Я ничего не предлагаю Ирану, я даже не разговариваю с ними. Мы полностью уничтожили их ядерные объекты, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пока не поддерживает никаких контактов с Ираном.

Об этом он пишет в соцсети truth social, информирует Цензор.НЕТ.

Он традиционно упрекнул предшественников за якобы уступки Ирану.

"Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от Обамы, который заплатил им миллиарды долларов за глупый "путь к СВПД ядерного оружия" (срок действия которого уже истек!), и я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты".

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

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