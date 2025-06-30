Я нічого не пропоную Ірану, я навіть не розмовляю з ними. Ми повністю знищили їхні ядерні об’єкти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп наразі не підтримує жодних контактів із Іраном.

Про це він пише у соцмережі truth social, інформує Цензор.НЕТ.

Він традиційно дорікнув попередникам за нібито поступки Ірану.

"Я нічого не пропоную Ірану, на відміну від Обами, який заплатив їм мільярди доларів за дурний "шлях до СВПД ядерної зброї" (термін дії якого вже закінчився!), і я навіть не розмовляю з ними, оскільки ми повністю ЗНИЩИЛИ їхні ядерні об'єкти".

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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