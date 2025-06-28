С Трампом была хорошая встреча, аспект тем самый широкий, прежде всего Patriot, - Зеленский
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский поднял вопрос поставки систем Patriot Украине и усиления санационного режима против РФ.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил сегодня во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С президентом Трампом была хорошая встреча, аспект тем широчайший. Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий", - рассказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot.
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Умєров де міни?Зеленський, де F-16???
Після коксохімії завжди аспект розширюється.
Це зелене клоунське дурбецало з бейджиком "президент" навіть не знає що таке "аспект".