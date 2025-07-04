Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран, Гросси надеется на возобновление мониторинга как можно скорее

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находились в Иране во время недавних авиаударов США по иранским ядерным объектам, выехали из страны 4 июля.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня команда инспекторов МАГАТЭ безопасно выехала из Ирана, возвращаясь в штаб-квартиру Агентства в Вене, после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта", - написали там.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил "критически важную" необходимость скорейшего обсуждения с Ираном условий для возобновления мониторинга агентством.

По его словам, деятельность МАГАТЭ в Иране является "незаменимой" для мониторинга и проверки состояния ядерной программы страны.

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В Иране работали 274 наблюдателя МАГАТЭ, которые проверяли местонахождение 409 килограммов урана, почти пригодного для использования в бомбах.

Ранее сообщалось, что Иран решил отказать генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе к своим ядерным объектам. Тегеран также снял с них камеры наблюдения.