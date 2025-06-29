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Новини Ядерна угода між США та Іраном Санкції США проти Ірану
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Я зніму санкції з Ірану, якщо він буде мирним, - Трамп

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що може зняти санкції з Ірану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Він зазначив, що США наразі зберігають санкції проти Ірану.

"І якщо вони (іранці. – Ред.) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", - пояснив президент.

Також читайте: Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем

Заява президента США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, спрямована на повернення Ірану до переговорів про ядерну програму.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший, передусім Patriot, - Зеленський

Автор: 

Іран (2299) санкції (12275) США (23616) Трамп Дональд (6316)


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Топ коментарі
+2
Уряд України хай купує в Ірана Шахеди якщо не взмозі виготовляти щось подібне.
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29.06.2025 20:42 Відповісти
+1
Я зніму санкції з Ірану, якщо мені почне здаватися, що він буде мирним, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3560607
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29.06.2025 20:46 Відповісти
+1
Кацапстан - не мирний, а санкції відсутні. Ай, Краснове, сучий сину.
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29.06.2025 20:50 Відповісти
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Будет мирно разрабатывать мирную атомную бомбу и поставлять мирные дроны и ракеты россии.
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29.06.2025 20:40 Відповісти
ну если европa и южнaя корея постaвляет все что нaдо в швaбростaн то почему ирaну нельзя?
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29.06.2025 21:29 Відповісти
Уряд України хай купує в Ірана Шахеди якщо не взмозі виготовляти щось подібне.
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29.06.2025 20:42 Відповісти
Мгм.
Трумп-Пантократор, ***...
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29.06.2025 20:45 Відповісти
Іран буде швидко клепати свою бомбу, не оглядаючись на Трампа і не довіряючи Трампу.
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29.06.2025 20:45 Відповісти
Я зніму санкції з Ірану, якщо мені почне здаватися, що він буде мирним, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3560607
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29.06.2025 20:46 Відповісти
Цікава формула. Завтра Іран проголосить себе мирним, і Трамп зніме всі санкції? І так проїхались по Трампу з насолодою. Як тільки оголосили кінець війни, і заключили договір, іранці зразу почали закликати про помсту США і Ізраїлю.
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29.06.2025 20:46 Відповісти
це тому що у США нема чудової угоди з Іраном про видобуток РЗМів.
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29.06.2025 21:36 Відповісти
Трампон, тебе опять в лунку шарик закатили? Чего это ты в воскресенье не на гольфе?
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29.06.2025 20:49 Відповісти
В інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп знову заявив, що все ще вірить в необхідність приєднання Канади до Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що старим стосункам зі США прийшов кінець.
За його словами, Канада зможе досягти процвітання і самостійно, а її залежність від американської економіки буде зменшуватися.
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29.06.2025 20:49 Відповісти
трамп перед інтерв'ю забув прийняти пігулки, тому знов накрило.
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29.06.2025 21:38 Відповісти
Кацапстан - не мирний, а санкції відсутні. Ай, Краснове, сучий сину.
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29.06.2025 20:50 Відповісти
Чому не мирний? На США не нападае? Значить - мирний. А що там когось бомлять, так штати самi такi!
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29.06.2025 20:58 Відповісти
А от тут вже цікава тема може бути, бо для пукіна це будуть "добрі новини" від трампа, і фраза час купляти буде означати шо потече дева нафта з ірану, а ті з задоволеням будуть продавати жижу на 10$ нижче чім юралс, і індуси з китаєм хер забьють на юралс по 50 якшо можно іранську по 40 брати! Тому закон грема буде одразу вводити після зняття санкцій з ірану на нафту та газ! Якшо іран не ідіот він погодиться закрити ядерну програму, розвивати мирний атом і починати вилазити з ****** в яку загнали себе! Таке положення фактично ставить ембарго на руську нафту і дає альтернативу!
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29.06.2025 20:54 Відповісти
Я зніму з вовка ланцюг, як що він дасть слово харчуватися виключно капустою.
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29.06.2025 21:00 Відповісти
слухати цього блазня себе не поважати. він нагадує страру бабу у якій день починається не "з тієї ноги". Гренландія, Канада, Панама вже в минулому? Зараз грає у Іран. Лише одне залишається незмінним - вальодя хороший! З чого б це?
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29.06.2025 21:03 Відповісти
рыжее е бaнько
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29.06.2025 21:11 Відповісти
Найвідданішими читачами сторінки ізраїльської служби зовнішньої розвідки "Мосад" мовою фарсі виявилися високопосадовці іранського уряду - командувач КСІР Мохаммад Пакпур (який змінив знищеного Ізраїлем 13 червня генерал-майора Гоассейна Саламі), командувач збройними силами Ірану генерал Абд аль-Рахім Мусауї (який змінив на цій посаді знищеного Ізраїлем Мохаммада Бакері) і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

"Звичайно, вони використовують свої "запасні" телефони, а двоє з них навіть користуються приватними інтернет-з'єднаннями, - пише "Мосад". - На знак вдячності ми теж підписалися на них".

Далі в публікації ізраїльської розвідки підкреслюється: "дорогі іранські громадяни, які перебувають усередині Ірану - безумовно, ви можете продовжувати дивитися наш контент, але, будь ласка, утримайтеся від підписки на сторінку або реакцій на наші публікації. Ми продовжимо інформувати вас про важливі новини".

"Мосад" не вперше застерігає іранців від прямої підписки на ізраїльські джерела: це пов'язано з тим, що іранська влада проводить постійні арешти громадян за звинуваченнями в "шпигунстві на Ізраїль".
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29.06.2025 21:13 Відповісти
А коли це за аятол був мирним і нічого ж не помінялося - Трамп не в курсі?
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29.06.2025 21:14 Відповісти
А посиленя санкцій проти терористичного кривавого рашиського режиму він не думає ,на цій війні яку розвязав кривавий карлик щоденно гинуть десятки мирних жителів і сотні військових ,чи тобі байдуже ?
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29.06.2025 21:16 Відповісти
чомусь пригадалися шкільні психологи з вступними тестами
по рівню побудови фраз та рівню когнітивного розвитку цей пройшов би не у всі українські ліцеї в перший клас
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29.06.2025 21:17 Відповісти
Пора давати посаду "директор планети" рудому. Ну він так думає принаймні мені здається...
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29.06.2025 21:21 Відповісти
Свята простота…, навіть якщо іранці на щось там згодяться й візьмуть гроші у американців, вони їх точно використають на розробки новітнього озброєння… та нічого іншого ніхто не гарантує…, а рашка буде стояти поруч й підливати керосинчик у вогонь…
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29.06.2025 21:25 Відповісти
А таке сказати своєму )(уйлу слабо ?
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29.06.2025 21:26 Відповісти
Щось мені здається Трампон не лише болотам друг....
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29.06.2025 21:37 Відповісти
Восток дєло тонкоє, Трампуха!
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29.06.2025 21:37 Відповісти
 
 