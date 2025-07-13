Путін закликав Іран погодитися на угоду зі США про "нульове збагачення урану", - Axios

Російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу та іранським чиновникам, що він підтримує ідею ядерної угоди, яка передбачає відмову Тегерану від збагачення урану.

Про це пише Axios з посиланням на джерела серед європейських, ізраїльських та американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, така позиція суперечить публічній лінії Москви, яка офіційно визнає право Ірану на збагачення урану. Однак, як пише видання, після ескалації між Іраном та Ізраїлем, Путін закликав Тегеран погодитися на формат "нульового збагачення", щоб відновити переговори зі США.

"Москва заохочувала іранців погодитися на "нульове збагачення", за словами трьох європейських чиновників та одного ізраїльського чиновника, обізнаного з цим питанням", - пише Axios.

Два джерела також розповіли, що росіяни нібито інформували ізраїльський уряд про позицію Путіна щодо збагачення урану Іраном.

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Видання також додає, що Іран залишився розчарованим недостатньо активною підтримкою Росії під час напруження з Ізраїлем.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

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