Для Украины в плюс то, что произошло с Ираном, - посол Израиля Бродский

После ударов США по Ирану он вряд ли будет помогать России в ближайшее время.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Если попытаться посмотреть с точки зрения Украины, то, я думаю, вся эта ситуация сыграет в ее пользу. Во-первых, потому что Иран - ближайший союзник России. Иран поставлял беспилотники России. И после того, что произошло, военные возможности Ирана будут очень сильно ограничены. Иран будет занят восстановлением своего военного командования. Им будет точно не до помощи России в ближайшее время. Поэтому для Украины в плюс то, что произошло с Ираном", - отметил дипломат.

Бродский напомнил, что Россия декларативно осудила Израиль.

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"Но мне неизвестно о какой-то реальной помощи, которую они оказывали Ирану во время этого эпизода войны", - сказал посол.

Бродский заявил, что "рад тому, что наше обострение закончилось за 12 дней".

"И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подытожил он.

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