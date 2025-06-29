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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Санкции США против Ирана
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Я сниму санкции с Ирана, если он будет мирным, - Трамп

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что может снять санкции с Ирана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что США пока сохраняют санкции против Ирана.

"И если они (иранцы. - Ред.) выполнят свою работу, если они будут мирными и если они смогут показать нам, что не будут наносить больше вреда, я сниму санкции", - пояснил президент.

Также читайте: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ, - Грэм

Заявление президента США стало частью его кампании давления последних дней, направленная на возвращение Ирана к переговорам о ядерной программе.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Трампом была хорошая встреча, аспект тем широчайший, прежде всего Patriot, - Зеленский

Автор: 

Иран (2047) санкции (11582) США (27334) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+2
Уряд України хай купує в Ірана Шахеди якщо не взмозі виготовляти щось подібне.
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29.06.2025 20:42 Ответить
+1
Я зніму санкції з Ірану, якщо мені почне здаватися, що він буде мирним, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3560607
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29.06.2025 20:46 Ответить
+1
Кацапстан - не мирний, а санкції відсутні. Ай, Краснове, сучий сину.
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29.06.2025 20:50 Ответить
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Будет мирно разрабатывать мирную атомную бомбу и поставлять мирные дроны и ракеты россии.
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29.06.2025 20:40 Ответить
ну если европa и южнaя корея постaвляет все что нaдо в швaбростaн то почему ирaну нельзя?
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29.06.2025 21:29 Ответить
Уряд України хай купує в Ірана Шахеди якщо не взмозі виготовляти щось подібне.
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29.06.2025 20:42 Ответить
Мгм.
Трумп-Пантократор, ***...
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29.06.2025 20:45 Ответить
Іран буде швидко клепати свою бомбу, не оглядаючись на Трампа і не довіряючи Трампу.
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29.06.2025 20:45 Ответить
Я зніму санкції з Ірану, якщо мені почне здаватися, що він буде мирним, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3560607
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29.06.2025 20:46 Ответить
Цікава формула. Завтра Іран проголосить себе мирним, і Трамп зніме всі санкції? І так проїхались по Трампу з насолодою. Як тільки оголосили кінець війни, і заключили договір, іранці зразу почали закликати про помсту США і Ізраїлю.
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29.06.2025 20:46 Ответить
це тому що у США нема чудової угоди з Іраном про видобуток РЗМів.
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29.06.2025 21:36 Ответить
Трампон, тебе опять в лунку шарик закатили? Чего это ты в воскресенье не на гольфе?
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29.06.2025 20:49 Ответить
В інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп знову заявив, що все ще вірить в необхідність приєднання Канади до Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що старим стосункам зі США прийшов кінець.
За його словами, Канада зможе досягти процвітання і самостійно, а її залежність від американської економіки буде зменшуватися.
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29.06.2025 20:49 Ответить
трамп перед інтерв'ю забув прийняти пігулки, тому знов накрило.
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29.06.2025 21:38 Ответить
Кацапстан - не мирний, а санкції відсутні. Ай, Краснове, сучий сину.
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29.06.2025 20:50 Ответить
Чому не мирний? На США не нападае? Значить - мирний. А що там когось бомлять, так штати самi такi!
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29.06.2025 20:58 Ответить
А от тут вже цікава тема може бути, бо для пукіна це будуть "добрі новини" від трампа, і фраза час купляти буде означати шо потече дева нафта з ірану, а ті з задоволеням будуть продавати жижу на 10$ нижче чім юралс, і індуси з китаєм хер забьють на юралс по 50 якшо можно іранську по 40 брати! Тому закон грема буде одразу вводити після зняття санкцій з ірану на нафту та газ! Якшо іран не ідіот він погодиться закрити ядерну програму, розвивати мирний атом і починати вилазити з ****** в яку загнали себе! Таке положення фактично ставить ембарго на руську нафту і дає альтернативу!
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29.06.2025 20:54 Ответить
Я зніму з вовка ланцюг, як що він дасть слово харчуватися виключно капустою.
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29.06.2025 21:00 Ответить
слухати цього блазня себе не поважати. він нагадує страру бабу у якій день починається не "з тієї ноги". Гренландія, Канада, Панама вже в минулому? Зараз грає у Іран. Лише одне залишається незмінним - вальодя хороший! З чого б це?
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29.06.2025 21:03 Ответить
рыжее е бaнько
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29.06.2025 21:11 Ответить
Найвідданішими читачами сторінки ізраїльської служби зовнішньої розвідки "Мосад" мовою фарсі виявилися високопосадовці іранського уряду - командувач КСІР Мохаммад Пакпур (який змінив знищеного Ізраїлем 13 червня генерал-майора Гоассейна Саламі), командувач збройними силами Ірану генерал Абд аль-Рахім Мусауї (який змінив на цій посаді знищеного Ізраїлем Мохаммада Бакері) і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

"Звичайно, вони використовують свої "запасні" телефони, а двоє з них навіть користуються приватними інтернет-з'єднаннями, - пише "Мосад". - На знак вдячності ми теж підписалися на них".

Далі в публікації ізраїльської розвідки підкреслюється: "дорогі іранські громадяни, які перебувають усередині Ірану - безумовно, ви можете продовжувати дивитися наш контент, але, будь ласка, утримайтеся від підписки на сторінку або реакцій на наші публікації. Ми продовжимо інформувати вас про важливі новини".

"Мосад" не вперше застерігає іранців від прямої підписки на ізраїльські джерела: це пов'язано з тим, що іранська влада проводить постійні арешти громадян за звинуваченнями в "шпигунстві на Ізраїль".
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29.06.2025 21:13 Ответить
А коли це за аятол був мирним і нічого ж не помінялося - Трамп не в курсі?
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29.06.2025 21:14 Ответить
А посиленя санкцій проти терористичного кривавого рашиського режиму він не думає ,на цій війні яку розвязав кривавий карлик щоденно гинуть десятки мирних жителів і сотні військових ,чи тобі байдуже ?
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29.06.2025 21:16 Ответить
чомусь пригадалися шкільні психологи з вступними тестами
по рівню побудови фраз та рівню когнітивного розвитку цей пройшов би не у всі українські ліцеї в перший клас
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29.06.2025 21:17 Ответить
Пора давати посаду "директор планети" рудому. Ну він так думає принаймні мені здається...
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29.06.2025 21:21 Ответить
Свята простота…, навіть якщо іранці на щось там згодяться й візьмуть гроші у американців, вони їх точно використають на розробки новітнього озброєння… та нічого іншого ніхто не гарантує…, а рашка буде стояти поруч й підливати керосинчик у вогонь…
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29.06.2025 21:25 Ответить
А таке сказати своєму )(уйлу слабо ?
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29.06.2025 21:26 Ответить
Щось мені здається Трампон не лише болотам друг....
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29.06.2025 21:37 Ответить
Восток дєло тонкоє, Трампуха!
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29.06.2025 21:37 Ответить
Аятолли в захваті від Чубчика.
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29.06.2025 21:49 Ответить
 
 