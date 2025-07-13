Іран не зупиняв співпрацю з МАГАТЕ, вона "набула нової форми", - глава МЗС Арагчі
Відтепер запити МАГАТЕ на продовження співпраці з Іраном розглядатиме Вища рада нацбезпеки в кожному конкретному випадку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.
Так, Іран стверджує, що не зупиняв співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, проте ця співпраця "набула нової форми".
"Від цього часу відносини з МАГАТЕ регулюватимуться Вищою радою національної безпеки", - заявив Арагчі.
Він наголосив, що запит агентства на продовження співпраці з Іраном розглядатиме Вища рада нацбезпеки в кожному конкретному випадку, і рішення ухвалюватимуться з урахуванням питань безпеки.
За його словами, наближення до ядерних об'єктів Ісламської Республіки, які зазнали атак Ізраїлю та США, "нині створює ризики, включно з поширенням радіоактивних матеріалів та вибухами".
"І ми вважаємо, що питання безпеки є предметом, що викликає занепокоєння, коли інспектори (МАГАТЕ. - Ред.) наближаються до цих об'єктів", - додав він.
Стосовно майбутніх переговорів щодо іранської ядерної програми Тегеран не підтримуватиме жодної угоди, яка не допускає діяльності зі збагачення урану в Ісламській Республіці, заявив Арагчі. Крім того, предметом переговорів має бути саме ядерна програма, а не іранська ракетна програма, зазначив він.
Нагадаємо, раніше Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.
Також повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.
Своєю чергою CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.
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