Иран и Израиль не будут воевать друг с другом. Тегеран сохранил страну, это для них победа, а Израиль очень сильно пострадал, - Трамп
Иран и Израиль хорошо придерживаются режима прекращения огня.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Прекращение огня идет очень хорошо. Я так горжусь Израилем. Они вернули свои самолеты", - отметил Трамп.
При этом он заверил, что Иран не вернется к разработке ядерного оружия.
"Последнее, чего Иран захочет, это обогащать что-то. Они хотят восстановиться. Вы можете себе представить, что после всего этого Иран говорит: "Давайте сделаем бомбу?", - убежден американский лидер.
"Это была победа и для Ирана. У них есть страна", - убеждает он.
По словам Трампа, Израиль также пострадал очень сильно из-за ударов Ирана баллистическими ракетами.
"Я думаю, что Иран больше не повторит эту ядерную аферу. Они уже побывали в аду. Мы сейчас очень хорошо ладим с Ираном. Удар по Ирану завершил войну", - добавил Трамп.
"Иран и Израиль не будут воевать друг с другом", - резюмировал он.
Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.
В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.
Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.
Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.
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А остаточна рабєда прийде коли Іран таки допилить ту бомбу та шкваркне нею по Ізраїлю, тому що тепер має повне моральне право то зробити...
З'явиться якийсь інший трамп шо заявить - Іран тепер хороші хлопці з якими я заключив діл. А Ізраїль захребетники, які сидять на шиї Америки, тому допомогу припинено і пішли вони нах. І краще їм здатися бо коран нічим не гірше тори. От прям як цей трамп з Україною.
Весело буде...
Іран же самодостатня країна - їм поспішати нема куди - вони живуть лише ідеєю помсти.
Просте питання - перечисляй.
Де танки? Де літаки? Де ПВО нарешті?
Чому до речі Ізраїль не виробляє ПВО? Адже немов би шассі є і ракети робить?
Можливо тому що не збираєтья оборонятися?
А як би він міг зіграти на фортепіано, уууумм! Не то, що наш обмилок - на пошарпаному студійному піаніно.
Не повезло.
вибранийназначений нам підоРашею, за допомогою дебілів та корисних ідіотів, для знищення України. Коли в них не вийшло "за три дня", то був витягнутий "козирний туз" - Трампон. За його допомогою вони підняли ставки і тепер хочуть знищити США та весь демократичний Світ. Я так це бачу.