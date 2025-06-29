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Новини Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
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Іран закликає ООН визнати США та Ізраїль винними у 12-денній війні, - The Guardian

іран

Іран закликає ООН визнати Сполучені Штати та Ізраїль відповідальними за початок дванадцятиденної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії та визнала їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсації і репарацій", - написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Однак поки відповіді на це від Ізраїлю або США не було.

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Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.

У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.

Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.

Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї - це "червона лінія", - Віткофф

Автор: 

Ізраїль (1795) Іран (2303) США (23616) війна в Україні (5011)


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Топ коментарі
+3
Аятола сказав шо Іран переміг - шо не так?
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29.06.2025 22:28 Відповісти
+2
Дружки тих, хто дає гроші на їх існування. Так що заради грошей США вони все що завгодно зроблять/не зроблять.
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29.06.2025 22:40 Відповісти
+1
Логічно. Тут не заперечиш.
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29.06.2025 22:33 Відповісти
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И признает. ООН это дружки путина и Ирана((..
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29.06.2025 22:26 Відповісти
Дружки тих, хто дає гроші на їх існування. Так що заради грошей США вони все що завгодно зроблять/не зроблять.
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29.06.2025 22:40 Відповісти
но законы принимают какие-то путинские((
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29.06.2025 23:07 Відповісти
ООН ніяких законів не приймають.
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29.06.2025 23:24 Відповісти
Аятола сказав шо Іран переміг - шо не так?
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29.06.2025 22:28 Відповісти
все так, потому и просят репарации.
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29.06.2025 23:23 Відповісти
Ну отримають ще протибункерних бомб.
Так "перемагати" вони можуть поки від Ірану купи щебня не залишаться.
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29.06.2025 23:43 Відповісти
Хйло - очевидно - тоже так считает.
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29.06.2025 23:47 Відповісти
Логічно. Тут не заперечиш.
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29.06.2025 22:33 Відповісти
Зараз тобі напишуть що таке логіка.
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29.06.2025 22:43 Відповісти
Цей етап війни проти Ізраїлю було розпочато 07.10.2023. Все інше було передбачуваною (та непередбачуваною) відповіддю Ізраїлю на агресію Ірану та його проксі.
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29.06.2025 22:37 Відповісти
официально причина войны (со всех утюгов Израиля и США) - ликвидация ядерного потенциала Ирана. так что с этой точки зрения агрессор - Израиль и США. Индия и Пакистан к примеру тоже периодически воюют, но это не значит что у них постоянная война с хз какого года. в каждом "инциденте" всегда есть агрессор и жертва. плюс это второе нападение ядерн(ых) стран на не-ядерную (конечно, благодаря Хйлу в первую очередь)
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29.06.2025 23:32 Відповісти
цікаво, хто за таке проголосує, передовсім касапи і китайози
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29.06.2025 22:39 Відповісти
США більше не дасть куколдному ООН грошей за таке рішення. Так що фіг там плавав.
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29.06.2025 22:39 Відповісти
Ой! Не кажіть! 😊 Осьо Трамп знову затягнув про знчття санкцій з Ірану. Так що цілком трампівські Штати можуть і голос за іранську ініціативу віддати. 😊
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29.06.2025 23:24 Відповісти
(саркастично) - Ойой, інфекція апелює до системи імунітету ізза дій лейкоцитів?
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29.06.2025 22:42 Відповісти
Трампон винен буде ще відбудувати ті центрифуги, які (можливо) зруйнував та відшкодувати родинам вбитих бабаїв за їхніх чоловіків.
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29.06.2025 22:43 Відповісти
Цу була не війна, - це СВО
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29.06.2025 22:44 Відповісти
Цікаво, а чому Іран не закликає оон визнати кацапію винною у 11-ти річній війні з Україною?
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29.06.2025 22:46 Відповісти
Всімпохй ©
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29.06.2025 22:56 Відповісти
Надавати по ганчіркам на голові - боговгодна справа!
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29.06.2025 23:01 Відповісти
Бородаті ублюдки... а раша яку війну веде, що ви їй допомагаєте?
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29.06.2025 23:02 Відповісти
А ***** було єврит в Ірані забороняти і готувати нападєніє з 4 старого і синагоги закривати. І взагалі це не війна
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29.06.2025 23:06 Відповісти
"А нас та - за чьто?!"
І цьому в кацапів навчилися...
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29.06.2025 23:07 Відповісти
все прaвильно требуют.
без объявления войны нaпaли нa незaвисимую стрaну под выдумaнным предлогом.

a то выходит что евреям можно ядерную бимбу в обход всех писaнных норм и инспекций, a остaльным нельзя.

если копнуть в сaму суть проблемы почему нельзя, оттудa вылезет империaлизм кaк советский тaк и штaтовский по типу нaличие ядерных боезaрядов и средств достaвки не позволяет империaлистaм сровнять с землей стрaну по желaнию.
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29.06.2025 23:30 Відповісти
Довбограї, які закидують камінням жінок за неправильне носіння хеджабу наплакали звернення в ООН?
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29.06.2025 23:31 Відповісти
например ты ударил женщину, а через пол часа тебя сбил автомобиль.

наказание за первое действие не отменяет того, что ты жертва во втором случае.
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29.06.2025 23:54 Відповісти
Верблюжатникам просто повезло, что их не стёрли с лица земли. А их пустыню не сделали стеклом.
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29.06.2025 23:47 Відповісти
 
 