Іран заборонив гендиректору МАГАТЕ Гроссі доступ до своїх ядерних об’єктів, - Politico
Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.
Про це пише Politico із посиланням на іранські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення оголосив віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хаджи Бабаї під час похорону високопоставлених військових та вчених-ядерників, які загинули в результаті нещодавніх ударів Ізраїлю.
У Тегерані кажуть, що Ізраїль нібито отримав конфіденційні дані про іранські ядерні об’єкти, що й стало причиною припинення співпраці з МАГАТЕ на цьому рівні.
Раніше Іран дозволяв агентству проводити інспекції та використовувати обладнання відеоспостереження у межах ядерної угоди, підписаної у 2015 році з Францією, Німеччиною, Великою Британією, США, Росією, Китаєм та ЄС.
За часів першої президентської каденції Дональда Трампа США вийшли із цієї угоди у 2018 році. Під час нещодавніх переговорів щодо ядерної програми Іран погрожував зняти камери спостереження.
Раніше повідомлялося, що Іран вирішив призупинити свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
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это только в кино американская армия кого-то побеждает.
А в реальности только ЗСУ может любому навалять *****.
Для нього Іран, який погрожує знищенням всім невірним, та Україна однакові.
Те, що Іран є союзником РФ, йому теж ні про що не каже.
Збитий Іраном український літак - ні не чув.
І шахеди кожну ніч мабуть теж не у його країну прилітають.
для прикладу про своє ЯО думають Японія та Півн.Корея, та й Філіпіни, Вьєтнам та Індонезія теж підключаться, маючи під боком голодну чайну
.
або в тауні є шеріф з законом, або кожен відстрілюється як може
.
Наразі до винищувачів 5-го покоління, які знаходяться на озброєнні або у виробництві, належать:
США:
Lockheed Martin F-22 Raptor: Перший у світі серійний винищувач 5-го покоління, розроблений для завоювання переваги в повітрі. Хоча його виробництво припинено, він залишається одним з найпотужніших винищувачів у світі.
Lockheed Martin F-35 Lightning II: Багатоцільовий винищувач, що випускається в трьох варіантах (F-35A, F-35B, F-35C) для різних видів збройних сил (ВПС, КМП, ВМС). Він є наймасовішим винищувачем 5-го покоління.
Китай:
Chengdu J-20 (Jian-20) "Black Eagle": Багатоцільовий винищувач, який прийнятий на озброєння ВПС Китаю.
AVIC J-35 (FC-31 Gyrfalcon): Другий китайський винищувач 5-го покоління, спочатку розроблявся як експортний варіант, але тепер також розглядається як палубний винищувач для авіаносців.
Росія:
Сухой Су-57 (ПАК ФА): Багатоцільовий винищувач, який знаходиться у виробництві та поступово надходить на озброєння.
Країни, які розробляють власні винищувачі 5-го покоління (або 4.5+ з елементами 5-го):
Південна Корея: KAI KF-21 Boramae (позиціонується як 4.5-го покоління з потенціалом до 5-го).
Індія: HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).
Туреччина: TF-X KAAN.
Японія: Mitsubishi F-X (колишній X-2 Shinshin).
"ой будуть, будуть !"
не знаю чому так обіср..лись стражи з ППО, але всі вчаться на помилках.
Іран знову буде вчити домашнє завдання, як після минулого розгрому Ізраілем ядерного реактора, посилюючи ППО та ВПС - тепер за допомоги китайців
.
Ну Ви зрозуміли!!!!
Ну так пойди к евреям, может они пустят!
Кацапцячий пдиарас.