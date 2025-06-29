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Новини Ядерна програма Ірану
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Іран за кілька місяців зможе відновити збагачення урану, - МАГАТЕ

Гроссі про збагачення урану Іраном

Після атак Сполучених Штатів та Ізраїлю Ірану може знадобитися кілька місяців на відновлення збагачення урану до колишнього рівня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, деякі ядерні об'єкти, як і раніше, "усе ще існують".

"Я б сказав, що за кілька місяців вони зможуть запустити кілька каскадів центрифуг, які вироблятимуть збагачений уран, або навіть менше", - зазначив Гроссі.

Стосовно того, що Іран нібито зміг перевезти частину запасів високозбагаченого урану, він зауважив, що в МАГАТЕ не знають, де може бути матеріал.

"Щось могло бути знищено під час атаки, але щось могло бути переміщено. Так що в якийсь момент має бути роз'яснення", - додав Гроссі.

Також читайте: Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї - це "червона лінія", - Віткофф

Раніше повідомлялося, що Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Автор: 

Іран (2299) МАГАТЕ (753) уран (118)


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"приберіть цю сучку !
вона обгадила перемоги Донні Всємогущего !"

здається так спілкується прес-секретарем трампа з журналістами.
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29.06.2025 10:32 Відповісти
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29.06.2025 10:34 Відповісти
І як він це встановив?
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29.06.2025 10:35 Відповісти
Значить лише те що будуть довбать далі.
Поки не знищать все.
Іранці можуть лише подякувати аятолам за мирне небо над головою.
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29.06.2025 10:38 Відповісти
Для того щоб таке стверджувати потрібно мати свою розвідку в Ірані, котра б надала інформацію про рівень пошкодження центрифуг... звичайне ляпайло.
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29.06.2025 10:39 Відповісти
Щось він ГОНИТЬ!
Трамп давно МАГАТЕ не розганяв та фінансування не різав?
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29.06.2025 10:43 Відповісти
О імпотенти з магате намалювались! Найближчі 5-7 років якщо десь хоть щось рипнеться в Ірані в бік ядерки, Ізраіль ,а можливо й Американці знову прилетять і ***********. В Ірані відсутнє ППО та Військово-Повітряні сили як вид збройних сил.Тому будуть бомбити в любий момент. І навряд чи Ірану дадуть можливість створити ту саму систему ППО та ВПС.
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29.06.2025 10:50 Відповісти
Спакойствіє і толька спакойствіє)*********** їх знову.
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29.06.2025 10:51 Відповісти
хотілося б що таку заяву зробив фахівець який не має зуба на іран за те що той його на*уй з кузні вигнав.
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29.06.2025 10:53 Відповісти
 
 