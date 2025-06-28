С Трампом была хорошая встреча, аспект тем самый широкий, прежде всего Patriot, - Зеленский

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский поднял вопрос поставки систем Patriot Украине и усиления санационного режима против РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил сегодня во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С президентом Трампом была хорошая встреча, аспект тем широчайший. Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий", - рассказал глава государства.

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Ранее сообщалось, что Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot.