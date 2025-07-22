Трамп про удари США по Ірану: Ми зробимо це знову, якщо буде потрібно

У разі необхідності США будуть готові знову завдати ударів по об'єктах ядерної програми Ірану.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі про дуже серйозні пошкодження та руйнування ядерних об'єктів країни.

"Звичайно, що так, як я і казав (об'єкти знищено. - Ред.), і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!", - зауважив Трамп.

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Він укотре розкритикував телеканали CNN та MSDNC, які сумнівалася в його інформації щодо результатів операції.

"Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого "репортера" і вибачитися переді мною та перед чудовими пілотами, які "ЗНИЩИЛИ" ядерні об’єкти Ірану. CNN - канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!", - написав Трамп.

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп сказав, що без вагань знову накаже бомбардувати іранські ядерні об’єкти, якщо Тегеран відновить збагачення урану до небезпечних значень. Також повідомлялося, що глава нацрозвідки США Габбард підтвердила знищення ядерних об’єктів Ірану