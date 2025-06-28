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Новости Patriot для Украины Встреча Зеленского с Трампом
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С Трампом была хорошая встреча, аспект тем самый широкий, прежде всего Patriot, - Зеленский

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский поднял вопрос поставки систем Patriot Украине и усиления санационного режима против РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил сегодня во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С президентом Трампом была хорошая встреча, аспект тем широчайший. Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий", - рассказал глава государства.

Также читайте: Трамп о предоставлении Patriot для Украины: "Посмотрим"

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Трамп Дональд (5849) Patriot (299)


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Топ комментарии
+4
Приберіть цього ж..дка: внутрішніми факторами країна доведена до стану руїни.
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28.06.2025 15:53 Ответить
+2
Умєров де міни? Зеленський, де F-16???
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28.06.2025 15:50 Ответить
+2
не все про те.що я "зепоцріот", українцям брешу,,,може підтвердити "трамбон " із США...
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28.06.2025 15:55 Ответить
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"СанАційний режим" - доволі саркастична одруківка. ))
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28.06.2025 15:47 Ответить
Умєров де міни? Зеленський, де F-16???
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28.06.2025 15:50 Ответить
Приберіть цього ж..дка: внутрішніми факторами країна доведена до стану руїни.
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28.06.2025 15:53 Ответить
не все про те.що я "зепоцріот", українцям брешу,,,може підтвердити "трамбон " із США...
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28.06.2025 15:55 Ответить
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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28.06.2025 15:56 Ответить
у політиків завжди хороші зустрічі, але пекло для пересічних після цих зустрічей ніхто не відміняв
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28.06.2025 16:08 Ответить
трамп как кот с мышью играет зеленским, а оно и раде
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28.06.2025 16:14 Ответить
Україна продана путіну негром Обамою ще у 2014 році а сьогодні йде "легімітізація " цієї обрутки. при допомозі байдена та трампа.
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28.06.2025 16:22 Ответить
Та думаю біба і боба солодка парочка вважають трампа за мишку, а себе за котів.
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28.06.2025 16:40 Ответить
Може більше снарядів ніж петріо
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28.06.2025 17:02 Ответить
Ішак, як завжди, видає бажане за дійсне. Рижий і срати з цим мудаком на одному гектарі не хоче. І чмо прекрасно про це знає. Ішаку посидіти навпроти рижого - вже величезний успіх, а тим паче сфоткатись.
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28.06.2025 17:43 Ответить
Хороша чи прекрасна? Дивись шоб прекпасне Трамно не образилось за оце твоє "хороша".
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28.06.2025 17:55 Ответить
"Я не збирався говорити з Зеленським про припинення вогню.Просто хотів дізнатись як у нього справи"...Трамп.
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28.06.2025 18:37 Ответить
аспект тем якнайширший...

Після коксохімії завжди аспект розширюється.
Це зелене клоунське дурбецало з бейджиком "президент" навіть не знає що таке "аспект".
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28.06.2025 20:37 Ответить
 
 