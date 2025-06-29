Я сниму санкции с Ирана, если он будет мирным, - Трамп
Президент США Дональд Трамп предположил, что может снять санкции с Ирана.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
Он отметил, что США пока сохраняют санкции против Ирана.
"И если они (иранцы. - Ред.) выполнят свою работу, если они будут мирными и если они смогут показать нам, что не будут наносить больше вреда, я сниму санкции", - пояснил президент.
Заявление президента США стало частью его кампании давления последних дней, направленная на возвращение Ирана к переговорам о ядерной программе.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе.
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