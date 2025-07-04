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Новости Ядерная программа Ирана
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Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран, Гросси надеется на возобновление мониторинга как можно скорее

МАГАТЭ вывело инспекторов из Ирана

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находились в Иране во время недавних авиаударов США по иранским ядерным объектам, выехали из страны 4 июля.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня команда инспекторов МАГАТЭ безопасно выехала из Ирана, возвращаясь в штаб-квартиру Агентства в Вене, после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта", - написали там.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил "критически важную" необходимость скорейшего обсуждения с Ираном условий для возобновления мониторинга агентством.

По его словам, деятельность МАГАТЭ в Иране является "незаменимой" для мониторинга и проверки состояния ядерной программы страны.

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В Иране работали 274 наблюдателя МАГАТЭ, которые проверяли местонахождение 409 килограммов урана, почти пригодного для использования в бомбах.

Ранее сообщалось, что Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.

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Иран (2053) МАГАТЭ (427) ядерная безопасность (516) Рафаэль Гросси (197)


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Пох на те магате..дебіли неспроможні.
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04.07.2025 20:45 Ответить
Если пустят.!
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04.07.2025 21:10 Ответить
Грося, залишився без роботи
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04.07.2025 21:12 Ответить
А для чого це Ірану потрібно? ти показуєш свої об'єкти потім США тебе ******** Іран спочатку зробить ЯЗ потім покличе МЕГАТЕ, щоб вже без варіантів...
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04.07.2025 21:29 Ответить
 
 