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Для України в плюс те, що сталося з Іраном, - посол Ізраїлю Бродський

Як ситуація з Іраном вплине на Україну. Заява посла Бродського

Після ударів США по Ірану він навряд допомагатиме Росії найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо спробувати подивитися з точки зору України, то я думаю, що вся ця ситуація зіграє на її користь. По-перше, тому що Іран - це найближчий союзник Росії. Іран постачав безпілотники Росії. І після того, що сталося, військові можливості Ірану будуть дуже сильно обмежені. Іран буде зайнятий відновленням свого військового командування. Їм буде точно не до допомоги Росії найближчим часом. Тому для України в плюс те, що сталося з Іраном", - зазначив дипломат.

Бродський нагадав, що Росія декларативно засудила Ізраїль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об’єкти, - Трамп

"Але мені невідомо про якусь реальну допомогу, яку вони надавали Ірану під час цього епізоду війни", - сказав посол.

Бродський заявив, що "радий тому, що наше загострення закінчилося за 12 днів".

"І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - підсумував він.

Читайте: Інспектори МАГАТЕ покинули Іран, Гроссі сподівається на відновлення моніторингу якомога швидше

Автор: 

Ізраїль (1800) Іран (2308) росія (66574) Бродський посол (38)


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Топ коментарі
+1
Ага, ще б якось сєвєрну Корєю натравить на Південну. То взагалі було б круто!!! А ще треба влаштувати "казус Бульби", щоб Європа напала на БІлорусь. Це дречі Буданов має робить!!!
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07.07.2025 10:13 Відповісти
+1
Так але в мінус те що Ізраїль і московія друзі ... тож виходить ноль
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07.07.2025 10:40 Відповісти
+1
Не не друзі.
Нейтралітет. Дуже холодний і дуже насторожений, але все ж таки нейтралітет
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07.07.2025 10:59 Відповісти
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Ага, ще б якось сєвєрну Корєю натравить на Південну. То взагалі було б круто!!! А ще треба влаштувати "казус Бульби", щоб Європа напала на БІлорусь. Це дречі Буданов має робить!!!
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07.07.2025 10:13 Відповісти
Так але в мінус те що Ізраїль і московія друзі ... тож виходить ноль
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07.07.2025 10:40 Відповісти
Не не друзі.
Нейтралітет. Дуже холодний і дуже насторожений, але все ж таки нейтралітет
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07.07.2025 10:59 Відповісти
забув згадати , що американські ракети призначені для ЗСУ отримав Ізраїль .
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07.07.2025 10:48 Відповісти
Шоб да так нє! Дякуємо Ізраїлю за чергову "потужну допомогу"-хай і вам так допомагають
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07.07.2025 10:51 Відповісти
Жодного.
А якщо врахувати розмін кацапської.допомоги Ірану на американську допомогу Україні то суцільний мінус...
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07.07.2025 10:53 Відповісти
Плюс є. Але він не дуже і великий. Ізраїлю треба було добівати отруйну гадюку з рушником на голові. Тому вважаю шо і Ізраїлю плюс не дуже великий. А за ядерну програму підтвердження їїзнищення так і нема. Тонелі та штольни разгребуть швидко.
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07.07.2025 10:53 Відповісти
І шо там з ізраїльськими петріотаии які цей піз'дюк "передав" Україні ще взимку?
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07.07.2025 10:54 Відповісти
Це той Бродський,що сказав про Патрітимвід Ізраєлю які вже в Украні.До сьогодні чекаємо.
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07.07.2025 11:50 Відповісти
Плохо шо Израиль это начинает понимать задним числом, а до того , если не Ирану, то каазламордii гайда поставлять то беспилотники, то другое сотрудничество в военной сфере. Из-за этого и досталось и Израилю, и Украине, а когда Иран вдуплит, то поймет , что война с Израилем - из-за каазлабада. Бо куда девался проект Набукко? Для того цапорылия и подсуетилась с войной и в Сирии...
Из Ирана да сквозь Сирию, было что б Набуко-линию
Невозможно проложить, пришлось Крым нам "обложить":
с Приднестровья и в Абхазией - будем буфер мы ложить,
Что б Москву нам защитить и Иран , и Сирию...
Как чудна сия идилия - и Москва, Иран, и Сирия
Очень сложно предположить - как им будется дружить
С Саудией, Катаром и Ливией , с США мирно жить...
Что Москва, Иран и Сирия - как со штатами будут дружить?
Значит денно и нощно бомбить - и Москву, и Иран и Cирию ... 10.04.2014
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07.07.2025 11:57 Відповісти
 
 