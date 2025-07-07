УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10627 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану Удари США по Ірану
1 267 25

Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо, - МАГАТЕ

Ядерна програма Ірану: Гроссі зробив заяву

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо.

Про це він сказав під час пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гроссі, для розв'язання проблеми довкола іранської ядерної програми потрібні дипломатичні зусилля і переговори.

Очільник МАГАТЕ визнав, що нещодавні удари по ядерних обʼєктах країни завдали їм значної шкоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інспектори МАГАТЕ покинули Іран, Гроссі сподівається на відновлення моніторингу якомога швидше

"Рішення не може бути військовим, оскільки неможливо повністю знищити потенціал настільки важливої країни, яка володіє технологічною і промисловою базою. У кожному з можливих сценаріїв має бути досягнута дипломатична угода. Частиною такої угоди має стати відповідна системна верифікація, потрібна необхідна структура. Інакше ми матимемо справу з дуже крихкою угодою", – вважає Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що зараз тривають переговори через посередників.

Гроссі додав, що зараз "ми перебуваємо в постконфліктній фазі, ми повинні її подолати".

"Я сподіваюся, що незабаром ми наберемо темп і допоможемо в досягненні угоди", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран продовжить збагачувати уран попри вимоги США та Ізраїлю, - постпред країни в ООН

Автор: 

Іран (2311) МАГАТЕ (757) Гроссі Рафаель (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо

показати весь коментар
07.07.2025 19:04 Відповісти
+3
Можливо. Зміна режиму аятол приведе до більш дружньої позиції Ірану до навколишніх країн. А вкупі з безперешкодною торгівлею нафтою це зробить країну багатою та світською.
показати весь коментар
07.07.2025 19:06 Відповісти
+3
Рижий ядерну програму Ірану по три рази на день язиком знищує. Потім зранку забуде і знову до вечора 3 рази знищує.
показати весь коментар
07.07.2025 19:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо

показати весь коментар
07.07.2025 19:04 Відповісти
Рижий ядерну програму Ірану по три рази на день язиком знищує. Потім зранку забуде і знову до вечора 3 рази знищує.
показати весь коментар
07.07.2025 19:21 Відповісти
Почему невозможно, очень даже возможно, для этого надо помножить Кацапский ******** на ноль и всего делов...
показати весь коментар
07.07.2025 19:04 Відповісти
у персів аес поблизу ормузької протоки - якщо її хоч трішечки пошкодити то всім арабам тапки - тому її не чіпають і тому повністю знищити перську атомну програму не можливо в принципі
показати весь коментар
07.07.2025 19:19 Відповісти
Можливо. Зміна режиму аятол приведе до більш дружньої позиції Ірану до навколишніх країн. А вкупі з безперешкодною торгівлею нафтою це зробить країну багатою та світською.
показати весь коментар
07.07.2025 19:06 Відповісти
Навколишньою країною там є Ізраїль.
показати весь коментар
07.07.2025 19:43 Відповісти
Хіба й так. Йорданія та навіть Єгипет не мають претензій, як мінімум на державному рівні, до Ізраїлю. Чому б муслімському Ірану не стати в один ряд з ними.
показати весь коментар
07.07.2025 20:44 Відповісти
Або наземна операція - або точково вибивати аятол
показати весь коментар
07.07.2025 19:11 Відповісти
Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо... особливо коли бомбить Трамп - бо Трамп за тиждень сповістив Іран про напад, щоб той встиг все сховати.
А як же ще могла діяти така кремлівська шавка, як Трамп?
показати весь коментар
07.07.2025 19:12 Відповісти
Шо, вже є докази шо трумп та ввс сша того, обіс...сь?
показати весь коментар
07.07.2025 19:21 Відповісти
Обісралися чи ні, то вже історія, а от прямо зараз іран запустив збір грошей на вбивство Рудого Чуба
показати весь коментар
07.07.2025 19:34 Відповісти
всьо!
капець магате!
завтра, трамп відбере паспорт у гроссі і депортує на фолклендські острови.
показати весь коментар
07.07.2025 19:35 Відповісти
ой вей, а мене наші ментальні раби переконують, що ми не можемо мати ядерну програму, бо будуть "бомбити", кек.
показати весь коментар
07.07.2025 19:39 Відповісти
Мудро киянка за походженням Голда Мейер чудово казала, що її країна ядерної зброї не має, проте за потреби застосує
унікальна жінка
показати весь коментар
07.07.2025 19:42 Відповісти
Без тебе не можемо. Ніхто, крім тебе, такими глибокими знаннями та здібностями в галузі ядерної фізики в Україні не володіє.
показати весь коментар
07.07.2025 19:42 Відповісти
Якщо володіють, то чому не використовують РБМК?
показати весь коментар
07.07.2025 19:44 Відповісти
В тому і справа, що не володіють. Поки ти не приїдеш, діла не буде.
показати весь коментар
07.07.2025 19:54 Відповісти
Без проблем - я зараз в Україні. Як тільки зеленський захоче створити ядерну зброю, надам результати мого аналізу РБМК з різними видами палива.
показати весь коментар
07.07.2025 20:01 Відповісти
Звідкіля ти знаєш, що він не хоче? Не все ж, мабуть, правда, що він каже на камери. Зв"язуйся особисто і пропонуй послуги. Рятуй Україну. На тебе вся надія.
показати весь коментар
07.07.2025 20:08 Відповісти
Закінчу моделювати РБМК-1000 з різними видами палива - відправлю whitepaper.
показати весь коментар
07.07.2025 20:12 Відповісти
так так..
всі країни зараз дивляться на нас, де "дипломатичними зусиллями зупинили ядерну програму", й думають собі " та ну нафіг! два гаранти потім все рівно приходять до цієї країни, вже беззахисної!"
показати весь коментар
07.07.2025 19:42 Відповісти
Ну це й зрозуміло коли МАГАТЕ і ООН підтримує терористів то повністю знищити їх і їхню зброю майже не можливо.
показати весь коментар
07.07.2025 19:48 Відповісти
А єслі нє ісправітєсь - напішем в магате ( і в спортлате )
показати весь коментар
07.07.2025 20:14 Відповісти
зачєм нам мір в котором нєт ірана - магате
показати весь коментар
07.07.2025 20:35 Відповісти
 
 