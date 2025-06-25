Ядерную программу Ирана практически невозможно восстановить, это заняло бы годы, - Уиткофф
После американских ударов по Ирану практически невозможно восстановить ядерную программу Тегерана. На это понадобятся годы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Fox News.
"Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы", - сказал он.
Уиткофф также назвал сообщения СМИ о том, что якобы ядерная программа Ирана не была уничтожена, "абсолютно абсурдными".
"Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать (якобы утечки информации. - Ред.). И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизнью в будущем", - заявил Уиткофф.
Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
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ГЗМ tZE inform
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А те що до влади прийшли кловуни - то це не державна зрада....
А прямих доказів знищення ядерной програми обдзюрених бородатих рушників у баних халатая не надали.
Дані розвідки США не підтверджують, що удари по Ірану 22 червня знищили ядерну програму країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778
...удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778
...удари ймовірно відкинули розвиток програми на кілька місяців. Джерело: https://censor.net/ua/n3559778
Ну а про "державну зраду" і "розслідування", то українці мають трагічний досвід, коли "західні ЗМІ гірше скабєєвої", "нагнітання" і т.п. Але замість "розслідування" у нас були "травневі шашлики".
Справа в тому, що вони дійсно.мали бути в межах 5-6 балів за всіма законами фізики, але їх як раз і не зафіксували. Принаймні таку інформацію я ніде не знайшла. А в оприлюднених звітах розвідки США вказуються, що вони не зафіксовані.
ну так они и не торопятся
вітькоф мав на увазі - що це вже буде не проблема Трампа 😂
А те що іран залиже рани і черз років 5 стане більш агресивніший уже я ЯЗ - це проблема не Трампа 😂
А що таке 5 років - це для світу мить... секунда...
СЛАВА США! СЛАВА ТРАМПУ!
На основі необроблених даних Віткофф робить висновок що ядерну програму знищено.
Геніально.