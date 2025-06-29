Я зніму санкції з Ірану, якщо він буде мирним, - Трамп
Президент США Дональд Трамп припустив, що може зняти санкції з Ірану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Він зазначив, що США наразі зберігають санкції проти Ірану.
"І якщо вони (іранці. – Ред.) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", - пояснив президент.
Заява президента США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, спрямована на повернення Ірану до переговорів про ядерну програму.
Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.
Топ коментарі
+2 Andrijmak63
показати весь коментар29.06.2025 20:42 Відповісти Посилання
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар29.06.2025 20:46 Відповісти Посилання
+1 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар29.06.2025 20:50 Відповісти Посилання
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Трумп-Пантократор, ***...
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За його словами, Канада зможе досягти процвітання і самостійно, а її залежність від американської економіки буде зменшуватися.
"Звичайно, вони використовують свої "запасні" телефони, а двоє з них навіть користуються приватними інтернет-з'єднаннями, - пише "Мосад". - На знак вдячності ми теж підписалися на них".
Далі в публікації ізраїльської розвідки підкреслюється: "дорогі іранські громадяни, які перебувають усередині Ірану - безумовно, ви можете продовжувати дивитися наш контент, але, будь ласка, утримайтеся від підписки на сторінку або реакцій на наші публікації. Ми продовжимо інформувати вас про важливі новини".
"Мосад" не вперше застерігає іранців від прямої підписки на ізраїльські джерела: це пов'язано з тим, що іранська влада проводить постійні арешти громадян за звинуваченнями в "шпигунстві на Ізраїль".
по рівню побудови фраз та рівню когнітивного розвитку цей пройшов би не у всі українські ліцеї в перший клас