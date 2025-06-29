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Новости Прекращение огня между Израилем и Ираном
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Иран призывает ООН признать США и Израиль виновными в 12-дневной войне, - The Guardian

іран

Иран призывает ООН признать Соединенные Штаты и Израиль ответственными за начало двенадцатидневной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и репараций", - написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Однако пока ответа на это от Израиля или США не последовало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана Пезешкиан объявил "историческую победу" в войне с Израилем

Напомним, Израиль и Иран вступили в открытый конфликт 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по высшему военному руководству Ирана, объектам по обогащению урана и иранской программе баллистических ракет.

В ответ на израильские атаки Иран запустил более 550 баллистических ракет и около 1000 беспилотников по Израилю. Ракеты попали в жилые дома, университет и больницу, нанеся им значительный ущерб.

Утром 24 июня Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня. Вследствие атаки есть погибшие.

Позже стало известно, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ готовит ответ.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что и Иран, и Израиль нарушили перемирие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия - это "красная линия", - Виткофф

Автор: 

Израиль (2067) Иран (2047) США (27334) война в Украине (4975)


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Топ комментарии
+7
Аятола сказав шо Іран переміг - шо не так?
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29.06.2025 22:28 Ответить
+4
Цей етап війни проти Ізраїлю було розпочато 07.10.2023. Все інше було передбачуваною (та непередбачуваною) відповіддю Ізраїлю на агресію Ірану та його проксі.
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29.06.2025 22:37 Ответить
+3
цікаво, хто за таке проголосує, передовсім касапи і китайози
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29.06.2025 22:39 Ответить
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И признает. ООН это дружки путина и Ирана((..
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29.06.2025 22:26 Ответить
Дружки тих, хто дає гроші на їх існування. Так що заради грошей США вони все що завгодно зроблять/не зроблять.
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29.06.2025 22:40 Ответить
но законы принимают какие-то путинские((
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29.06.2025 23:07 Ответить
ООН ніяких законів не приймають.
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29.06.2025 23:24 Ответить
Аятола сказав шо Іран переміг - шо не так?
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29.06.2025 22:28 Ответить
Ну отримають ще протибункерних бомб.
Так "перемагати" вони можуть поки від Ірану купи щебня не залишаться.
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29.06.2025 23:43 Ответить
Логічно. Тут не заперечиш.
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29.06.2025 22:33 Ответить
Зараз тобі напишуть що таке логіка.
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29.06.2025 22:43 Ответить
Цей етап війни проти Ізраїлю було розпочато 07.10.2023. Все інше було передбачуваною (та непередбачуваною) відповіддю Ізраїлю на агресію Ірану та його проксі.
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29.06.2025 22:37 Ответить
Не требо траслювати антиісторичні наративи . В такому разі требо починати з першого нападу іранського проксі - хізбалли ... в далекому 1986 році ...
Але хамас це сунитське утворення бо 99% мусульман Гази - суніти й в їх середовищі хамас аж ніяк не мав шансу виграти вибори 2007 році . Головний фінансист хамасу - Катар . Крім того "брити мусульмані" - хамас частина цього утворення . Ердоган пітримує "братів мусульман" бо має спільну ідеалогію . Між шиїтами й сунітами ворожнеча з 8 століття .
А ось реальна дата початку гострої фази -- це липень попероднього року . Обстріл Ізраїлю балістикою -- жодного влуічання . Більш відоме -- жовтень 2024 року . 500 ракет було відправленно в Ізраїль з Ірану . З того часу не було жодних угод , або устних домовленностей . Через це 12 діб це лише продовження конфлікту . Хоча сам фактор задокументованної конституційної цілі Ірану -- знищення Ізраїлю вже є т.з. "Казусом бейлі" й поки це існує Ізраїль має повне право без будь яких попереджень й інших приводів атакувати Іран !
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30.06.2025 00:09 Ответить
Чим вам незрозумілі слова: "цей етап війни проти Ізраїлю..."?
Воно навмисно саме так написано щоби зменшити вірогідність нерозуміння мого тексту тими хто хоче прикопатися до якоїсь букви у дописі та звинуватити мене у "трансляції антиісторичних наративів"...
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30.06.2025 00:34 Ответить
цікаво, хто за таке проголосує, передовсім касапи і китайози
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29.06.2025 22:39 Ответить
США більше не дасть куколдному ООН грошей за таке рішення. Так що фіг там плавав.
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29.06.2025 22:39 Ответить
Ой! Не кажіть! 😊 Осьо Трамп знову затягнув про знчття санкцій з Ірану. Так що цілком трампівські Штати можуть і голос за іранську ініціативу віддати. 😊
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29.06.2025 23:24 Ответить
(саркастично) - Ойой, інфекція апелює до системи імунітету ізза дій лейкоцитів?
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29.06.2025 22:42 Ответить
Трампон винен буде ще відбудувати ті центрифуги, які (можливо) зруйнував та відшкодувати родинам вбитих бабаїв за їхніх чоловіків.
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29.06.2025 22:43 Ответить
Цу була не війна, - це СВО
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29.06.2025 22:44 Ответить
Цікаво, а чому Іран не закликає оон визнати кацапію винною у 11-ти річній війні з Україною?
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29.06.2025 22:46 Ответить
Всімпохй ©
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29.06.2025 22:56 Ответить
Надавати по ганчіркам на голові - боговгодна справа!
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29.06.2025 23:01 Ответить
Бородаті ублюдки... а раша яку війну веде, що ви їй допомагаєте?
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29.06.2025 23:02 Ответить
А ***** було єврит в Ірані забороняти і готувати нападєніє з 4 старого і синагоги закривати. І взагалі це не війна
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29.06.2025 23:06 Ответить
"А нас та - за чьто?!"
І цьому в кацапів навчилися...
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29.06.2025 23:07 Ответить
все прaвильно требуют.
без объявления войны нaпaли нa незaвисимую стрaну под выдумaнным предлогом.

a то выходит что евреям можно ядерную бимбу в обход всех писaнных норм и инспекций, a остaльным нельзя.

если копнуть в сaму суть проблемы почему нельзя, оттудa вылезет империaлизм кaк советский тaк и штaтовский по типу нaличие ядерных боезaрядов и средств достaвки не позволяет империaлистaм сровнять с землей стрaну по желaнию.
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29.06.2025 23:30 Ответить
В тобе пам"ять як у комахи ... Бо навіть рептілії запом"ятають те , що було кілька тижднів рік тому . Комахам це не требо -- бо вони так довго не живуть ...
Ось й ти верещишь про "напад без об"явлення війни" (якейсь середньовічча) , але ж забуваєшь , що рік тому Іран обстрілював Ізраїль . А в жовтні 2024 року випустив по Ізраїлю 500 балістичних ракет . Іран стоїть за десятком терорістичних актів -- саме тому відношення у Аргентини з Іраном дуже натягнуте (з 1989 року) . Усе це в юристпруденції називається "Казусом бейлі" й Ізраїль мав його йще з 1979 року -- з заснування цієї терорістичної держави . Бо можно визнавати чи не визнавати держави , але записали в їх основний закон "ціль - знищення Ізрайлю" тільки бісноваті аятули . Й це вже саме по собі є "Казусом бейлі" -- нічого іншого не требо !!!
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30.06.2025 00:25 Ответить
Довбограї, які закидують камінням жінок за неправильне носіння хеджабу наплакали звернення в ООН?
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29.06.2025 23:31 Ответить
например ты ударил женщину, а через пол часа тебя сбил автомобиль.

наказание за первое действие не отменяет того, что ты жертва во втором случае.
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29.06.2025 23:54 Ответить
Верблюжатникам просто повезло, что их не стёрли с лица земли. А их пустыню не сделали стеклом.
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29.06.2025 23:47 Ответить
Старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані в інтерв'ю національному телеканалу SNNTV заявив, що Ізраїль зробив спробу ліквідації Алі Хаменеї в перші дні війни.

«Ізраїль завдав удару по учасниках однієї наради (і це не була Вища рада національної безпеки), щоб усунути високопосадовців і голів органів влади (президента, спікера парламенту і голову судової системи), а потім атакував верховного лідера, але вони не досягли успіху в цьому», - заявив Алі Ларіджані.

У цьому інтерв'ю радник аятоли Хаменеї стверджував, що Ізраїль прагнув посіяти паніку і внести розкол в іранське керівництво і суспільство. Він розповів, як сам у перші години війни отримав телефонний дзвінок: «У тебе є 12 годин, щоб покинути країну, інакше ми відправимо тебе до твоїх друзів-шахідів». Ларіджані додав: «Я знав, звідки вони телефонують, і дам гідну відповідь пану Нетаніягу».

Ларіджані стверджував, що Ізраїль і США керуються хибними уявленнями про Іран та іранців, тому їхній план на внесення розколу в суспільство не увінчався успіхом, а іранці вийшли на вулиці, щоб висловити підтримку уряду.
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29.06.2025 23:56 Ответить
 
 