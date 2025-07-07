Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо, - МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо.
Про це він сказав під час пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гроссі, для розв'язання проблеми довкола іранської ядерної програми потрібні дипломатичні зусилля і переговори.
Очільник МАГАТЕ визнав, що нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.
"Рішення не може бути військовим, оскільки неможливо повністю знищити потенціал настільки важливої країни, яка володіє технологічною і промисловою базою. У кожному з можливих сценаріїв має бути досягнута дипломатична угода. Частиною такої угоди має стати відповідна системна верифікація, потрібна необхідна структура. Інакше ми матимемо справу з дуже крихкою угодою", – вважає Гроссі.
У МАГАТЕ зазначили, що зараз тривають переговори через посередників.
Гроссі додав, що зараз "ми перебуваємо в постконфліктній фазі, ми повинні її подолати".
"Я сподіваюся, що незабаром ми наберемо темп і допоможемо в досягненні угоди", - резюмував він.
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А як же ще могла діяти така кремлівська шавка, як Трамп?
капець магате!
завтра, трамп відбере паспорт у гроссі і депортує на фолклендські острови.
унікальна жінка
всі країни зараз дивляться на нас, де "дипломатичними зусиллями зупинили ядерну програму", й думають собі " та ну нафіг! два гаранти потім все рівно приходять до цієї країни, вже беззахисної!"