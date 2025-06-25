Ядерну програму Ірану практично неможливо відновити, це б зайняло роки, - Віткофф

Після американських ударів по Ірану практично неможливо відновити ядерну програму Тегерану. На це знадобляться роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News.

"У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки", - сказав він.

Віткофф також назвав повідомлення ЗМІ про те, що нібито ядерна програма Ірану не була знищена, "абсолютно абсурдними".

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"Це державна зрада. Тому це слід розслідувати (нібито витоки інформації. - Ред.). І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому", - заявив Віткофф.

Нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.