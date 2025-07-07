Полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно, - МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гросси, для решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нужны дипломатические усилия и переговоры.

Глава МАГАТЭ признал, что недавние удары по ядерным объектам страны нанесли им значительный ущерб.

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"Решение не может быть военным, поскольку невозможно полностью уничтожить потенциал столь важной страны, которая обладает технологической и промышленной базой. В каждом из возможных сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура. Иначе мы будем иметь дело с очень хрупким соглашением", - считает Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас продолжаются переговоры через посредников.

Гросси добавил, что сейчас "мы находимся в постконфликтной фазе, мы должны ее преодолеть".

"Я надеюсь, что вскоре мы наберем темп и поможем в достижении соглашения", - резюмировал он.

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