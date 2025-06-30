Іран продовжить збагачувати уран попри вимоги США та Ізраїлю, - постпред країни в ООН

Іран не має наміру закривати програми зі збагачення урану попри вимоги США та Ізраїлю.

Про це заявив постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїда Іравані в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Іравані заявив, що право Ірану на збагачення урану в мирних цілях закріплено в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому, зо його словами, Тегеран планує реалізувати це право.

"ДНЯЗ було визначено, що ми маємо два дуже чітких права. Перше полягає в тому, що ми можемо проводити дослідження з метою розвитку, ми можемо виробляти уран і ми можемо використовувати енергію в мирних цілях", - сказав дипломат.

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Представник Ірану також висловив невдоволення Міжнародним агентством з ядерної енергетики, заявивши, що воно "не виконало своїх зобов'язань".

Він додав, що Іран не хоче вести співробітництво з МАГАТЕ, але запевняє, що його ядерна програма нібито має мирне спрямування.

"Збагачення (урану - ред.) - це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право. Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", - сказав Ірвані.

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