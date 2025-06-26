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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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США розглядають надання Ірану 30 млрд доларів в межах ядерної угоди, - CNN

США розглядають фінансові стимули для нової угоди з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед умов, які обговорюються і про які раніше не повідомлялося — інвестиції в розмірі 20−30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму без збагачення урану, яка буде використовуватися в цивільних енергетичних цілях.

Один з чиновників адміністрації Трампа розповів виданню, що гроші будуть надходити не безпосередньо від США, а від арабських партнерів Білого дому. Інвестиції в іранські об'єкти ядерної енергетики обговорювалися під час попередніх раундів ядерних переговорів, додали журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп переконаний, що Іран не міг вивезти уран з ядерних об’єктів перед ударами США

Також CNN відомо, що інші стимули включають потенційне зняття деяких санкцій з Ірану і надання Тегерану доступу до 6 мільярдів доларів, які зараз знаходяться на рахунках в іноземних банках.

Водночас співрозмовники телеканалу наголосили, що йдеться лише про попередні пропозиції, і невідомо, які фінальні умови запропонують Ірану за столом переговорів.

Читайте: Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT

Автор: 

Іран (2296) США (23598) ядерна безпека (585)


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Топ коментарі
+17
Далі, мабуть, будуть інвестиції у щось мирне в КНДР… мирні якісь ракети або мирні шахєди…
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26.06.2025 23:44 Відповісти
+14
Ппц🤬
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26.06.2025 23:40 Відповісти
+10
тот случай когда насильнику дают денег на презервативы
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26.06.2025 23:49 Відповісти
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Ппц🤬
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26.06.2025 23:40 Відповісти
Бородатий рушниконосець не збрехав - США справді програли війну Ірану. І ці 30 млрд. баксів - то репарації, які підуть на відноялення іранського ВПК і ядерної програми..
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26.06.2025 23:51 Відповісти
100%
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27.06.2025 00:15 Відповісти
Замітьте, не США заплатить, а пАртньЙОри з арабських країн
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27.06.2025 00:22 Відповісти
30 млрд. дол за ядерну бомбу, яку ще навіть НЕ створили !

альо, США, скільки тоді коштують тисячі українських ядерних боєголовок, знищенних під ваші гарантії по БМ ?

.
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27.06.2025 01:29 Відповісти
хто тобі сказав що вони знищені? вони передані кацапам! і не під гарантії - а під мільярди доларів для економіки України, які ******** Кучма з його **********-олігархами
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27.06.2025 02:27 Відповісти
Та передайте вже їм відразу готові Мінітмени (LGM-30 Minuteman) ....
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26.06.2025 23:43 Відповісти
Нема слів.
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26.06.2025 23:43 Відповісти
А Україні навіть продавати зброю не хочуть ... Світ зійшов з розуму ?
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26.06.2025 23:43 Відповісти
Ні-то ми давно відстали від трендів ...
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26.06.2025 23:58 Відповісти
бред собачий - просто кремляди и кацапня скупили американскую администрацию
 под корень
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27.06.2025 02:19 Відповісти
глибокі привітання трупу кравчука і живому трупу кучмі
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26.06.2025 23:43 Відповісти
і совєтьскім украинцам...
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26.06.2025 23:49 Відповісти
а они говорили - трамп бизнесмен.
повторяли - мало ли шо он говорит, смотрите шо он делает.
и как тока он сделал в което веки шото годное, он принялся за херню.
скока на эти трицать лярдов можна было скинуть бонб аятолам на бестолковки это nuзливый бизнесмен хоть пощитал??
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26.06.2025 23:44 Відповісти
Далі, мабуть, будуть інвестиції у щось мирне в КНДР… мирні якісь ракети або мирні шахєди…
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26.06.2025 23:44 Відповісти
А Україна віддала вже готову я/з за одну двадцяту тієї суми..
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26.06.2025 23:46 Відповісти
Так навіть не за гроші, а за надумані борги.
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26.06.2025 23:54 Відповісти
американці фінансували знищення протипіхотних мін,те чого зараз не вистачає..
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27.06.2025 00:01 Відповісти
Я не певен, що міни 50-60 річної давнини зараз нам би знадобилися.

А от ракети, літаки, ППО, танки, які Україна розпродавала, як пиріжки, точно знадобилися б.
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27.06.2025 00:24 Відповісти
мАЛО! ДАЙТЕ ТРИЛЬЙОН!,)
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26.06.2025 23:48 Відповісти
якщо поставлять умову надання цих коштів, викидання кацапів з Ірану, то це гуд. все одно ж ці гроші в Іран інвестувати будуть не Штати, а, як тут пише, країни з Близького Сходу. головне - викинути звідти кацапів. якщо це вдасться, то Іран зможе значно завалити ринок своєю дешевою нафтою. це ще більше знизить світові ціни на нафту, а значить ще гірше буде кацам.
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26.06.2025 23:49 Відповісти
бред собачий - кацапов сами иранцы выкинуть - а вот главное шизанутое полотенце кто будет убирать? ТРАМП - ТАСО терпила по нашему...
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27.06.2025 02:22 Відповісти
Іран може вибрати "інвестиції" від Кіма.

Пхеньян ділився з Тегераном військовими технологіями і ноу-хау для будівництва підземних споруд. Після ударів США по Ірану КНДР захоче дізнатися, як їй найкраще захиститися, якщо Трамп зверне на неї свою увагу.
Протягом десятиліть Пхеньян і Тегеран підозрювалися у військовій співпраці, зокрема під час розробки балістичних ракет, які іранські вчені, як вважається, з того часу помітно вдосконалили. Близько 20 років тому КНДР почала направляти до Ірану своїх інженерів, які спеціалізуються на прокладанні глибоких тунелів.
Москва швидко після ударів США прийняла міністра закордонних справ Ірану, а Путін відправив секретаря Радбезу Сергія Шойгу на зустріч з Кім Чен Ином, коли "Велика сімка" збиралася в Канаді.
- Координація дій Росії з Іраном і Північною Кореєю показує, що безпека в різних регіонах стає все більш взаємопов'язаною.
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26.06.2025 23:49 Відповісти
до сраки то все... Іран вже сказав, що переміг Ізраїль і навіть Штати. тож ця херня з ракетами вже не для нього. нема вже з ким воювати, якщо вони вже перемогли своїх ворогів. ) треба брати бабло від Катару і розбудовувати власну країну. слати каців нах разом з пухляшами і комуняками і буде тоді персам щастя.
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26.06.2025 23:53 Відповісти
У 1956 році КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників.
1959 року КНДР уклала договори про співробітництво в області мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР і початок будівництва дослідницького центру в Йонбене, де в 1965 році був установлений радянський реактор ІРТ-2000 потужністю 2 МВт.
Реактор ІРТ-2000 - це дослідницький реактор басейнового типу[en] на легкій воді з водно-берилієвим відбивачем нейтронів.
Як паливо, у цьому реакторі застосовується порівняно сильно збагачений уран. Очевидно, такий реактор не можна використовувати для вироблення матеріалів для ядерної зброї - наприклад, для виробництва плутонію.
Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках.
 У 1974 році Пхеньян звернувся по допомогу в створенні ядерної зброї до КНР; північнокорейські фахівці були допущені на китайські полігони.
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26.06.2025 23:53 Відповісти
У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт.
З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.
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26.06.2025 23:55 Відповісти
Наприкінці 1990-х років КНДР придбала в Пакистані установки для збагачення урану в обмін на свої ракети середньої дальності Nodong.
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26.06.2025 23:56 Відповісти
10 лютого 2005 МЗС КНДР уперше відкрито заявив про створення в країні ядерної зброї.
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26.06.2025 23:59 Відповісти
9 жовтня 2006, КНДР оголосила про успішне проведення ядерного випробування.
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27.06.2025 00:04 Відповісти
Північнокорейська ракета на військовому параді у Пхеньяні, лютий 2023 року.
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27.06.2025 00:16 Відповісти
Чучхістам треба якось змусити Трампа їх побомбити, здати йому якісь фальшиві бункери з сміттям, а потім запропонувати угоду, попросивши у Трампа 30 лярдів баксіа.
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26.06.2025 23:56 Відповісти
тот случай когда насильнику дают денег на презервативы
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26.06.2025 23:49 Відповісти
Не "на презервативи", а на відновлення потенції.
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27.06.2025 00:28 Відповісти
схоже, що удари США були не дуже ефективні.
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26.06.2025 23:50 Відповісти
GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів".

Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).
Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.

22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
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27.06.2025 00:08 Відповісти
толку с тех ударов если уже 15 лет работает ядерный реактор в Бушере
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27.06.2025 02:24 Відповісти
Ну тоді Іран і дійсно виграв війну . Отримати стільки пряників це на поразку зовсім не схоже .
Схоже тут програв таки дійсно - Ізраїль . Який по суті - залишився ні з чим .
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26.06.2025 23:51 Відповісти
Якщо Іран візьме гроші і перестане загрожувати Ізраїлю, то Ізраїль зможе дуже сильно скоротити витрати на оборону. Зникне останній небезпечний ворог для них.
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27.06.2025 02:30 Відповісти
Вже навіть уявив скільки коштів буде виділено Кацапії після того як Захід ,,умовить,, нас на часткову капітуляцію та війна закінчиться. Світ перевернувся.
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26.06.2025 23:51 Відповісти
Дужан Міхал вас кацапов не будут умовлять - вас будут УБИВАТЬ как тварей позорных
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27.06.2025 02:25 Відповісти
Тобто, мага думають, що мусульманські радикали будуть купувати на ці гроші морозиво дітям ,а не зброю?

Клінічні довбойоби...
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26.06.2025 23:52 Відповісти
это не мага - это КРЕМЛЯДИ неужели не понятно ..
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27.06.2025 02:26 Відповісти
все поняли? А Завтра тампон )(уйлу отдаст часть Украины и денег впридачу.... чтоб не расстраивался
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26.06.2025 23:53 Відповісти
Він би давно віддав - та вперті українці все ніяк програвати не хочуть !
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26.06.2025 23:55 Відповісти
Иранцы деньги путину передадут на вооружение?? Офицер кгб красин работает..
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26.06.2025 23:54 Відповісти
Краснов , а не Красін
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27.06.2025 00:11 Відповісти
А Україна, отримала за знищення 3 ядерного за чисельністю, ГОТОВОГО арсеналу, 43 ракетної Армії, аж цілий Меморандум від США!!!
І балаканину, пусто-порожню, від Трампа і білого дому!!
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26.06.2025 23:54 Відповісти
Благодари Кравчука за это.
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27.06.2025 00:00 Відповісти
Штати завжди рятували сасіюшку. На її колонії їм було поіпати. На Кравчука тисли всім Держдепом.
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27.06.2025 01:11 Відповісти
Украина никогда было колонией твоей кацапии и НЕ БУДЕТ !
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27.06.2025 02:27 Відповісти
Чё за **********?*** если пошло на это то пусть нефть без налогов продают до этой суммы!хрен поймёш ТРАМП ты в натуре дыбил!!!!
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26.06.2025 23:55 Відповісти
трампон не дебил - он агент под позывным " Краснов" - завербованный (точнее *********) в очко двумя офицерами КГБ по пьяни
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27.06.2025 02:29 Відповісти
Батогом і пряником?
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26.06.2025 23:56 Відповісти
бариги лише так і вміють, і саме тому ніколи не стануть, як казав Рузвельт, державним діячем, оскільки їх єдиний інтерес - кишеня, а не народ.
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26.06.2025 23:59 Відповісти
нормальные барыги бывают патриотами своей страны - а трампон ненавидит Америку как и всех остальных кто не вылизывает ему зад и не дает взятки..
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27.06.2025 02:31 Відповісти
Дяденька, вы дурак? (с)
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27.06.2025 00:05 Відповісти
Дуже цікаві пропозиціі , але я , поки що , не розумію ні ......уя
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27.06.2025 00:09 Відповісти
Буква "Л" у слові "Трамп" означає - "Логіка"!
Всьо...
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27.06.2025 00:16 Відповісти
Вистачить відновити розбомблене? Якщо ні, трампакс потім добавить. А як подадуть трампакса на номінацію голуба миру, то він ще й премію випише.
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27.06.2025 00:22 Відповісти
Ух ти! Так хай за ті гроші перси куплять пару серйозних ракет і ще раз бахнуть по базі у Катарі.

...попередивши американців за дві години, звісно.
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27.06.2025 00:41 Відповісти
У трампа планов- грамадьйо! Він тільки почав. Ще Тамагавки на наші голови летітимуть.
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27.06.2025 01:11 Відповісти
дебіл він і в США дебіл
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27.06.2025 02:22 Відповісти
кремлядь он - а американцы да ДЕБИЛЫ тупые
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27.06.2025 02:32 Відповісти
А Іран за ці гроші купить у Рашки нові уранові центрифуги!
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27.06.2025 02:28 Відповісти
 
 