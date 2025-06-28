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Новости Ядерная программа Ирана
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Иран запретил гендиректору МАГАТЭ Гросси доступ к своим ядерным объектам, - Politico

гросси,рафаэль

Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.

Об этом пишет Politico со ссылкой на иранские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение объявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи во время похорон высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков, погибших вследствие недавних ударов Израиля.

В Тегеране говорят, что Израиль якобы получил конфиденциальные данные об иранских ядерных объектах, что и стало причиной прекращения сотрудничества с МАГАТЭ на этом уровне.

Читайте также: Гросси призвал прекратить войну в Иране, чтобы инспекторы МАГАТЭ были допущены на ядерные объекты

Ранее Иран позволял агентству проводить инспекции и использовать оборудование видеонаблюдения в рамках ядерного соглашения, подписанного в 2015 году с Францией, Германией, Великобританией, США, Россией, Китаем и ЕС.

Во времена первой президентской каденции Дональда Трампа США вышли из этого соглашения в 2018 году. Во время недавних переговоров по ядерной программе Иран угрожал снять камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что Иран решил приостановить свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Автор: 

Иран (2045) МАГАТЭ (424) Рафаэль Гросси (197)


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Топ комментарии
+12
А навіщо вже перевіряти. Можна просто запитати у Трампа. Він знає чи знищено чи не знищено. Тільки два тижні на відповідь потрібно почекати.
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28.06.2025 21:01 Ответить
+5
Це лише ощначає що пенітрація фанатків буде продовжуватись
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28.06.2025 21:05 Ответить
+5
Америка чи Ізраїль влаштували в Ірані народні республіки? Чи ввели війська на територію і вимагають віддати частину території?
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28.06.2025 21:29 Ответить
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А навіщо вже перевіряти. Можна просто запитати у Трампа. Він знає чи знищено чи не знищено. Тільки два тижні на відповідь потрібно почекати.
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28.06.2025 21:01 Ответить
Отже, відповіді ніхто не дочекається.
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28.06.2025 23:59 Ответить
Так Трамп же розбомбив ядерні об'єкти. Чи це інші об'єкти? От тобі і магате. Можна посилати і нічого за це не буде.
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28.06.2025 21:02 Ответить
Чем тампон мог ********** иранские ядерные объекты? Своей вялой маленькой пиписькой? Или клюшкой для гольфа?
это только в кино американская армия кого-то побеждает.
А в реальности только ЗСУ может любому навалять *****.
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28.06.2025 22:05 Ответить
Значить треба ще декілька сеансів з суперважкими бомбами та каруселлю ізраїльськи ВПС.
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28.06.2025 21:05 Ответить
Америка чи Ізраїль влаштували в Ірані народні республіки? Чи ввели війська на територію і вимагають віддати частину території?
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28.06.2025 21:29 Ответить
Такі складні питання дегенерату на думку не спадають.

Для нього Іран, який погрожує знищенням всім невірним, та Україна однакові.

Те, що Іран є союзником РФ, йому теж ні про що не каже.
Збитий Іраном український літак - ні не чув.
І шахеди кожну ніч мабуть теж не у його країну прилітають.
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28.06.2025 21:58 Ответить
Не підкажеш, а хто це підштовхнув Іран в союзники Росії,щоб не опинитися в одиночку проти всього світу? Не шабесгой Трамп, часом?
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28.06.2025 22:46 Ответить
"...Іран, який погрожує знищенням всім невірним" А це як назвати чи єто другоє? - «Ми почнемо нову війну, будемо вбивати та руйнувати все більше і більше... Може, тоді світ урешті стане боятися мене... Може, тоді вони почнуть тремтіти від жаху перед моєю лютістю... Хай тремтять, хай називають нас оскаженілою державою. Хай зрозуміють, що ми країна дика, загрозлива для оточення, ненормальна, що ми можемо оскаженіти... Ми можемо озвіріти і спалити всі нафтові поля на Близькому Сході!" - Прем'єр міністр Ізраїлю Аріель Шарон 1982 р. для ізраїльської газети «Давар».
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28.06.2025 22:57 Ответить
Це те, що ми зараз відчуваємо до Росії.
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28.06.2025 23:24 Ответить
бажаючих "цап-царап чуже, яке погано лежить, через народні республіки" безліч - від рашки о киташки та корешки

для прикладу про своє ЯО думають Японія та Півн.Корея, та й Філіпіни, Вьєтнам та Індонезія теж підключаться, маючи під боком голодну чайну

.
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28.06.2025 22:16 Ответить
тому що все елементарно просто:

або в тауні є шеріф з законом, або кожен відстрілюється як може

.
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28.06.2025 22:18 Ответить
Ще не вечір. Більшість території Ізраїлю це окуповані землі. Досвід, запаси нафти з газом в Ірані і контроль над Ормузькою протокою підказують - ще буде продовження.
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28.06.2025 22:38 Ответить
поддерживаете методы х у йла?
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29.06.2025 00:19 Ответить
Це лише ощначає що пенітрація фанатків буде продовжуватись
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28.06.2025 21:05 Ответить
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28.06.2025 21:17 Ответить
От же ж ганчіркоголові: самого Гроссі в гуй не ставлять!
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28.06.2025 21:21 Ответить
Їх парламент розірвав договір з Магате два дні тому, сьогодні премьєр підписав. Вигнали МАГАТЕ ссаними тряпками, як і Ізраїль теж.
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28.06.2025 21:23 Ответить
Варто визнати, незважаючи, що Іран союзник рашки - мудро, хоч і пізно. Нам у ворогів не завадить повчитись.
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28.06.2025 23:01 Ответить
Ну і правильно! Гроссі-рюзьке шпигун.
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28.06.2025 21:26 Ответить
Оно и понятно, так ведь масштаб "исторической победы" станет более известным.
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28.06.2025 21:27 Ответить
Все правильно зробили. Це падло теж по ЗАЕС лазило.
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28.06.2025 21:27 Ответить
На розбомблених ядерних об'єктах в Ірані не зафіксовано підвищення радіації. Не було вже там ні радіоактивних речовин, ні обладнання.
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28.06.2025 21:29 Ответить
Значить є шо приховувати - ізраїль хотів ше полірнути - Трамп недав - "миротворець світу"
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28.06.2025 21:32 Ответить
Тих 400 кг урану, збагаченого до 60%, ще до бомбардування таємно вивезли до Північної Кореї. Пончик пообіцяв збагатити до 90%. Ну а потім вже почнеться рок-н рол.
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28.06.2025 21:35 Ответить
А в результаті - Иран пересматривает свои планы по закупке российских истребителей Су-35 на фоне продолжающихся задержек с их поставкой. В условиях растущей неопределённости Тегеран всё активнее ориентируется на альтернативные варианты, включая расширение военно-технического сотрудничества с Китаем.
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28.06.2025 21:52 Ответить
В брос чей то повторяешь. По факту не известно покупал ли, были контракты или только виды на самолёты. Факт - ничего современного нет. Тотальное превосходство Израиля в воздухе.
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28.06.2025 22:15 Ответить
******* це, - і в нас теж його нема:

Наразі до винищувачів 5-го покоління, які знаходяться на озброєнні або у виробництві, належать:

США:

Lockheed Martin F-22 Raptor: Перший у світі серійний винищувач 5-го покоління, розроблений для завоювання переваги в повітрі. Хоча його виробництво припинено, він залишається одним з найпотужніших винищувачів у світі.

Lockheed Martin F-35 Lightning II: Багатоцільовий винищувач, що випускається в трьох варіантах (F-35A, F-35B, F-35C) для різних видів збройних сил (ВПС, КМП, ВМС). Він є наймасовішим винищувачем 5-го покоління.

Китай:

Chengdu J-20 (Jian-20) "Black Eagle": Багатоцільовий винищувач, який прийнятий на озброєння ВПС Китаю.

AVIC J-35 (FC-31 Gyrfalcon): Другий китайський винищувач 5-го покоління, спочатку розроблявся як експортний варіант, але тепер також розглядається як палубний винищувач для авіаносців.

Росія:

Сухой Су-57 (ПАК ФА): Багатоцільовий винищувач, який знаходиться у виробництві та поступово надходить на озброєння.

Країни, які розробляють власні винищувачі 5-го покоління (або 4.5+ з елементами 5-го):

Південна Корея: KAI KF-21 Boramae (позиціонується як 4.5-го покоління з потенціалом до 5-го).

Індія: HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Туреччина: TF-X KAAN.

Японія: Mitsubishi F-X (колишній X-2 Shinshin).
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28.06.2025 22:22 Ответить
Хоть что нибудь израильского сбить. Евреи ни одного самолёта не потеряли, хоть летали за 2000 км. В другой ситуации могли бы возникнуть тактические проблемы в связи в ограничением плеча.
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28.06.2025 22:36 Ответить
"а будут ли погромы ?"
"ой будуть, будуть !"

не знаю чому так обіср..лись стражи з ППО, але всі вчаться на помилках.
Іран знову буде вчити домашнє завдання, як після минулого розгрому Ізраілем ядерного реактора, посилюючи ППО та ВПС - тепер за допомоги китайців

.
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28.06.2025 22:37 Ответить
Поможет ли Китай? Понятия все знают. Израиль для Запада священен, чья безопасность незыблема. Продадут что нибудь не самое новое. Дроны собьют, израильские истребители продолжат висеть в небе над Тегераном. Гордон позиционирует себя патриотом Украины, Соловьев - России. Оба объединяют усилия, когда речь заходит об интересах Израиля.
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28.06.2025 22:43 Ответить
Послали на....
Ну Ви зрозуміли!!!!
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28.06.2025 22:00 Ответить
А на Ізраїльські ядерні об'єкти допустили?
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28.06.2025 22:04 Ответить
Доречі, і у нас теж є ці камери спостереження.може їх зняти?
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28.06.2025 22:04 Ответить
Никогда не задумывались, почему Иран 30 лет не может освоить то что сделали американцы в 1945? Ядерного оружия не существует, кроме статуса. Статус ядерной державы гарантирует ненападение внешнего врага.
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28.06.2025 22:11 Ответить
***,які кончені ті,що вихваляють іран!
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28.06.2025 22:13 Ответить
Абидна, да ??
Ну так пойди к евреям, может они пустят!
Кацапцячий пдиарас.
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28.06.2025 22:22 Ответить
Іран післав в такий спосіб накуй і МАГАТЕ І США разом з Ізраїлем.
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28.06.2025 22:23 Ответить
ну тогда Ирану снова помассируют простату большой бимбой))))
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28.06.2025 23:13 Ответить
та нет, Ваня, Иран таким способом пытается скрыть правду о том, что от его ядерной программы осталась куча окровавленного дерьма, бо аятола объвил, что патерьнет!
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28.06.2025 23:41 Ответить
"куча окровавленного дерьма",яке має відношення до ядерної програми??? "бояришня,Ваньок, бояришня "
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29.06.2025 00:17 Ответить
Трампон каже що все знищив.Нема що провіряти.Журналіску яка спитала про це,сказав щоб викинути як собаку.
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28.06.2025 22:30 Ответить
Погано. Де збагачений уран - невідомо. Зовсім....Це головне. Можливе надання рашею Ірану атомного пристрою тайно. Проведуть іспити в Ірані і заявлять про статус...І тоді - патова ситуація...загроза застосування по Ізраілю. Усі країни теж кинутися розробляти та збагачувати...
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28.06.2025 22:44 Ответить
хе-хе, айтола ж сказал, там все цело, значит все цело, незачем Гроси смотреть
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28.06.2025 23:39 Ответить
Нехай Гроссі попросить ізраільські авіалінії "Цахал" злітати ще раз, перепитати, - чого це?
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28.06.2025 23:39 Ответить
 
 