Иран и Израиль не будут воевать друг с другом. Тегеран сохранил страну, это для них победа, а Израиль очень сильно пострадал, - Трамп

Иран и Израиль хорошо придерживаются режима прекращения огня.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Прекращение огня идет очень хорошо. Я так горжусь Израилем. Они вернули свои самолеты", - отметил Трамп.

При этом он заверил, что Иран не вернется к разработке ядерного оружия.

"Последнее, чего Иран захочет, это обогащать что-то. Они хотят восстановиться. Вы можете себе представить, что после всего этого Иран говорит: "Давайте сделаем бомбу?", - убежден американский лидер.

"Это была победа и для Ирана. У них есть страна", - убеждает он.

По словам Трампа, Израиль также пострадал очень сильно из-за ударов Ирана баллистическими ракетами.

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"Я думаю, что Иран больше не повторит эту ядерную аферу. Они уже побывали в аду. Мы сейчас очень хорошо ладим с Ираном. Удар по Ирану завершил войну", - добавил Трамп.

"Иран и Израиль не будут воевать друг с другом", - резюмировал он.

Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

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