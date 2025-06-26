США рассматривают предоставление Ирану 30 млрд долларов в рамках ядерной сделки, - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди условий, которые обсуждаются и о которых ранее не сообщалось, - инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

Один из чиновников администрации Трампа рассказал изданию, что деньги будут поступать не напрямую от США, а от арабских партнеров Белого дома. Инвестиции в иранские объекты ядерной энергетики обсуждались во время предыдущих раундов ядерных переговоров, добавили журналисты.

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Также CNN известно, что другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов, которые сейчас находятся на счетах в иностранных банках.

В то же время собеседники телеканала отметили, что речь идет лишь о предварительных предложениях, и неизвестно, какие финальные условия предложат Ирану за столом переговоров.

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