Я зніму санкції з Ірану, якщо він буде мирним, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що може зняти санкції з Ірану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Він зазначив, що США наразі зберігають санкції проти Ірану.

"І якщо вони (іранці. – Ред.) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", - пояснив президент.

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Заява президента США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, спрямована на повернення Ірану до переговорів про ядерну програму.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.

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