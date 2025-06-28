УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9120 відвідувачів онлайн
Новини Patriot для України Зустріч Зеленського з Трампом
1 230 14

Із Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший, передусім Patriot, - Зеленський

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом Зеленський порушив питання постачання систем Patriot Україні та посилення санаційного режиму проти РФ.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З президентом Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший. Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов’язані з системами Patriot, з тим, як захистити наше небо і з іншими кроками, пов’язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий", - розповів глава держави.

Також читайте: Трамп про надання Patriot для України: "Побачимо"

Раніше повідомлялося, що Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Трамп Дональд (6314) Patriot (336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Приберіть цього ж..дка: внутрішніми факторами країна доведена до стану руїни.
показати весь коментар
28.06.2025 15:53 Відповісти
+2
Умєров де міни? Зеленський, де F-16???
показати весь коментар
28.06.2025 15:50 Відповісти
+2
не все про те.що я "зепоцріот", українцям брешу,,,може підтвердити "трамбон " із США...
показати весь коментар
28.06.2025 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"СанАційний режим" - доволі саркастична одруківка. ))
показати весь коментар
28.06.2025 15:47 Відповісти
Умєров де міни? Зеленський, де F-16???
показати весь коментар
28.06.2025 15:50 Відповісти
Приберіть цього ж..дка: внутрішніми факторами країна доведена до стану руїни.
показати весь коментар
28.06.2025 15:53 Відповісти
не все про те.що я "зепоцріот", українцям брешу,,,може підтвердити "трамбон " із США...
показати весь коментар
28.06.2025 15:55 Відповісти
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
показати весь коментар
28.06.2025 15:56 Відповісти
у політиків завжди хороші зустрічі, але пекло для пересічних після цих зустрічей ніхто не відміняв
показати весь коментар
28.06.2025 16:08 Відповісти
трамп как кот с мышью играет зеленским, а оно и раде
показати весь коментар
28.06.2025 16:14 Відповісти
Україна продана путіну негром Обамою ще у 2014 році а сьогодні йде "легімітізація " цієї обрутки. при допомозі байдена та трампа.
показати весь коментар
28.06.2025 16:22 Відповісти
Та думаю біба і боба солодка парочка вважають трампа за мишку, а себе за котів.
показати весь коментар
28.06.2025 16:40 Відповісти
Може більше снарядів ніж петріо
показати весь коментар
28.06.2025 17:02 Відповісти
Ішак, як завжди, видає бажане за дійсне. Рижий і срати з цим мудаком на одному гектарі не хоче. І чмо прекрасно про це знає. Ішаку посидіти навпроти рижого - вже величезний успіх, а тим паче сфоткатись.
показати весь коментар
28.06.2025 17:43 Відповісти
Хороша чи прекрасна? Дивись шоб прекпасне Трамно не образилось за оце твоє "хороша".
показати весь коментар
28.06.2025 17:55 Відповісти
"Я не збирався говорити з Зеленським про припинення вогню.Просто хотів дізнатись як у нього справи"...Трамп.
показати весь коментар
28.06.2025 18:37 Відповісти
аспект тем якнайширший...

Після коксохімії завжди аспект розширюється.
Це зелене клоунське дурбецало з бейджиком "президент" навіть не знає що таке "аспект".
показати весь коментар
28.06.2025 20:37 Відповісти
 
 