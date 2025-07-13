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Новини Ядерна угода між США та Іраном Ядерна програма Ірану США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Іран не зупиняв співпрацю з МАГАТЕ, вона "набула нової форми", - глава МЗС Арагчі

Аракчі про співпрацю з МАГАТЕ

Відтепер запити МАГАТЕ на продовження співпраці з Іраном розглядатиме Вища рада нацбезпеки в кожному конкретному випадку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі.

Так, Іран стверджує, що не зупиняв співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, проте ця співпраця "набула нової форми".

"Від цього часу відносини з МАГАТЕ регулюватимуться Вищою радою національної безпеки", - заявив Арагчі.

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Він наголосив, що запит агентства на продовження співпраці з Іраном розглядатиме Вища рада нацбезпеки в кожному конкретному випадку, і рішення ухвалюватимуться з урахуванням питань безпеки.

За його словами, наближення до ядерних об'єктів Ісламської Республіки, які зазнали атак Ізраїлю та США, "нині створює ризики, включно з поширенням радіоактивних матеріалів та вибухами".

"І ми вважаємо, що питання безпеки є предметом, що викликає занепокоєння, коли інспектори (МАГАТЕ. - Ред.) наближаються до цих об'єктів", - додав він.

Стосовно майбутніх переговорів щодо іранської ядерної програми Тегеран не підтримуватиме жодної угоди, яка не допускає діяльності зі збагачення урану в Ісламській Республіці, заявив Арагчі. Крім того, предметом переговорів має бути саме ядерна програма, а не іранська ракетна програма, зазначив він.

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Нагадаємо, раніше Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Своєю чергою CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

Автор: 

Іран (2313) МАГАТЕ (760) ядерна безпека (587)


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Нова форма - це вигнали їх нах
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13.07.2025 10:04 Відповісти
Ні обіцянок, ні пробачень,
Все сталося само собою,
Слова набули нових значень,
Ми ж не змінилися з тобою )))
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13.07.2025 10:40 Відповісти
їх просто послали...
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13.07.2025 11:36 Відповісти
 
 