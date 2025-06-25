Ядерну програму Ірану практично неможливо відновити, це б зайняло роки, - Віткофф
Після американських ударів по Ірану практично неможливо відновити ядерну програму Тегерану. На це знадобляться роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News.
"У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки", - сказав він.
Віткофф також назвав повідомлення ЗМІ про те, що нібито ядерна програма Ірану не була знищена, "абсолютно абсурдними".
"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати (нібито витоки інформації. - Ред.). І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому", - заявив Віткофф.
Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.
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ГЗМ tZE inform
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А те що до влади прийшли кловуни - то це не державна зрада....
А прямих доказів знищення ядерной програми обдзюрених бородатих рушників у баних халатая не надали.
Дані розвідки США не підтверджують, що удари по Ірану 22 червня знищили ядерну програму країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778
...удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778
...удари ймовірно відкинули розвиток програми на кілька місяців. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778
Ну а про "державну зраду" і "розслідування", то українці мають трагічний досвід, коли "західні ЗМІ гірше скабєєвої", "нагнітання" і т.п. Але замість "розслідування" у нас були "травневі шашлики".
Справа в тому, що вони дійсно.мали бути в межах 5-6 балів за всіма законами фізики, але їх як раз і не зафіксували. Принаймні таку інформацію я ніде не знайшла. А в оприлюднених звітах розвідки США вказуються, що вони не зафіксовані.
ну так они и не торопятся
вітькоф мав на увазі - що це вже буде не проблема Трампа 😂
А те що іран залиже рани і черз років 5 стане більш агресивніший уже я ЯЗ - це проблема не Трампа 😂
А що таке 5 років - це для світу мить... секунда...
СЛАВА США! СЛАВА ТРАМПУ!
На основі необроблених даних Віткофф робить висновок що ядерну програму знищено.
Геніально.