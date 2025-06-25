РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10610 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
3 650 32

Иран и Израиль не будут воевать друг с другом. Тегеран сохранил страну, это для них победа, а Израиль очень сильно пострадал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Иран и Израиль хорошо придерживаются режима прекращения огня.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Прекращение огня идет очень хорошо. Я так горжусь Израилем. Они вернули свои самолеты", - отметил Трамп.

При этом он заверил, что Иран не вернется к разработке ядерного оружия.

"Последнее, чего Иран захочет, это обогащать что-то. Они хотят восстановиться. Вы можете себе представить, что после всего этого Иран говорит: "Давайте сделаем бомбу?", - убежден американский лидер.

"Это была победа и для Ирана. У них есть страна", - убеждает он.

По словам Трампа, Израиль также пострадал очень сильно из-за ударов Ирана баллистическими ракетами.

Также читайте: Ядерную программу Ирана практически невозможно восстановить, это бы заняло годы, - Виткофф

"Я думаю, что Иран больше не повторит эту ядерную аферу. Они уже побывали в аду. Мы сейчас очень хорошо ладим с Ираном. Удар по Ирану завершил войну", - добавил Трамп.

"Иран и Израиль не будут воевать друг с другом", - резюмировал он.

Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. В результате атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху: Израиль разворачивает самолеты домой. Никто не пострадает

Автор: 

Израиль (2065) Иран (2041) Трамп Дональд (5842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Якщо Трамп у це реально вірить, то Трамп - лох.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:52 Ответить
+11
Дідо невменяємий. Чувак війни не зупиняються бо ти так сказав. Війни мають під собою причини. І взагалі ти просто неосвідчений хамоватий дідо - планета не вертиться навколо тебе
показать весь комментарий
25.06.2025 11:49 Ответить
+11
...як же він працював в Очісткє??????
показать весь комментарий
25.06.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дідо невменяємий. Чувак війни не зупиняються бо ти так сказав. Війни мають під собою причини. І взагалі ти просто неосвідчений хамоватий дідо - планета не вертиться навколо тебе
показать весь комментарий
25.06.2025 11:49 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2025 12:12 Ответить
Якщо Трамп у це реально вірить, то Трамп - лох.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:52 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2025 12:13 Ответить
Суцільні пабєди...
А остаточна рабєда прийде коли Іран таки допилить ту бомбу та шкваркне нею по Ізраїлю, тому що тепер має повне моральне право то зробити...
показать весь комментарий
25.06.2025 11:54 Ответить
"Моральне" право він від початку мав, бо "невірних" треба навертати у єдину правильну віру, або знищувати, якщо вони відмовляються її прийняти. Це всіх стосується, між іншим. І нас - теж.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:55 Ответить
Поки він її доробить, в США вже буде інший президент.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:01 Ответить
І я про що.
З'явиться якийсь інший трамп шо заявить - Іран тепер хороші хлопці з якими я заключив діл. А Ізраїль захребетники, які сидять на шиї Америки, тому допомогу припинено і пішли вони нах. І краще їм здатися бо коран нічим не гірше тори. От прям як цей трамп з Україною.
Весело буде...
показать весь комментарий
25.06.2025 12:10 Ответить
Все вірно - без США Ізраїль не жілец.
Іран же самодостатня країна - їм поспішати нема куди - вони живуть лише ідеєю помсти.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:15 Ответить
Ты пересмотрел парашинских пропогандонов ? Что с твоими шариками в голове "Іран же самодостатня країна" ))))) военный руководящий состав уничтожен с учеными ,аятолы прячутся по норам если б США не мешали ****** б нефтянку и энергетику и еще лет 200 Иран никуда не спешил)))
показать весь комментарий
25.06.2025 13:09 Ответить
Если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой. Если Израиль не поменяет фашиста и антисемита Нетаньяху -этого Гитлера №2 по словам Эрдогана, он будет уничтожен. Не поможет и шабесгой Трамп.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:27 Ответить
В якому місці він Гітлер 2?
показать весь комментарий
25.06.2025 15:00 Ответить
Андрюша а в чем причина твоих переживаний за друзей мелкофюрера ? Тебе твой масковский куратор дал такие инструкции ? Ты думаешь у украинцев короткая память ? Тебе напомнить как называется иранская куета что каждый день прилетает по городам? Или сбитый украинский самолет? ******* отсюда гандон обоссаный в свои болота!
показать весь комментарий
25.06.2025 17:50 Ответить
Кацапи витратили купу грошей щоб пропагандони пропхнули цю мульку, що Ізраіль не самостійна країна.
показать весь комментарий
25.06.2025 14:58 Ответить
Яку зброю виробляє маленька країна Ізраїль?
Просте питання - перечисляй.
показать весь комментарий
26.06.2025 00:12 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E
показать весь комментарий
26.06.2025 09:56 Ответить
Ну і?
Де танки? Де літаки? Де ПВО нарешті?
Чому до речі Ізраїль не виробляє ПВО? Адже немов би шассі є і ракети робить?
Можливо тому що не збираєтья оборонятися?
показать весь комментарий
26.06.2025 11:48 Ответить
Не з'явиться. По перше, у напоїв в США велике лоббі. По друге, після Трампа маятник качне в іншу сторону
показать весь комментарий
25.06.2025 14:56 Ответить
...як же він працював в Очісткє??????
показать весь комментарий
25.06.2025 11:54 Ответить
Це може повторитися через рік - два - десять - але зараз Трамп небожитель
показать весь комментарий
25.06.2025 11:59 Ответить
Не повезло США, не повезло в тому, що ФСБ через маслякова не протягло їм щось на кшалт 95-го кварталу - втратити такий талант, я б сказав, талантіще(!) в особі трампа. Ех!
А як би він міг зіграти на фортепіано, уууумм! Не то, що наш обмилок - на пошарпаному студійному піаніно.
Не повезло.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:03 Ответить
Тегеран бімбу зберіг. Так що тут справді рушникоголові можна сказати виграли. Ізраїль у програші, масштаб якого ще не відомий. Ну а сам Трамп просто невіглас.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:04 Ответить
Доказів звісно нема. Окрім заяв іранського міністерства правди.
показать весь комментарий
25.06.2025 15:01 Ответить
Трампакс робить все, щоб і надалі процвітала терористична гідра рашка. Америка перетворюється в ганДоніленд.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:12 Ответить
Дві "зірочки" зійшлися у Всесвіті трамп та зеленський.))) Як людству "пощастило".
показать весь комментарий
25.06.2025 12:17 Ответить
Угу, тільки сьогодні вранці ракетою вбило мінімум 14 ізраїльтян, в іранців ніхто й не рахував.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:26 Ответить
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем.🤔🤦🤣
показать весь комментарий
25.06.2025 12:29 Ответить
Заленський був вибраний назначений нам підоРашею, за допомогою дебілів та корисних ідіотів, для знищення України. Коли в них не вийшло "за три дня", то був витягнутий "козирний туз" - Трампон. За його допомогою вони підняли ставки і тепер хочуть знищити США та весь демократичний Світ. Я так це бачу.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:36 Ответить
Редкий идиот.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:41 Ответить
Если ковбои айрана и их аятолл не потянули,то против московии и тем более краснопузых маоистов им нечего делать,великая страна сдулась до размеров испражнений трусливого койота.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:47 Ответить
Чисто питання до всіх американських євреїв які підтримували Трамп, що з лицем?
показать весь комментарий
25.06.2025 13:16 Ответить
 
 