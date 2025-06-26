США розглядають надання Ірану 30 млрд доларів в межах ядерної угоди, - CNN
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед умов, які обговорюються і про які раніше не повідомлялося — інвестиції в розмірі 20−30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму без збагачення урану, яка буде використовуватися в цивільних енергетичних цілях.
Один з чиновників адміністрації Трампа розповів виданню, що гроші будуть надходити не безпосередньо від США, а від арабських партнерів Білого дому. Інвестиції в іранські об'єкти ядерної енергетики обговорювалися під час попередніх раундів ядерних переговорів, додали журналісти.
Також CNN відомо, що інші стимули включають потенційне зняття деяких санкцій з Ірану і надання Тегерану доступу до 6 мільярдів доларів, які зараз знаходяться на рахунках в іноземних банках.
Водночас співрозмовники телеканалу наголосили, що йдеться лише про попередні пропозиції, і невідомо, які фінальні умови запропонують Ірану за столом переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
альо, США, скільки тоді коштують тисячі українських ядерних боєголовок, знищенних під ваші гарантії по БМ ?
.
под корень
повторяли - мало ли шо он говорит, смотрите шо он делает.
и как тока он сделал в което веки шото годное, он принялся за херню.
скока на эти трицать лярдов можна было скинуть бонб аятолам на бестолковки это nuзливый бизнесмен хоть пощитал??
А от ракети, літаки, ППО, танки, які Україна розпродавала, як пиріжки, точно знадобилися б.
Пхеньян ділився з Тегераном військовими технологіями і ноу-хау для будівництва підземних споруд. Після ударів США по Ірану КНДР захоче дізнатися, як їй найкраще захиститися, якщо Трамп зверне на неї свою увагу.
Протягом десятиліть Пхеньян і Тегеран підозрювалися у військовій співпраці, зокрема під час розробки балістичних ракет, які іранські вчені, як вважається, з того часу помітно вдосконалили. Близько 20 років тому КНДР почала направляти до Ірану своїх інженерів, які спеціалізуються на прокладанні глибоких тунелів.
Москва швидко після ударів США прийняла міністра закордонних справ Ірану, а Путін відправив секретаря Радбезу Сергія Шойгу на зустріч з Кім Чен Ином, коли "Велика сімка" збиралася в Канаді.
- Координація дій Росії з Іраном і Північною Кореєю показує, що безпека в різних регіонах стає все більш взаємопов'язаною.
1959 року КНДР уклала договори про співробітництво в області мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР і початок будівництва дослідницького центру в Йонбене, де в 1965 році був установлений радянський реактор ІРТ-2000 потужністю 2 МВт.
Реактор ІРТ-2000 - це дослідницький реактор басейнового типу[en] на легкій воді з водно-берилієвим відбивачем нейтронів.
Як паливо, у цьому реакторі застосовується порівняно сильно збагачений уран. Очевидно, такий реактор не можна використовувати для вироблення матеріалів для ядерної зброї - наприклад, для виробництва плутонію.
Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках.
У 1974 році Пхеньян звернувся по допомогу в створенні ядерної зброї до КНР; північнокорейські фахівці були допущені на китайські полігони.
З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.
Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).
Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.
22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
Схоже тут програв таки дійсно - Ізраїль . Який по суті - залишився ні з чим .
Клінічні довбойоби...
І балаканину, пусто-порожню, від Трампа і білого дому!!
Всьо...
...попередивши американців за дві години, звісно.