Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо, - МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо.

Про це він сказав під час пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гроссі, для розв'язання проблеми довкола іранської ядерної програми потрібні дипломатичні зусилля і переговори.

Очільник МАГАТЕ визнав, що нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.

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"Рішення не може бути військовим, оскільки неможливо повністю знищити потенціал настільки важливої країни, яка володіє технологічною і промисловою базою. У кожному з можливих сценаріїв має бути досягнута дипломатична угода. Частиною такої угоди має стати відповідна системна верифікація, потрібна необхідна структура. Інакше ми матимемо справу з дуже крихкою угодою", – вважає Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що зараз тривають переговори через посередників.

Гроссі додав, що зараз "ми перебуваємо в постконфліктній фазі, ми повинні її подолати".

"Я сподіваюся, що незабаром ми наберемо темп і допоможемо в досягненні угоди", - резюмував він.

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