Трамп може дати "зелене світло" на нові удари Ізраїлю по Ірану за певних обставин, - ЗМІ

Ізраїль готується до можливих подальших військових дій, якщо Іран спробує відродити свою ядерну програму, і ізраїльські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може дати "зелене світло" на нові ізраїльські атаки.

Про це пише видання Axios, посилаючись на два обізнані з цим питанням джерела, передає Цензор.НЕТ.

Ізраїльські чиновники кажуть, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче досягти порозуміння з Трампом щодо майбутніх ядерних переговорів США з Іраном і можливих сценаріїв, які виправдовували б поновлення військових ударів.

Як зазначають джерела Axios, головний радник Нетаньягу під час закритих брифінгів повідомив чиновникам, що після нещодавнього візиту до Вашингтона він залишився під враженням, що адміністрація Трампа підтримає нові ізраїльські удари по Ірану за певних обставин.

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Одним із сценаріїв може бути спроба Ірану вивезти високозбагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані, зазначають співрозмовники Axios.

Іншим сценарієм може бути відновлення Іраном своєї ядерної програми, зокрема об'єктів зі збагачення урану.

Axios додає, що Дональд Трамп після завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном двічі заявляв про можливу повторну атаку США, якщо Іран відновить збагачення урану, але він також казав, що хоче досягти врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, щоб уникнути подальших конфліктів.

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Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Згодом президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран домігся "історичної перемоги" після 12-денної війни, "оголошеної" Ізраїлем. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також схарактеризував завершення війни як "історичну перемогу" для свого народу.

Цього ж дня телеканал CNN із посиланням на дані розвідки написав, що авіаудари США не знищили ключові елементи ядерної програми Ірану, а, ймовірно, лише призупинили її на кілька місяців.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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