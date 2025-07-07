Для України в плюс те, що сталося з Іраном, - посол Ізраїлю Бродський

Після ударів США по Ірану він навряд допомагатиме Росії найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо спробувати подивитися з точки зору України, то я думаю, що вся ця ситуація зіграє на її користь. По-перше, тому що Іран - це найближчий союзник Росії. Іран постачав безпілотники Росії. І після того, що сталося, військові можливості Ірану будуть дуже сильно обмежені. Іран буде зайнятий відновленням свого військового командування. Їм буде точно не до допомоги Росії найближчим часом. Тому для України в плюс те, що сталося з Іраном", - зазначив дипломат.

Бродський нагадав, що Росія декларативно засудила Ізраїль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об’єкти, - Трамп

"Але мені невідомо про якусь реальну допомогу, яку вони надавали Ірану під час цього епізоду війни", - сказав посол.

Бродський заявив, що "радий тому, що наше загострення закінчилося за 12 днів".

"І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - підсумував він.

Читайте: Інспектори МАГАТЕ покинули Іран, Гроссі сподівається на відновлення моніторингу якомога швидше