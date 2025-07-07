Полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно, - МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Гросси, для решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нужны дипломатические усилия и переговоры.
Глава МАГАТЭ признал, что недавние удары по ядерным объектам страны нанесли им значительный ущерб.
"Решение не может быть военным, поскольку невозможно полностью уничтожить потенциал столь важной страны, которая обладает технологической и промышленной базой. В каждом из возможных сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура. Иначе мы будем иметь дело с очень хрупким соглашением", - считает Гросси.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас продолжаются переговоры через посредников.
Гросси добавил, что сейчас "мы находимся в постконфликтной фазе, мы должны ее преодолеть".
"Я надеюсь, что вскоре мы наберем темп и поможем в достижении соглашения", - резюмировал он.
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А як же ще могла діяти така кремлівська шавка, як Трамп?
капець магате!
завтра, трамп відбере паспорт у гроссі і депортує на фолклендські острови.
унікальна жінка
всі країни зараз дивляться на нас, де "дипломатичними зусиллями зупинили ядерну програму", й думають собі " та ну нафіг! два гаранти потім все рівно приходять до цієї країни, вже беззахисної!"