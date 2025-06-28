Иран запретил гендиректору МАГАТЭ Гросси доступ к своим ядерным объектам, - Politico
Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.
Об этом пишет Politico со ссылкой на иранские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение объявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи во время похорон высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков, погибших вследствие недавних ударов Израиля.
В Тегеране говорят, что Израиль якобы получил конфиденциальные данные об иранских ядерных объектах, что и стало причиной прекращения сотрудничества с МАГАТЭ на этом уровне.
Ранее Иран позволял агентству проводить инспекции и использовать оборудование видеонаблюдения в рамках ядерного соглашения, подписанного в 2015 году с Францией, Германией, Великобританией, США, Россией, Китаем и ЕС.
Во времена первой президентской каденции Дональда Трампа США вышли из этого соглашения в 2018 году. Во время недавних переговоров по ядерной программе Иран угрожал снять камеры наблюдения.
Ранее сообщалось, что Иран решил приостановить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
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это только в кино американская армия кого-то побеждает.
А в реальности только ЗСУ может любому навалять *****.
Для нього Іран, який погрожує знищенням всім невірним, та Україна однакові.
Те, що Іран є союзником РФ, йому теж ні про що не каже.
Збитий Іраном український літак - ні не чув.
І шахеди кожну ніч мабуть теж не у його країну прилітають.
для прикладу про своє ЯО думають Японія та Півн.Корея, та й Філіпіни, Вьєтнам та Індонезія теж підключаться, маючи під боком голодну чайну
.
або в тауні є шеріф з законом, або кожен відстрілюється як може
.
Наразі до винищувачів 5-го покоління, які знаходяться на озброєнні або у виробництві, належать:
США:
Lockheed Martin F-22 Raptor: Перший у світі серійний винищувач 5-го покоління, розроблений для завоювання переваги в повітрі. Хоча його виробництво припинено, він залишається одним з найпотужніших винищувачів у світі.
Lockheed Martin F-35 Lightning II: Багатоцільовий винищувач, що випускається в трьох варіантах (F-35A, F-35B, F-35C) для різних видів збройних сил (ВПС, КМП, ВМС). Він є наймасовішим винищувачем 5-го покоління.
Китай:
Chengdu J-20 (Jian-20) "Black Eagle": Багатоцільовий винищувач, який прийнятий на озброєння ВПС Китаю.
AVIC J-35 (FC-31 Gyrfalcon): Другий китайський винищувач 5-го покоління, спочатку розроблявся як експортний варіант, але тепер також розглядається як палубний винищувач для авіаносців.
Росія:
Сухой Су-57 (ПАК ФА): Багатоцільовий винищувач, який знаходиться у виробництві та поступово надходить на озброєння.
Країни, які розробляють власні винищувачі 5-го покоління (або 4.5+ з елементами 5-го):
Південна Корея: KAI KF-21 Boramae (позиціонується як 4.5-го покоління з потенціалом до 5-го).
Індія: HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).
Туреччина: TF-X KAAN.
Японія: Mitsubishi F-X (колишній X-2 Shinshin).
"ой будуть, будуть !"
не знаю чому так обіср..лись стражи з ППО, але всі вчаться на помилках.
Іран знову буде вчити домашнє завдання, як після минулого розгрому Ізраілем ядерного реактора, посилюючи ППО та ВПС - тепер за допомоги китайців
.
Ну Ви зрозуміли!!!!
Ну так пойди к евреям, может они пустят!
Кацапцячий пдиарас.