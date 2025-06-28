Із Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший, передусім Patriot, - Зеленський

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом Зеленський порушив питання постачання систем Patriot Україні та посилення санаційного режиму проти РФ.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З президентом Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший. Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов’язані з системами Patriot, з тим, як захистити наше небо і з іншими кроками, пов’язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий", - розповів глава держави.

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Раніше повідомлялося, що Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot.