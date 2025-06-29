Иран призывает ООН признать США и Израиль виновными в 12-дневной войне, - The Guardian

Иран призывает ООН признать Соединенные Штаты и Израиль ответственными за начало двенадцатидневной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и репараций", - написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Однако пока ответа на это от Израиля или США не последовало.

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Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. Вследствие атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

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