УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14956 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
233 4

Інспектори МАГАТЕ покинули Іран, Гроссі сподівається на відновлення моніторингу якомога швидше

МАГАТЕ вивело інспекторів з Ірану

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебували в Ірані під час нещодавніх авіаударів США по іранських ядерних об'єктах, виїхали з країни 4 липня.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", - написали там.

Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на "критично важливій" необхідності якнайшвидшого обговорення з Іраном умов для відновлення моніторингу агентством.

За його словами, діяльність МАГАТЕ в Ірані є "незамінною" для моніторингу та перевірки стану ядерної програми країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран за кілька місяців зможе відновити збагачення урану, - МАГАТЕ

В Ірані працювали 274 спостерігачі МАГАТЕ, які перевіряли місцеперебування 409 кілограмів урану, майже придатного для використання в бомбах.

Раніше повідомлялося, що Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.

Автор: 

Іран (2307) МАГАТЕ (756) ядерна безпека (586) Гроссі Рафаель (319)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пох на те магате..дебіли неспроможні.
показати весь коментар
04.07.2025 20:45 Відповісти
Если пустят.!
показати весь коментар
04.07.2025 21:10 Відповісти
Грося, залишився без роботи
показати весь коментар
04.07.2025 21:12 Відповісти
А для чого це Ірану потрібно? ти показуєш свої об'єкти потім США тебе ******** Іран спочатку зробить ЯЗ потім покличе МЕГАТЕ, щоб вже без варіантів...
показати весь коментар
04.07.2025 21:29 Відповісти
 
 