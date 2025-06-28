Іран заборонив гендиректору МАГАТЕ Гроссі доступ до своїх ядерних об’єктів, - Politico

Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Про це пише Politico із посиланням на іранські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення оголосив віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хаджи Бабаї під час похорону високопоставлених військових та вчених-ядерників, які загинули в результаті нещодавніх ударів Ізраїлю.

У Тегерані кажуть, що Ізраїль нібито отримав конфіденційні дані про іранські ядерні об’єкти, що й стало причиною припинення співпраці з МАГАТЕ на цьому рівні.

Читайте також: Гроссі закликав припинити війну в Ірані, щоб інспектори МАГАТЕ були допущені на ядерні об’єкти

Раніше Іран дозволяв агентству проводити інспекції та використовувати обладнання відеоспостереження у межах ядерної угоди, підписаної у 2015 році з Францією, Німеччиною, Великою Британією, США, Росією, Китаєм та ЄС.

За часів першої президентської каденції Дональда Трампа США вийшли із цієї угоди у 2018 році. Під час нещодавніх переговорів щодо ядерної програми Іран погрожував зняти камери спостереження.

Раніше повідомлялося, що Іран вирішив призупинити свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Читайте також: Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї - це "червона лінія", - Віткофф