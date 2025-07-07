Для України в плюс те, що сталося з Іраном, - посол Ізраїлю Бродський
Після ударів США по Ірану він навряд допомагатиме Росії найближчим часом.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо спробувати подивитися з точки зору України, то я думаю, що вся ця ситуація зіграє на її користь. По-перше, тому що Іран - це найближчий союзник Росії. Іран постачав безпілотники Росії. І після того, що сталося, військові можливості Ірану будуть дуже сильно обмежені. Іран буде зайнятий відновленням свого військового командування. Їм буде точно не до допомоги Росії найближчим часом. Тому для України в плюс те, що сталося з Іраном", - зазначив дипломат.
Бродський нагадав, що Росія декларативно засудила Ізраїль.
"Але мені невідомо про якусь реальну допомогу, яку вони надавали Ірану під час цього епізоду війни", - сказав посол.
Бродський заявив, що "радий тому, що наше загострення закінчилося за 12 днів".
"І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - підсумував він.
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Нейтралітет. Дуже холодний і дуже насторожений, але все ж таки нейтралітет
А якщо врахувати розмін кацапської.допомоги Ірану на американську допомогу Україні то суцільний мінус...
Из Ирана да сквозь Сирию, было что б Набуко-линию
Невозможно проложить, пришлось Крым нам "обложить":
с Приднестровья и в Абхазией - будем буфер мы ложить,
Что б Москву нам защитить и Иран , и Сирию...
Как чудна сия идилия - и Москва, Иран, и Сирия
Очень сложно предположить - как им будется дружить
С Саудией, Катаром и Ливией , с США мирно жить...
Что Москва, Иран и Сирия - как со штатами будут дружить?
Значит денно и нощно бомбить - и Москву, и Иран и Cирию ... 10.04.2014