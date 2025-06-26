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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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США рассматривают предоставление Ирану 30 млрд долларов в рамках ядерной сделки, - CNN

США рассматривают финансовые стимулы для нового соглашения с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди условий, которые обсуждаются и о которых ранее не сообщалось, - инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

Один из чиновников администрации Трампа рассказал изданию, что деньги будут поступать не напрямую от США, а от арабских партнеров Белого дома. Инвестиции в иранские объекты ядерной энергетики обсуждались во время предыдущих раундов ядерных переговоров, добавили журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп убежден, что Иран не мог вывезти уран с ядерных объектов перед ударами США

Также CNN известно, что другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов, которые сейчас находятся на счетах в иностранных банках.

В то же время собеседники телеканала отметили, что речь идет лишь о предварительных предложениях, и неизвестно, какие финальные условия предложат Ирану за столом переговоров.

Читайте: Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT

Автор: 

Иран (2041) США (27316) ядерная безопасность (515)


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Топ комментарии
+11
Ппц🤬
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26.06.2025 23:40 Ответить
+10
Далі, мабуть, будуть інвестиції у щось мирне в КНДР… мирні якісь ракети або мирні шахєди…
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26.06.2025 23:44 Ответить
+6
тот случай когда насильнику дают денег на презервативы
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26.06.2025 23:49 Ответить
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Ппц🤬
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26.06.2025 23:40 Ответить
Бородатий рушниконосець не збрехав - США справді програли війну Ірану. І ці 30 млрд. баксів - то репарації, які підуть на відноялення іранського ВПК і ядерної програми..
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26.06.2025 23:51 Ответить
100%
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27.06.2025 00:15 Ответить
Замітьте, не США заплатить, а пАртньЙОри з арабських країн
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27.06.2025 00:22 Ответить
Та передайте вже їм відразу готові Мінітмени (LGM-30 Minuteman) ....
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26.06.2025 23:43 Ответить
Нема слів.
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26.06.2025 23:43 Ответить
А Україні навіть продавати зброю не хочуть ... Світ зійшов з розуму ?
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26.06.2025 23:43 Ответить
Ні-то ми давно відстали від трендів ...
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26.06.2025 23:58 Ответить
глибокі привітання трупу кравчука і живому трупу кучмі
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26.06.2025 23:43 Ответить
і совєтьскім украинцам...
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26.06.2025 23:49 Ответить
а они говорили - трамп бизнесмен.
повторяли - мало ли шо он говорит, смотрите шо он делает.
и как тока он сделал в което веки шото годное, он принялся за херню.
скока на эти трицать лярдов можна было скинуть бонб аятолам на бестолковки это nuзливый бизнесмен хоть пощитал??
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26.06.2025 23:44 Ответить
Далі, мабуть, будуть інвестиції у щось мирне в КНДР… мирні якісь ракети або мирні шахєди…
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26.06.2025 23:44 Ответить
А Україна віддала вже готову я/з за одну двадцяту тієї суми..
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26.06.2025 23:46 Ответить
Так навіть не за гроші, а за надумані борги.
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26.06.2025 23:54 Ответить
американці фінансували знищення протипіхотних мін,те чого зараз не вистачає..
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27.06.2025 00:01 Ответить
Я не певен, що міни 50-60 річної давнини зараз нам би знадобилися.

А от ракети, літаки, ППО, танки, які Україна розпродавала, як пиріжки, точно знадобилися б.
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27.06.2025 00:24 Ответить
мАЛО! ДАЙТЕ ТРИЛЬЙОН!,)
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26.06.2025 23:48 Ответить
якщо поставлять умову надання цих коштів, викидання кацапів з Ірану, то це гуд. все одно ж ці гроші в Іран інвестувати будуть не Штати, а, як тут пише, країни з Близького Сходу. головне - викинути звідти кацапів. якщо це вдасться, то Іран зможе значно завалити ринок своєю дешевою нафтою. це ще більше знизить світові ціни на нафту, а значить ще гірше буде кацам.
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26.06.2025 23:49 Ответить
Іран може вибрати "інвестиції" від Кіма.

Пхеньян ділився з Тегераном військовими технологіями і ноу-хау для будівництва підземних споруд. Після ударів США по Ірану КНДР захоче дізнатися, як їй найкраще захиститися, якщо Трамп зверне на неї свою увагу.
Протягом десятиліть Пхеньян і Тегеран підозрювалися у військовій співпраці, зокрема під час розробки балістичних ракет, які іранські вчені, як вважається, з того часу помітно вдосконалили. Близько 20 років тому КНДР почала направляти до Ірану своїх інженерів, які спеціалізуються на прокладанні глибоких тунелів.
Москва швидко після ударів США прийняла міністра закордонних справ Ірану, а Путін відправив секретаря Радбезу Сергія Шойгу на зустріч з Кім Чен Ином, коли "Велика сімка" збиралася в Канаді.
- Координація дій Росії з Іраном і Північною Кореєю показує, що безпека в різних регіонах стає все більш взаємопов'язаною.
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26.06.2025 23:49 Ответить
до сраки то все... Іран вже сказав, що переміг Ізраїль і навіть Штати. тож ця херня з ракетами вже не для нього. нема вже з ким воювати, якщо вони вже перемогли своїх ворогів. ) треба брати бабло від Катару і розбудовувати власну країну. слати каців нах разом з пухляшами і комуняками і буде тоді персам щастя.
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26.06.2025 23:53 Ответить
У 1956 році КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників.
1959 року КНДР уклала договори про співробітництво в області мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР і початок будівництва дослідницького центру в Йонбене, де в 1965 році був установлений радянський реактор ІРТ-2000 потужністю 2 МВт.
Реактор ІРТ-2000 - це дослідницький реактор басейнового типу[en] на легкій воді з водно-берилієвим відбивачем нейтронів.
Як паливо, у цьому реакторі застосовується порівняно сильно збагачений уран. Очевидно, такий реактор не можна використовувати для вироблення матеріалів для ядерної зброї - наприклад, для виробництва плутонію.
Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках.
 У 1974 році Пхеньян звернувся по допомогу в створенні ядерної зброї до КНР; північнокорейські фахівці були допущені на китайські полігони.
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26.06.2025 23:53 Ответить
У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт.
З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.
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26.06.2025 23:55 Ответить
Наприкінці 1990-х років КНДР придбала в Пакистані установки для збагачення урану в обмін на свої ракети середньої дальності Nodong.
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26.06.2025 23:56 Ответить
10 лютого 2005 МЗС КНДР уперше відкрито заявив про створення в країні ядерної зброї.
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26.06.2025 23:59 Ответить
9 жовтня 2006, КНДР оголосила про успішне проведення ядерного випробування.
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27.06.2025 00:04 Ответить
Північнокорейська ракета на військовому параді у Пхеньяні, лютий 2023 року.
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27.06.2025 00:16 Ответить
Чучхістам треба якось змусити Трампа їх побомбити, здати йому якісь фальшиві бункери з сміттям, а потім запропонувати угоду, попросивши у Трампа 30 лярдів баксіа.
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26.06.2025 23:56 Ответить
тот случай когда насильнику дают денег на презервативы
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26.06.2025 23:49 Ответить
Не "на презервативи", а на відновлення потенції.
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27.06.2025 00:28 Ответить
схоже, що удари США були не дуже ефективні.
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26.06.2025 23:50 Ответить
GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - найбільша у світі неядерна "бомба-руйнівниця бункерів".

Вважають, що вона здатна проникати приблизно на 61 метр під землю перед вибухом (або 18 метрів бетону).
Згідно з повідомленнями, MOP може пробивати приблизно 18 метрів армованого бетону з міцністю на стиснення 5000 psi. Іранське вітчизняне дослідження виробило бетон, що перевищує 30 000 psi, що може значно зменшити ефективну глибину проникнення бомби. Щоб ускладнити ситуацію, існує можливість відхилення або кочення, викликаного ********* технологіями будівництва бункерних оболонок.

22 червня 2025 року, сім стелс-бомбардувальників Northrop B-2 Spirit скинули всього чотирнадцять бомб GBU-57, дванадцять на завод збагачення урану Фордоу та дві на ядерний об'єкт у Натанові.
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27.06.2025 00:08 Ответить
Ну тоді Іран і дійсно виграв війну . Отримати стільки пряників це на поразку зовсім не схоже .
Схоже тут програв таки дійсно - Ізраїль . Який по суті - залишився ні з чим .
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26.06.2025 23:51 Ответить
Вже навіть уявив скільки коштів буде виділено Кацапії після того як Захід ,,умовить,, нас на часткову капітуляцію та війна закінчиться. Світ перевернувся.
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26.06.2025 23:51 Ответить
Тобто, мага думають, що мусульманські радикали будуть купувати на ці гроші морозиво дітям ,а не зброю?

Клінічні довбойоби...
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26.06.2025 23:52 Ответить
все поняли? А Завтра тампон )(уйлу отдаст часть Украины и денег впридачу.... чтоб не расстраивался
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26.06.2025 23:53 Ответить
Він би давно віддав - та вперті українці все ніяк програвати не хочуть !
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26.06.2025 23:55 Ответить
Иранцы деньги путину передадут на вооружение?? Офицер кгб красин работает..
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26.06.2025 23:54 Ответить
Краснов , а не Красін
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27.06.2025 00:11 Ответить
А Україна, отримала за знищення 3 ядерного за чисельністю, ГОТОВОГО арсеналу, 43 ракетної Армії, аж цілий Меморандум від США!!!
І балаканину, пусто-порожню, від Трампа і білого дому!!
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26.06.2025 23:54 Ответить
Благодари Кравчука за это.
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27.06.2025 00:00 Ответить
Чё за **********?*** если пошло на это то пусть нефть без налогов продают до этой суммы!хрен поймёш ТРАМП ты в натуре дыбил!!!!
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26.06.2025 23:55 Ответить
Батогом і пряником?
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26.06.2025 23:56 Ответить
бариги лише так і вміють, і саме тому ніколи не стануть, як казав Рузвельт, державним діячем, оскільки їх єдиний інтерес - кишеня, а не народ.
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26.06.2025 23:59 Ответить
Дяденька, вы дурак? (с)
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27.06.2025 00:05 Ответить
Дуже цікаві пропозиціі , але я , поки що , не розумію ні ......уя
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27.06.2025 00:09 Ответить
Буква "Л" у слові "Трамп" означає - "Логіка"!
Всьо...
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27.06.2025 00:16 Ответить
Вистачить відновити розбомблене? Якщо ні, трампакс потім добавить. А як подадуть трампакса на номінацію голуба миру, то він ще й премію випише.
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27.06.2025 00:22 Ответить
Ух ти! Так хай за ті гроші перси куплять пару серйозних ракет і ще раз бахнуть по базі у Катарі.

...попередивши американців за дві години, звісно.
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27.06.2025 00:41 Ответить
 
 