяху -этого Гитлера №2 по словам Эрдогана, он будет уничтожен. Не поможет и шабесгой Трамп.
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25.06.2025 13:27 Відповісти
В якому місці він Гітлер 2?
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25.06.2025 15:00 Відповісти
Андрюша а в чем причина твоих переживаний за друзей мелкофюрера ? Тебе твой масковский куратор дал такие инструкции ? Ты думаешь у украинцев короткая память ? Тебе напомнить как называется иранская куета что каждый день прилетает по городам? Или сбитый украинский самолет? ******* отсюда гандон обоссаный в свои болота!
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25.06.2025 17:50 Відповісти
Кацапи витратили купу грошей щоб пропагандони пропхнули цю мульку, що Ізраіль не самостійна країна.
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25.06.2025 14:58 Відповісти
Яку зброю виробляє маленька країна Ізраїль?
Просте питання - перечисляй.
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26.06.2025 00:12 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E
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26.06.2025 09:56 Відповісти
Ну і?
Де танки? Де літаки? Де ПВО нарешті?
Чому до речі Ізраїль не виробляє ПВО? Адже немов би шассі є і ракети робить?
Можливо тому що не збираєтья оборонятися?
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26.06.2025 11:48 Відповісти
Не з'явиться. По перше, у напоїв в США велике лоббі. По друге, після Трампа маятник качне в іншу сторону
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25.06.2025 14:56 Відповісти
...як же він працював в Очісткє??????
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25.06.2025 11:54 Відповісти
Це може повторитися через рік - два - десять - але зараз Трамп небожитель
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25.06.2025 11:59 Відповісти
Не повезло США, не повезло в тому, що ФСБ через маслякова не протягло їм щось на кшалт 95-го кварталу - втратити такий талант, я б сказав, талантіще(!) в особі трампа. Ех!
А як би він міг зіграти на фортепіано, уууумм! Не то, що наш обмилок - на пошарпаному студійному піаніно.
Не повезло.
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25.06.2025 12:03 Відповісти
Тегеран бімбу зберіг. Так що тут справді рушникоголові можна сказати виграли. Ізраїль у програші, масштаб якого ще не відомий. Ну а сам Трамп просто невіглас.
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25.06.2025 12:04 Відповісти
Доказів звісно нема. Окрім заяв іранського міністерства правди.
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25.06.2025 15:01 Відповісти
Трампакс робить все, щоб і надалі процвітала терористична гідра рашка. Америка перетворюється в ганДоніленд.
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25.06.2025 12:12 Відповісти
Дві "зірочки" зійшлися у Всесвіті трамп та зеленський.))) Як людству "пощастило".
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25.06.2025 12:17 Відповісти
Угу, тільки сьогодні вранці ракетою вбило мінімум 14 ізраїльтян, в іранців ніхто й не рахував.
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25.06.2025 12:26 Відповісти
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем.🤔🤦🤣
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25.06.2025 12:29 Відповісти
Заленський був вибраний назначений нам підоРашею, за допомогою дебілів та корисних ідіотів, для знищення України. Коли в них не вийшло "за три дня", то був витягнутий "козирний туз" - Трампон. За його допомогою вони підняли ставки і тепер хочуть знищити США та весь демократичний Світ. Я так це бачу.
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25.06.2025 12:36 Відповісти
Редкий идиот.
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25.06.2025 12:41 Відповісти
Если ковбои айрана и их аятолл не потянули,то против московии и тем более краснопузых маоистов им нечего делать,великая страна сдулась до размеров испражнений трусливого койота.
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25.06.2025 12:47 Відповісти
Чисто питання до всіх американських євреїв які підтримували Трамп, що з лицем?
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25.06.2025 13:16 Відповісти
 
 