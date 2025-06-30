Иран продолжит обогащать уран несмотря на требования США и Израиля, - постпред страны в ООН
Иран не намерен закрывать программы по обогащению урана, несмотря на требования США и Израиля.
Об этом заявил постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саида Иравани в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
Иравани заявил, что право Ирана на обогащение урана в мирных целях закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Поэтому, по его словам, Тегеран планирует реализовать это право.
"ДНЯО было определено, что мы имеем два очень четких права. Первое заключается в том, что мы можем проводить исследования с целью развития, мы можем производить уран и мы можем использовать энергию в мирных целях", - сказал дипломат.
Представитель Ирана также выразил недовольство Международным агентством по ядерной энергетике, заявив, что оно "не выполнило своих обязательств".
Он добавил, что Иран не хочет вести сотрудничество с МАГАТЭ, но уверяет, что его ядерная программа якобы имеет мирное направление.
"Обогащение(урана - ред.) - это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", - сказал Ирвани.
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- Повинні зібратися всі хороші люди і вбити всіх поганих...
Сама Конституція Ірану не містить прямого пункту про "знищення Ізраїлю". Однак, офіційна політика та риторика Ісламської Республіки Іран, особливо вищих керівників, таких як Аятолла Рухолла Хомейні та Алі Хаменеї, послідовно висловлює заклики до ліквідації Ізраїлю як "сіоністського режиму".
Це ставлення ґрунтується на ідеологічних засадах Ісламської революції 1979 року, яка змінила ставлення Ірану до Ізраїлю з партнера на головного ідеологічного супротивника. Іранський режим стверджує, що його опозиція спрямована проти сіонізму, а не проти євреїв чи юдаїзму.
Крім того, існують ініціативи в іранському парламенті щодо законопроєктів, які б зобов'язували уряд до певного року "знищити державу Ізраїль". Наприклад, у 2021 році був винесений на розгляд законопроєкт, який зобов'язував уряд до 2041 року "знищити державу Ізраїль".
Отже, хоча прямої статті про "знищення Ізраїлю" в Конституції Ірану немає, це є центральним елементом офіційної політики та риторики іранського уряду, яка реалізується через різні канали, включаючи підтримку недержавних суб'єктів у регіоні, що борються проти Ізраїлю.
Кстати. Есть в мире т.н. Научные Журналы. Там публикуются ученые разных направлений по разным наукам и изобретениям. Обыкновенные, аполитичные статьи с матаном. Эти статьи цитируются другими учеными, и на основе количества цитат, составляется так называемый "индекс Хирша". Ну типа чем больше на твою статью ссылаются другие, тем ты круче ученый.
Так вот самый большой вклад в науку мира - у Китая.
На 10-м месте - Франция.
Россия - на 7-м.
Иран - на 15-м.
Украина - на 39-м.
Страна, которая летала в космос, делала ракеты, и изучала распады ядер атомов - теперь на уровне Греции с Румынией.
Так что у Ирана есть что менять.
Ти шось попутав - в Афганістані діють закони Шаріату - значить це вже НЕ анархія,...
... в Афганістані є влада талібану, у якої є ієрархія - це все вертикаль ВЛАДИ з інститутами влада
анархія - це інше - це повне без-владдя
Ти не зрозумів - СИЛОЮ неможна змінити СУТЬ 90 000 000 народу Ірану
Народ Ірану БАЖАЄ влади аятол, як афганці бажають талібан при владі
США НЕ ЗМОГЛИ силою змінити владу в маленькому Афганістані - тим паче НЕ ЗМОЖУТЬ змінити владу силою в 90 000 000 Ірані.
Зрозумів нє?
Но Талибан - это не власть, а вооруженное движение.
Его и не смогли уничтожить.
Соответственно как только ушли - Талибан вернул себе власть, как и типичные повстанцы.
В Иране власть централизована, движения нет, их система относительно демократична.
Если выбить их базовые институты власти - нет движения, которое сможет провозгласить себя преемниками или альтернативой, поэтому наступит хаос и безвластие. На первое время во всяком случае.
Из-за того что ислам в Иране просвещенный шиитского толка - эти люди не фанатичны как афганские сунниты, а вполне себе светского склада ума с традиционным ценностями, загнанные в шариат палкой, из которого они сбегут как только палка сгниет. Напомню, шиитский толк - это который разрешает брак с проституткой на час =)
Если убрать аятоллу, они скорее всего станут чем-то типа Турции или Казахстана, где ислам это хорошо и правильно, но джинсы с жвачкой приятнее
с Этим все понятно - дальшенепрадалжай
У талібыв влада АБСОЛЮТНО централізована - закони Шаріату - ЄДИНОБОЖЖЯ
Ще раз друже - аятола - НЕ ПРИЧИНА Ірану, а наслідок - БАЖАННЯ Іранців щоб ними керував Духовний Лідер - аятол
Ти геть далекий від розуміння суті
Они могут быть у власти, но они - не власть.
Власть - это титул\чин с юридическими полномочиями. Президент, король, эмир - пофигу.
Власть - это коллегиальный орган. Парламент, меджлис или курултай - пофигу.
Органы власти от повстанческих хаотичных групп отличает т.н. принцип continuatio - преемственности, или беспрерывности.
От того что одна группка бабуинов с калашами захватила село, группка других бабуинов захватила Кандагар, третья группка захватила Кабул - они стали контролирующей местность группкой, но не стали властью. Соответственно как и положено у бабуинов, уничтожишь одну группку, на ее место придет другая.
После первой мировой войны, получивший независимость Афганистан, стал монархией.
В 70хх годах XX века монархию упразднили, страна стала президентской республикой во главе с Даудом, которого после подсидел Амин, а его грохнул Совок. Началась гражданская война, где бабуины, поддерживаемые США сражались против официального правительства во главе с Кармалем поддерживаемым Совком.
Совок ниасилил гонять бабуинов в горах, поскольку готовился сражаться в Европе на автобанах, и смылся оттуда в конце 80хх. Бабуины захватили территорию Афганистана (не всю) и варились там себе в собственном соку без центрального правительства, органов иностранных дел, дипломатических консульств и тд, аж до 2001 года, пока один малоизвестный выкормыш США по имени Усама, не подговорил своих друзей полетать на самолете (и не на одном) и не свалил в этот самый Афганистан, откуда его не удалось выкурить вследствие отсутствия у бабуинов органа с выкуривательными полномочиями.
США вломилось в Афганистан, смяло талибов, восстановило институты власти, посадило своих проверенных людей, и наступило на грабли Совка. Ракеты, GPSы и компьютеры хороши, до тех пор пока речь не заходит о десятке бородатых шурави, где-то вон там в горах. Сейчас их не видно, а ночью они спустятся с гор и перережут глотки официальному руководству.
США ниасилили гонять бабуинов в горах, поскольку готовились сражаться с СССР, и смылись оттуда в 2021-м.
Сейчас там до сих пор происходит противостояние нормальных людей с бородатыми утырками. У бородатых утырков нет официальных институтов власти. Ты не можешь обратиться в посольство Афганистана, ты не можешь обратиться в МЗС Афганистана, ты даже к главе Афганистана не можешь обратиться за разъяснением официальной позиции.
В отличие от Ирана, где институты власти присутствуют и работают.
Обезглавить Афганистан не получится, он и так без головы.
Обезглавить Иран - запросто.
По поводу желания иранцев - можно просто посмотреть на людей которые с Ирана свалили. Они остаются в русле мусульманских традиций, но не закостенелы и ненавидят аятоллу.
Кстати некоторые иранские леди очень даже симпатичны.
Ну вот как ты оденешь паранжу на такую бусинку?)
Израиль - малая батьківщина влади США, якщо що
Після того як мудрий нарід громадян США обрав дурника Краснова - уся планета побачила деградацію США. Зараз США ще йде по інерції...
А так - все - жопа США. Зараз зі США всі сміються - завтра будуть витирати ноги.
Клоуни - таку державу просрали...
Летіть уже на Марс.
Пердіти тільки здатні і пустелі обстрілювати...
Тривожні сигнали для США: Іран назвав Трампа «ворогом Бога» і закликав мусульман усього світу його вбити, - Mehr. Нагадаємо, що у світі нараховується близько 2,2 мільярда мусульман.
ілоной дональ трамп! Натяньяху винен в чрезмерних атаках і ескалацію, а ти доні просто лох звичайний!
Про це пише агентство Reuters у неділю, 29 червня, посилаючись на джерела.
Згідно з публічною оцінкою МАГАТЕ, до війни 2025 року в Ірані було більше 400 кг урану, збагаченого до 60%.
Це близько до озброєного рівня в 90%.
Як пише Reuters, цієї кількості достатньо, щоб створити дев'ять атомних бомб.
Після ісламської революції 1979 року, коли до влади в Ірані прийшов антизахідний фундаменталістський режим, міжнародне співтовариство почало остерігатися, що Тегеран може використовувати програму в військових цілях.
У 2002 році міжнародні інспектори виявили високообогащений уран на ядерному об'єкті в Натанзі, після чого проти Ірану були введені міжнародні санкції.
Через місяць таких бомбардувань Іран зможе скористатися правом винайти колесо та видобувати вогонь.
Щоб в охочих трошки стояк спав, дивлячись на це.
Вся планета послала Трампа нафіг, тільки Зе-гнида ні за що (точніше - щоб зостатись при владі) віддала копалини.