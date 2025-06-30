Іран продовжить збагачувати уран попри вимоги США та Ізраїлю, - постпред країни в ООН
Іран не має наміру закривати програми зі збагачення урану попри вимоги США та Ізраїлю.
Про це заявив постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїда Іравані в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
Іравані заявив, що право Ірану на збагачення урану в мирних цілях закріплено в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому, зо його словами, Тегеран планує реалізувати це право.
"ДНЯЗ було визначено, що ми маємо два дуже чітких права. Перше полягає в тому, що ми можемо проводити дослідження з метою розвитку, ми можемо виробляти уран і ми можемо використовувати енергію в мирних цілях", - сказав дипломат.
Представник Ірану також висловив невдоволення Міжнародним агентством з ядерної енергетики, заявивши, що воно "не виконало своїх зобов'язань".
Він додав, що Іран не хоче вести співробітництво з МАГАТЕ, але запевняє, що його ядерна програма нібито має мирне спрямування.
"Збагачення (урану - ред.) - це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право. Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", - сказав Ірвані.
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Кстати. Есть в мире т.н. Научные Журналы. Там публикуются ученые разных направлений по разным наукам и изобретениям. Обыкновенные, аполитичные статьи с матаном. Эти статьи цитируются другими учеными, и на основе количества цитат, составляется так называемый "индекс Хирша". Ну типа чем больше на твою статью ссылаются другие, тем ты круче ученый.
Так вот самый большой вклад в науку мира - у Китая.
На 10-м месте - Франция.
Россия - на 7-м.
Иран - на 15-м.
Украина - на 39-м.
Страна, которая летала в космос, делала ракеты, и изучала распады ядер атомов - теперь на уровне Греции с Румынией.
Так что у Ирана есть что менять.
Ти шось попутав - в Афганістані діють закони Шаріату - значить це вже НЕ анархія,...
... в Афганістані є влада талібану, у якої є ієрархія - це все вертикаль ВЛАДИ з інститутами влада
анархія - це інше - це повне без-владдя
Ти не зрозумів - СИЛОЮ неможна змінити СУТЬ 90 000 000 народу Ірану
Народ Ірану БАЖАЄ влади аятол, як афганці бажають талібан при владі
США НЕ ЗМОГЛИ силою змінити владу в маленькому Афганістані - тим паче НЕ ЗМОЖУТЬ змінити владу силою в 90 000 000 Ірані.
Зрозумів нє?
Израиль - малая батьківщина влади США, якщо що
Тривожні сигнали для США: Іран назвав Трампа «ворогом Бога» і закликав мусульман усього світу його вбити, - Mehr. Нагадаємо, що у світі нараховується близько 2,2 мільярда мусульман.
ілоной дональ трамп! Натяньяху винен в чрезмерних атаках і ескалацію, а ти доні просто лох звичайний!
Про це пише агентство Reuters у неділю, 29 червня, посилаючись на джерела.
Згідно з публічною оцінкою МАГАТЕ, до війни 2025 року в Ірані було більше 400 кг урану, збагаченого до 60%.
Це близько до озброєного рівня в 90%.
Як пише Reuters, цієї кількості достатньо, щоб створити дев'ять атомних бомб.
Після ісламської революції 1979 року, коли до влади в Ірані прийшов антизахідний фундаменталістський режим, міжнародне співтовариство почало остерігатися, що Тегеран може використовувати програму в військових цілях.
У 2002 році міжнародні інспектори виявили високообогащений уран на ядерному об'єкті в Натанзі, після чого проти Ірану були введені міжнародні санкції.
Через місяць таких бомбардувань Іран зможе скористатися правом винайти колесо та видобувати вогонь.
Щоб в охочих трошки стояк спав, дивлячись на це.