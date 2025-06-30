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Новини Ядерна програма Ірану
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Іран продовжить збагачувати уран попри вимоги США та Ізраїлю, - постпред країни в ООН

Іравані

Іран не має наміру закривати програми зі збагачення урану попри вимоги США та Ізраїлю. 

Про це заявив постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїда Іравані в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Іравані заявив, що право Ірану на збагачення урану в мирних цілях закріплено в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому, зо його словами, Тегеран планує реалізувати це право.

"ДНЯЗ було визначено, що ми маємо два дуже чітких права. Перше полягає в тому, що ми можемо проводити дослідження з метою розвитку, ми можемо виробляти уран і ми можемо використовувати енергію в мирних цілях", - сказав дипломат.

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Представник Ірану також висловив невдоволення Міжнародним агентством з ядерної енергетики, заявивши, що воно "не виконало своїх зобов'язань".

Він додав, що Іран не хоче вести співробітництво з МАГАТЕ, але запевняє, що його ядерна програма нібито має мирне спрямування.

"Збагачення (урану - ред.) - це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право. Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", - сказав Ірвані.

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Автор: 

Іран (2303) МАГАТЕ (755) ядерна зброя (1197)


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Топ коментарі
+5
Тобто з першого разу не дійшло.
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30.06.2025 00:21 Відповісти
+4
Ось чисто теоретично, якщо Німеччина подивитися на цих своїх союзників, і вирішить краще свою ядерну зброю мати, накладуть санкції чи одразу бомбити почнуть?
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30.06.2025 00:16 Відповісти
+3
Трамп звинуватив аятолу Хаменеї в невдячності: "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті"
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30.06.2025 00:17 Відповісти
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Ось чисто теоретично, якщо Німеччина подивитися на цих своїх союзників, і вирішить краще свою ядерну зброю мати, накладуть санкції чи одразу бомбити почнуть?
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30.06.2025 00:16 Відповісти
вчера немецкий обморок просил, чтобы кто-то разработал ядерную зброю в ес и дал ее в германию на попользоваться
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30.06.2025 00:23 Відповісти
і це при тому, що по результату Другої світової на Німеччину було накладено конкретні обмеження по важкому озброєнню. Я аж ніяк не прихильник ********* іранського режиму, але в сьогоднішніх реаліях, коли фактично два уйобка тероризують всіх сусідів і не тільки сусідів, перси праві навіть якщо зроблять ЯЗ.
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30.06.2025 01:20 Відповісти
Трамп звинуватив аятолу Хаменеї в невдячності: "Я врятував його від жахливої та ганебної смерті"
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30.06.2025 00:17 Відповісти
Но шо лоханулися
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30.06.2025 00:18 Відповісти
Підозрюю, що жодна з дружин Трампа так не принижувала цього "чудового і найкращого" мачо, як це роблять рушникоголові. 😁 Міф про якогось там величного Трампа руйнується на очах!
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30.06.2025 00:45 Відповісти
В цей міф вірив тільки сам тромб.
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30.06.2025 01:26 Відповісти
Тобто з першого разу не дійшло.
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30.06.2025 00:21 Відповісти
І не дійде, бо щоб Іран змінив свої плани потрібна наземна операція, яка змінить владу в цій країні, точковими ударами США та Ізраїль не досягнуть потрібних довгострокових цілей...
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30.06.2025 00:45 Відповісти
В Афганістані багато влади США змінили?
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30.06.2025 00:56 Відповісти
В Афганистане власти и не было, там анархия. Иран - централизованное развитое на свой лад государство с четкой вертикалью власти и государственными институтами.

Кстати. Есть в мире т.н. Научные Журналы. Там публикуются ученые разных направлений по разным наукам и изобретениям. Обыкновенные, аполитичные статьи с матаном. Эти статьи цитируются другими учеными, и на основе количества цитат, составляется так называемый "индекс Хирша". Ну типа чем больше на твою статью ссылаются другие, тем ты круче ученый.

Так вот самый большой вклад в науку мира - у Китая.
На 10-м месте - Франция.
Россия - на 7-м.
Иран - на 15-м.
Украина - на 39-м.

Страна, которая летала в космос, делала ракеты, и изучала распады ядер атомов - теперь на уровне Греции с Румынией.

Так что у Ирана есть что менять.
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30.06.2025 01:43 Відповісти
владімір стоп, стоп - че так розійшовся?
Ти шось попутав - в Афганістані діють закони Шаріату - значить це вже НЕ анархія,...
... в Афганістані є влада талібану, у якої є ієрархія - це все вертикаль ВЛАДИ з інститутами влада
анархія - це інше - це повне без-владдя

Ти не зрозумів - СИЛОЮ неможна змінити СУТЬ 90 000 000 народу Ірану
Народ Ірану БАЖАЄ влади аятол, як афганці бажають талібан при владі
США НЕ ЗМОГЛИ силою змінити владу в маленькому Афганістані - тим паче НЕ ЗМОЖУТЬ змінити владу силою в 90 000 000 Ірані.
Зрозумів нє?
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30.06.2025 01:50 Відповісти
А Трамп собі вже Орден переможця відлив.
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30.06.2025 00:24 Відповісти
Бажано із збагаченого урану.
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30.06.2025 00:28 Відповісти
Ні, він просто відлив. У нужнику.
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30.06.2025 01:22 Відповісти
сша не имеют права требовать от других то, что делают сами, а именно владеют ядерным оружием.
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30.06.2025 00:24 Відповісти
Это Израиль требует, а не США. Если бы для США это было важно, то не было бы ядерки и в Пакистане и Корее, да и в Израиле тоже. Про Индию не знаю, возможно они слишком большие что бы их чехвостить.
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30.06.2025 00:30 Відповісти
израильтяне во власти США требуют для Израиля
Израиль - малая батьківщина влади США, якщо що
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30.06.2025 00:58 Відповісти
Все правильно : США і не вимагають від Ірану володіти ядерною.
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30.06.2025 01:21 Відповісти
Ну це геній пера Каламбур трошки вийшов з твоєї писанини
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30.06.2025 01:22 Відповісти
Подільник прутіна, водить по губам Трампу!!…
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30.06.2025 00:27 Відповісти
Нельзя не уважать за такую последовательность в достижении своих прав. Могли бы ведь и ничего не говорить, или говорить то что хотят услышать.
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30.06.2025 00:28 Відповісти
у них походу стальные яйца как у ДеГолля. тот тоже на х у й штаты посылал с их просьбами не разрабатывать бимбу.
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30.06.2025 00:40 Відповісти
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30.06.2025 00:35 Відповісти
А тим часом...

Тривожні сигнали для США: Іран назвав Трампа «ворогом Бога» і закликав мусульман усього світу його вбити, - Mehr. Нагадаємо, що у світі нараховується близько 2,2 мільярда мусульман.
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30.06.2025 00:36 Відповісти
Спроба вбити може бути розцінена як поводом для жесткої відповіді, вбиство там вже розцінюється як обьява війни, і от якшо це правда, то якісь мусульманін із наприклад африки завалить трампа, а роз'**** іран, там по ходу явно в том тегерані сидять дегенерати! Коли вони там кожного дня вмирали, волали про переговори, перестали ******* почалося знову з новим розмахом!
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30.06.2025 00:47 Відповісти
Нагадую, для більшості мусульман, іранські шиїти є єретиками, а не авторитетами.
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30.06.2025 01:04 Відповісти
прекрасное получится надгробное фото
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30.06.2025 00:39 Відповісти
😂
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30.06.2025 01:23 Відповісти
Як тобі таке ілон ой дональ трамп! Натяньяху винен в чрезмерних атаках і ескалацію, а ти доні просто лох звичайний!
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30.06.2025 00:35 Відповісти
Памперс протік... Запах жестяк
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30.06.2025 00:39 Відповісти
Іранський «мірний атом» проти «американско-ізраільськой воєнщини». Я ставлю на «воєнщину» підсиленою дебіло-деменцією із маро-лаго.
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30.06.2025 00:43 Відповісти
А ще наш досвідчений Лідор наклав потужні санкції на Іран. Аятоли приречені🤡
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30.06.2025 01:03 Відповісти
Іран буде швидко клепати свою бомбу, не оглядаючись на Трампа і не довіряючи Трампу.
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30.06.2025 00:45 Відповісти
Влада західних країн та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не мають точних даних про те, що сталося з приблизно 400 кг високозбагаченого урану, якими володів Іран.
Про це пише агентство Reuters у неділю, 29 червня, посилаючись на джерела.
Згідно з публічною оцінкою МАГАТЕ, до війни 2025 року в Ірані було більше 400 кг урану, збагаченого до 60%.
Це близько до озброєного рівня в 90%.
Як пише Reuters, цієї кількості достатньо, щоб створити дев'ять атомних бомб.
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30.06.2025 01:01 Відповісти
Ядерна програма Ірану сходить до 1950-х років, коли проамериканський уряд країни за підтримки США дав старт дослідженням у сфері "мирного атому".

Після ісламської революції 1979 року, коли до влади в Ірані прийшов антизахідний фундаменталістський режим, міжнародне співтовариство почало остерігатися, що Тегеран може використовувати програму в військових цілях.
У 2002 році міжнародні інспектори виявили високообогащений уран на ядерному об'єкті в Натанзі, після чого проти Ірану були введені міжнародні санкції.
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30.06.2025 01:16 Відповісти
***** вам. Амінь
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30.06.2025 00:56 Відповісти
путін тоже регулярно побєждаєт НАТО і піндосов
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30.06.2025 00:59 Відповісти
Успіхів. 😉
Через місяць таких бомбардувань Іран зможе скористатися правом винайти колесо та видобувати вогонь.
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30.06.2025 01:02 Відповісти
Пiсля таких кульбiтiв Трампа ща усi кинуться збагачувати уранiй, один по перед одного 😀
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30.06.2025 01:05 Відповісти
Саме тому Іран повинен бути показово виїбаним з особливим цинізмом.

Щоб в охочих трошки стояк спав, дивлячись на це.
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30.06.2025 01:12 Відповісти
 
 