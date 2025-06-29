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Новости Ядерная программа Ирана
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Иран через несколько месяцев сможет возобновить обогащение урана, - МАГАТЭ

Гросси об обогащении урана Ираном

После атак Соединенных Штатов и Израиля Ирану может понадобиться несколько месяцев на восстановление обогащения урана до прежнего уровня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, некоторые ядерные объекты по-прежнему "все еще существуют".

"Я бы сказал, что через несколько месяцев или даже меньше они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран", - отметил Гросси.

Относительно того, что Иран якобы смог перевезти часть запасов высокообогащенного урана, он отметил, что в МАГАТЭ не знают, где может быть материал.

"Что-то могло быть уничтожено во время атаки, но что-то могло быть перемещено. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение", - добавил Гроси.

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Ранее сообщалось, что Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.

Напомним, в ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Автор: 

Иран (2045) МАГАТЭ (425) уран (86)


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"приберіть цю сучку !
вона обгадила перемоги Донні Всємогущего !"

здається так спілкується прес-секретарем трампа з журналістами.
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29.06.2025 10:32 Ответить
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29.06.2025 10:34 Ответить
І як він це встановив?
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29.06.2025 10:35 Ответить
Значить лише те що будуть довбать далі.
Поки не знищать все.
Іранці можуть лише подякувати аятолам за мирне небо над головою.
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29.06.2025 10:38 Ответить
 
 