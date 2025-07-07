РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Ирана Удары США по Ирану
1 182 24

Полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно, - МАГАТЭ

Ядерная программа Ирана: Гросси сделал заявление

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гросси, для решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нужны дипломатические усилия и переговоры.

Глава МАГАТЭ признал, что недавние удары по ядерным объектам страны нанесли им значительный ущерб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран, Гросси надеется на возобновление мониторинга как можно скорее

"Решение не может быть военным, поскольку невозможно полностью уничтожить потенциал столь важной страны, которая обладает технологической и промышленной базой. В каждом из возможных сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура. Иначе мы будем иметь дело с очень хрупким соглашением", - считает Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас продолжаются переговоры через посредников.

Гросси добавил, что сейчас "мы находимся в постконфликтной фазе, мы должны ее преодолеть".

"Я надеюсь, что вскоре мы наберем темп и поможем в достижении соглашения", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран продолжит обогащать уран, несмотря на требования США и Израиля, - постпред страны в ООН

Автор: 

Иран (2056) МАГАТЭ (428) Рафаэль Гросси (198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо

показать весь комментарий
07.07.2025 19:04 Ответить
+3
Можливо. Зміна режиму аятол приведе до більш дружньої позиції Ірану до навколишніх країн. А вкупі з безперешкодною торгівлею нафтою це зробить країну багатою та світською.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:06 Ответить
+3
Рижий ядерну програму Ірану по три рази на день язиком знищує. Потім зранку забуде і знову до вечора 3 рази знищує.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо

показать весь комментарий
07.07.2025 19:04 Ответить
Рижий ядерну програму Ірану по три рази на день язиком знищує. Потім зранку забуде і знову до вечора 3 рази знищує.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:21 Ответить
Почему невозможно, очень даже возможно, для этого надо помножить Кацапский ******** на ноль и всего делов...
показать весь комментарий
07.07.2025 19:04 Ответить
у персів аес поблизу ормузької протоки - якщо її хоч трішечки пошкодити то всім арабам тапки - тому її не чіпають і тому повністю знищити перську атомну програму не можливо в принципі
показать весь комментарий
07.07.2025 19:19 Ответить
Можливо. Зміна режиму аятол приведе до більш дружньої позиції Ірану до навколишніх країн. А вкупі з безперешкодною торгівлею нафтою це зробить країну багатою та світською.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:06 Ответить
Навколишньою країною там є Ізраїль.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:43 Ответить
Або наземна операція - або точково вибивати аятол
показать весь комментарий
07.07.2025 19:11 Ответить
Повністю знищити ядерну програму Ірану неможливо... особливо коли бомбить Трамп - бо Трамп за тиждень сповістив Іран про напад, щоб той встиг все сховати.
А як же ще могла діяти така кремлівська шавка, як Трамп?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:12 Ответить
Шо, вже є докази шо трумп та ввс сша того, обіс...сь?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:21 Ответить
Обісралися чи ні, то вже історія, а от прямо зараз іран запустив збір грошей на вбивство Рудого Чуба
показать весь комментарий
07.07.2025 19:34 Ответить
всьо!
капець магате!
завтра, трамп відбере паспорт у гроссі і депортує на фолклендські острови.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:35 Ответить
ой вей, а мене наші ментальні раби переконують, що ми не можемо мати ядерну програму, бо будуть "бомбити", кек.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:39 Ответить
Мудро киянка за походженням Голда Мейер чудово казала, що її країна ядерної зброї не має, проте за потреби застосує
унікальна жінка
показать весь комментарий
07.07.2025 19:42 Ответить
Без тебе не можемо. Ніхто, крім тебе, такими глибокими знаннями та здібностями в галузі ядерної фізики в Україні не володіє.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:42 Ответить
Якщо володіють, то чому не використовують РБМК?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:44 Ответить
В тому і справа, що не володіють. Поки ти не приїдеш, діла не буде.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:54 Ответить
Без проблем - я зараз в Україні. Як тільки зеленський захоче створити ядерну зброю, надам результати мого аналізу РБМК з різними видами палива.
показать весь комментарий
07.07.2025 20:01 Ответить
Звідкіля ти знаєш, що він не хоче? Не все ж, мабуть, правда, що він каже на камери. Зв"язуйся особисто і пропонуй послуги. Рятуй Україну. На тебе вся надія.
показать весь комментарий
07.07.2025 20:08 Ответить
Закінчу моделювати РБМК-1000 з різними видами палива - відправлю whitepaper.
показать весь комментарий
07.07.2025 20:12 Ответить
так так..
всі країни зараз дивляться на нас, де "дипломатичними зусиллями зупинили ядерну програму", й думають собі " та ну нафіг! два гаранти потім все рівно приходять до цієї країни, вже беззахисної!"
показать весь комментарий
07.07.2025 19:42 Ответить
Ну це й зрозуміло коли МАГАТЕ і ООН підтримує терористів то повністю знищити їх і їхню зброю майже не можливо.
показать весь комментарий
07.07.2025 19:48 Ответить
А єслі нє ісправітєсь - напішем в магате ( і в спортлате )
показать весь комментарий
07.07.2025 20:14 Ответить
зачєм нам мір в котором нєт ірана - магате
показать весь комментарий
07.07.2025 20:35 Ответить
 
 