Для Украины в плюс то, что произошло с Ираном, - посол Израиля Бродский
После ударов США по Ирану он вряд ли будет помогать России в ближайшее время.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.
"Если попытаться посмотреть с точки зрения Украины, то, я думаю, вся эта ситуация сыграет в ее пользу. Во-первых, потому что Иран - ближайший союзник России. Иран поставлял беспилотники России. И после того, что произошло, военные возможности Ирана будут очень сильно ограничены. Иран будет занят восстановлением своего военного командования. Им будет точно не до помощи России в ближайшее время. Поэтому для Украины в плюс то, что произошло с Ираном", - отметил дипломат.
Бродский напомнил, что Россия декларативно осудила Израиль.
"Но мне неизвестно о какой-то реальной помощи, которую они оказывали Ирану во время этого эпизода войны", - сказал посол.
Бродский заявил, что "рад тому, что наше обострение закончилось за 12 дней".
"И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подытожил он.
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Нейтралітет. Дуже холодний і дуже насторожений, але все ж таки нейтралітет
А якщо врахувати розмін кацапської.допомоги Ірану на американську допомогу Україні то суцільний мінус...
Из Ирана да сквозь Сирию, было что б Набуко-линию
Невозможно проложить, пришлось Крым нам "обложить":
с Приднестровья и в Абхазией - будем буфер мы ложить,
Что б Москву нам защитить и Иран , и Сирию...
Как чудна сия идилия - и Москва, Иран, и Сирия
Очень сложно предположить - как им будется дружить
С Саудией, Катаром и Ливией , с США мирно жить...
Что Москва, Иран и Сирия - как со штатами будут дружить?
Значит денно и нощно бомбить - и Москву, и Иран и Cирию ... 10.04.2014
патологічному брехуну вірини неможна від слова зовсім