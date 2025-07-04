Інспектори МАГАТЕ покинули Іран, Гроссі сподівається на відновлення моніторингу якомога швидше

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебували в Ірані під час нещодавніх авіаударів США по іранських ядерних об'єктах, виїхали з країни 4 липня.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", - написали там.

Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на "критично важливій" необхідності якнайшвидшого обговорення з Іраном умов для відновлення моніторингу агентством.

За його словами, діяльність МАГАТЕ в Ірані є "незамінною" для моніторингу та перевірки стану ядерної програми країни.

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В Ірані працювали 274 спостерігачі МАГАТЕ, які перевіряли місцеперебування 409 кілограмів урану, майже придатного для використання в бомбах.

Раніше повідомлялося, що Іран вирішив відмовити генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів. Тегеран також зняв з них камери спостереження.