Ядерную программу Ирана практически невозможно восстановить, это заняло бы годы, - Уиткофф

После американских ударов по Ирану практически невозможно восстановить ядерную программу Тегерана. На это понадобятся годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Fox News.

"Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы", - сказал он.

Уиткофф также назвал сообщения СМИ о том, что якобы ядерная программа Ирана не была уничтожена, "абсолютно абсурдными".

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"Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать (якобы утечки информации. - Ред.). И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизнью в будущем", - заявил Уиткофф.

Напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.