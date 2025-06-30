Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об’єкти, - Трамп
Президент США Дональд Трамп наразі не підтримує жодних контактів із Іраном.
Про це він пише у соцмережі truth social, інформує Цензор.НЕТ.
Він традиційно дорікнув попередникам за нібито поступки Ірану.
"Я нічого не пропоную Ірану, на відміну від Обами, який заплатив їм мільярди доларів за дурний "шлях до СВПД ядерної зброї" (термін дії якого вже закінчився!), і я навіть не розмовляю з ними, оскільки ми повністю ЗНИЩИЛИ їхні ядерні об'єкти".
Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.
Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.
До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.
Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.
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Бомба проникає мах на 61 метр.
В тих краях землетруси бувають потужіші - і все стоїть.
А вцілому навіщо Трамп постійно говорить про Іран, якщо проблему вирішено?
Так просто.
На нього щодня тиснуть місцеві та заокеанські друзі євреї, що ще не виключали двигунів своїх літаків, бо все знищили у Ірані.
Новость о том, что Трамп заявил, что он не собирается ничего предлагать Ирану, как Вы пытаетесь привязать к этому Зеленского? Вы как росиянин, у которого в подъезде гадит Обама.
а де іранські "мирні" математики-ядерщики?
шо та куди вивезли колонни вантажівок з іранських ядерних об'єктів перед ударом?
Как это работает в твоей **@н0й голове ?
але, світ після нападу путіна на Україну махнув рукою на те хто правий ПО СУТІ, тепер важливо хто правий ПО ФАКТУ, НА ЧИЄМУ БОЦІ СИЛА.
тож, тепер можна все, захід своїм сцикунством наблизив третю світову по максимуму, вікно овертона розкрилося.
тому шанси на прийняття резолюції радбезу нульові бо америка накладе вето а загальне рішення оон має рекомендаційний характер, тобто його статус це статус туалетного паперу - лише підтиратися, Україна знає.
тож, тепер сусід/ізраїль/ може прийти до вас/іран/ і зґвалтувати вашу дитину/військові об'єкти ірану/ тільки тому що він сильний і може а ви не можете свою дитину захистити.
а потім той сусід розкаже поліції яка приїде що ваша дитина йому в минулому році шибку розбила і поліція приєднається до зґвалтування/сша/.
.
прикро бачити як українці що постраждали від неспровокованого нападу сильнішого виправдовують сьогоднішній неспровокований напад сильнішого тільки тому що нам слабший не подобається.
ділити світ на свій-чужий неправильно.
правильно ділити світ на правильно-неправильно.
бо свій-чужий означає що словаччина, угорщина, сша та багато инших ближче до путіна а ніж до нас бо він для них свій а правильна Україна не своя.
і що, це, по вашому, правильно?
те саме в війні ізраїля та ірана.
вони обидва ви*лядки, обидва нам зброї не дали, обидва лизалися з путіним після 22 року.
то чого одне зло бачимо а инше сліпими стаємо?
нам ізраїль не дав навіть іржавих застарілих бронетраспортерів що місяць тому розпродував, так друзі не роблять коли тобі важко.
євреї нам не друзі, як і іранці.
то чужа для нас війна, нашого боку там немає, збитки всьому світу від того не в нафті а в ігноруванні міжнародного права до рівня плінтуса.
а ще є біблія, вигадана книжка, яка дає право євреям виганяти палестинців з їхніх домівок.
ізраїль як агресор не вперше вчиняє.
але вперше що його за це не засуджують.
підкреслюю = я не проти того що євреї підтримують ізраїль.
мені прикро що ізраїль підтримують українці бо євреї українців не підтримують.
Ти не Сашко Бабенко, ти типовий Шура Бабкін із Задрищенска-на-Большом Пую
За даними іранського агентства Tasnim, Нікуї відігравав одну з центральних ролей в організації операцій проти Ізраїлю з території Сирії. Він був одним із наближених Касема Сулеймані - командира підрозділу «Кудс», який був ліквідований американськими військовими 3 січня 2020 року в Багдаді.
Судячи з повідомлення Tasnim, раніше іранські ЗМІ не розкривали ім'я Абу аль-Фазля Нікуї та його роль у КВІР. Однак очевидно, що про нього добре було відомо ізраїльській розвідці.
Ім'я вбитого командира «Кудса» Абу аль-Фазля Нікуї було дозволено до публікації владою Ірану після того, як оголосили про його похорон в Екліді. Разом із ним ховали Хасана Салехі.
КАК ГЛУП народ которий то позволил.
(Р.Бернс)
"Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну." (Найвеличніший лідор **********...)