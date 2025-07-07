РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11223 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль Удары США по Ирану
1 893 17

Для Украины в плюс то, что произошло с Ираном, - посол Израиля Бродский

Как ситуация с Ираном повлияет на Украину. Заявление посла Бродского

После ударов США по Ирану он вряд ли будет помогать России в ближайшее время.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Если попытаться посмотреть с точки зрения Украины, то, я думаю, вся эта ситуация сыграет в ее пользу. Во-первых, потому что Иран - ближайший союзник России. Иран поставлял беспилотники России. И после того, что произошло, военные возможности Ирана будут очень сильно ограничены. Иран будет занят восстановлением своего военного командования. Им будет точно не до помощи России в ближайшее время. Поэтому для Украины в плюс то, что произошло с Ираном", - отметил дипломат.

Бродский напомнил, что Россия декларативно осудила Израиль.

Читайте также: Иран продолжит обогащать уран несмотря на требования США и Израиля, - постпред страны в ООН

"Но мне неизвестно о какой-то реальной помощи, которую они оказывали Ирану во время этого эпизода войны", - сказал посол.

Бродский заявил, что "рад тому, что наше обострение закончилось за 12 дней".

"И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран призывает ООН признать США и Израиль виновными в 12-дневной войне, - The Guardian

Автор: 

Израиль (2071) Иран (2056) россия (96512) Бродский посол (32)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Жодного.
А якщо врахувати розмін кацапської.допомоги Ірану на американську допомогу Україні то суцільний мінус...
показать весь комментарий
07.07.2025 10:53 Ответить
+1
Ага, ще б якось сєвєрну Корєю натравить на Південну. То взагалі було б круто!!! А ще треба влаштувати "казус Бульби", щоб Європа напала на БІлорусь. Це дречі Буданов має робить!!!
показать весь комментарий
07.07.2025 10:13 Ответить
+1
Так але в мінус те що Ізраїль і московія друзі ... тож виходить ноль
показать весь комментарий
07.07.2025 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, ще б якось сєвєрну Корєю натравить на Південну. То взагалі було б круто!!! А ще треба влаштувати "казус Бульби", щоб Європа напала на БІлорусь. Це дречі Буданов має робить!!!
показать весь комментарий
07.07.2025 10:13 Ответить
Так але в мінус те що Ізраїль і московія друзі ... тож виходить ноль
показать весь комментарий
07.07.2025 10:40 Ответить
Не не друзі.
Нейтралітет. Дуже холодний і дуже насторожений, але все ж таки нейтралітет
показать весь комментарий
07.07.2025 10:59 Ответить
У Китая такой же "нейтралитет", но на Западе всем рассказывают что он помогает и даже воюет на стороне рашки. Двойные стандарты.
показать весь комментарий
07.07.2025 12:21 Ответить
забув згадати , що американські ракети призначені для ЗСУ отримав Ізраїль .
показать весь комментарий
07.07.2025 10:48 Ответить
Шоб да так нє! Дякуємо Ізраїлю за чергову "потужну допомогу"-хай і вам так допомагають
показать весь комментарий
07.07.2025 10:51 Ответить
Жодного.
А якщо врахувати розмін кацапської.допомоги Ірану на американську допомогу Україні то суцільний мінус...
показать весь комментарий
07.07.2025 10:53 Ответить
Плюс є. Але він не дуже і великий. Ізраїлю треба було добівати отруйну гадюку з рушником на голові. Тому вважаю шо і Ізраїлю плюс не дуже великий. А за ядерну програму підтвердження їїзнищення так і нема. Тонелі та штольни разгребуть швидко.
показать весь комментарий
07.07.2025 10:53 Ответить
І шо там з ізраїльськими петріотаии які цей піз'дюк "передав" Україні ще взимку?
показать весь комментарий
07.07.2025 10:54 Ответить
Це той Бродський,що сказав про Патрітимвід Ізраєлю які вже в Украні.До сьогодні чекаємо.
показать весь комментарий
07.07.2025 11:50 Ответить
Плохо шо Израиль это начинает понимать задним числом, а до того , если не Ирану, то каазламордii гайда поставлять то беспилотники, то другое сотрудничество в военной сфере. Из-за этого и досталось и Израилю, и Украине, а когда Иран вдуплит, то поймет , что война с Израилем - из-за каазлабада. Бо куда девался проект Набукко? Для того цапорылия и подсуетилась с войной и в Сирии...
Из Ирана да сквозь Сирию, было что б Набуко-линию
Невозможно проложить, пришлось Крым нам "обложить":
с Приднестровья и в Абхазией - будем буфер мы ложить,
Что б Москву нам защитить и Иран , и Сирию...
Как чудна сия идилия - и Москва, Иран, и Сирия
Очень сложно предположить - как им будется дружить
С Саудией, Катаром и Ливией , с США мирно жить...
Что Москва, Иран и Сирия - как со штатами будут дружить?
Значит денно и нощно бомбить - и Москву, и Иран и Cирию ... 10.04.2014
показать весь комментарий
07.07.2025 11:57 Ответить
Почему кацапы колотят Ближний восток? Чтобы в Средиземку, через Сирию не пустить персидский газ-нефт, зато своими потоками обложили всю Европу.
показать весь комментарий
07.07.2025 12:01 Ответить
Вже давно орки не купують шахеди в Ірані,вони налагодили власне виробництво,тому цей "плюс" для України трохи єврейський,а реальний мінус від агресії ізраілю проти Ірану це зростання світових цін на нафту та газ,головної статті прибутків бюджету орків.Якщо зникне мордор то де бібі буде з колорадкою на пузі гуляти з пуйлом по красній площі?
показать весь комментарий
07.07.2025 12:35 Ответить
Тю, да в таком случае на месте мацквабада будет пекин-2. Чего янки и побаиваются.
показать весь комментарий
07.07.2025 13:13 Ответить
От саме й через це бібі, та їх партнер сша, рятують кацапів,якби не напад євреїв то нафта коштувала б значно менше,і економіці орків вже скоро був би триндєц,але через своїх рятівників,сша та ізраіль,триндєц економіки кацапії переноситься на невизначений час.
показать весь комментарий
07.07.2025 13:35 Ответить
Бродский де переданий язиком Петріот, що міг врятувати не одне українське життя?
патологічному брехуну вірини неможна від слова зовсім
показать весь комментарий
07.07.2025 13:20 Ответить
 
 