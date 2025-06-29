Іран закликає ООН визнати США та Ізраїль винними у 12-денній війні, - The Guardian
Іран закликає ООН визнати Сполучені Штати та Ізраїль відповідальними за початок дванадцятиденної війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
"Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії та визнала їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсації і репарацій", - написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Однак поки відповіді на це від Ізраїлю або США не було.
Нагадаємо, Ізраїль та Іран вступили у відкритий конфлікт 13 червня, коли Ізраїль завдав авіаударів по вищому військовому керівництву Ірану, об'єктах зі збагачення урану та іранській програмі балістичних ракет.
У відповідь на ізраїльські атаки Іран запустив понад 550 балістичних ракет і близько 1000 безпілотників по Ізраїлю. Ракети влучили в житлові будинки, університет і лікарню, завдавши їм значної шкоди.
Уранці 24 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню. Внаслідок атаки є загиблі.
Пізніше стало відомо, що Іран запустив ракети у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готує відповідь.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що й Іран, і Ізраїль порушили перемир’я.
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Так "перемагати" вони можуть поки від Ірану купи щебня не залишаться.
І цьому в кацапів навчилися...
без объявления войны нaпaли нa незaвисимую стрaну под выдумaнным предлогом.
a то выходит что евреям можно ядерную бимбу в обход всех писaнных норм и инспекций, a остaльным нельзя.
если копнуть в сaму суть проблемы почему нельзя, оттудa вылезет империaлизм кaк советский тaк и штaтовский по типу нaличие ядерных боезaрядов и средств достaвки не позволяет империaлистaм сровнять с землей стрaну по желaнию.
наказание за первое действие не отменяет того, что ты жертва во втором случае.