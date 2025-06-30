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Новости Ядерная программа Ирана
5 832 75

Иран продолжит обогащать уран несмотря на требования США и Израиля, - постпред страны в ООН

Іравані

Иран не намерен закрывать программы по обогащению урана, несмотря на требования США и Израиля.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саида Иравани в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

Иравани заявил, что право Ирана на обогащение урана в мирных целях закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Поэтому, по его словам, Тегеран планирует реализовать это право.

"ДНЯО было определено, что мы имеем два очень четких права. Первое заключается в том, что мы можем проводить исследования с целью развития, мы можем производить уран и мы можем использовать энергию в мирных целях", - сказал дипломат.

Читайте также: Иран запретил гендиректору МАГАТЭ Гросси доступ к своим ядерным объектам, - Politico

Представитель Ирана также выразил недовольство Международным агентством по ядерной энергетике, заявив, что оно "не выполнило своих обязательств".

Он добавил, что Иран не хочет вести сотрудничество с МАГАТЭ, но уверяет, что его ядерная программа якобы имеет мирное направление.

"Обогащение(урана - ред.) - это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", - сказал Ирвани.

Читайте также: Иран за несколько месяцев сможет возобновить обогащение урана, - МАГАТЭ

Автор: 

Иран (2047) МАГАТЭ (427) ядерное оружие (1377)


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Топ комментарии
+16
Тобто з першого разу не дійшло.
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30.06.2025 00:21 Ответить
+15
Витиранння ніг об Трампа стає загальносвітовим трендом
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30.06.2025 06:06 Ответить
+12
І не дійде, бо щоб Іран змінив свої плани потрібна наземна операція, яка змінить владу в цій країні, точковими ударами США та Ізраїль не досягнуть потрібних довгострокових цілей...
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30.06.2025 00:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось чисто теоретично, якщо Німеччина подивитися на цих своїх союзників, і вирішить краще свою ядерну зброю мати, накладуть санкції чи одразу бомбити почнуть?
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30.06.2025 00:16 Ответить
і це при тому, що по результату Другої світової на Німеччину було накладено конкретні обмеження по важкому озброєнню. Я аж ніяк не прихильник ********* іранського режиму, але в сьогоднішніх реаліях, коли фактично два уйобка тероризують всіх сусідів і не тільки сусідів, перси праві навіть якщо зроблять ЯЗ.
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30.06.2025 01:20 Ответить
Тобто дурнуватого сусіда можна підірвати чи спалити і це буде нормально та законно? Окей. А як на такі заяви мають реагувати на Близькому сході та й взагалі в цивілізованому світі? - «Ми почнемо нову війну, будемо вбивати та руйнувати все більше і більше... Може, тоді світ урешті стане боятися мене... Може, тоді вони почнуть тремтіти від жаху перед моєю лютістю... Хай тремтять, хай називають нас оскаженілою державою. Хай зрозуміють, що ми країна дика, загрозлива для оточення, ненормальна, що ми можемо оскаженіти... Ми можемо озвіріти і спалити всі нафтові поля на Близькому Сході! " 1982 р. для ізраїльської газети «Давар» Прем'єр міністр Ізраїлю Аріель Шарон. Це п'яний чи дурний сусід. Таким можна ядерну зброю? Хоч на одного іранського посадовця МКС виписав ордер на арешт? На ізраїльських прем'єрів вже аж два.
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30.06.2025 03:59 Ответить
Ізраіль - добро. мусли - зло.
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30.06.2025 06:36 Ответить
- Що потрібно зробити, щоб настав мир у всьому світі?
- Повинні зібратися всі хороші люди і вбити всіх поганих...
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30.06.2025 08:11 Ответить
Хєрня... Ізраїль не декларує своєю метою знищення будь-кого. Іран декларує основною метою свого існування знищення держави Ізраїль. Так шо всі ті багато букав, шо ви накняпали - мимо каси.
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30.06.2025 10:56 Ответить
чи є в конституції ірану пункт про знищення ізраїлю

Сама Конституція Ірану не містить прямого пункту про "знищення Ізраїлю". Однак, офіційна політика та риторика Ісламської Республіки Іран, особливо вищих керівників, таких як Аятолла Рухолла Хомейні та Алі Хаменеї, послідовно висловлює заклики до ліквідації Ізраїлю як "сіоністського режиму".

Це ставлення ґрунтується на ідеологічних засадах Ісламської революції 1979 року, яка змінила ставлення Ірану до Ізраїлю з партнера на головного ідеологічного супротивника. Іранський режим стверджує, що його опозиція спрямована проти сіонізму, а не проти євреїв чи юдаїзму.

Крім того, існують ініціативи в іранському парламенті щодо законопроєктів, які б зобов'язували уряд до певного року "знищити державу Ізраїль". Наприклад, у 2021 році був винесений на розгляд законопроєкт, який зобов'язував уряд до 2041 року "знищити державу Ізраїль".

Отже, хоча прямої статті про "знищення Ізраїлю" в Конституції Ірану немає, це є центральним елементом офіційної політики та риторики іранського уряду, яка реалізується через різні канали, включаючи підтримку недержавних суб'єктів у регіоні, що борються проти Ізраїлю.
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30.06.2025 07:41 Ответить
Головні уйобки це режим аятол які терорезують з 1979р свій народ, створили терористичні організації(хезболла), підтримують зброєю інші терористичні організації (хуситів) надаючи їх балістичні ракети. А якщо країна хоче мати мирний атом, тобто виробляти електроенергію на своїй АЕС, достатньо купувати паливо в інших країнах (приклад Україна, Німеччина, Японія країни які мають на своїй території АЕС і не одну, але паливо купують). Збагачення урану режимом аятолл : це чисто військовий проект.
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30.06.2025 08:15 Ответить
Усе б хорошо, тільки перси теж у@бки.
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30.06.2025 11:48 Ответить
"Чисто теоретично" Німеччина НЕ ЗАЯВЛЯЛА ціллю свого існування ЗНИЩЕННЯ ІНШОЇ КРАЇНИ, не веде війн та не створює і не підтримує ТЕРОРИСТИЧНІ УГРУПОВАННЯ!
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30.06.2025 02:29 Ответить
Трамп звинуватив аятолу Хаменеї в невдячності: "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті"
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30.06.2025 00:17 Ответить
Витиранння ніг об Трампа стає загальносвітовим трендом
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30.06.2025 06:06 Ответить
Но шо лоханулися
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30.06.2025 00:18 Ответить
Підозрюю, що жодна з дружин Трампа так не принижувала цього "чудового і найкращого" мачо, як це роблять рушникоголові. 😁 Міф про якогось там величного Трампа руйнується на очах!
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30.06.2025 00:45 Ответить
В цей міф вірив тільки сам тромб.
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30.06.2025 01:26 Ответить
Тобто з першого разу не дійшло.
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30.06.2025 00:21 Ответить
І не дійде, бо щоб Іран змінив свої плани потрібна наземна операція, яка змінить владу в цій країні, точковими ударами США та Ізраїль не досягнуть потрібних довгострокових цілей...
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30.06.2025 00:45 Ответить
В Афганістані багато влади США змінили?
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30.06.2025 00:56 Ответить
В Афганистане власти и не было, там анархия. Иран - централизованное развитое на свой лад государство с четкой вертикалью власти и государственными институтами.

Кстати. Есть в мире т.н. Научные Журналы. Там публикуются ученые разных направлений по разным наукам и изобретениям. Обыкновенные, аполитичные статьи с матаном. Эти статьи цитируются другими учеными, и на основе количества цитат, составляется так называемый "индекс Хирша". Ну типа чем больше на твою статью ссылаются другие, тем ты круче ученый.

Так вот самый большой вклад в науку мира - у Китая.
На 10-м месте - Франция.
Россия - на 7-м.
Иран - на 15-м.
Украина - на 39-м.

Страна, которая летала в космос, делала ракеты, и изучала распады ядер атомов - теперь на уровне Греции с Румынией.

Так что у Ирана есть что менять.
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30.06.2025 01:43 Ответить
владімір стоп, стоп - че так розійшовся?
Ти шось попутав - в Афганістані діють закони Шаріату - значить це вже НЕ анархія,...
... в Афганістані є влада талібану, у якої є ієрархія - це все вертикаль ВЛАДИ з інститутами влада
анархія - це інше - це повне без-владдя

Ти не зрозумів - СИЛОЮ неможна змінити СУТЬ 90 000 000 народу Ірану
Народ Ірану БАЖАЄ влади аятол, як афганці бажають талібан при владі
США НЕ ЗМОГЛИ силою змінити владу в маленькому Афганістані - тим паче НЕ ЗМОЖУТЬ змінити владу силою в 90 000 000 Ірані.
Зрозумів нє?
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30.06.2025 01:50 Ответить
В Афганистане США очень даже смогли силой сменить власть.

Но Талибан - это не власть, а вооруженное движение.
Его и не смогли уничтожить.
Соответственно как только ушли - Талибан вернул себе власть, как и типичные повстанцы.

В Иране власть централизована, движения нет, их система относительно демократична.
Если выбить их базовые институты власти - нет движения, которое сможет провозгласить себя преемниками или альтернативой, поэтому наступит хаос и безвластие. На первое время во всяком случае.

Из-за того что ислам в Иране просвещенный шиитского толка - эти люди не фанатичны как афганские сунниты, а вполне себе светского склада ума с традиционным ценностями, загнанные в шариат палкой, из которого они сбегут как только палка сгниет. Напомню, шиитский толк - это который разрешает брак с проституткой на час =)

Если убрать аятоллу, они скорее всего станут чем-то типа Турции или Казахстана, где ислам это хорошо и правильно, но джинсы с жвачкой приятнее
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30.06.2025 02:08 Ответить
Но Талибан - это не власть,... как только ушли - Талибан вернул себе власть
с Этим все понятно - дальшенепрадалжай
У талібыв влада АБСОЛЮТНО централізована - закони Шаріату - ЄДИНОБОЖЖЯ

Ще раз друже - аятола - НЕ ПРИЧИНА Ірану, а наслідок - БАЖАННЯ Іранців щоб ними керував Духовний Лідер - аятол
Ти геть далекий від розуміння суті
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30.06.2025 02:53 Ответить
Талибы - это группа, партия если вам будет угодно.
Они могут быть у власти, но они - не власть.

Власть - это титул\чин с юридическими полномочиями. Президент, король, эмир - пофигу.
Власть - это коллегиальный орган. Парламент, меджлис или курултай - пофигу.
Органы власти от повстанческих хаотичных групп отличает т.н. принцип continuatio - преемственности, или беспрерывности.

От того что одна группка бабуинов с калашами захватила село, группка других бабуинов захватила Кандагар, третья группка захватила Кабул - они стали контролирующей местность группкой, но не стали властью. Соответственно как и положено у бабуинов, уничтожишь одну группку, на ее место придет другая.

После первой мировой войны, получивший независимость Афганистан, стал монархией.
В 70хх годах XX века монархию упразднили, страна стала президентской республикой во главе с Даудом, которого после подсидел Амин, а его грохнул Совок. Началась гражданская война, где бабуины, поддерживаемые США сражались против официального правительства во главе с Кармалем поддерживаемым Совком.

Совок ниасилил гонять бабуинов в горах, поскольку готовился сражаться в Европе на автобанах, и смылся оттуда в конце 80хх. Бабуины захватили территорию Афганистана (не всю) и варились там себе в собственном соку без центрального правительства, органов иностранных дел, дипломатических консульств и тд, аж до 2001 года, пока один малоизвестный выкормыш США по имени Усама, не подговорил своих друзей полетать на самолете (и не на одном) и не свалил в этот самый Афганистан, откуда его не удалось выкурить вследствие отсутствия у бабуинов органа с выкуривательными полномочиями.

США вломилось в Афганистан, смяло талибов, восстановило институты власти, посадило своих проверенных людей, и наступило на грабли Совка. Ракеты, GPSы и компьютеры хороши, до тех пор пока речь не заходит о десятке бородатых шурави, где-то вон там в горах. Сейчас их не видно, а ночью они спустятся с гор и перережут глотки официальному руководству.

США ниасилили гонять бабуинов в горах, поскольку готовились сражаться с СССР, и смылись оттуда в 2021-м.

Сейчас там до сих пор происходит противостояние нормальных людей с бородатыми утырками. У бородатых утырков нет официальных институтов власти. Ты не можешь обратиться в посольство Афганистана, ты не можешь обратиться в МЗС Афганистана, ты даже к главе Афганистана не можешь обратиться за разъяснением официальной позиции.

В отличие от Ирана, где институты власти присутствуют и работают.
Обезглавить Афганистан не получится, он и так без головы.
Обезглавить Иран - запросто.

По поводу желания иранцев - можно просто посмотреть на людей которые с Ирана свалили. Они остаются в русле мусульманских традиций, но не закостенелы и ненавидят аятоллу.

Кстати некоторые иранские леди очень даже симпатичны.


Ну вот как ты оденешь паранжу на такую бусинку?)
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30.06.2025 03:30 Ответить
Ніякої наземної операції не буде
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30.06.2025 08:19 Ответить
А Трамп собі вже Орден переможця відлив.
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30.06.2025 00:24 Ответить
Бажано із збагаченого урану.
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30.06.2025 00:28 Ответить
Ні, він просто відлив. У нужнику.
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30.06.2025 01:22 Ответить
Это Израиль требует, а не США. Если бы для США это было важно, то не было бы ядерки и в Пакистане и Корее, да и в Израиле тоже. Про Индию не знаю, возможно они слишком большие что бы их чехвостить.
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30.06.2025 00:30 Ответить
израильтяне во власти США требуют для Израиля
Израиль - малая батьківщина влади США, якщо що
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30.06.2025 00:58 Ответить
Опять клоуны со своим иудейским заговором.
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30.06.2025 08:40 Ответить
"Если бы для США это было важно, то не было бы ядерки..."

Після того як мудрий нарід громадян США обрав дурника Краснова - уся планета побачила деградацію США. Зараз США ще йде по інерції...
А так - все - жопа США. Зараз зі США всі сміються - завтра будуть витирати ноги.

Клоуни - таку державу просрали...
Летіть уже на Марс.
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30.06.2025 07:49 Ответить
З приходом Трампа назви хоча б щось - хоча б одне з того США проголосило і не обісралось?
Пердіти тільки здатні і пустелі обстрілювати...
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30.06.2025 07:52 Ответить
Все правильно : США і не вимагають від Ірану володіти ядерною.
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30.06.2025 01:21 Ответить
Ну це геній пера Каламбур трошки вийшов з твоєї писанини
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30.06.2025 01:22 Ответить
Подільник прутіна, водить по губам Трампу!!…
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30.06.2025 00:27 Ответить
Нельзя не уважать за такую последовательность в достижении своих прав. Могли бы ведь и ничего не говорить, или говорить то что хотят услышать.
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30.06.2025 00:28 Ответить
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30.06.2025 00:35 Ответить
А тим часом...

Тривожні сигнали для США: Іран назвав Трампа «ворогом Бога» і закликав мусульман усього світу його вбити, - Mehr. Нагадаємо, що у світі нараховується близько 2,2 мільярда мусульман.
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30.06.2025 00:36 Ответить
Спроба вбити може бути розцінена як поводом для жесткої відповіді, вбиство там вже розцінюється як обьява війни, і от якшо це правда, то якісь мусульманін із наприклад африки завалить трампа, а роз'**** іран, там по ходу явно в том тегерані сидять дегенерати! Коли вони там кожного дня вмирали, волали про переговори, перестали ******* почалося знову з новим розмахом!
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30.06.2025 00:47 Ответить
"може бути розцінена " - могла би бути розцінена аби США не були б вже опущені...
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30.06.2025 07:55 Ответить
Нагадую, для більшості мусульман, іранські шиїти є єретиками, а не авторитетами.
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30.06.2025 01:04 Ответить
Мусульмани не єдині. Навіть так, вони розділені. До речі, Каддафі теж щось подібне закликав. І де він зараз.
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30.06.2025 08:42 Ответить
😂
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30.06.2025 01:23 Ответить
Як тобі таке ілон ой дональ трамп! Натяньяху винен в чрезмерних атаках і ескалацію, а ти доні просто лох звичайний!
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30.06.2025 00:35 Ответить
Памперс протік... Запах жестяк
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30.06.2025 00:39 Ответить
Іранський «мірний атом» проти «американско-ізраільськой воєнщини». Я ставлю на «воєнщину» підсиленою дебіло-деменцією із маро-лаго.
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30.06.2025 00:43 Ответить
Іран буде швидко клепати свою бомбу, не оглядаючись на Трампа і не довіряючи Трампу.
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30.06.2025 00:45 Ответить
Влада західних країн та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не мають точних даних про те, що сталося з приблизно 400 кг високозбагаченого урану, якими володів Іран.
Про це пише агентство Reuters у неділю, 29 червня, посилаючись на джерела.
Згідно з публічною оцінкою МАГАТЕ, до війни 2025 року в Ірані було більше 400 кг урану, збагаченого до 60%.
Це близько до озброєного рівня в 90%.
Як пише Reuters, цієї кількості достатньо, щоб створити дев'ять атомних бомб.
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30.06.2025 01:01 Ответить
Ядерна програма Ірану сходить до 1950-х років, коли проамериканський уряд країни за підтримки США дав старт дослідженням у сфері "мирного атому".

Після ісламської революції 1979 року, коли до влади в Ірані прийшов антизахідний фундаменталістський режим, міжнародне співтовариство почало остерігатися, що Тегеран може використовувати програму в військових цілях.
У 2002 році міжнародні інспектори виявили високообогащений уран на ядерному об'єкті в Натанзі, після чого проти Ірану були введені міжнародні санкції.
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30.06.2025 01:16 Ответить
***** вам. Амінь
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30.06.2025 00:56 Ответить
Успіхів. 😉
Через місяць таких бомбардувань Іран зможе скористатися правом винайти колесо та видобувати вогонь.
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30.06.2025 01:02 Ответить
Пiсля таких кульбiтiв Трампа ща усi кинуться збагачувати уранiй, один по перед одного 😀
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30.06.2025 01:05 Ответить
Саме тому Іран повинен бути показово виїбаним з особливим цинізмом.

Щоб в охочих трошки стояк спав, дивлячись на це.
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30.06.2025 01:12 Ответить
А як же Українв? Я підтримую Вас - коли у нас починають тявкати - поверніть нам ЯЗ яку ви у нас вкрали у відповідь Україну мають показово виїбати з супер особливим цинізмом щоб у інших охочих стояк спав.
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30.06.2025 06:56 Ответить
трахають тих, хто дає себе трахати.

Вся планета послала Трампа нафіг, тільки Зе-гнида ні за що (точніше - щоб зостатись при владі) віддала копалини.
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30.06.2025 07:58 Ответить
Ніхто не може сказати, шо я фанат Зєлі. Але зараз він все робить майже правильно. Цей підар повинен робити все, шоб забезпечити допомогу ЗСУ від США. І якшо для цього знадобиться лизати Трампу сраку, то Зєля має висолопити язика і побігти лизати. А копалини це як шкіра невбитого ведмеда. Спочатку треба від кацапів відбитися.
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30.06.2025 11:12 Ответить
Диви, природа їм не подарувала базового інстинкту самозбереження. Сидить там якесь чмо під горою і триндить, не йметься йому у 80 з гаком. Ну що ж, так і запишем - фанатик приречений
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30.06.2025 02:11 Ответить
Трампон-лох.
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30.06.2025 02:48 Ответить
треба було мочить цих праводверних гнид
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30.06.2025 03:08 Ответить
Если трамп не балобол он должен снова ударить по дружкам путина Иран!
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30.06.2025 04:30 Ответить
Я радий - срані штати втягують у війну!!!! Браво!!!
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30.06.2025 06:57 Ответить
Трамбону будь-хто може нассяти на обличча, а він це виставляє як перемогу.
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30.06.2025 07:04 Ответить
А чому б їм не збагачувати, вони ж перемогли Штати та Ізраїль. Трамп їм ще грошей дасть, за використовані ракети, якими вони обстрілювали Ізраїль.
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30.06.2025 07:19 Ответить
Для мирного використання достатньо урану, збагаченого до 5-7%. Якщо збагачують до 60%, це вже для зброї.
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30.06.2025 08:40 Ответить
Сильний но не смертельний удар, є смертельним для того хто його наніс. Або не треба було починати, або треба довести до кінця. Ось кацапи це розуміють. Тому добровольно ні коли не зупиняться.
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30.06.2025 08:56 Ответить
Це значить.... Тампон -пнх!!!! Іранці насцяли у очі ....тампон облизується!!!
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30.06.2025 10:20 Ответить
Я чуваків не розумію. Ну хочете ви бімбу. Ну хочете ви вбити всіх євреїв. Добре, половина коментаторів на цензорі вас зрозуміє і підтримає. Але нафіга про це верещати на кожному перехресті? Де ваша хвальона персидська хитрість? Чи ви все ще розраховуєте, шо кацапи вас не кинуть і ви зможете видати їх бімбу за свою?
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30.06.2025 11:06 Ответить
 
 