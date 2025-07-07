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Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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Трамп може дати "зелене світло" на нові удари Ізраїлю по Ірану за певних обставин, - ЗМІ

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньягу

Ізраїль готується до можливих подальших військових дій, якщо Іран спробує відродити свою ядерну програму, і ізраїльські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може дати "зелене світло" на нові ізраїльські атаки.

Про це пише видання Axios, посилаючись на два обізнані з цим питанням джерела, передає Цензор.НЕТ.

Ізраїльські чиновники кажуть, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче досягти порозуміння з Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів США з Іраном і можливих сценаріїв, які виправдовували б поновлення військових ударів.

Як зазначають джерела Axios, головний радник Нетаньягу під час закритих брифінгів повідомив чиновникам, що після нещодавнього візиту до Вашингтона він залишився під враженням, що адміністрація Трампа підтримає нові ізраїльські удари по Ірану за певних обставин.

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Одним із сценаріїв може бути спроба Ірану вивезти високозбагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані, зазначають співрозмовники Axios.

Іншим сценарієм може бути відновлення Іраном своєї ядерної програми, зокрема об'єктів зі збагачення урану.

Axios додає, що Дональд Трамп після завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном двічі заявляв про можливу повторну атаку США, якщо Іран відновить збагачення урану, але він також казав, що хоче досягти врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, щоб уникнути подальших конфліктів.

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Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Згодом президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран домігся "історичної перемоги" після 12-денної війни, "оголошеної" Ізраїлем. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також схарактеризував завершення війни як "історичну перемогу" для свого народу.

Цього ж дня телеканал CNN із посиланням на дані розвідки написав, що авіаудари США не знищили ключові елементи ядерної програми Ірану, а, ймовірно, лише призупинили її на кілька місяців.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України в плюс те, що сталося з Іраном, - посол Ізраїлю Бродський

Автор: 

Ізраїль (1804) Іран (2311) США (23701) Трамп Дональд (6379)


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Топ коментарі
+3
Так ти ж казав, що у вас з військовими ресурсами проблема...ай да брехло)
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07.07.2025 23:16 Відповісти
+2
Батюшка)) А в итоге фуфломет!
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07.07.2025 23:13 Відповісти
+2
а Україні зелене світло на зброю (навіть платну) трамп дати не хоче ? трамп же всіх переміг, все знищив, що там ірану відроджувати? (звісно якщо не *******в, але хіба може брехати президент сша...)
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07.07.2025 23:34 Відповісти
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Гроссі ж сказав шо нігуя тій ядерці Ірану немає - може приступати до виготовлення ядерної бімби
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07.07.2025 23:01 Відповісти
Донни! Ираном не отделаешся! Давай принимай решения по поставке оружия в Украину!
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07.07.2025 23:08 Відповісти
може йому Єрмака подарувати?
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07.07.2025 23:31 Відповісти
Да дадут вам оружия не переживайте. Возможно меньше чем раньше но старушка Европа своего добавит/оплатит чужое, в накладе не останетесь.
Вы лучше думайте как ввести лоторею по дате рождения для мобилизации, в том числе и для прекрасного ничем особым не занятого пола, вместо существующей бусификации просто вводите конские сроки с исполнением наказания на минных полях, постройках фортификаций на передовой и тд. Иначе дело не пойдет.
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07.07.2025 23:39 Відповісти
Мобілізація - лише частина проблеми, влада мала б виробляти протипіхотні міни мільйонами, будувати потужні бетонні фортифікації та нарешті створити стратегічні засоби стримування русні - ядерну та хімічну зброю, але ніт.
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07.07.2025 23:58 Відповісти
Батюшка)) А в итоге фуфломет!
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07.07.2025 23:13 Відповісти
Так ти ж казав, що у вас з військовими ресурсами проблема...ай да брехло)
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07.07.2025 23:16 Відповісти
а Україні зелене світло на зброю (навіть платну) трамп дати не хоче ? трамп же всіх переміг, все знищив, що там ірану відроджувати? (звісно якщо не *******в, але хіба може брехати президент сша...)
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07.07.2025 23:34 Відповісти
ну створить іран яз, і що? буде не лише ізраїль там з ядеркою, нічого апокаліптичного.
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07.07.2025 23:38 Відповісти
Какая то херня на форуме тварится! Только Бутусов за порог на фронт то новый редактор трет посты шо "гай шумить".
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07.07.2025 23:46 Відповісти
це не новий редактор тре, ніби їй іншої роботи тут нема.
Це тут є т.зв. "редактори на зміні". І одну я вже вирахував.
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08.07.2025 00:08 Відповісти
Бодня теперь вместо Бутусова! Плужит без баяна! Никогда не слышала про плюрализм и свободу слова
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08.07.2025 00:10 Відповісти
Чому б тоді не дати Україні наказ про удар? Звичайно, з постачанням зброї.
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07.07.2025 23:51 Відповісти
трамп дає зелене світло тільки там, де болотам складно дотягнутися географічно та політично. Через те що болота загрузли в Україні. Газа, Сирія, Іран-кацапи втерлися. Ну а про Україну, з періодичністю в декілька днів-"Валодья (не зе) гарний хлопець, я подумаю, ******** українські міста-це погано, я думаю що росія прагне миру як ніхто, думаю що путін не хоче миру, зачекаємо ще 2 тижні, Валодья (не зе) гарний хлопець". Так по колу чи спиралі. Загострення повідомлень бувать залежні тільки від вітру на полі гольфу, але межа завжди є.
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07.07.2025 23:57 Відповісти
Це за яких? Коли тюрбани зберуть досить грошей для кілера шо трампа замочить? Чи бомба буде готова? Тоді знов заспіває байден винен, і то його війна, коли по Ізраїлю вмажут!
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08.07.2025 00:05 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/28113 Невзоров десь надибав інфу, що Іран шукає кіллера, який візьметься за виконання замовлення на Трампа
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08.07.2025 00:06 Відповісти
 
 