США розглядають надання Ірану 30 млрд доларів в межах ядерної угоди, - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед умов, які обговорюються і про які раніше не повідомлялося — інвестиції в розмірі 20−30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму без збагачення урану, яка буде використовуватися в цивільних енергетичних цілях.

Один з чиновників адміністрації Трампа розповів виданню, що гроші будуть надходити не безпосередньо від США, а від арабських партнерів Білого дому. Інвестиції в іранські об'єкти ядерної енергетики обговорювалися під час попередніх раундів ядерних переговорів, додали журналісти.

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Також CNN відомо, що інші стимули включають потенційне зняття деяких санкцій з Ірану і надання Тегерану доступу до 6 мільярдів доларів, які зараз знаходяться на рахунках в іноземних банках.

Водночас співрозмовники телеканалу наголосили, що йдеться лише про попередні пропозиції, і невідомо, які фінальні умови запропонують Ірану за столом переговорів.

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