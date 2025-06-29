Иран призывает ООН признать США и Израиль виновными в 12-дневной войне, - The Guardian
Иран призывает ООН признать Соединенные Штаты и Израиль ответственными за начало двенадцатидневной войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
"Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и репараций", - написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Однако пока ответа на это от Израиля или США не последовало.
Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.
В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.
Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. Вследствие атаки есть погибшие.
Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.
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Так "перемагати" вони можуть поки від Ірану купи щебня не залишаться.
Але хамас це сунитське утворення бо 99% мусульман Гази - суніти й в їх середовищі хамас аж ніяк не мав шансу виграти вибори 2007 році . Головний фінансист хамасу - Катар . Крім того "брити мусульмані" - хамас частина цього утворення . Ердоган пітримує "братів мусульман" бо має спільну ідеалогію . Між шиїтами й сунітами ворожнеча з 8 століття .
А ось реальна дата початку гострої фази -- це липень попероднього року . Обстріл Ізраїлю балістикою -- жодного влуічання . Більш відоме -- жовтень 2024 року . 500 ракет було відправленно в Ізраїль з Ірану . З того часу не було жодних угод , або устних домовленностей . Через це 12 діб це лише продовження конфлікту . Хоча сам фактор задокументованної конституційної цілі Ірану -- знищення Ізраїлю вже є т.з. "Казусом бейлі" й поки це існує Ізраїль має повне право без будь яких попереджень й інших приводів атакувати Іран !
Воно навмисно саме так написано щоби зменшити вірогідність нерозуміння мого тексту тими хто хоче прикопатися до якоїсь букви у дописі та звинуватити мене у "трансляції антиісторичних наративів"...
І цьому в кацапів навчилися...
без объявления войны нaпaли нa незaвисимую стрaну под выдумaнным предлогом.
a то выходит что евреям можно ядерную бимбу в обход всех писaнных норм и инспекций, a остaльным нельзя.
если копнуть в сaму суть проблемы почему нельзя, оттудa вылезет империaлизм кaк советский тaк и штaтовский по типу нaличие ядерных боезaрядов и средств достaвки не позволяет империaлистaм сровнять с землей стрaну по желaнию.
Ось й ти верещишь про "напад без об"явлення війни" (якейсь середньовічча) , але ж забуваєшь , що рік тому Іран обстрілював Ізраїль . А в жовтні 2024 року випустив по Ізраїлю 500 балістичних ракет . Іран стоїть за десятком терорістичних актів -- саме тому відношення у Аргентини з Іраном дуже натягнуте (з 1989 року) . Усе це в юристпруденції називається "Казусом бейлі" й Ізраїль мав його йще з 1979 року -- з заснування цієї терорістичної держави . Бо можно визнавати чи не визнавати держави , але записали в їх основний закон "ціль - знищення Ізрайлю" тільки бісноваті аятули . Й це вже саме по собі є "Казусом бейлі" -- нічого іншого не требо !!!
наказание за первое действие не отменяет того, что ты жертва во втором случае.
«Ізраїль завдав удару по учасниках однієї наради (і це не була Вища рада національної безпеки), щоб усунути високопосадовців і голів органів влади (президента, спікера парламенту і голову судової системи), а потім атакував верховного лідера, але вони не досягли успіху в цьому», - заявив Алі Ларіджані.
У цьому інтерв'ю радник аятоли Хаменеї стверджував, що Ізраїль прагнув посіяти паніку і внести розкол в іранське керівництво і суспільство. Він розповів, як сам у перші години війни отримав телефонний дзвінок: «У тебе є 12 годин, щоб покинути країну, інакше ми відправимо тебе до твоїх друзів-шахідів». Ларіджані додав: «Я знав, звідки вони телефонують, і дам гідну відповідь пану Нетаніягу».
Ларіджані стверджував, що Ізраїль і США керуються хибними уявленнями про Іран та іранців, тому їхній план на внесення розколу в суспільство не увінчався успіхом, а іранці вийшли на вулиці, щоб висловити підтримку уряду.