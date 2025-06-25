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Новини
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Ядерну програму Ірану практично неможливо відновити, це б зайняло роки, - Віткофф

Супутникові фото ядерних об’єктів Ірану після ударів США

Після американських ударів по Ірану практично неможливо відновити ядерну програму Тегерану. На це знадобляться роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News.

"У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки", - сказав він.

Віткофф також назвав повідомлення ЗМІ про те, що нібито ядерна програма Ірану не була знищена, "абсолютно абсурдними".

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"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати (нібито витоки інформації. - Ред.). І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому", - заявив Віткофф.

Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму. 

Автор: 

Іран (2296) США (23598) ядерна зброя (1195) Віткофф Стів (110)


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Топ коментарі
+19
Плять, ше один фаховєц з ядерних програм🤣🤣
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25.06.2025 07:05 Відповісти
+15
Трампісти - такі самі БРЕХУНИ, що й "ЗЕбіли". Ім вірить - себе не поважать...
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25.06.2025 07:08 Відповісти
+11
DA (англ. Directorate for Mission Services) директорат інформаційного забезпечення вищого державного керівництваа, розвідувального управління Міністерства оборони США (аббр. РУМО США, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) передало президенту США інформацію про вірогідні результати атаки США на три об'єкти ядерної програми Ірану. По даним DIA військові удари США не знищили основні компоненти ядерної програми країни та, ймовірно, лише відтермінували її на кілька місяців. По даним аналізу було пошкоджено від 6% до 10% збагачувальних центрифуг, а запаси збагаченого урану раніше були вивезені з об'єктів. Під час удару установки збагачувальних центрифуг знаходились в стані зупинки.
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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25.06.2025 06:59 Відповісти
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пуйло дасть ЯО як ссср дав КНДР
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25.06.2025 06:55 Відповісти
DA (англ. Directorate for Mission Services) директорат інформаційного забезпечення вищого державного керівництваа, розвідувального управління Міністерства оборони США (аббр. РУМО США, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) передало президенту США інформацію про вірогідні результати атаки США на три об'єкти ядерної програми Ірану. По даним DIA військові удари США не знищили основні компоненти ядерної програми країни та, ймовірно, лише відтермінували її на кілька місяців. По даним аналізу було пошкоджено від 6% до 10% збагачувальних центрифуг, а запаси збагаченого урану раніше були вивезені з об'єктів. Під час удару установки збагачувальних центрифуг знаходились в стані зупинки.
ГЗМ tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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25.06.2025 06:59 Відповісти
"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати...
А те що до влади прийшли кловуни - то це не державна зрада....
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25.06.2025 07:02 Відповісти
Я теж вважаю, що це страшна державга зрада яка тягне на електричний стілець але для віткрофа!
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25.06.2025 08:43 Відповісти
Плять, ше один фаховєц з ядерних програм🤣🤣
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25.06.2025 07:05 Відповісти
Різностороння "лічность" - від рієлтерських послуг до ядерної фізики та промисловості. Точно, як його рудий та чубатий дружок.
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25.06.2025 08:12 Відповісти
Трампісти - такі самі БРЕХУНИ, що й "ЗЕбіли". Ім вірить - себе не поважать...
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25.06.2025 07:08 Відповісти
Вони брали приклад з Зленського. Якщо в Україні можливо було вибрати нікчемну, то почему це не можливо в США ?
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25.06.2025 09:21 Відповісти
Не дуже я вірю таким як оцей юрист з нерухомості Віткофф, мати якого Лоїз а дід Давид і бабця Роза.
А прямих доказів знищення ядерной програми обдзюрених бородатих рушників у баних халатая не надали.
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25.06.2025 07:10 Відповісти
Дивно, але розвідка США з цим не згодна:

Дані розвідки США не підтверджують, що удари по Ірану 22 червня знищили ядерну програму країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778

...удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778

...удари ймовірно відкинули розвиток програми на кілька місяців. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778

Ну а про "державну зраду" і "розслідування", то українці мають трагічний досвід, коли "західні ЗМІ гірше скабєєвої", "нагнітання" і т.п. Але замість "розслідування" у нас були "травневі шашлики".
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25.06.2025 07:13 Відповісти
О,чорт виліз. Я думав він здох,цілуючи ***** в дупу.
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25.06.2025 07:17 Відповісти
державна зрада,витьков,це коли до влади приходять такі брехуни,як ти та твоє руде *****
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25.06.2025 07:21 Відповісти
Господи, а хто питав цього Вітькова?
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25.06.2025 07:22 Відповісти
Сам собі протирічить. Спочатку каже, що "неможливо", а потім що "займе роки".
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25.06.2025 07:25 Відповісти
На кого це розраховано? Він там не на заході для розумово відсталих цю промову штовхав? Клоуни жадібні...
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25.06.2025 07:25 Відповісти
Трамп у різкій манері взявся спростовувати повідомлення CNN і NYT про https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/24/7518584/ оцінку розвідки, згідно з якою удари по Ірану не знищили ядерні об'єкти.
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25.06.2025 07:44 Відповісти
Господи, як вони взагалі рахують кількість знищених центрифуг, якщо комплекс на глибині десятків метрів і туди залетіло 6 сейсмічних бомб, викликавши підземний вибух !? Це якийсь сюр ! Та там навіть іранці я думаю цього точно не знають і бояться туди лізти.
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25.06.2025 07:48 Відповісти
А де можна прочитати про сейсмічні поштовхи в результаті бомбардувань?
Справа в тому, що вони дійсно.мали бути в межах 5-6 балів за всіма законами фізики, але їх як раз і не зафіксували. Принаймні таку інформацію я ніде не знайшла. А в оприлюднених звітах розвідки США вказуються, що вони не зафіксовані.
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25.06.2025 08:42 Відповісти
Старий дід такий смішний... а ще профан у всьому.
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25.06.2025 08:03 Відповісти
відновлять швидко росія допоможе якщо не змінять державну владу в ірані
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25.06.2025 08:42 Відповісти
Вони воюють з технологією майже сторічної давності, на сьогодні досить простою і не дорогою для країни з бюджетом 100 млрд, це безнадійно
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25.06.2025 08:57 Відповісти
Ми це чули вже 3.5 роки тому.
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25.06.2025 10:10 Відповісти
Через пів-року відновлять !
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25.06.2025 09:16 Відповісти
Судячи з того, що Вітьок прибіг виправдовуватися, мабуть це він рекомендував Трампу завдати цей удар, і можливо, що після таких результатів його вплив почне зменшуватися.
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25.06.2025 09:28 Відповісти
Усе, куди влазить трумп, накривається мідним тазом. Бо його не цікавить результат від слова "взагалі", його цікавить лише можливість сказати: "Тут був Донні!". Головне - попісяти на стовбур, а куди воно потече, що заллє, і що то взагалі за стовбур (може, ракета на старті) - це йому не цікаво! Головне, щоб усі пси округи унюхали Донні Величного та Жахливого!
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25.06.2025 09:33 Відповісти
Правильно. Величний та красивий Президент не міг так схибити. 🤣🤣🤣
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25.06.2025 10:09 Відповісти
"це займе роки"

ну так они и не торопятся
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25.06.2025 10:10 Відповісти
100%
вітькоф мав на увазі - що це вже буде не проблема Трампа 😂
А те що іран залиже рани і черз років 5 стане більш агресивніший уже я ЯЗ - це проблема не Трампа 😂
А що таке 5 років - це для світу мить... секунда...
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25.06.2025 11:24 Відповісти
Всі президенти погрожували Ірану, а ТРАМП взяв і лупанув )))
СЛАВА США! СЛАВА ТРАМПУ!
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25.06.2025 11:59 Відповісти
На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки"

На основі необроблених даних Віткофф робить висновок що ядерну програму знищено.
Геніально.
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25.06.2025 12:38 Відповісти
 
 