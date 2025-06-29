Іран за кілька місяців зможе відновити збагачення урану, - МАГАТЕ

Після атак Сполучених Штатів та Ізраїлю Ірану може знадобитися кілька місяців на відновлення збагачення урану до колишнього рівня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, деякі ядерні об'єкти, як і раніше, "усе ще існують".

"Я б сказав, що за кілька місяців вони зможуть запустити кілька каскадів центрифуг, які вироблятимуть збагачений уран, або навіть менше", - зазначив Гроссі.

Стосовно того, що Іран нібито зміг перевезти частину запасів високозбагаченого урану, він зауважив, що в МАГАТЕ не знають, де може бути матеріал.

"Щось могло бути знищено під час атаки, але щось могло бути переміщено. Так що в якийсь момент має бути роз'яснення", - додав Гроссі.

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Раніше повідомлялося, що Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.