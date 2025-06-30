Иран продолжит обогащать уран несмотря на требования США и Израиля, - постпред страны в ООН

Иран не намерен закрывать программы по обогащению урана, несмотря на требования США и Израиля.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саида Иравани в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

Иравани заявил, что право Ирана на обогащение урана в мирных целях закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Поэтому, по его словам, Тегеран планирует реализовать это право.

"ДНЯО было определено, что мы имеем два очень четких права. Первое заключается в том, что мы можем проводить исследования с целью развития, мы можем производить уран и мы можем использовать энергию в мирных целях", - сказал дипломат.

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Представитель Ирана также выразил недовольство Международным агентством по ядерной энергетике, заявив, что оно "не выполнило своих обязательств".

Он добавил, что Иран не хочет вести сотрудничество с МАГАТЭ, но уверяет, что его ядерная программа якобы имеет мирное направление.

"Обогащение(урана - ред.) - это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", - сказал Ирвани.

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