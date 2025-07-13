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Новини Ядерна програма Ірану
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Путін закликав Іран погодитися на угоду зі США про "нульове збагачення урану", - Axios

Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу та іранським чиновникам, що він підтримує ідею ядерної угоди, яка передбачає відмову Тегерану від збагачення урану.

Про це пише Axios з посиланням на джерела серед європейських, ізраїльських та американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, така позиція суперечить публічній лінії Москви, яка офіційно визнає право Ірану на збагачення урану. Однак, як пише видання, після ескалації між Іраном та Ізраїлем, Путін закликав Тегеран погодитися на формат "нульового збагачення", щоб відновити переговори зі США.

"Москва заохочувала іранців погодитися на "нульове збагачення", за словами трьох європейських чиновників та одного ізраїльського чиновника, обізнаного з цим питанням", - пише Axios.

Два джерела також розповіли, що росіяни нібито інформували ізраїльський уряд про позицію Путіна щодо збагачення урану Іраном.

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Видання також додає, що Іран залишився розчарованим недостатньо активною підтримкою Росії під час напруження з Ізраїлем.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

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Автор: 

Іран (2313) путін володимир (24279) США (23763)


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Топ коментарі
+4
"Росія всєгда кінєт тебя, синок". 😁

Тільки дебіл може заключати союз з РФ.
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13.07.2025 01:29 Відповісти
+1
Надо сильнее лизать Трампу очко, подумал Пыня и предал очередного своего союзника.
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13.07.2025 01:45 Відповісти
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Облізлий недомірку!
Який же ти огидний - наче глист у шмарклях!
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13.07.2025 01:15 Відповісти
"Росія всєгда кінєт тебя, синок". 😁

Тільки дебіл може заключати союз з РФ.
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13.07.2025 01:29 Відповісти
100% Як зараз кинула свого союзника Іран... США і Ізраїль його розбомбили, а РФ мовчки споглядала...
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13.07.2025 01:46 Відповісти
"Нульове збагачення" -- більш дебільного формулювання годі було й придумати.
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13.07.2025 01:32 Відповісти
Отріцатєльноє збагачення ще може бути
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13.07.2025 01:47 Відповісти
"Нульове збагачення" це коли путлер таємно передає Ірану вже збагачений власний уран, або плутоній, готовий до використання у виробицтві ЯЗ. Подальше збагачення не потрібне.
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13.07.2025 01:53 Відповісти
Мосчний гєопалітік.
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13.07.2025 01:36 Відповісти
Середній кгбшник убив уже більше 2 млн людей за життя і ще хтось слухає що він говорить, репостить, тиражирує, печатає.

ОЦЕ і є проблема світу. ЗАмість того щоб просто знищити проблему - її пестять. ТАк випестили Китай
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13.07.2025 01:42 Відповісти
Надо сильнее лизать Трампу очко, подумал Пыня и предал очередного своего союзника.
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13.07.2025 01:45 Відповісти
Завтра Трамп радісно похвалить друга владіміра за допомогу
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13.07.2025 02:11 Відповісти
Трамп злий на путлера, треба щось робити, ось ідея з Іраном й виникла….
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13.07.2025 03:04 Відповісти
 
 