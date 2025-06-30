Я ничего не предлагаю Ирану, я даже не разговариваю с ними. Мы полностью уничтожили их ядерные объекты, - Трамп
Президент США Дональд Трамп пока не поддерживает никаких контактов с Ираном.
Об этом он пишет в соцсети truth social, информирует Цензор.НЕТ.
Он традиционно упрекнул предшественников за якобы уступки Ирану.
"Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от Обамы, который заплатил им миллиарды долларов за глупый "путь к СВПД ядерного оружия" (срок действия которого уже истек!), и я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты".
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.
Министерство обороны США начало уголовное расследование относительно потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не вызвали существенного отката ядерной программы Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бомба проникає мах на 61 метр.
В тих краях землетруси бувають потужіші - і все стоїть.
А вцілому навіщо Трамп постійно говорить про Іран, якщо проблему вирішено?
Так просто.
На нього щодня тиснуть місцеві та заокеанські друзі євреї, що ще не виключали двигунів своїх літаків, бо все знищили у Ірані.
Новость о том, что Трамп заявил, что он не собирается ничего предлагать Ирану, как Вы пытаетесь привязать к этому Зеленского? Вы как росиянин, у которого в подъезде гадит Обама.
а де іранські "мирні" математики-ядерщики?
шо та куди вивезли колонни вантажівок з іранських ядерних об'єктів перед ударом?
Как это работает в твоей **@н0й голове ?
але, світ після нападу путіна на Україну махнув рукою на те хто правий ПО СУТІ, тепер важливо хто правий ПО ФАКТУ, НА ЧИЄМУ БОЦІ СИЛА.
тож, тепер можна все, захід своїм сцикунством наблизив третю світову по максимуму, вікно овертона розкрилося.
тому шанси на прийняття резолюції радбезу нульові бо америка накладе вето а загальне рішення оон має рекомендаційний характер, тобто його статус це статус туалетного паперу - лише підтиратися, Україна знає.
тож, тепер сусід/ізраїль/ може прийти до вас/іран/ і зґвалтувати вашу дитину/військові об'єкти ірану/ тільки тому що він сильний і може а ви не можете свою дитину захистити.
а потім той сусід розкаже поліції яка приїде що ваша дитина йому в минулому році шибку розбила і поліція приєднається до зґвалтування/сша/.
.
прикро бачити як українці що постраждали від неспровокованого нападу сильнішого виправдовують сьогоднішній неспровокований напад сильнішого тільки тому що нам слабший не подобається.
ділити світ на свій-чужий неправильно.
правильно ділити світ на правильно-неправильно.
бо свій-чужий означає що словаччина, угорщина, сша та багато инших ближче до путіна а ніж до нас бо він для них свій а правильна Україна не своя.
і що, це, по вашому, правильно?
те саме в війні ізраїля та ірана.
вони обидва ви*лядки, обидва нам зброї не дали, обидва лизалися з путіним після 22 року.
то чого одне зло бачимо а инше сліпими стаємо?
нам ізраїль не дав навіть іржавих застарілих бронетраспортерів що місяць тому розпродував, так друзі не роблять коли тобі важко.
євреї нам не друзі, як і іранці.
то чужа для нас війна, нашого боку там немає, збитки всьому світу від того не в нафті а в ігноруванні міжнародного права до рівня плінтуса.
а ще є біблія, вигадана книжка, яка дає право євреям виганяти палестинців з їхніх домівок.
ізраїль як агресор не вперше вчиняє.
але вперше що його за це не засуджують.
підкреслюю = я не проти того що євреї підтримують ізраїль.
мені прикро що ізраїль підтримують українці бо євреї українців не підтримують.
Ти не Сашко Бабенко, ти типовий Шура Бабкін із Задрищенска-на-Большом Пую
За даними іранського агентства Tasnim, Нікуї відігравав одну з центральних ролей в організації операцій проти Ізраїлю з території Сирії. Він був одним із наближених Касема Сулеймані - командира підрозділу «Кудс», який був ліквідований американськими військовими 3 січня 2020 року в Багдаді.
Судячи з повідомлення Tasnim, раніше іранські ЗМІ не розкривали ім'я Абу аль-Фазля Нікуї та його роль у КВІР. Однак очевидно, що про нього добре було відомо ізраїльській розвідці.
Ім'я вбитого командира «Кудса» Абу аль-Фазля Нікуї було дозволено до публікації владою Ірану після того, як оголосили про його похорон в Екліді. Разом із ним ховали Хасана Салехі.
КАК ГЛУП народ которий то позволил.
(Р.Бернс)
"Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну." (Найвеличніший лідор **********...)