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Новости Удары США по Ирану
2 109 47

Я ничего не предлагаю Ирану, я даже не разговариваю с ними. Мы полностью уничтожили их ядерные объекты, - Трамп

трамп об иране

Президент США Дональд Трамп пока не поддерживает никаких контактов с Ираном.

Об этом он пишет в соцсети truth social, информирует Цензор.НЕТ.

Он традиционно упрекнул предшественников за якобы уступки Ирану.

"Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от Обамы, который заплатил им миллиарды долларов за глупый "путь к СВПД ядерного оружия" (срок действия которого уже истек!), и я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты".

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.

Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: Это положило конец войне

Автор: 

Иран (2047) Обама Барак (1656) ядерное оружие (1377) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+12
"У своїй голові я вже знищив усі їхні ядерні об"єкти " якось так?
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30.06.2025 10:05 Ответить
+9
Дід явно пересолярився чи перезасмаг на гольфових полях
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30.06.2025 10:07 Ответить
+7
Зоркій сокол рижий. Бачить на 80 метрів під землею.
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30.06.2025 10:10 Ответить
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"У своїй голові я вже знищив усі їхні ядерні об"єкти " якось так?
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30.06.2025 10:05 Ответить
Зоркій сокол рижий. Бачить на 80 метрів під землею.
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30.06.2025 10:10 Ответить
Кадуть шо там 800 метрів.
Бомба проникає мах на 61 метр.
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30.06.2025 10:26 Ответить
Бомба діе по принципу сейсмічної БЧ. Ця технологія ще часів другої світової.
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30.06.2025 12:12 Ответить
Я в курсі за дію мати всіх бомб. Але ж 800 метрів скальній породи це не теж саме шо 800 метріви чернозему з піском та глиною.
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30.06.2025 12:15 Ответить
Стальной - ну відчувається що ти зі шкури лізеш підіграючи Ізраїлю.
В тих краях землетруси бувають потужіші - і все стоїть.
А вцілому навіщо Трамп постійно говорить про Іран, якщо проблему вирішено?
Так просто.
На нього щодня тиснуть місцеві та заокеанські друзі євреї, що ще не виключали двигунів своїх літаків, бо все знищили у Ірані.
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30.06.2025 12:40 Ответить
Нууу, із Зєлєнскім його ріднить ще й те, що чути погані новини він категорично не бажає. 😏
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30.06.2025 10:33 Ответить
Мда... Причем тут Зеленский?
Новость о том, что Трамп заявил, что он не собирается ничего предлагать Ирану, как Вы пытаетесь привязать к этому Зеленского? Вы как росиянин, у которого в подъезде гадит Обама.
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30.06.2025 11:17 Ответить
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30.06.2025 11:07 Ответить
Сьогодні Іран повідав світу шо ше один ядерний об"єкт фунциклює - в Трампа як клюшка з рук випала
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30.06.2025 10:05 Ответить
докази знищення є?
а де іранські "мирні" математики-ядерщики?
шо та куди вивезли колонни вантажівок з іранських ядерних об'єктів перед ударом?
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30.06.2025 10:07 Ответить
Дід явно пересолярився чи перезасмаг на гольфових полях
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30.06.2025 10:07 Ответить
Президентський лоск - тримає марку і жінка молода
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30.06.2025 10:10 Ответить
Впертий, старий козел...
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30.06.2025 10:09 Ответить
Туман війни.
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30.06.2025 10:10 Ответить
Трамп вірить, що знищив ядерні об'єкти Ірану, як пуйло в те, що патєрь нєт...
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30.06.2025 10:13 Ответить
Дебільна морда.
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30.06.2025 10:14 Ответить
т.е. с )(уйлом ты общаешься, а с Ираном почему нет.

Как это работает в твоей **@н0й голове ?
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30.06.2025 10:17 Ответить
іран правий, ізраїль агресор.
але, світ після нападу путіна на Україну махнув рукою на те хто правий ПО СУТІ, тепер важливо хто правий ПО ФАКТУ, НА ЧИЄМУ БОЦІ СИЛА.
тож, тепер можна все, захід своїм сцикунством наблизив третю світову по максимуму, вікно овертона розкрилося.
тому шанси на прийняття резолюції радбезу нульові бо америка накладе вето а загальне рішення оон має рекомендаційний характер, тобто його статус це статус туалетного паперу - лише підтиратися, Україна знає.
тож, тепер сусід/ізраїль/ може прийти до вас/іран/ і зґвалтувати вашу дитину/військові об'єкти ірану/ тільки тому що він сильний і може а ви не можете свою дитину захистити.
а потім той сусід розкаже поліції яка приїде що ваша дитина йому в минулому році шибку розбила і поліція приєднається до зґвалтування/сша/.
.
прикро бачити як українці що постраждали від неспровокованого нападу сильнішого виправдовують сьогоднішній неспровокований напад сильнішого тільки тому що нам слабший не подобається.
ділити світ на свій-чужий неправильно.
правильно ділити світ на правильно-неправильно.
бо свій-чужий означає що словаччина, угорщина, сша та багато инших ближче до путіна а ніж до нас бо він для них свій а правильна Україна не своя.
і що, це, по вашому, правильно?
те саме в війні ізраїля та ірана.
вони обидва ви*лядки, обидва нам зброї не дали, обидва лизалися з путіним після 22 року.
то чого одне зло бачимо а инше сліпими стаємо?
нам ізраїль не дав навіть іржавих застарілих бронетраспортерів що місяць тому розпродував, так друзі не роблять коли тобі важко.
євреї нам не друзі, як і іранці.
то чужа для нас війна, нашого боку там немає, збитки всьому світу від того не в нафті а в ігноруванні міжнародного права до рівня плінтуса.
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30.06.2025 10:18 Ответить
То це Ізраїль обстріляв сотнями балістичних ракет свою територію з території Ірану наприкінці минулого року ?
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30.06.2025 10:21 Ответить
І у якого мета знищити Ізраїль.
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30.06.2025 10:24 Ответить
у вас дівоча пам'ять - іран вдарив у відповідь а не першим.
а ще є біблія, вигадана книжка, яка дає право євреям виганяти палестинців з їхніх домівок.
ізраїль як агресор не вперше вчиняє.
але вперше що його за це не засуджують.
підкреслюю = я не проти того що євреї підтримують ізраїль.
мені прикро що ізраїль підтримують українці бо євреї українців не підтримують.
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30.06.2025 10:35 Ответить
Шило би ти на ху...лостановськи сайти і там відсмоктував фсб по їх методичках, до ху...ла ще не доріс, там піськов вне конкуренції
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30.06.2025 10:50 Ответить
"Бачив ідійотів, сам ідійот, але такого ідіота зустрічаю вперше".
Ти не Сашко Бабенко, ти типовий Шура Бабкін із Задрищенска-на-Большом Пую
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30.06.2025 10:36 Ответить
Іран і рашка друзі і союзники, то ти вважаєш правими терористів цього союзу? Якщо по-твоєму іран правий, то чому він не засуджує агресію рашки і не шле свої шахеди Україні, а не рашці? Де тут логіка в поведанці "білого і пухнастого" ірану?
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30.06.2025 10:52 Ответить
ми на ти?
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30.06.2025 10:55 Ответить
І ще додам: чому це українці повинні підтримувати того, хто допомагає рашці їх вбивати? В твоїй голові якась нелогічна каша.
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30.06.2025 10:55 Ответить
В Ірані підтвердили загибель під час 12-денної війни з Ізраїлем Абу аль-Фазля Нікуї («Хадж Юнуса») - одного з високопоставлених командирів підрозділу "Кудс", генерала іранського «Корпусу вартових ісламської революції».

За даними іранського агентства Tasnim, Нікуї відігравав одну з центральних ролей в організації операцій проти Ізраїлю з території Сирії. Він був одним із наближених Касема Сулеймані - командира підрозділу «Кудс», який був ліквідований американськими військовими 3 січня 2020 року в Багдаді.

Судячи з повідомлення Tasnim, раніше іранські ЗМІ не розкривали ім'я Абу аль-Фазля Нікуї та його роль у КВІР. Однак очевидно, що про нього добре було відомо ізраїльській розвідці.

Ім'я вбитого командира «Кудса» Абу аль-Фазля Нікуї було дозволено до публікації владою Ірану після того, як оголосили про його похорон в Екліді. Разом із ним ховали Хасана Салехі.
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30.06.2025 10:18 Ответить
ПВО и всю оборонную структуру уничтожили израильтяне а победил Трам шестью бомбами.
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30.06.2025 10:19 Ответить
Самовпевнений ідіот!!!
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30.06.2025 10:21 Ответить
У своїй голові він все знищив в ви якось самі.
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30.06.2025 10:24 Ответить
От ви все ж таки не просікаєте ключове! А ключове в цьому це те що дятли іранські зрозуміли що таке *****, а опосередковано це зрозуміли і пузатий виродок з північної кореї і китай (але останні і так знають що московія то збрід чмошників)
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30.06.2025 10:24 Ответить
Так, це непогане "побочноє явлєніє"
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30.06.2025 10:46 Ответить
це той самий американський "брехунець".котрий закінчив війну за 24 години в Україні, приєднав Канаду до США,обвалив Маску торгівлю "теслюками" , "прихватив"Панамський канал ."окупував" Гренаду" зробив з Палестини другу Флориду , з пляжами ,готелями і розважальними закладами , а також "намутив" із митами у світовій торгівлі,і т.д і т.д .
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30.06.2025 10:29 Ответить
Шото здається Трампон = деменція.
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30.06.2025 10:31 Ответить
В такому віці можно , що завгодно побачити, (якщо ще й пихнуть індюхі з другом - Ілоном Маском.)→☆♧♣★♡♥¤
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30.06.2025 10:35 Ответить
Дурень думкою багатіє (с)
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30.06.2025 10:37 Ответить
А час дуже швидко покаже, яке там знищення відбулось, але з рудого брехливого казла, як з гуся вода, скаже чмо, що пожартував.
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30.06.2025 10:44 Ответить
Це з якої палати тобі сказали так відповідати, хоча таку відповідь могли ще в методиці фсб прислати
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30.06.2025 10:45 Ответить
У американцев президент мощно сбрасывал бомбы на вонючий аятоллский Иран,а у кое какой другой нации през ползал на коленках перед кадыркой и извинялся,но лох для них Трамп,а они крутые и повелители вселенной.
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30.06.2025 10:51 Ответить
Для вивозу збагаченого урану багато техніки не потрібно - цей уран поміщується у багажнику двох Жігулєй. Багато техніки може свідчити про вивезення центрифуг.
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30.06.2025 10:59 Ответить
трамп: а еще я слышу голоса, много голосов
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30.06.2025 11:00 Ответить
Как жалок шут на троне короля.

КАК ГЛУП народ которий то позволил.

(Р.Бернс)
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30.06.2025 11:01 Ответить
Це і про нас...
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30.06.2025 12:29 Ответить
Навіяло:
"Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну." (Найвеличніший лідор **********...)
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30.06.2025 11:06 Ответить
Блажен хто вірує...
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30.06.2025 11:31 Ответить
Так ефективно знищили, що не зафіксований радіоактивний фон. Не було там вже ні матеріалів, ні обладнання.
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30.06.2025 12:52 Ответить
 
 